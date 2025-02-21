Розмови про потенційну участь у контингенті союзників в Україні є передчасними, - Мерц

Кандидат у канцлери Німеччини від консервативного Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц заявив, що зарано говорити про залучення німецьких військових до можливої ​​миротворчої операції в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Tagesschau.

Мерц зазначив, що "одного дня" питання про безпекові гарантії Україні може почати обговорюватись предметно, але за теперішніх обставин питання про це не стоїть.

Він також висловив стурбованість поведінкою американського уряду.

"Ми повинні підготуватися до того, що Дональд Трамп більше не буде повністю сприймати обіцянку допомоги НАТО", - додав Мерц.

Нагадаємо, британські та війська інших країн Європи можуть бути розгорнуті в українських містах, портах і на атомних електростанціях, щоб допомогти забезпечити мир після угоди про припинення вогню з Росією.

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Миротворчі сили в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у разі укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію про відправлення польських військ в Україну після припинення вогню.

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас оцінила можливість відправки європейської миротворчої місії до України.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив готовність підтримати миротворчу місію в Україну, якщо миру буде досягнуто.

Своєю чергою голова МЗС Італії Антоніо Таяні назвав ці дискусії "передчасними".

Німеччина спільно з партнерами розглядатиме можливе розміщення миротворців в Україні в рамках "гарантій безпеки" лише після того, як для цього будуть створені умови, а саме - припинення вогню з РФ.

У МЗС України заявляли, що наразі вже декілька країн розглядають участь у потенційному контингенті західних союзників в Україні. Однак конкретні плани щодо розміщення іноземних військових перебувають на стадії обговорення.