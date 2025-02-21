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Новини Іноземні миротворці в Україні
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Розмови про потенційну участь у контингенті союзників в Україні є передчасними, - Мерц

Лідер опозиції ФРН Мерц висловився іноземних миротворців

Кандидат у канцлери Німеччини від консервативного Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц заявив, що зарано говорити про залучення німецьких військових до можливої ​​миротворчої операції в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Tagesschau.

Мерц зазначив, що "одного дня" питання про безпекові гарантії Україні може почати обговорюватись предметно, але за теперішніх обставин питання про це не стоїть.

Він також висловив стурбованість поведінкою американського уряду. 

"Ми повинні підготуватися до того, що Дональд Трамп більше не буде повністю сприймати обіцянку допомоги НАТО", - додав Мерц.

Нагадаємо, британські та війська інших країн Європи можуть бути розгорнуті в українських містах, портах і на атомних електростанціях, щоб допомогти забезпечити мир після угоди про припинення вогню з Росією.

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Миротворчі сили в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у разі укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію про відправлення польських військ в Україну після припинення вогню.

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас оцінила можливість відправки європейської миротворчої місії до України.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив готовність підтримати миротворчу місію в Україну, якщо миру буде досягнуто.

Своєю чергою голова МЗС Італії Антоніо Таяні назвав ці дискусії "передчасними".

Німеччина спільно з партнерами розглядатиме можливе розміщення миротворців в Україні в рамках "гарантій безпеки" лише після того, як для цього будуть створені умови, а саме - припинення вогню з РФ.

У МЗС України заявляли, що наразі вже декілька країн розглядають участь у потенційному контингенті західних союзників в Україні. Однак конкретні плани щодо розміщення іноземних військових перебувають на стадії обговорення.

Автор: 

миротворці (859) Мерц Фрідріх (174)


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Топ коментарі
+6
Передчасники в своєму репертуарі. Коли ж цей час настане,цікаво? Коли кацапня з американцями знову Берлін поділять порівну?
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21.02.2025 12:02 Відповісти
+5
Розмови про потенційну участь

Імпотенційну...
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21.02.2025 11:57 Відповісти
+3
Мерц, ще трошки помямліть і контингент у вас буде стояти. І зовсім не союзників, а як до 91го
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21.02.2025 11:58 Відповісти
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Розмови про потенційну участь

Імпотенційну...
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21.02.2025 11:57 Відповісти
В 1918 дойчі були сміливіші
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21.02.2025 11:58 Відповісти
Тоді вони були суверенами , а після 2 світової їх в цьому обмежили і до сьогодні
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21.02.2025 12:05 Відповісти
Мерц, ще трошки помямліть і контингент у вас буде стояти. І зовсім не союзників, а як до 91го
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21.02.2025 11:58 Відповісти
а часні будуть коли стіну берлінську відбудують? 👀
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21.02.2025 12:01 Відповісти
Передчасники в своєму репертуарі. Коли ж цей час настане,цікаво? Коли кацапня з американцями знову Берлін поділять порівну?
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21.02.2025 12:02 Відповісти
Звісно ж передчасно. Контингент розмістите у нас коли у вас вже кацапи навкруги Рейхстагу будуть.
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21.02.2025 12:03 Відповісти
Шоб не було запізнілим
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21.02.2025 12:05 Відповісти
Мені цікаво чи передбачає лозунг Трампа со товарисчі ,,Make america great again!,, також і розділ ФРН по кордону після 2 світової?
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21.02.2025 12:07 Відповісти
... огласите цену, пжлста...
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21.02.2025 12:10 Відповісти
Він же ж нещодавно докоряв Шольцу за недостатню допомогу Україні та за нерішучість Шольца!!
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21.02.2025 12:10 Відповісти
Країнам ЄС зараз самим треба готуватись до оборони, переозброюватись і проводити ревізію у військах, поки Україна стримує навалу орків.
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21.02.2025 12:15 Відповісти
Тауруси надасиш, якщо оберуть чи це теж не на часі?
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21.02.2025 12:20 Відповісти
І про передачу таурусів тим більше не йдеться. Взагалі, все, про що ми говорили до цього, слід сприймати просто як струшування повітря. І ставитися до нас серйозно, а тим більше до наших заяв, було б відвертою дурістю...
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21.02.2025 12:23 Відповісти
Панове, не докоряйте пану Мерцу. Йому ще кааліцию з АдН створювати...
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21.02.2025 12:28 Відповісти
Пане Мерц, ви мали не так висловлюватись. Європейці прямі і відверті, чи не так? Мало звучати так»У звʼязку з траідорством ( зрадою) наших американських союзників, тема миротворчого контингенту втратила свою актуальність.
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21.02.2025 12:32 Відповісти
Та у вас вічно усе неначасі. І тауруси і миротворці.
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21.02.2025 12:52 Відповісти
"Вчасними" будуть, коли війська "1-го украіского фронта красной армії" будуть штурмувати Берлін?
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21.02.2025 13:06 Відповісти
хоча не факт, що буде штурм - розніжені фріки одразу зроблять"генде гох"...
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21.02.2025 13:08 Відповісти
Ну да пля мира ведь еще нету. клоун
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21.02.2025 13:35 Відповісти
 
 