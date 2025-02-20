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Новини Іноземні миротворці в Україні
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Європейські військові можуть бути розгорнуті в Україні у великих містах, портах та на АЕС, - Sky News

війська Європи будуть

Британські та війська інших країн Європи можуть бути розгорнуті в українських містах, портах і на атомних електростанціях, щоб допомогти забезпечити мир після угоди про припинення вогню з Росією.

Про це пише Sky News із посиланням на західних чиновників,повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що європейські солдати не будуть розміщені поблизу прифронтових районів на сході та не діятимуть як миротворці.

Західні чиновники кажуть, що солдати будуть своєрідною "заспокійливою силою" для громадськості та допоможуть повернути додому мільйони українців, які виїхали з країни через повномасштабну війну.

Якщо розгортання буде погоджено, воно може включати розміщення військ у великих містах, портах і на об'єктах критичної національної інфраструктури, таких як атомні електростанції. Супутники, літаки-розвідники та дрони також можуть бути залучені.

Читайте також: У Британії вважають, що буде достатньо розмістити "декілька десятків тисяч" миротворців в Україні, - The Guardian

Скільки саме солдатів країн Європи може бути відправлено в Україну офіційні особи відмовилися назвати, однак дали зрозуміти, що їх буде менш як 30 тисяч.

"Якщо конкретизувати ідеї, які обговорюють європейські союзники на чолі з Великою Британією і Францією, то можна припустити, що може бути також організовано своєрідну місію з патрулювання повітряного простору з використанням швидкісних літаків, що базуються за межами України, щоб допомогти знову відкрити український повітряний простір для цивільних пасажирських літаків",- йдеться у матеріалі.

Окрім цього, ЗМІ додає, що можливе розміщення військових кораблів у Чорному морі на тіл потреб у розмінуванні, а також для патрулювання, щоб допомогти відновити морські перевезення вдовж українського узбережжя.

Читайте також: Країни-сусіди Росії не повинні брати участь у миротворчій місії в Україні, - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш

Миротворчі сили в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у разі укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію про відправлення польських військ в Україну після припинення вогню.

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас оцінила можливість відправки європейської миротворчої місії до України.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив готовність підтримати миротворчу місію в Україну, якщо миру буде досягнуто.

Своєю чергою голова МЗС Італії Антоніо Таяні назвав ці дискусії "передчасними".

Німеччина спільно з партнерами розглядатиме можливе розміщення миротворців в Україні в рамках "гарантій безпеки" лише після того, як для цього будуть створені умови, а саме - припинення вогню з РФ.

У МЗС України заявляли, що наразі вже декілька країн розглядають участь у потенційному контингенті західних союзників в Україні. Однак конкретні плани щодо розміщення іноземних військових перебувають на стадії обговорення.

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Автор: 

Велика Британія (5687) Європа (1903) миротворці (859)


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Топ коментарі
+6
Це допоможе вивільнити українських військових в тилу і перекинути їх на фронт - додатково близько 500-700 тисяч живої сили не рахуючи новомобілізованих за цей час.
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20.02.2025 18:01 Відповісти
+4
В Донецьку, Луганську, Сєвастополі
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20.02.2025 18:02 Відповісти
+3
Було б добре, може тоді шахеди, каби та ракети не будуть летіти на міста та критичну інфраструктуру.
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20.02.2025 18:01 Відповісти
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Це допоможе вивільнити українських військових в тилу і перекинути їх на фронт - додатково близько 500-700 тисяч живої сили не рахуючи новомобілізованих за цей час.
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20.02.2025 18:01 Відповісти
Тобто, українці так само сидітимуть в окопах і гинутимуть, а європейці сидітимуть по ганделиках в тилу? Може, краще навпаки?
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20.02.2025 19:31 Відповісти
Уважно читай коли і для чогоце буде. "Щоб допомогти забезпечити мир після угоди про припинення вогню з Росією".
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20.02.2025 22:30 Відповісти
Було б добре, може тоді шахеди, каби та ракети не будуть летіти на міста та критичну інфраструктуру.
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20.02.2025 18:01 Відповісти
Не вгадав вони хочуть десь на заході України мандражировать.
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20.02.2025 18:53 Відповісти
А я думав, що в лісопосадках - щоб бути поближче до лінії "протистояння"
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20.02.2025 18:02 Відповісти
"можуть бути розгорнуті в українських містах, портах і на атомних електростанціях"
НА-ХРЕ-НА?!!
Чи вони, після "підписання миру", побоюються початку в Україні громадянської війни, погромів, анархії, терактів, ...?
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20.02.2025 18:02 Відповісти
В Донецьку, Луганську, Сєвастополі
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20.02.2025 18:02 Відповісти
Яке припинення вогню??! Звідки ця впевненість??! Чи то хочуть нам заборонити вогонь у відповідь??!!
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20.02.2025 18:02 Відповісти
у Маріуполі, Севастополі, Бердянську, Сімферополі, Донецьку, Луганську - це ж Україна? - Україна!
так ото ж
а чого - українські міста великі, порти є, у т.ч. військові
так шо уперед та із піснями
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20.02.2025 18:09 Відповісти
Та віони сцють. Вони ще досі не зрозуміли, до чого це все веде. Тому, якшо і розмістять, то вже на підступах до Варшави, в обороні. Ідіоти
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20.02.2025 18:09 Відповісти
На дідька миротворці у тилових містах і портах???? Барам і ресторанам виторг забезпечувати???
А біля АЕС то й поготів не потрібні - це наш останній козир у разі негативного розгортання подій.
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20.02.2025 18:10 Відповісти
Дніпро вже не таке і тилове місто... там недуже і далеко
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20.02.2025 18:11 Відповісти
Необхідно щоб вони були з авіацією та ППО інакше спорю в перший же тиждень, туди прилетять ракети... Хоча б авіація взлітала від румунів та поляків

Ще необхіжно забезпечити їх безпеку щоб не було диверсій як з ТЦК і нас не звинувачували
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20.02.2025 18:10 Відповісти
Ага, в генделиках і саунах.
ОБСЄ 2.0

Ну та шо вже перебирати - хай хоч з'являться тут для початку.
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20.02.2025 18:10 Відповісти
якщо оті війська шукають місцину подалі від фронту то найкраще місце це українська арктична станція академіка вернардського.
подужають пінгвінячу облогу, сподіваюся.
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20.02.2025 18:15 Відповісти
Походу "лидер", решил отдать порты и другу инфраструктуру Британии, вместо США... И теперь они готовят охрану для эти объектов.
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20.02.2025 18:15 Відповісти
Супер!!!Обома лапками ЗА!Скількі патрульних мусорів і охоронців підуть на фронт!
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20.02.2025 18:23 Відповісти
******...
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20.02.2025 18:28 Відповісти
Этот "изысканный план" называется КАПИТУЛЯЦИЯ
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20.02.2025 18:29 Відповісти
А всі вони в Чопі та Ужгороді не помістяться...)
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20.02.2025 18:34 Відповісти
То есть в Харькове не будут? 🤔
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20.02.2025 18:53 Відповісти
Та ну нах, а хто їх охороняти буде , де людей ще й на цю армаду набрати? Це ж на них все ппо стягнуть, реб задіють , бомбосховища відведуть , лікарні заберуть ..Але ж захищати вони нічого не збираються
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20.02.2025 19:12 Відповісти
это ОБСЕ, такое же бесполезное, но куда большее.
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20.02.2025 19:17 Відповісти
"Зазначається, що європейські солдати не будуть розміщені поблизу прифронтових районів на сході та не діятимуть як миротворці. "

Нахріна тоді взагалі вони потрібні?
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20.02.2025 19:29 Відповісти
фіцо та модярто з уєорбанам будуть проти. Чи вийде? Було б непогано.
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20.02.2025 19:49 Відповісти
Нащо вони в містах? Досвіду війни в місті вних немає і не буде. Для галочки.
Чи від цього безпечніше стане в місті від шахедів чи ракет?
В Англії толком і піхоти немає.
Це колискова для оптимістів.
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20.02.2025 23:00 Відповісти
 
 