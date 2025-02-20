Європейські військові можуть бути розгорнуті в Україні у великих містах, портах та на АЕС, - Sky News

Британські та війська інших країн Європи можуть бути розгорнуті в українських містах, портах і на атомних електростанціях, щоб допомогти забезпечити мир після угоди про припинення вогню з Росією.

Про це пише Sky News із посиланням на західних чиновників,повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що європейські солдати не будуть розміщені поблизу прифронтових районів на сході та не діятимуть як миротворці.

Західні чиновники кажуть, що солдати будуть своєрідною "заспокійливою силою" для громадськості та допоможуть повернути додому мільйони українців, які виїхали з країни через повномасштабну війну.

Якщо розгортання буде погоджено, воно може включати розміщення військ у великих містах, портах і на об'єктах критичної національної інфраструктури, таких як атомні електростанції. Супутники, літаки-розвідники та дрони також можуть бути залучені.

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Скільки саме солдатів країн Європи може бути відправлено в Україну офіційні особи відмовилися назвати, однак дали зрозуміти, що їх буде менш як 30 тисяч.

"Якщо конкретизувати ідеї, які обговорюють європейські союзники на чолі з Великою Британією і Францією, то можна припустити, що може бути також організовано своєрідну місію з патрулювання повітряного простору з використанням швидкісних літаків, що базуються за межами України, щоб допомогти знову відкрити український повітряний простір для цивільних пасажирських літаків",- йдеться у матеріалі.

Окрім цього, ЗМІ додає, що можливе розміщення військових кораблів у Чорному морі на тіл потреб у розмінуванні, а також для патрулювання, щоб допомогти відновити морські перевезення вдовж українського узбережжя.

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Миротворчі сили в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у разі укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію про відправлення польських військ в Україну після припинення вогню.

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас оцінила можливість відправки європейської миротворчої місії до України.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив готовність підтримати миротворчу місію в Україну, якщо миру буде досягнуто.

Своєю чергою голова МЗС Італії Антоніо Таяні назвав ці дискусії "передчасними".

Німеччина спільно з партнерами розглядатиме можливе розміщення миротворців в Україні в рамках "гарантій безпеки" лише після того, як для цього будуть створені умови, а саме - припинення вогню з РФ.

У МЗС України заявляли, що наразі вже декілька країн розглядають участь у потенційному контингенті західних союзників в Україні. Однак конкретні плани щодо розміщення іноземних військових перебувають на стадії обговорення.

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