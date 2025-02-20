Потрібно виконати дві умови, - президент Латвії Рінкевичс не виключає відправлення військ в Україну

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що перед тим, як ухвалити рішення про можливу відправку військ в Україну, Рига прагне розв'язати два питання.

Про це сказав президент Латвії Едгарс Рінкевичс, якого цитує LSM, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами очільника Латвії, перед ухваленням вищезгаданого рішення треба розв'язати два питання: як буде посилена безпека та обороноздатність Латвії у разі відправлення солдатів та які умови будуть забезпечені для військових в Україні.

"Якщо не буде гарантій за статтею 5 (НАТО) або чогось еквівалентного, це поставить наших солдатів під загрозу – якщо хтось нападе на українських солдатів, ми повинні будемо прийти їм на допомогу, а ми не отримаємо достатньої підтримки – це дискусійні питання",- заявив політик.

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Водночас президент Латвії визнав, що у нього "таке відчуття, що ми зараз перебуваємо в якійсь теоретичній ситуації".

"Якщо ми взагалі вийдемо на дискусію про те, що мир укладено і це (відправлення військ в Україну, - ред.) є частиною мирної угоди або угоди про припинення вогню, тоді ці питання будуть актуальні… Ці дві умови, про які я говорив, є необхідними для того, щоб це питання взагалі було вирішене", - сказав Рінкевичс.

Наостанок він додав, що якщо буде укладено мирну угоду або угоду про припинення вогню, яка передбачає залучення міжнародних сил, рішення про участь латвійської сторони в місії буде прийматися Радою національної безпеки і Кабінетом міністрів, а остаточне слово в рішенні про відправку контингенту буде за Сеймом.

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Миротворчі сили в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у разі укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію про відправлення польських військ в Україну після припинення вогню.

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас оцінила можливість відправки європейської миротворчої місії до України.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив готовність підтримати миротворчу місію в Україну, якщо миру буде досягнуто.

Своєю чергою голова МЗС Італії Антоніо Таяні назвав ці дискусії "передчасними".

Німеччина спільно з партнерами розглядатиме можливе розміщення миротворців в Україні в рамках "гарантій безпеки" лише після того, як для цього будуть створені умови, а саме - припинення вогню з РФ.

У МЗС України заявляли, що наразі вже декілька країн розглядають участь у потенційному контингенті західних союзників в Україні. Однак конкретні плани щодо розміщення іноземних військових перебувають на стадії обговорення.

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