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Новини Мирні перемовини
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Австрія пропонує свої послуги організації мирних переговорів щодо України, - посол Бенкьо

австрія

Австрія запропонувала свої послуги для організації мирних переговорів між Україною, Росією та США. 

Про це повідомив посол Австрії в Україні Арад Бенкьо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

"Австрія, як нейтральна країна, запропонувала свої послуги як приймаючої сторони переговорів між залученими сторонами. Важливо зазначити, що Австрія також є місцем розташування 52 міжнародних організацій, в тому числі 18 організацій системи ООН", - підкреслив Бенкьо.

Посол також додав, що Україна та ЄС мають бути безумовно залучені до процесу. 

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Він розповів, що в середині грудня минулого року канцлер Австрії Карл Негаммер зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, обговорюючи шляхи активізації зусиль для досягнення справедливого та тривалого миру.

"Канцлер Негаммер підкреслив, що Відень як столиця нейтральної країни завжди готовий прийняти майбутні мирні переговори. У нас був саміт між Брежнєвим і Картером у 1979 році, Кеннеді і Хрущовим у 1961 році", - зазначив Бенкьо.

Завершуючи, посол підкреслив, що роль Європи в таких переговорах є критично важливою, оскільки Україна не тільки є європейською країною, а й бореться за спільні цінності ЄС.

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Автор: 

Австрія (986) переговори з Росією (1321)


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Топ коментарі
+7
Переговори мають йти лише щодо звільнення і обміну полоненими.
Інші переговори чи домовленості не мають сенсу доки окупаційні війська знаходяться на території України.
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21.02.2025 13:10 Відповісти
+7
Пани бюргери («бургери»), ми добре обізнані, що ви на чолі Австро-Угорського анклаву в середині Європи. Тотально прокремлівського анклаву.
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21.02.2025 13:11 Відповісти
+3
Всі вже й забули про ордер на *****. А й справді...яке вже зараз міжнародне право. Право сили. І всім пох.
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21.02.2025 13:15 Відповісти
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Переговори мають йти лише щодо звільнення і обміну полоненими.
Інші переговори чи домовленості не мають сенсу доки окупаційні війська знаходяться на території України.
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21.02.2025 13:10 Відповісти
Пани бюргери («бургери»), ми добре обізнані, що ви на чолі Австро-Угорського анклаву в середині Європи. Тотально прокремлівського анклаву.
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21.02.2025 13:11 Відповісти
Вони прокремлівські, та ні - краще араби якщо що
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21.02.2025 13:12 Відповісти
То можна вже й про турків подумати, нормально та хлопці російський літак свого часу вхекали...
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21.02.2025 13:22 Відповісти
Всі вже й забули про ордер на *****. А й справді...яке вже зараз міжнародне право. Право сили. І всім пох.
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21.02.2025 13:15 Відповісти
скоро ордер буде на того, хто видавав ордер... У кого є сумнів?
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21.02.2025 13:18 Відповісти
Агрохімія і Ко уже виїхали чи ще валізи збирають? Стамбул - 2.0?
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21.02.2025 13:17 Відповісти
А ось і черга переговорщиків почала створюватись з партнерів які були до кінця і разом до перемоги
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21.02.2025 13:32 Відповісти
Не буде ніяких мирних переговорів до звільнення українських земель та виходу на загальновизнані кордони!
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21.02.2025 13:39 Відповісти
Я думаю, что вообще никаких мирных переговоров не будет, болезнь трампа, маска и путлера, явно прогрессирует, поэтому ждать от них чего-то здравого, это не уважать себя.

Будем наблюдать и ждать логического завершения этого безумия.
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21.02.2025 14:31 Відповісти
Ти ба, в коментах топлять до останнього українця, переважно "імпортні" ухилянти. Чого б це?
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21.02.2025 15:36 Відповісти
В тебе мабуть богато вільного часу в окопі писати пости?
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21.02.2025 17:20 Відповісти
Підколов? Ну-ну.... Мова ж йде про інше. Завжди кажу, що повинно бути так... принаймні чесно та справедливо. Наприклад. Я вважаю, що неможливі ніякі переговори з мордором, тільки перемога, кордони 2011 го, капітуляція, репарації...тощо. Тому! Я завтра йду до ТЦК та добровольцем на фронт, бажано на нуль. А жити, та ще й волати всюди за принципом: "Свисніть кум, бо ви дурніший" Вважаеш , що треба продовжувати війну? Нема питань, але почни з себе. Логічно?
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21.02.2025 20:48 Відповісти
 
 