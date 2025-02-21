Австрія пропонує свої послуги організації мирних переговорів щодо України, - посол Бенкьо
Австрія запропонувала свої послуги для організації мирних переговорів між Україною, Росією та США.
Про це повідомив посол Австрії в Україні Арад Бенкьо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
"Австрія, як нейтральна країна, запропонувала свої послуги як приймаючої сторони переговорів між залученими сторонами. Важливо зазначити, що Австрія також є місцем розташування 52 міжнародних організацій, в тому числі 18 організацій системи ООН", - підкреслив Бенкьо.
Посол також додав, що Україна та ЄС мають бути безумовно залучені до процесу.
Він розповів, що в середині грудня минулого року канцлер Австрії Карл Негаммер зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, обговорюючи шляхи активізації зусиль для досягнення справедливого та тривалого миру.
"Канцлер Негаммер підкреслив, що Відень як столиця нейтральної країни завжди готовий прийняти майбутні мирні переговори. У нас був саміт між Брежнєвим і Картером у 1979 році, Кеннеді і Хрущовим у 1961 році", - зазначив Бенкьо.
Завершуючи, посол підкреслив, що роль Європи в таких переговорах є критично важливою, оскільки Україна не тільки є європейською країною, а й бореться за спільні цінності ЄС.
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Інші переговори чи домовленості не мають сенсу доки окупаційні війська знаходяться на території України.
Будем наблюдать и ждать логического завершения этого безумия.