Віцеканцлер ФРН Габек про переговори США та Росії: Це імперіалізм і зрада. Вони можуть поділити Україну
Віцеканцлер Німеччини та кандидат у канцлери від "Зелених" Роберт Габек розкритикував США за двосторонні переговори з Росією у Саудівській Аравії без участі України.
Про це повідомляє Tagesschau, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
Як пише видання, Габек обурився тим, що США почали прямі перемовини з Москвою щодо війни в Україні, не залучаючи до них ані Київ, ані європейських союзників.
"Те, що вони роблять - це імперіалізм. Це зрада й імперіалізм", - заявив Габек.
На його думку, така політика може свідчити про спробу Америки і Росії домовитися "поділити Україну".
Він також додав, що поки рано обговорювати Німеччину у потенційному контингенті союзників в рамках гарантій безпеки для України.
"Абсурдно вважати, що ми приймемо і візьмемось забезпечувати будь-що, що нам пред’являть Росія і адміністрація у США", - підсумував Габек.
Раніше повідомлялося, що держсекретар США Марко Рубіо пояснив, що ці переговори були сфокусовані на двосторонніх відносинах Вашингтона і Москви, тому Україну не запросили. Водночас він запевнив, що США не змінюють свою політику щодо Росії.
Зустріч у Саудівській Аравії
Нагадаємо, 12 лютого 2025 року Трамп заявив, що його зустріч з диктатором РФ Володимиром Путіним, ймовірно, відбудеться в Саудівській Аравії.
Також Трамп заявив, що наступного тижня у Саудівській Аравії відбудеться зустріч представників України, Штатів та Росії.
14 лютого МЗС Саудівської Аравії повідомило, що Королівство готове стати майданчиком для зустрічі президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна.
18 лютого в Саудівській Аравії відбулася зустріч делегацій США та РФ.
Обидві сторони охарактеризували її як позитивну. США та РФ домовилися про відновлення повноцінної роботи посольств США у Москві та Росії у Вашингтоні. Ключовим стало питання досягнення припинення вогню в Україні.
Видання Fox News повідомляло, що Росія та США нібито пропонують триступеневий мирний план, що включає припинення вогню, вибори в Україні, а потім підписання остаточної угоди.
Раніше видання Bloomberg повідомляло, що Трамп та Путін наступного тижня можуть провести Саміт в Саудівській Аравії.
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А всіх ментів і хто під присягою НЕ пускати, вони на фронті потрібні!!
Навіщо допускати смерті і страждання людей, даючи лише замануху - казочку про Демократію, "Вітрину" та вступ у єс...
Вчиніть справедливо і раціонально! Не давайте людям гинути!!
Для чого він взагалі потрібен тоді, якщо США не ведуть жодну війну і не бажають комусь щось продавати.
Я за попкорном
То навіщо було стільки страждань щоденно і сотні тисяч вбитих і закатованих? Якщо наративи 2014 р. знову працюють??!!!! Про поділ Держави і т.д.
один хрєн путлєру і рудому нічого не обломиться!!!
А всіх ментів і хто під присягою НЕ пускати, вони на фронті потрібні!!
Навіщо допускати смерті і страждання людей, даючи лише замануху - казочку про Демократію, "Вітрину" та вступ у єс...
Вчиніть справедливо і раціонально! Не давайте людям гинути!!
звичайно кацапи нададуть донні свої мирні війська та ракети для атак на Канаду, Данію, Гренландію та усі інші там Мексики
а потім донні разом із чайною ще й навчить тайвань жити
якщо ілона закерує, то усе може статися
Зверніть увагу, тільки параша та трамп почали ділити світ без Китаю, сьогодні Китай заявив про новий штам КОВІД який передається людям і ще більш смертоносний. Ось так сьогодні це працює.
Я раджу ЄС наскребти пару десятків ракет з ЯЗ та передати Україні - це трохи остуде нових імперіалістів!
Поряд Полтавою були останнім часом три дивні землетруси з вкрай рідким епіцентром до 2 км глибини.
Друге у нас немає чим доставити його, потрібні або балістичні ракети типу Грім2 або крилаті але з орієнтуванням по рельєфу, наразі Нептуни орієнтують по навігації або РЛС
Санкції хто введе, США ? На сьогодні там і так 0 допомоги. Краще бути живим "ізгоєм", чим мертвим лохом.
А ЄС підтримує ідею ЯЗ в Україні, бо це їх безпека, бо вже й в білорусів є! За однієї умови - тільки під контролем фахівців ЄС.
Британські та французькі крилаті ракети без американців не запустиш, вам довідома тому що ті дають дані з їх геоінформаційної системи для оріжнтуванню по рельєфу, інакше орки глушать навігацію і ракети не ефективні..
За ці дні трамп вже встиг:
1. почати вихід з ООН
2. пригрозив виводом військ сша з ЄС, якщо ті не примусять капітулювати Україну за 3 тижні
3. Пообіцяти путіну відвести НАТО до рубежів 1997 р, Стають без захисту Румунія, Польща, Прибалтика, Чехія, Словаччина
4. Поставити ультиматум Україні про корисні копалини, та заборонити продаж зброї.
Думаю в ЄС всі розуміють, чим це для них пахне, і що Україна для них зараз це єдиний щит проти пуйла.
Ви підтримуєте чисто Україну у війній чи пробуєте заробляти на обох сторонах та розповідати як все складно тиснути на рашу і надати зсу ракети для ударів по орках...
Хто з вас кращий?
мали Великобританія, Франція, Китай разом узяті, і більший в десятки разів
який є зараз в терористичної КНДР. А це було і лишається найбільшою помилкою
і злочином в новітній історії. А не погодились би тоді то диктували би ми зараз
свою волю як могутня ядерна держава. А весь світ дуже уважно і чемно слухав би,
коли би ми брали слово.. І ось настав час коли весь світ і навіть шалений Трамп жалюгидно пригинаються перед ядерною КНДР ...і навпаки він разом з )(йлом
спокійно витирає ноги о Україну навіть і о Європу. А як щоб не капітулювати
а визволити всю свою рідну українську землю окуповану проклятою паРашєю
без свого втраченого Великого статусу ядерної держави ми не зовсім знаємо,
через те ми маємо те що маємо, і не ясно на що очікуємо. Трампа вже дочекалися!