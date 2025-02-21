Віцеканцлер ФРН Габек про переговори США та Росії: Це імперіалізм і зрада. Вони можуть поділити Україну

Віцеканцлер Німеччини та кандидат у канцлери від "Зелених" Роберт Габек розкритикував США за двосторонні переговори з Росією у Саудівській Аравії без участі України.

Про це повідомляє Tagesschau, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Як пише видання, Габек обурився тим, що США почали прямі перемовини з Москвою щодо війни в Україні, не залучаючи до них ані Київ, ані європейських союзників.

"Те, що вони роблять - це імперіалізм. Це зрада й імперіалізм", - заявив Габек.

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На його думку, така політика може свідчити про спробу Америки і Росії домовитися "поділити Україну".

Він також додав, що поки рано обговорювати Німеччину у потенційному контингенті союзників в рамках гарантій безпеки для України.

"Абсурдно вважати, що ми приймемо і візьмемось забезпечувати будь-що, що нам пред’являть Росія і адміністрація у США", - підсумував Габек.

Раніше повідомлялося, що держсекретар США Марко Рубіо пояснив, що ці переговори були сфокусовані на двосторонніх відносинах Вашингтона і Москви, тому Україну не запросили. Водночас він запевнив, що США не змінюють свою політику щодо Росії.

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Зустріч у Саудівській Аравії

Нагадаємо, 12 лютого 2025 року Трамп заявив, що його зустріч з диктатором РФ Володимиром Путіним, ймовірно, відбудеться в Саудівській Аравії.

Також Трамп заявив, що наступного тижня у Саудівській Аравії відбудеться зустріч представників України, Штатів та Росії.

14 лютого МЗС Саудівської Аравії повідомило, що Королівство готове стати майданчиком для зустрічі президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна.

18 лютого в Саудівській Аравії відбулася зустріч делегацій США та РФ.

Обидві сторони охарактеризували її як позитивну. США та РФ домовилися про відновлення повноцінної роботи посольств США у Москві та Росії у Вашингтоні. Ключовим стало питання досягнення припинення вогню в Україні.

Видання Fox News повідомляло, що Росія та США нібито пропонують триступеневий мирний план, що включає припинення вогню, вибори в Україні, а потім підписання остаточної угоди.

Раніше видання Bloomberg повідомляло, що Трамп та Путін наступного тижня можуть провести Саміт в Саудівській Аравії.

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