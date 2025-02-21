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Новини Перемовини в Саудівській Аравії
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Віцеканцлер ФРН Габек про переговори США та Росії: Це імперіалізм і зрада. Вони можуть поділити Україну

габек

Віцеканцлер Німеччини та кандидат у канцлери від "Зелених" Роберт Габек розкритикував США за двосторонні переговори з Росією у Саудівській Аравії без участі України.

Про це повідомляє Tagesschau, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Як пише видання, Габек обурився тим, що США почали прямі перемовини з Москвою щодо війни в Україні, не залучаючи до них ані Київ, ані європейських союзників.

"Те, що вони роблять - це імперіалізм. Це зрада й імперіалізм", - заявив Габек.

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На його думку, така політика може свідчити про спробу Америки і Росії домовитися "поділити Україну".

Він також додав, що поки рано обговорювати Німеччину у потенційному контингенті союзників в рамках гарантій безпеки для України.

"Абсурдно вважати, що ми приймемо і візьмемось забезпечувати будь-що, що нам пред’являть Росія і адміністрація у США", - підсумував Габек.

Раніше повідомлялося, що держсекретар США Марко Рубіо пояснив, що ці переговори були сфокусовані на двосторонніх відносинах Вашингтона і Москви, тому Україну не запросили. Водночас він запевнив, що США не змінюють свою політику щодо Росії.

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Зустріч у Саудівській Аравії

Нагадаємо, 12 лютого 2025 року Трамп заявив, що його зустріч з диктатором РФ Володимиром Путіним, ймовірно, відбудеться в Саудівській Аравії.

Також Трамп заявив, що наступного тижня у Саудівській Аравії відбудеться зустріч представників України, Штатів та Росії.

14 лютого МЗС Саудівської Аравії повідомило, що Королівство готове стати майданчиком для зустрічі президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна.

18 лютого в Саудівській Аравії відбулася зустріч делегацій США та РФ.

Обидві сторони охарактеризували її як позитивну. США та РФ домовилися про відновлення повноцінної роботи посольств США у Москві та Росії у Вашингтоні. Ключовим стало питання досягнення припинення вогню в Україні.

Видання Fox News повідомляло, що Росія та США нібито пропонують триступеневий мирний план, що включає припинення вогню, вибори в Україні, а потім підписання остаточної угоди.

Раніше видання Bloomberg повідомляло, що Трамп та Путін наступного тижня можуть провести Саміт в Саудівській Аравії.

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Автор: 

Німеччина (7523) США (23618) імперіалізм (15) Габек Роберт (78) переговори з Росією (1321)


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Топ коментарі
+20
Тоді не жуйте соплі і допомагайту ЗСУ зброєю і тенологіями, щоб Україна не залежала від США, але ситуація зараз така, що ви самі залежите від США і нічого толкового не зробите..
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21.02.2025 11:33 Відповісти
+13
то що це імперіалізм, то це 100% а то що вони поділять Україну то це не точно.
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21.02.2025 11:33 Відповісти
+12
Озброюйтесь власною Ядеркою, всі в світі! Бо вас почнуть перетворювати на рабів, а вашу землю ділити так звані "хозяєва жизні" .
Зверніть увагу, тільки параша та трамп почали ділити світ без Китаю, сьогодні Китай заявив про новий штам КОВІД який передається людям і ще більш смертоносний. Ось так сьогодні це працює.
Я раджу ЄС наскребти пару десятків ракет з ЯЗ та передати Україні - це трохи остуде нових імперіалістів!
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21.02.2025 11:43 Відповісти
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то що це імперіалізм, то це 100% а то що вони поділять Україну то це не точно.
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21.02.2025 11:33 Відповісти
Може дійсно краще хай забирають всіх українців ( цивільних!!!) до себе в ЄС та Британію та Данію і Норвегію??!!
А всіх ментів і хто під присягою НЕ пускати, вони на фронті потрібні!!
Навіщо допускати смерті і страждання людей, даючи лише замануху - казочку про Демократію, "Вітрину" та вступ у єс...
Вчиніть справедливо і раціонально! Не давайте людям гинути!!
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21.02.2025 11:42 Відповісти
Так. ***** ТОЧНО не має наміру ні з ким ділитися, навіть якщо цей "хтось" старанно лиже йому дупу.
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21.02.2025 11:49 Відповісти
Все може бути - за рахунок Украіни задовільнити апетити рашки
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21.02.2025 11:33 Відповісти
Рижий гопнік піде на все, щоб знищити Неньку. Навіщо це йому? А він і сам не знає. Просто хочеться.
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21.02.2025 11:55 Відповісти
Тоді не жуйте соплі і допомагайту ЗСУ зброєю і тенологіями, щоб Україна не залежала від США, але ситуація зараз така, що ви самі залежите від США і нічого толкового не зробите..
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21.02.2025 11:33 Відповісти
Це ВПК США залежить від клієнтів з Європи та України.
Для чого він взагалі потрібен тоді, якщо США не ведуть жодну війну і не бажають комусь щось продавати.
Я за попкорном
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21.02.2025 13:22 Відповісти
Так обізянка трампа заявила, що у них там була груповушка за згодою обох сторін, і нічого крім сексу.... ?
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21.02.2025 11:36 Відповісти
Мляді???
То навіщо було стільки страждань щоденно і сотні тисяч вбитих і закатованих? Якщо наративи 2014 р. знову працюють??!!!! Про поділ Держави і т.д.
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21.02.2025 11:36 Відповісти
Ритуальне кудкудахтання.
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21.02.2025 11:37 Відповісти
Неужели начинает доходить?
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21.02.2025 11:38 Відповісти
Повністю не згоден із текстом заголовку з огляду на те що у дійсності сказав Роберт Габек, слово МОЖУТЬ треба замінити на БАЖАЮТЬ, а це, як кажуть у Одесі, - ВЕЛИКА РІЗНИЦЯ!!!
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21.02.2025 11:40 Відповісти
І вислів би "заграв новими фарбами"! Мені теж подобається слово "бажають"!
один хрєн путлєру і рудому нічого не обломиться!!!
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21.02.2025 11:46 Відповісти
Так а може забирайте всіх українців ( цивільних!!!) до себе в ЄС та Британію та Данію і Норвегію??!!
А всіх ментів і хто під присягою НЕ пускати, вони на фронті потрібні!!
Навіщо допускати смерті і страждання людей, даючи лише замануху - казочку про Демократію, "Вітрину" та вступ у єс...
Вчиніть справедливо і раціонально! Не давайте людям гинути!!
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21.02.2025 11:40 Відповісти
Для "імперіалізму " потірбні імператори... А в нас країнами керують клоуни - так , що це скоріше спроби "клоуніонанізму "...
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21.02.2025 11:42 Відповісти
Ну так вы сопли жевали три года. Теперь хавайте, воевать за вас до посинения никто не собирается. Трампону слава!
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21.02.2025 11:42 Відповісти
"це хто сказав? зайдеш потім до мене..."
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21.02.2025 11:47 Відповісти
нє, ну а з ким рудий донні нападатиме на Данію та Канаду? З Німеччиною? Ви при розумі?
звичайно кацапи нададуть донні свої мирні війська та ракети для атак на Канаду, Данію, Гренландію та усі інші там Мексики
а потім донні разом із чайною ще й навчить тайвань жити
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21.02.2025 11:42 Відповісти
Ні на яку Канаду і Гренланлію він нападати не буде.
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21.02.2025 11:46 Відповісти
"зуб даєш"?
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21.02.2025 11:49 Відповісти
Сам подумай.
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21.02.2025 12:02 Відповісти
сергій ауслендер: "не слід ототожнювати США та режим дональда трампа"
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21.02.2025 12:05 Відповісти
Я про це постійно кажу. Трамп там не бог.
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21.02.2025 12:25 Відповісти
тому всі роблять те, шо він каже....
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21.02.2025 13:10 Відповісти
Не зовсім так. Це його команда робить.
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21.02.2025 13:43 Відповісти
але саме вони приймають всі рішення
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21.02.2025 19:48 Відповісти
ой не факт
якщо ілона закерує, то усе може статися
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21.02.2025 12:04 Відповісти
Ілона закеруе так що його або в каналах або в труні будуть бачити. Ця вискочка ще до того як поїхала дахом багатьом людям дорогу перейшла. Одна його ідея продавати свої авто напряму без дилерів-посередників дуже багатьох розізлила.
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21.02.2025 12:27 Відповісти
Озброюйтесь власною Ядеркою, всі в світі! Бо вас почнуть перетворювати на рабів, а вашу землю ділити так звані "хозяєва жизні" .
Зверніть увагу, тільки параша та трамп почали ділити світ без Китаю, сьогодні Китай заявив про новий штам КОВІД який передається людям і ще більш смертоносний. Ось так сьогодні це працює.
Я раджу ЄС наскребти пару десятків ракет з ЯЗ та передати Україні - це трохи остуде нових імперіалістів!
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21.02.2025 11:43 Відповісти
Ага Зе дадуть ЯЗ, це анєкдот, це тільки Україна може роздавати ЯЗ своїм сусідам, а більше в світі таких вумних не має)))))
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21.02.2025 11:51 Відповісти
Неможе ж щоб навіть зелені недоумки цього не розуміли.
Поряд Полтавою були останнім часом три дивні землетруси з вкрай рідким епіцентром до 2 км глибини.
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21.02.2025 11:53 Відповісти
Гідророзриви, в США так сланцевий газ і нафту добувають, і землетруси там такі постійно в тих районах.
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21.02.2025 11:58 Відповісти
Ні непостійно, gcsk.gov.ua/sejsmichnij-monitoring рідко, три за 5 років, в останній квартал. Гідророзрив майже 4 за шкалою ріхтера не дасть. Це або вкрай дивний збіг сейсмічної активності або щось потужне і рукотворне
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21.02.2025 12:07 Відповісти
,,Совпадєніє ? Нє думаю''
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21.02.2025 12:00 Відповісти
Це наслідок добування сланцевого газу та і взагалі наслідок добування газу і нафти, на прикарпатті також відбувались в свій час активності, коли був видобуток, а технологія сланцевого газу ще більше викликає такі процеси, особливо якщо недотримуватись норма для збільшення видобутку
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21.02.2025 12:14 Відповісти
Так
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21.02.2025 14:25 Відповісти
Де ви беретесь придурки свідки ядерної бімби?Без бою здали ЗАЕС,так би і бімбу здали
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21.02.2025 11:58 Відповісти
Ми можемо самі виготовити ЯО тільки питання в тому що одразу введуть проти нас санкції і припинять фінансування... А бюджет зараз повністю на західній допомозі...

Друге у нас немає чим доставити його, потрібні або балістичні ракети типу Грім2 або крилаті але з орієнтуванням по рельєфу, наразі Нептуни орієнтують по навігації або РЛС
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21.02.2025 12:18 Відповісти
а як до шторм шедоу чи скальп? після ба-бах там вже нічого не знайдуть, і не буде ніякої різниці чим доставили.
Санкції хто введе, США ? На сьогодні там і так 0 допомоги. Краще бути живим "ізгоєм", чим мертвим лохом.
А ЄС підтримує ідею ЯЗ в Україні, бо це їх безпека, бо вже й в білорусів є! За однієї умови - тільки під контролем фахівців ЄС.
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21.02.2025 12:27 Відповісти
ЄС першими введуть санкції, їм махання ядеркою біля носа точно непотрібно, інакше б давно дали б нам достатню кількість ракет та право бити по необхідних цілях...

Британські та французькі крилаті ракети без американців не запустиш, вам довідома тому що ті дають дані з їх геоінформаційної системи для оріжнтуванню по рельєфу, інакше орки глушать навігацію і ракети не ефективні..
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21.02.2025 12:35 Відповісти
махання перед носом ЄС, чи махання ядеркою вже по самому ЄС. вибір очевидний.
За ці дні трамп вже встиг:
1. почати вихід з ООН
2. пригрозив виводом військ сша з ЄС, якщо ті не примусять капітулювати Україну за 3 тижні
3. Пообіцяти путіну відвести НАТО до рубежів 1997 р, Стають без захисту Румунія, Польща, Прибалтика, Чехія, Словаччина
4. Поставити ультиматум Україні про корисні копалини, та заборонити продаж зброї.
Думаю в ЄС всі розуміють, чим це для них пахне, і що Україна для них зараз це єдиний щит проти пуйла.
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21.02.2025 12:56 Відповісти
Вони вже це роблять, по ЕС за три роки війни не зміг свою армію озброїти, не кажучі за ЗСУ, європейські політики, зараз збіговесько імпотентів, крім Орбана та Фіцо ті чітко працюють на хозяїна.
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21.02.2025 11:47 Відповісти
Ніякої зради немає і ніхто нічого не поділить, Україна доведе цю війну до кінця вийшовши на свої загальновизнані кордони та закінчить війну з кацапстаном!
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21.02.2025 11:49 Відповісти
Цей кіпіш,щоб зраду повісити на США!
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21.02.2025 12:02 Відповісти
А те що німці торгують з орками та поставляють туди компоненти для озброєння, купляють звідти ресурси і газ то не зрада...

Ви підтримуєте чисто Україну у війній чи пробуєте заробляти на обох сторонах та розповідати як все складно тиснути на рашу і надати зсу ракети для ударів по орках...
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21.02.2025 11:59 Відповісти
Вони хочуть поділити, а ви б воювали до останнього українця.
Хто з вас кращий?
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21.02.2025 12:03 Відповісти
Не тільки Україну поділити. Будете жувати соплі з військовою допомогою, а зараз вже й живою силою, то поділять і вас. І не тільки вас. Зараз ще є можливість поділити Кацапію. Якщо Трамп не впишеться за неї як її агент.
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21.02.2025 12:12 Відповісти
шо ж ви Захід такі тормознуті...а раніше подумати про свої ду* и , не можно було ?!!!
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21.02.2025 12:12 Відповісти
Національний птах США має бути стерв'ятником, а не орлом. Нехай свій герб перемалюють. Або Хай РФ собі домалює третю голову до своєї курки ))
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21.02.2025 12:37 Відповісти
Можуть? Вони вже це роблять. На очах у всього світу, якому пох...
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21.02.2025 12:54 Відповісти
На жаль, у 1994 році українці (влада) погодилися на здачу ядерної зброї а Україна володіла своїм жахливо величезним ядерним арсеналом, більшого від того, що
мали Великобританія, Франція, Китай разом узяті, і більший в десятки разів
який є зараз в терористичної КНДР. А це було і лишається найбільшою помилкою
і злочином в новітній історії. А не погодились би тоді то диктували би ми зараз
свою волю як могутня ядерна держава. А весь світ дуже уважно і чемно слухав би,
коли би ми брали слово.. І ось настав час коли весь світ і навіть шалений Трамп жалюгидно пригинаються перед ядерною КНДР ...і навпаки він разом з )(йлом
спокійно витирає ноги о Україну навіть і о Європу. А як щоб не капітулювати
а визволити всю свою рідну українську землю окуповану проклятою паРашєю
без свого втраченого Великого статусу ядерної держави ми не зовсім знаємо,
через те ми маємо те що маємо, і не ясно на що очікуємо. Трампа вже дочекалися!
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21.02.2025 13:08 Відповісти
 
 