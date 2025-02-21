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Новини Перемовини в Саудівській Аравії
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Рубіо пояснив відсутність України та Європи в Саудівській Аравії: Зустріч була зосереджена на відносинах США та Росії

рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що зустріч у Саудівській Аравії була зосереджена виключно на двосторонніх відносинах Вашингтона і Москви, тому Україну та європейських союзників на неї не запросили.

Про це повідомляє New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

Як пише видання, Рубіо в телефонній розмові з європейськими дипломатами спростував побоювання щодо зміни курсу США щодо Росії.

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За його словами, переговори у Саудівській Аравії були лише першим кроком для оцінки готовності Кремля до діалогу. Також додав, що США не планують нав’язувати Україні чи Європі жодні умови можливих домовленостей із РФ.

Рубіо заявив, що санкції проти Росії не будуть зняті без реальних змін у поведінці Кремля.

Водночас держсекретар визнав, що Вашингтон може піти на часткове зняття санкцій, якщо Росія почне рухатися в потрібному для Білого дому напрямку.

Рубіо також зазначив, що Кремль, імовірно, намагається послабити Захід, розділивши союзників через переговори. Він підкреслив, що якщо діалог із РФ дасть позитивні результати, це можна буде вважати сигналом про її готовність до завершення війни.

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Зустріч у Саудівській Аравії

Нагадаємо, 12 лютого 2025 року Трамп заявив, що його зустріч з диктатором РФ Володимиром Путіним, ймовірно, відбудеться в Саудівській Аравії.

Також Трамп заявив, що наступного тижня у Саудівській Аравії відбудеться зустріч представників України, Штатів та Росії.

14 лютого МЗС Саудівської Аравії повідомило, що Королівство готове стати майданчиком для зустрічі президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна.

18 лютого в Саудівській Аравії відбулася зустріч делегацій США та РФ.

Обидві сторони охарактеризували її як позитивну. США та РФ домовилися про відновлення повноцінної роботи посольств США у Москві та Росії у Вашингтоні. Ключовим стало питання досягнення припинення вогню в Україні.

Видання Fox News повідомляло, що Росія та США нібито пропонують триступеневий мирний план, що включає припинення вогню, вибори в Україні, а потім підписання остаточної угоди.

Раніше видання Bloomberg повідомляло, що Трамп та Путін наступного тижня можуть провести Саміт в Саудівській Аравії.

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Автор: 

Європа (1903) росія (66478) США (23618) Україна (5991) Рубіо Марко (238)


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Топ коментарі
+8
Шоденно дякуйте за це тім хто обрав в 2019 році замість Армії, Віри та Мови Вову його Велике крадівництво, Какую разницу і Велику війну.
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21.02.2025 11:20 Відповісти
+5
Зїхались мерзотники по рішати за Україну, але без самої України.
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21.02.2025 11:15 Відповісти
+5
Не, ну разве можно было допустить, чтобы кто-то увидел, как США капитулируют перед Путиным?
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21.02.2025 11:16 Відповісти
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Рубіо один з небагатьох притомних серед клоунів Рудого
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21.02.2025 11:14 Відповісти
пропущено одне слово - "був"
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21.02.2025 11:18 Відповісти
будете ви ще на того рудого молитись..
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21.02.2025 11:19 Відповісти
за здачу України ?

те що буряти буйла не змогли, зробить трамп

.
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21.02.2025 11:24 Відповісти
мариш? температура тіла нормальна? Заміряв ?
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21.02.2025 11:25 Відповісти
Іди в сраку, кацапюра нумерна
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21.02.2025 11:32 Відповісти
Зїхались мерзотники по рішати за Україну, але без самої України.
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21.02.2025 11:15 Відповісти
Шоденно дякуйте за це тім хто обрав в 2019 році замість Армії, Віри та Мови Вову його Велике крадівництво, Какую разницу і Велику війну.
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21.02.2025 11:20 Відповісти
Пороху я дякую за АРМІЮ, Віру та Мову.
А тобі, ЗЕбот, як 10 днів від народження, подобаєтся отримувати іудини гроши?
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21.02.2025 12:05 Відповісти
Ну поаноніруй, ботік, поананіруй.
Тебе ж аноніровать подобаєтся.
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21.02.2025 12:53 Відповісти
Не, ну разве можно было допустить, чтобы кто-то увидел, как США капитулируют перед Путиным?
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21.02.2025 11:16 Відповісти
Вони цілювались там в засос засмоктуючи рот та ніс. Через анус засмоктували США. Пройшов місяць як інавгуріровали Трампона а США вже втратила авторитет, довіру та гідність. Незабаром втратить союзників з партнерами та саму демократію. США стрімко перетворюєтся у посівбника Параши.
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21.02.2025 11:16 Відповісти
Колись Рубіо був адекватним. Зараз самому не огидно приймати участь в легалізації міжнародного злочинця?
Побачимо, що буде казати, коли трампістів поженуть звідусіль брудними ганчірками.
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21.02.2025 11:16 Відповісти
Бреше - і не червоніє! У нього що, гемоглобін низький? Лікуватися потрібно, явно!
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21.02.2025 11:16 Відповісти
Які відносини були у Рузвельта.Черчіля з Гітлером і які відносини у "трамбона" з нащадком фюрера в 3,14дерації ???
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21.02.2025 11:18 Відповісти
Трамп потягнув ковдру на себе - будем побачити
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21.02.2025 11:19 Відповісти
А чому ??? Ключовим !!! було питання припинення вогню в Україні... ? Щось амеканська мавпочка бреше....
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21.02.2025 11:21 Відповісти
Рубіо намагається згладити те, що наговорили Трамп, Венс, маск і тд, бо по ходу трохи більше в темі...
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21.02.2025 11:22 Відповісти
2 Фашистські режими зїхались дітили світ - шо тут не ясно?
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21.02.2025 11:23 Відповісти
Поліцейськи і серійний маніяк з руками по лікоть в крові зустрілися, побалакали і обрговорили спільні плани на вікенд
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21.02.2025 11:25 Відповісти
''*издить як троцький''
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21.02.2025 11:26 Відповісти
Якщо була зосереджена на відносинах МІЖ ВАМИ, тоді чого вимагаєте щось від України?! Задовольняйте один одного як коханці та не чипляйтесь з якимись вимогами до інших!!!
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21.02.2025 11:26 Відповісти
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21.02.2025 11:28 Відповісти
Америка злигалася з терористами , світ котиться в прірву ((
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21.02.2025 11:47 Відповісти
На сходку були присутні тільки бандити в законі, іншим спустять рішення
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21.02.2025 11:56 Відповісти
Да простят меня дамы, насрать нам на ваши отношения и на вас, вы показали всему миру, что вы ублюдки и варвары, поэтому, чем раньше мир это поймёт, тем раньше установится мир.
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21.02.2025 14:15 Відповісти
ну а те що трамп третій день психує то так, співпадіння, критичні дні у діда а не злість на зеленського що таку красиву мутку зірвав.
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21.02.2025 14:47 Відповісти
 
 