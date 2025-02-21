Рубіо пояснив відсутність України та Європи в Саудівській Аравії: Зустріч була зосереджена на відносинах США та Росії

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що зустріч у Саудівській Аравії була зосереджена виключно на двосторонніх відносинах Вашингтона і Москви, тому Україну та європейських союзників на неї не запросили.

Про це повідомляє New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

Як пише видання, Рубіо в телефонній розмові з європейськими дипломатами спростував побоювання щодо зміни курсу США щодо Росії.

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За його словами, переговори у Саудівській Аравії були лише першим кроком для оцінки готовності Кремля до діалогу. Також додав, що США не планують нав’язувати Україні чи Європі жодні умови можливих домовленостей із РФ.

Рубіо заявив, що санкції проти Росії не будуть зняті без реальних змін у поведінці Кремля.

Водночас держсекретар визнав, що Вашингтон може піти на часткове зняття санкцій, якщо Росія почне рухатися в потрібному для Білого дому напрямку.

Рубіо також зазначив, що Кремль, імовірно, намагається послабити Захід, розділивши союзників через переговори. Він підкреслив, що якщо діалог із РФ дасть позитивні результати, це можна буде вважати сигналом про її готовність до завершення війни.

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Зустріч у Саудівській Аравії

Нагадаємо, 12 лютого 2025 року Трамп заявив, що його зустріч з диктатором РФ Володимиром Путіним, ймовірно, відбудеться в Саудівській Аравії.

Також Трамп заявив, що наступного тижня у Саудівській Аравії відбудеться зустріч представників України, Штатів та Росії.

14 лютого МЗС Саудівської Аравії повідомило, що Королівство готове стати майданчиком для зустрічі президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна.

18 лютого в Саудівській Аравії відбулася зустріч делегацій США та РФ.

Обидві сторони охарактеризували її як позитивну. США та РФ домовилися про відновлення повноцінної роботи посольств США у Москві та Росії у Вашингтоні. Ключовим стало питання досягнення припинення вогню в Україні.

Видання Fox News повідомляло, що Росія та США нібито пропонують триступеневий мирний план, що включає припинення вогню, вибори в Україні, а потім підписання остаточної угоди.

Раніше видання Bloomberg повідомляло, що Трамп та Путін наступного тижня можуть провести Саміт в Саудівській Аравії.

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