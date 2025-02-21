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Новини Війна
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Кожна п’ята дитина в Україні втратила близького родича через війну, - ЮНІСЕФ

діти,евакуація

Кожна п’ята дитина в Україні повідомила про втрату близького родича або друга через війну. 

Про це повідомляє ЮНІСЕФ, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі ці роки смерть і руйнування є буденністю для кожної дитини в Україні. Такий рівень насильства спричиняє величезні страждання дітей і позбавляє їх справжнього дитинства", - сказала виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.

Згідно з даними опитування, кожна п’ята дитина в Україні втратила близького родича або друга від початку повномасштабного вторгнення Росії. 

Порівняно з 2023 роком, кількість жертв серед дітей зросла на 50%. Загалом з лютого 2022 року понад 2520 дітей були вбиті або поранені, але ЮНІСЕФ зазначає, що реальна кількість жертв може бути значно більшою.

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Крім того, за три роки війни постраждали понад 1600 закладів освіти та майже 790 медичних установ. ЮНІСЕФ також звертає увагу на негативний вплив війни на розвиток дітей, особливо на їх психічне здоров'я та навчання. Майже 30% підлітків відчувають смуток і безнадію, що заважає їм вести звичне життя, а ці настрої часто вражають більше дівчат.

"Війна завдала дітям та підліткам непоправних втрат, що вплинуло на їхній розвиток і добробут на ключових етапах їхнього життя", - зазначають у Фонді.

Як повідомляється, через війну діти стикаються з серйозними труднощами в доступі до освіти: 40% учнів навчаються лише онлайн або поєднують дистанційне навчання з очним. ЮНІСЕФ підкреслює, що середні втрати в освіті становлять 2 роки з читання та 1 рік з математики.

ЮНІСЕФ також повідомляє, що працює з урядом України і партнерами, щоб закласти основи для відновлення країни та її довгострокового розвитку. Це включає зміцнення систем охорони здоров'я, освіти та соціального захисту, щоб діти мали доступ до необхідних послуг і могли відновити свій потенціал.

"Усі діти без винятку мають бути захищені від наслідків війни відповідно до норм міжнародного гуманітарного права та прав людини. Дітям в Україні понад усе потрібен стійкий мир і шанс повністю реалізувати свій потенціал", - наголосила Рассел.

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Автор: 

діти (5185) ЮНІСЕФ (157) війна в Україні (5022)


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Топ коментарі
+5
США пропонують прибрати всі "проукраїнські" формулювання зі спільної заяви G7 - New York Times

Формування спільної заяви взяла на себе Канада, однак Сполучені штати запропонували внести правки в документ з проукраїнським тоном.

Відтак пропонується:

- не називати рф країною-агресором, а Україну - жертвою;

- війну в Україні називати "руйнівною", без вказівки на вину росії;

Трампу пофіг на злочини РФ і на дітей і нас - він з дружбаном Путіним прийшли робити одну справу - нас грабити і знищувати
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21.02.2025 13:39 Відповісти
+3
суцільна брехня!!!!
у влади є діти та онуки, і їх тисячі
назвіть кого ці діти втратили????
а кожна 5та дитина це про нас!!!!
і влада це не Україна
і як казав трамп, Київ відмовився підписати угоду...
то ОПа ЗЕ це теж не Київ.
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21.02.2025 13:39 Відповісти
+1
то давай еще попоюем
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21.02.2025 13:58 Відповісти
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США пропонують прибрати всі "проукраїнські" формулювання зі спільної заяви G7 - New York Times

Формування спільної заяви взяла на себе Канада, однак Сполучені штати запропонували внести правки в документ з проукраїнським тоном.

Відтак пропонується:

- не називати рф країною-агресором, а Україну - жертвою;

- війну в Україні називати "руйнівною", без вказівки на вину росії;

Трампу пофіг на злочини РФ і на дітей і нас - він з дружбаном Путіним прийшли робити одну справу - нас грабити і знищувати
показати весь коментар
21.02.2025 13:39 Відповісти
суцільна брехня!!!!
у влади є діти та онуки, і їх тисячі
назвіть кого ці діти втратили????
а кожна 5та дитина це про нас!!!!
і влада це не Україна
і як казав трамп, Київ відмовився підписати угоду...
то ОПа ЗЕ це теж не Київ.
показати весь коментар
21.02.2025 13:39 Відповісти
то давай еще попоюем
показати весь коментар
21.02.2025 13:58 Відповісти
Нє, давай стадимся
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21.02.2025 14:15 Відповісти
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21.02.2025 15:01 Відповісти
Ну то демобілізуйте мене, двоє дітей отримують назад батька.
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21.02.2025 13:58 Відповісти
Саме тому кацапи відчайдушно намагаються перекинути війну з себе на українську владу. Тому що розуміють яке буде ставлення до кацапні протягом наступних десятиліть.
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21.02.2025 14:00 Відповісти
єврогеї вже на низькому старті купувати газіки дешеві і приймати руzzотурісто
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21.02.2025 14:37 Відповісти
І хто відповість за цей злочин перед дітьми ,перед людяностю ,а ось рудий виродок збираєтся пожимати руку кривавого ката українського народу путіну і цій паскуді пробачити ? ні за всі біди ця погань має здохнути і вся його сімя.
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21.02.2025 14:32 Відповісти
В Україні на початок 2022 року проживало 7 348 531 дітей віком від народження до 18 років, що складало 17,9% від загальної чисельності постійного населення України.

Якщо кожна 5-та дитина втратила близького родича, то загальна кількість таких втрат становить приблизно 1 469 706.
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21.02.2025 14:36 Відповісти
у того хто загинув може бути кілька дітей чи друзів (в опитуванні написано родича чи друга)
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21.02.2025 15:02 Відповісти
Якщо врахувати, що в одній родині може бути кілька дітей, а один загиблий міг бути близьким для кількох дітей (наприклад, брат, сестра, батько, мати чи інший родич), то фактична кількість загиблих буде меншою, ніж 1 469 706.
Точну кількість визначити складно без детальніших даних про середній розмір сімей, кількість дітей у кожній родині та соціальні зв'язки. Однак можна припустити, що реальна кількість загиблих буде приблизно в 2-3 рази меншою за цю цифру, тобто в межах 500-700 тисяч осіб.
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21.02.2025 15:17 Відповісти
 
 