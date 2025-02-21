Кожна п’ята дитина в Україні втратила близького родича через війну, - ЮНІСЕФ

Кожна п’ята дитина в Україні повідомила про втрату близького родича або друга через війну.

Про це повідомляє ЮНІСЕФ, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі ці роки смерть і руйнування є буденністю для кожної дитини в Україні. Такий рівень насильства спричиняє величезні страждання дітей і позбавляє їх справжнього дитинства", - сказала виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.

Згідно з даними опитування, кожна п’ята дитина в Україні втратила близького родича або друга від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Порівняно з 2023 роком, кількість жертв серед дітей зросла на 50%. Загалом з лютого 2022 року понад 2520 дітей були вбиті або поранені, але ЮНІСЕФ зазначає, що реальна кількість жертв може бути значно більшою.

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Крім того, за три роки війни постраждали понад 1600 закладів освіти та майже 790 медичних установ. ЮНІСЕФ також звертає увагу на негативний вплив війни на розвиток дітей, особливо на їх психічне здоров'я та навчання. Майже 30% підлітків відчувають смуток і безнадію, що заважає їм вести звичне життя, а ці настрої часто вражають більше дівчат.

"Війна завдала дітям та підліткам непоправних втрат, що вплинуло на їхній розвиток і добробут на ключових етапах їхнього життя", - зазначають у Фонді.

Як повідомляється, через війну діти стикаються з серйозними труднощами в доступі до освіти: 40% учнів навчаються лише онлайн або поєднують дистанційне навчання з очним. ЮНІСЕФ підкреслює, що середні втрати в освіті становлять 2 роки з читання та 1 рік з математики.

ЮНІСЕФ також повідомляє, що працює з урядом України і партнерами, щоб закласти основи для відновлення країни та її довгострокового розвитку. Це включає зміцнення систем охорони здоров'я, освіти та соціального захисту, щоб діти мали доступ до необхідних послуг і могли відновити свій потенціал.

"Усі діти без винятку мають бути захищені від наслідків війни відповідно до норм міжнародного гуманітарного права та прав людини. Дітям в Україні понад усе потрібен стійкий мир і шанс повністю реалізувати свій потенціал", - наголосила Рассел.

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