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Новини
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Дерегуляція замість обмежень - єдиний вихід для доступності ліків в Україні, - фонд "Таблеточки"

Обмеження ціна на ліки може призвести до виведення препаратів з ринку та переходу на менш ефективні аналоги

Запровадження адміністративного регулювання цін на лікарські засоби може мати негативні наслідки для доступності важливих медикаментів, особливо імпортних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив виконавчий директор фонду "Таблеточки" Вʼячеслав Биков в інтервʼю УНН.

"Схоже, що виробники зараз отримали сигнал не про комфортні умови виходу на ринок, а застереження, з чого можемо припустити, що ні нові ліки, ні нові протоколи найближчим часом не зʼявляться… Точно можна сказати лише одне – наш ринок стане менш цікавим для більшості поважних фармацевтичних компаній", – зазначив Биков.

Він сподівається, що у влади є механізми та важелі, що компенсують негативні впливи адміністративного регулювання ринку.

"Не варто забувати, що немає такого обмеження, під яке наш ринок не знайде креативного пристосування. Чекаю появи нових "схем", - зазначив Биков.

За його словами, впровадження обмежень може також призвести до погіршення якості лікування пацієнтів. Дешевші аналоги ліків часто мають нижчу ефективність і можуть викликати додаткові ризики, такі як непереносимість чи алергічні реакції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Виробники ліків знизять ціни на 100 найпопулярніших препаратів: МОЗ оприлюднив перелік

"Якщо в Україні місце оригінальних препаратів займуть дешеві дженерики, можемо очікувати зниження якості життя під час та після лікування", - зазначив Биков.

Він також наголосив на парадоксальних ризиках нововведень.

"Наче ліки мають стати доступніші і дешевші, проте на практиці це може призвести до зникнення вартісних препаратів з офіційного українського ринку (недоступності) та їх здорожчання на ринку чорному", – пояснив Биков.

Як альтернативу він запропонував не адміністративні обмеження, а дерегуляцію ринку. Зокрема, спростити вихід на ринок нових компаній і препаратів, дозволити імпорт ліків без повторної реєстрації, якщо вони вже зареєстровані в ЄС, та запровадити систему Track&Trace для боротьби з підробками.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Із 1 березня найпопулярніші медичні засоби мають подешевшати на 30%, – Зеленський (оновлено)

"Це збільшить пропозицію, що стимулює ріст конкуренції, а отже, зниження цін", – вважає Биков.

Водночас він додав, що без зростання реальної купівельної спроможності населення, будь-яка ціна на ліки залишатиметься високою для багатьох українців. Раніше Президент України заявив, що ціни на ліки повинні знизитись на 30%. Після цього Верховна Рада ухвалила закон 11493 щодо регулювання фармацевтичного ринку. Крім того, на виконання доручення глави держави було прийнято рішення РНБО і ухвалена відповідна постанова Кабміну.

Нагадаємо, директор Благодійного фонду пацієнтів "КРАПЛЯ КРОВІ" Іван Зеленський також раніше наголосив, що запровадження нових правил регулювання фармацевтичного ринку України може мати серйозні наслідки для пацієнтів. Адже нововведення можуть не лише не знизити ціни на медикаменти, а й, навпаки, викликати дефіцит життєво необхідних препаратів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав указ про зниження цін на лікарські засоби на 30% за рішенням РНБО

Автор: 

ліки (1340) аптека (200) фармринок (105) фармацевтика (91)


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Топ коментарі
+6
Зеленский это типичный представитель совка с его гос. управлением. Тупость его никогда не позволит ему понять даже азов микроэкономики, не говоря уже о макроэкономике. Все, на что он способен, это в кабаре ногами дрыгать и на базаре торговать.
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21.02.2025 14:29 Відповісти
+2
Ага, дорелегуриловались уже, единственный выход это посадить лет на 15 десяток-другой бизнес барыг торгующих лекарствами по заоблачным ценам .
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21.02.2025 13:50 Відповісти
+2
Прокурорам . суддям.та другій писдобратії...
Решті європейські налоги штрафи та ціни
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21.02.2025 13:59 Відповісти
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Ага, дорелегуриловались уже, единственный выход это посадить лет на 15 десяток-другой бизнес барыг торгующих лекарствами по заоблачным ценам .
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21.02.2025 13:50 Відповісти
Фонд "Золоті ТАблеточки".
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21.02.2025 13:51 Відповісти
Все повинно бути як в європі
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21.02.2025 13:53 Відповісти
Да, особенно пенсии и зарплаты.
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21.02.2025 13:56 Відповісти
Прокурорам . суддям.та другій писдобратії...
Решті європейські налоги штрафи та ціни
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21.02.2025 13:59 Відповісти
В Європі маленьки зарплати
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21.02.2025 14:32 Відповісти
Як раз у ЄС ціни на більшість ліків регулюються державами.
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21.02.2025 16:52 Відповісти
Каже, будуть дешеві дженерики. Це замість дорогих зараз, він мав наувазі?
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21.02.2025 14:00 Відповісти
Как говорят в Одессе - перестаньте болтать ерундой!

Производство медикаментов и аптеки нужно сделать государственными, эта именно та отрасль, которая должна работать на народ и для народа, все остальные разговоры, это пустая болтовня.
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21.02.2025 14:02 Відповісти
Можеш навести перелік країн, де " аптєкі гасударствєнніє"?
У твоїй " ВіПіЕНії" під прапорцем якої ти пишеш, також " гасударствєнніє"?
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21.02.2025 18:32 Відповісти
Судя по всему вы никогда не учились в школе и у вас не было родителей, поэтому никто не учил вас культуре общения, очень жаль, сочувствую.
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22.02.2025 07:09 Відповісти
Так ти приклад своєї країни ВІПІЕНІЇ із " державними" аптеками можеш привести, чи ні?
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22.02.2025 11:38 Відповісти
Аптечний бізнес має такі прибутки що дозволяють відкривати у двохпідїздному будинку чотирі аптеки для мешканців. Вважаю, що навіть розлив бодяженої горілки у гаражі не принесе ніколи таких прибутків.
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21.02.2025 14:07 Відповісти
Ну так відкрий собі аптеку! Чого так не робиш?
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21.02.2025 14:33 Відповісти
Для цього обов"язкова освіта фармацевта.
Без освіти фармацевта ніяка власна аптека нікому несвітить.
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21.02.2025 16:55 Відповісти
Та ви шо! Яка страшенна проблема! А що, фармацевтів заборонено на роботу брати?
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21.02.2025 17:05 Відповісти
Та ти шо! А " фармацевтів" на роботу вже заборонили приймати?
Чи може Тігіпко " Тайний Фармацєвт"?
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21.02.2025 18:34 Відповісти
Скоро комуналку відмінять і зажевимо)))))))
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21.02.2025 14:09 Відповісти
просто сравните цены в европейском союзе и украине
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21.02.2025 14:10 Відповісти
Може почнемо з зарплат і пенсій
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21.02.2025 14:14 Відповісти
Зараз був в аптеке бабка брала фталазол, одна пластинка коштує 87 грн., бабка пішла, но люди помогли і купили. Для суддів, політиків і іншої шушвалі, це копійки, а для простого пенсіонера це вже недосяжно. Причому випускає Дарниця
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21.02.2025 14:12 Відповісти
порівняв ціну своїх ліків - 19,72Є там і 34,50Є тут.
класно же ж, ніхрена не робиш, а а в 2,2 рази маєш.
заздрять їм європейці.
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21.02.2025 14:21 Відповісти
Ліки та будь-які інші товари мають коштувати скільки за них просять продавці, без будь-яких обмежень з боку держави. А люди в свою чергу мусять вимагати у роботодавців достатню зарплату щоб на все вистачало, або шукати нове місце роботи і формувати нові джерела доходів. В цьому різниця між ринковою і плановою економікою.
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21.02.2025 14:24 Відповісти
Без обмежень ? Так в США немає обмежень не тільки на ціни товарів , а і на володіння зброєю. Друга поправка до Конституціїї США - це найєфективніший засіб проти ігр з цінами.
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21.02.2025 14:59 Відповісти
Зеленский это типичный представитель совка с его гос. управлением. Тупость его никогда не позволит ему понять даже азов микроэкономики, не говоря уже о макроэкономике. Все, на что он способен, это в кабаре ногами дрыгать и на базаре торговать.
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21.02.2025 14:29 Відповісти
Подавляющее большинство украинцев также ничего не смыслят в экономике. Поэтому и выбирают левых популистов. Больше того, в Европе такое же невежественное подавляющее большинство. Поэтому в Европе социализм.
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21.02.2025 14:36 Відповісти
У ЕС, не соціалізм, а ЕКОНОМІКА З РОЗВИНЕНИМ СОЦІАЛЬНИМ ПАКЕТОМ.
А це трошки та зовсім гінше.
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21.02.2025 17:07 Відповісти
Так! А в Україні не війна, а спєціальная ваєнная аперация. Ви хоча б Вікивпедію відкрийте, та почитайте дефініцію соціалізму.
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21.02.2025 22:39 Відповісти
Якби ти це писав з США то тобі можна було би і повірити.
Але коли ти це пишешь під прапорцем ФРН, однієї з найбільш соціально захищених країн ЄС, ТО ТИ ПРОСТО БРЕХУН І ЛІЦЕМІР.
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21.02.2025 17:05 Відповісти
К Вашему сведению в Германии социальная защита финансируется обществом, а не государством, принимающем только законы. Мед. страховка для меня стоит 1090€ в месяц и она пропорциональна доходам. В штатах она меньше, так как нет перераспределения. Супрун у вас пыталась ввести похожее, но вы назвав ее "Доктор Смерть", выбрали членограя. Теперь посмотрите в зеркало и увидите врага своего. И мой Вам совет, в начале почитать, потом обдумать прочитанное, а затем говорить и делать. Спасете и себя и страну, делая выбор в следующий раз.
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21.02.2025 19:04 Відповісти
А ОТ ЗАРАЗ ти ЗНОВ ЗБРЕХАВ.
Напевно як і завжди.
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21.02.2025 19:28 Відповісти
Таблєточькі, кажете? Боже всюди кацапи. Невже так важко було пейменувати організацію?
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21.02.2025 14:40 Відповісти
Абсолютно вірно! І відразу ліки подешевшають.
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21.02.2025 15:08 Відповісти
Какая дерегуляция,дерегуляция это свобода предпринимательства и процветание,а у нас правят троцкисты по указаниям сивковича,в них в голове только нквдэшные и гестаповские методы работы.
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21.02.2025 14:49 Відповісти
Свобода підприємництва? Спробуй вивезти свою картоплю на який-небудь ринок і продати її за ціною нижчою, ніж в конкурентів. Місцеві перекупники швидко тобі розкажуть про свободу підприємництва.
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21.02.2025 15:13 Відповісти
Где вы рынки видели,в девяностых? Вся картошка в маркетах продается,все в маркетах продается,а вас с картошкой не перекупы поимеют,а податкова,узнаете что такое штраф 200 тысяч и арест майна без всякого суда.
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21.02.2025 15:44 Відповісти
Приїдь в Україну і все побачиш на власні очі. І ринки, і свободу підприємництва.
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21.02.2025 15:46 Відповісти
Да,везу уже на базар пять мешков картошки - день работы,сто гривен прибыль,пятьсот расходы на бензин,поторгую куплю все базары в Украине.
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21.02.2025 16:00 Відповісти
У вас це де ??? У США ???
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21.02.2025 17:12 Відповісти
В Украине
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21.02.2025 17:37 Відповісти
Бариги менше ніж на 300% навару не згодні. Тому почнуть створювати штучний дефіцит.
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21.02.2025 15:10 Відповісти
Барыги у тебя в голове,попробуй открыть хоть одну аптеку,за сто лет не окупишь вложения,если наценки будут стандартными.Троцкистские комуняки готовы опять поднять марксистские знамена.
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21.02.2025 15:56 Відповісти
Ни разу, ни на одном сайте и форуме не видел интеллектуального диалога людей, которые действительно хотят выяснить истину, никто не скажет, почему так?
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22.02.2025 12:15 Відповісти
 
 