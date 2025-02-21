Дерегуляція замість обмежень - єдиний вихід для доступності ліків в Україні, - фонд "Таблеточки"

Запровадження адміністративного регулювання цін на лікарські засоби може мати негативні наслідки для доступності важливих медикаментів, особливо імпортних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив виконавчий директор фонду "Таблеточки" Вʼячеслав Биков в інтервʼю УНН.

"Схоже, що виробники зараз отримали сигнал не про комфортні умови виходу на ринок, а застереження, з чого можемо припустити, що ні нові ліки, ні нові протоколи найближчим часом не зʼявляться… Точно можна сказати лише одне – наш ринок стане менш цікавим для більшості поважних фармацевтичних компаній", – зазначив Биков.

Він сподівається, що у влади є механізми та важелі, що компенсують негативні впливи адміністративного регулювання ринку.

"Не варто забувати, що немає такого обмеження, під яке наш ринок не знайде креативного пристосування. Чекаю появи нових "схем", - зазначив Биков.

За його словами, впровадження обмежень може також призвести до погіршення якості лікування пацієнтів. Дешевші аналоги ліків часто мають нижчу ефективність і можуть викликати додаткові ризики, такі як непереносимість чи алергічні реакції.

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"Якщо в Україні місце оригінальних препаратів займуть дешеві дженерики, можемо очікувати зниження якості життя під час та після лікування", - зазначив Биков.

Він також наголосив на парадоксальних ризиках нововведень.

"Наче ліки мають стати доступніші і дешевші, проте на практиці це може призвести до зникнення вартісних препаратів з офіційного українського ринку (недоступності) та їх здорожчання на ринку чорному", – пояснив Биков.

Як альтернативу він запропонував не адміністративні обмеження, а дерегуляцію ринку. Зокрема, спростити вихід на ринок нових компаній і препаратів, дозволити імпорт ліків без повторної реєстрації, якщо вони вже зареєстровані в ЄС, та запровадити систему Track&Trace для боротьби з підробками.

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"Це збільшить пропозицію, що стимулює ріст конкуренції, а отже, зниження цін", – вважає Биков.

Водночас він додав, що без зростання реальної купівельної спроможності населення, будь-яка ціна на ліки залишатиметься високою для багатьох українців. Раніше Президент України заявив, що ціни на ліки повинні знизитись на 30%. Після цього Верховна Рада ухвалила закон 11493 щодо регулювання фармацевтичного ринку. Крім того, на виконання доручення глави держави було прийнято рішення РНБО і ухвалена відповідна постанова Кабміну.

Нагадаємо, директор Благодійного фонду пацієнтів "КРАПЛЯ КРОВІ" Іван Зеленський також раніше наголосив, що запровадження нових правил регулювання фармацевтичного ринку України може мати серйозні наслідки для пацієнтів. Адже нововведення можуть не лише не знизити ціни на медикаменти, а й, навпаки, викликати дефіцит життєво необхідних препаратів.

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