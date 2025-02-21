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Українці в Австрії інтегруються швидше, ніж біженці з інших країн, - посол Бенкьо

Українські біженці в Австрії інтегруються швидше, ніж інші

Про це заявив посол Австрії в Україні Арад Бенкьо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він нагадав, що статус тимчасового захисту для українців в Австрії продовжено до березня 2026 року. 

"У нас близько 85 тисяч українських біженців в Австрії. Наскільки мені відомо, близько 30% з них мають роботу", - розповів Бенкьо.

За його словами, за цей час багато з них вивчили німецьку мову. Великий відсоток складають жінки та діти.

Також читайте: У Німеччині знайшли роботу вже 300 тисяч українців. Це чверть всіх біженців з України у ФРН

"Українці інтегруються набагато швидше, ніж біженці з інших країн, і це факт, - сказав дипломат.

Бенкьо зазначив, що біженці з України відносно швидко виходять на ринок праці, вони віддають своїх дітей до школи. До двох шкіл - з понеділка по п'ятницю до австрійської школи, яка є обов'язковою, а в суботу багато українських дітей ходять до української школи, щоб вивчати українську мову та українську історію.

"Я думаю, що це дуже важливо – щоб вони продовжували це робити, тому що для того, щоб добре розмовляти німецькою мовою, ви також повинні добре знати свою рідну мову", - додав він.

Також читайте: Польща готує два сценарії для мігрантів з України. Один з них передбачає нову хвилю біженців

Автор: 

Австрія (986) біженці (1911)


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Топ коментарі
+7
Звідки тобі у Франції знати ким жопу витирали?
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21.02.2025 14:05 Відповісти
+5
з чого ви зробили висновок, що їм хтось заздрить..., вимушено покинути батьківщину під час війни це не те, чому хочеться заздрити..., частина адаптувалась, це добре, мабуть..., можна за них порадіти...
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21.02.2025 14:47 Відповісти
+4
Так відкрийте кордони! Я теж інтегруюсь!
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21.02.2025 14:08 Відповісти
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Звідки тобі у Франції знати ким жопу витирали?
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21.02.2025 14:05 Відповісти
А ти пробувало не пристосовуватись...
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21.02.2025 14:13 Відповісти
Щоб бути вільним і не пристосовуватись, треба відкрити власну справу
Як ти назвеш оточення трампа ? Ще ті пристосуванці !!
А це до недавна фортеця - демократії і вільного світу...
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21.02.2025 14:16 Відповісти
Це "герої" типу колі котлети з закордону скиглять....
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21.02.2025 14:12 Відповісти
Та вже побільше ніж в тебе - дурнику і досвіду, що ти ідіоте і за два життя не отримаєш...
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21.02.2025 14:23 Відповісти
Чому араби не інтегруються швидко? У них там жопа ще глибша, але...
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21.02.2025 14:37 Відповісти
В Украине тоже каждый третий работал?
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21.02.2025 14:52 Відповісти
Так відкрийте кордони! Я теж інтегруюсь!
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21.02.2025 14:08 Відповісти
В Росію
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21.02.2025 14:28 Відповісти
Фу! Краще в Нову Зеландію!
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21.02.2025 14:43 Відповісти
У Новій Зеландії вас нікто не чекає. Хоча....якщо ви заробляєте $10 000 десь у IT, ви якось іншим чином віддалено - то чом би й ні - просто будете більший відсоток заробітку витрачати на життя.
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21.02.2025 16:38 Відповісти
Є-Бенько, нова дюра у "Дії" Альбертовича оцифрованого.
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21.02.2025 14:13 Відповісти
Ничего не понятно. Но круто!
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21.02.2025 14:54 Відповісти
Такие адаптивние.
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21.02.2025 14:14 Відповісти
З вашої адаптивності - лише VPN і власна фантазія.
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21.02.2025 14:38 Відповісти
Ото він собі нік нафантазував ...
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21.02.2025 16:22 Відповісти
Без впна флажок токой хз почему
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21.02.2025 16:31 Відповісти
Тому що євреїв не любите.
От коли полюбите, тоді вони вам правильний прапорець і повернуть.
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21.02.2025 16:35 Відповісти
Не звинувачуйте і не заздріть українцям, які змогли облаштуватись у Європі - вони зараз допомагають Україні як можуть. Краще подумайте над тим, чим допомагаєте України ви.
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21.02.2025 14:20 Відповісти
з чого ви зробили висновок, що їм хтось заздрить..., вимушено покинути батьківщину під час війни це не те, чому хочеться заздрити..., частина адаптувалась, це добре, мабуть..., можна за них порадіти...
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21.02.2025 14:47 Відповісти
К чему вообще такое объявление сегодня? могу и идею подкинуть: если отправить на родину тех кто за войну топить, ишо легче можно будет интегрироваться и не только украинцам. не задумывались ?
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21.02.2025 15:06 Відповісти
За войну топят только московские оккупанты. Украинцы же вынуждены защищать свой дом от московских захватчиков до тех пор, пока вы не откажетесь от идеи уничтожения Украины.
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21.02.2025 16:40 Відповісти
кончені
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21.02.2025 15:33 Відповісти
Ну канешна быстрее. Кто попалу в Австрию не едет из Украины
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21.02.2025 15:39 Відповісти
Прилетіли американці на місяць. Висадились. Дивляться, в кратері люди якісь сидять, постелена капа, цибулька, сало, первачок, збоку лежать клітчасті сумки... Здивований командир американського екіпажу підходить і запитує:

- Ви хто такі???
- Українці!

- А що ви ТУТ робите?

- Як що, на заробітки приїхали!

- НА МІСЯЦЬ???

- Та чого ж на місяць, на півроку мінімум!
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21.02.2025 18:48 Відповісти
 
 