Українці в Австрії інтегруються швидше, ніж біженці з інших країн, - посол Бенкьо
Про це заявив посол Австрії в Україні Арад Бенкьо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він нагадав, що статус тимчасового захисту для українців в Австрії продовжено до березня 2026 року.
"У нас близько 85 тисяч українських біженців в Австрії. Наскільки мені відомо, близько 30% з них мають роботу", - розповів Бенкьо.
За його словами, за цей час багато з них вивчили німецьку мову. Великий відсоток складають жінки та діти.
"Українці інтегруються набагато швидше, ніж біженці з інших країн, і це факт, - сказав дипломат.
Бенкьо зазначив, що біженці з України відносно швидко виходять на ринок праці, вони віддають своїх дітей до школи. До двох шкіл - з понеділка по п'ятницю до австрійської школи, яка є обов'язковою, а в суботу багато українських дітей ходять до української школи, щоб вивчати українську мову та українську історію.
"Я думаю, що це дуже важливо – щоб вони продовжували це робити, тому що для того, щоб добре розмовляти німецькою мовою, ви також повинні добре знати свою рідну мову", - додав він.
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Як ти назвеш оточення трампа ? Ще ті пристосуванці !!
А це до недавна фортеця - демократії і вільного світу...
От коли полюбите, тоді вони вам правильний прапорець і повернуть.
- Ви хто такі???
- Українці!
- А що ви ТУТ робите?
- Як що, на заробітки приїхали!
- НА МІСЯЦЬ???
- Та чого ж на місяць, на півроку мінімум!