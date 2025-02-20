Польща готує два сценарії для мігрантів з України. Один з них передбачає нову хвилю біженців

Польський уряд розробив два нові міграційні сценарії у зв'язку з фактичним початком переговорів про припинення активної фази війни в Україні.

Про це заступник міністра внутрішніх справ країни Мацей Дущик розповів Польському радіо.

За його словами, перший сценарій ґрунтується на тому, що буде підписано справедливий мир і частина українців повернеться додому. Другий сценарій передбачає політичне вирішення російсько-української війни, яке Україні буде важко прийняти.

"Якщо би сталося те, що можна назвати поразкою цієї держави, то можемо сподіватися хвилі, звісно, не такої, яка була у 2022 році, але можна сподіватися посилення напливу головним чином економічного. Через те, що буде чисто економічна міграція через обмеження допомоги і пов’язані із цим труднощі", – пояснив польський посадовець.

Мацей Дущик зауважив, що в обох сценаріях не йдеться про кількість біженців, вони скоріше є описом реальної ситуації. Як він нагадав, що наразі європейський тимчасовий захист для біженців з України продовжено до 4 березня 2026 року.

"Коли вже матимемо доконаний факт, можна буде говорити про кількість. Як відомо, тимчасовий захист ЄС продовжено до 4 березня і так само ми продовжили на цей період. І впродовж року в цьому контексті не передбачено змін".

За даними Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі станом на грудень, наразі в країні перебуває понад 1,5 мільйона громадян України, з них тимчасовим захистом користується майже мільйон.

Водночас все більше біженців оформлюють окремий дозвіл на проживання PESEL UKR в Польщі, їх кількість зростає вже кілька місяців.

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Як повідомлялося, польське головування у Євросоюзі працює над рішенням про статус українських біженців, які наразі користуються тимчасовим захистом, після "завершення" війни. Його планують ухвалити у першому півріччі 2025 року.

Крім того, у ЄС планують створити "центри повернення" для українців, які стануть посередником у їхньому поверненні до своїх домівок.

Станом на 31 грудня 2024 року майже 4,3 млн громадян, які виїхали з України внаслідок розв'язаної Росією повномасштабної війни, мали статус тимчасового захисту в Європейському Союзі.