Польща готує два сценарії для мігрантів з України. Один з них передбачає нову хвилю біженців
Польський уряд розробив два нові міграційні сценарії у зв'язку з фактичним початком переговорів про припинення активної фази війни в Україні.
Про це заступник міністра внутрішніх справ країни Мацей Дущик розповів Польському радіо.
За його словами, перший сценарій ґрунтується на тому, що буде підписано справедливий мир і частина українців повернеться додому. Другий сценарій передбачає політичне вирішення російсько-української війни, яке Україні буде важко прийняти.
"Якщо би сталося те, що можна назвати поразкою цієї держави, то можемо сподіватися хвилі, звісно, не такої, яка була у 2022 році, але можна сподіватися посилення напливу головним чином економічного. Через те, що буде чисто економічна міграція через обмеження допомоги і пов’язані із цим труднощі", – пояснив польський посадовець.
Мацей Дущик зауважив, що в обох сценаріях не йдеться про кількість біженців, вони скоріше є описом реальної ситуації. Як він нагадав, що наразі європейський тимчасовий захист для біженців з України продовжено до 4 березня 2026 року.
"Коли вже матимемо доконаний факт, можна буде говорити про кількість. Як відомо, тимчасовий захист ЄС продовжено до 4 березня і так само ми продовжили на цей період. І впродовж року в цьому контексті не передбачено змін".
За даними Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі станом на грудень, наразі в країні перебуває понад 1,5 мільйона громадян України, з них тимчасовим захистом користується майже мільйон.
Водночас все більше біженців оформлюють окремий дозвіл на проживання PESEL UKR в Польщі, їх кількість зростає вже кілька місяців.
Як повідомлялося, польське головування у Євросоюзі працює над рішенням про статус українських біженців, які наразі користуються тимчасовим захистом, після "завершення" війни. Його планують ухвалити у першому півріччі 2025 року.
Крім того, у ЄС планують створити "центри повернення" для українців, які стануть посередником у їхньому поверненні до своїх домівок.
Станом на 31 грудня 2024 року майже 4,3 млн громадян, які виїхали з України внаслідок розв'язаної Росією повномасштабної війни, мали статус тимчасового захисту в Європейському Союзі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1)Додали українську мову в ісіх державних установах (це напприклад, е-Ужонд скарбови, де складаються податкові декларації).
2)Вчать української мови украІцов з півдня України та сходу України, бо російськомовні сторінки тут відсутні).