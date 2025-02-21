Видобуток газу впав на 40% після атак РФ на Україну, - Reuters
Через падіння внутрішнього видобутку газу на 40% після російських ракетних ударів, Україна планує імпортувати до 800 млн кубометрів газу з Європи в лютому та березні 2025 року, щоб компенсувати дефіцит.
Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, до російських атак Україна видобувала близько 52 мільйонів кубометрів газу на день, тоді як зимове споживання коливалося між 110 і 140 мільйонами кубометрів на день. Дефіцит покривався за рахунок газових сховищ. Однак після атак на енергетичну інфраструктуру, зокрема на газові родовища, країна вимушена імпортувати газ для покриття дефіциту.
"Ми могли б обійтися без імпорту в цьому опалювальному сезоні, але атаки на видобуток змушують нас імпортувати газ, щоб компенсувати це скорочення внутрішнього видобутку", - йдеться у матеріалі.
Український оператор газотранспортної системи повідомив, що країна почала збільшувати імпорт газу на початку лютого. З того часу обсяги імпорту зросли майже в 10 разів, досягнувши понад 20 мільйонів кубометрів на добу.
Попри низький рівень запасів у газових сховищах, з очікуваним імпортом та відновленням видобутку, Україна зможе пройти через опалювальний сезон без обмежень для промисловості та домогосподарств. Для зимового сезону 2025/26 року країна має накопичити близько 13 млрд кубометрів газу, і на початку поточного сезону в сховищах було 12,9 млрд кубометрів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А чим ти будеш бити по добутку нафти й газу на Ямалі чи в ХМАО за 3 тисячі км? Туди навіть Томагавк - найбільш дальні ракети НАТО не дістануть. Як відправляти по 500 кг вибухівки на таку відстань? Це тобі не дроном обстріляти ближні НПЗ на Чорному чи Балтійському морі
пора починате з нафтопроводу НЕдружба по нашій території! негайно припинити транспортування кацапської нафти