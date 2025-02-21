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Видобуток газу впав на 40% після атак РФ на Україну, - Reuters

транзит газу

Через падіння внутрішнього видобутку газу на 40% після російських ракетних ударів, Україна планує імпортувати до 800 млн кубометрів газу з Європи в лютому та березні 2025 року, щоб компенсувати дефіцит.

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, до російських атак Україна видобувала близько 52 мільйонів кубометрів газу на день, тоді як зимове споживання коливалося між 110 і 140 мільйонами кубометрів на день. Дефіцит покривався за рахунок газових сховищ. Однак після атак на енергетичну інфраструктуру, зокрема на газові родовища, країна вимушена імпортувати газ для покриття дефіциту.

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"Ми могли б обійтися без імпорту в цьому опалювальному сезоні, але атаки на видобуток змушують нас імпортувати газ, щоб компенсувати це скорочення внутрішнього видобутку", - йдеться у матеріалі. 

Український оператор газотранспортної системи повідомив, що країна почала збільшувати імпорт газу на початку лютого. З того часу обсяги імпорту зросли майже в 10 разів, досягнувши понад 20 мільйонів кубометрів на добу.

Попри низький рівень запасів у газових сховищах, з очікуваним імпортом та відновленням видобутку, Україна зможе пройти через опалювальний сезон без обмежень для промисловості та домогосподарств. Для зимового сезону 2025/26 року країна має накопичити близько 13 млрд кубометрів газу, і на початку поточного сезону в сховищах було 12,9 млрд кубометрів.

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Автор: 

газ (10528) обстріл (29575) росія (66478) війна в Україні (5022)


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Топ коментарі
+10
Тому треба у відповідь знищувати кацапські НПЗ, газові і нафтові родовища, щоб вони були змушені також імпортувати ресурси, якщо їм ще хтось їх продасть.
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21.02.2025 14:28 Відповісти
+3
А хто продавав комерсантам восени по 200? Ще місяць тому було зрозуміло, що газу не вистачає... Прикриваються, курви, атаками тепер!
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21.02.2025 14:31 Відповісти
+2
Наші газові родовища в Полтавській області як на долоні для кацапів -вони можуть просто близькобійною балістикою її стирати.
А чим ти будеш бити по добутку нафти й газу на Ямалі чи в ХМАО за 3 тисячі км? Туди навіть Томагавк - найбільш дальні ракети НАТО не дістануть. Як відправляти по 500 кг вибухівки на таку відстань? Це тобі не дроном обстріляти ближні НПЗ на Чорному чи Балтійському морі
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21.02.2025 14:40 Відповісти
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Тому треба у відповідь знищувати кацапські НПЗ, газові і нафтові родовища, щоб вони були змушені також імпортувати ресурси, якщо їм ще хтось їх продасть.
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21.02.2025 14:28 Відповісти
Наші газові родовища в Полтавській області як на долоні для кацапів -вони можуть просто близькобійною балістикою її стирати.
А чим ти будеш бити по добутку нафти й газу на Ямалі чи в ХМАО за 3 тисячі км? Туди навіть Томагавк - найбільш дальні ракети НАТО не дістануть. Як відправляти по 500 кг вибухівки на таку відстань? Це тобі не дроном обстріляти ближні НПЗ на Чорному чи Балтійському морі
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21.02.2025 14:40 Відповісти
Є такий турецький потік...
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21.02.2025 14:49 Відповісти
Доходи від продажу природнього газу становлять лише біля 10% від загальних доходів за всі види енергоресурсів. Доходи бюджету рф від продажу всіх видів енергоресурсів складають біля 1/3 від загальних. Далеко не весь природній газ рашка толкає через цей турецький потік. Так що його вивід з ладу просадить загальні доходи бюджету рф лише на близько 1%.
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21.02.2025 15:08 Відповісти
Значить треба атакувати туди, куди долітають українські ракети і дрони. Це війна, тут або тебе б'ють і ти б'єш у відповідь, або тебе б'ють просто так.
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21.02.2025 14:49 Відповісти
Так атакують безперестанку ти, чим мають вже біля 1,5 року. Але ці атаки завдають кацапам шкоди в десятки, а може й сотні раз менш відчутні, ніж їхні по нас. Ось в чім проблема
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21.02.2025 15:09 Відповісти
А його шо пташки у клювиках носять у європейску частину *********? Там є газогони, розподільчі, газоочисні станціі, компресори і багато чого. Крім того ні одна ТЕЦ ні одна трансформаторна стація, ні одна ЛЕП чомусь досі не зруйновані у мордорі. Релейні шкафи палять діти.
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21.02.2025 15:42 Відповісти
новоросийск не?
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21.02.2025 15:54 Відповісти
А хто продавав комерсантам восени по 200? Ще місяць тому було зрозуміло, що газу не вистачає... Прикриваються, курви, атаками тепер!
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21.02.2025 14:31 Відповісти
Ви всьо врьоті!!! Гривня укрілпюється як ні в чому не бувало.
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21.02.2025 14:34 Відповісти
"без обмежень для промисловості та домогосподарств". Которых нет.
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21.02.2025 14:42 Відповісти
Кацап,, не хвилюйся. Українці без їжі не залишаться, а кацапи скоро ножки трампа будуть просити.
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21.02.2025 14:52 Відповісти
Це тобі сам Трамп розповів? Чи ні? Невже сам путін?
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21.02.2025 15:18 Відповісти
Ніхто не розповів. Просто живу вже давно і все бачив і пєрєстройку і розвал совка і олігархізацію та багато чого знаю та бачив...
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21.02.2025 15:58 Відповісти
На приватних свердловинах не впав?
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21.02.2025 14:51 Відповісти
сподіваюсь, що газо-компресорна станція у суджі розібрана до гвинтика, обладнання перевезено в Україну, газопроводи зруйновані

пора починате з нафтопроводу НЕдружба по нашій території! негайно припинити транспортування кацапської нафти
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21.02.2025 14:57 Відповісти
Та нічого там не розібрано, їхній газ як йшов через Юнаківку на захід і абонентам в Сумській області так і йде. Запитайте у газовиків якщо сумніваєтеся.
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21.02.2025 16:22 Відповісти
Взагалі ніякий видобуток не впав, може десь тимчасово і мінімально, не розповсюджуйте кацапську пропаганду!
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21.02.2025 15:00 Відповісти
Ніяка це не пропаганда. Це знову наши керманичі щось вкрасти хотять.
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21.02.2025 15:21 Відповісти
Потрібно виправдати пройоб, що не купили літом по 300, а тепер потрібно 800 баксів за тис. кубів
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21.02.2025 19:14 Відповісти
 
 