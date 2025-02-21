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Новини Удар дрона по ЧАЕС
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Атака на укриття ЧАЕС та зрив ротації на ЗАЕС: Сибіга та Гроссі провели розмову

Сибіга та Гроссі обговорили ситуацію на ЧАЕС та зрив ротації на ЗАЕС

Глава МЗС Андрій Сибіга провів розмову з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Я розмовляв з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, щоб обговорити шляхи забезпечення ядерної безпеки, особливо після того, як Росія нещодавно зірвала ротацію МАГАТЕ на Запорізькій АЕС і завдала удару по укриттю Чорнобильської АЕС. Сильна міжнародна реакція має вирішальне значення для припинення ядерного шантажу Росії", - йдеться в повідомленні.

Сибіга та Гроссі обговорили ситуацію на ЧАЕС та зрив ротації на ЗАЕС

Раніше ГУР МО повідомило, що 12 лютого 2025 року окупанти зірвали ротацію представників МАГАТЕ на захопленій Запорізькій АЕС.

Також читайте: Україна і міжнародні партнери почали напрацювання рішень для відновлення укриття ЧАЕС, – голова Міндовкілля Гринчук

Удар РФ по саркофагу Чорнобильської АЕС

Нагадаємо, президент Зеленський зранку повідомив, що російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною у ніч на 14 лютого влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС.

В МАГАТЕ підтвердили удар дроном по захисному саркофагу четвертого блоку Чорнобильської АЕС.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заперечив, що російські війська атакували Чорнобильську АЕС.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав світову спільноту примусити Росію до миру силовими методами, аби запобігти глобальній катастрофі після удару РФ по ЧАЕС.

Міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що Арка укриття зазнала суттєвих пошкоджень.

Читайте: ДСНС про ліквідацію наслідків удару по ЧАЕС: є два осередки тління, конструкцію частково розкривають. Радіація в межах норми. ФОТО

Автор: 

МАГАТЕ (756) ЧАЕС (545) Сибіга Андрій (546) Запорізька АЕС (1435) Гроссі Рафаель (319)


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Читаю "Сибіга" - розумію "дЄрмак"!
Читаю "дЄрмак" - розумію "завгосп"
Читаю "завгосп" - розумію "Козирь"
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21.02.2025 14:59 Відповісти
Розмову провели потужно?
Якщо так, то нехай, все рівно толку "0".
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21.02.2025 15:03 Відповісти
Атака на укриття ЧАЕС та зрив ротації на ЗАЕС: Сибіга та Гроссі провели розмову

...і атаки та зриву ротації - як не бувало!
От що розмови животворящіє дєлают!
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21.02.2025 15:15 Відповісти
 
 