Атака на укриття ЧАЕС та зрив ротації на ЗАЕС: Сибіга та Гроссі провели розмову

Глава МЗС Андрій Сибіга провів розмову з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Я розмовляв з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, щоб обговорити шляхи забезпечення ядерної безпеки, особливо після того, як Росія нещодавно зірвала ротацію МАГАТЕ на Запорізькій АЕС і завдала удару по укриттю Чорнобильської АЕС. Сильна міжнародна реакція має вирішальне значення для припинення ядерного шантажу Росії", - йдеться в повідомленні.

Раніше ГУР МО повідомило, що 12 лютого 2025 року окупанти зірвали ротацію представників МАГАТЕ на захопленій Запорізькій АЕС.

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Удар РФ по саркофагу Чорнобильської АЕС

Нагадаємо, президент Зеленський зранку повідомив, що російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною у ніч на 14 лютого влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС.

В МАГАТЕ підтвердили удар дроном по захисному саркофагу четвертого блоку Чорнобильської АЕС.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заперечив, що російські війська атакували Чорнобильську АЕС.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав світову спільноту примусити Росію до миру силовими методами, аби запобігти глобальній катастрофі після удару РФ по ЧАЕС.

Міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що Арка укриття зазнала суттєвих пошкоджень.

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