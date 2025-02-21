Бельгія відклала поставку Україні тридцяти F-16 щонайменше на рік
Бельгія щонайменше до кінця 2025 року відклала поставки 30 літаків F-16 Україні, оскільки США затримали поставки країні F-35, які мають замінити повітряний флот.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це заявив глава бельгійського Генштабу Фредерік Вансіна в інтерв'ю газеті Le Soir.
За словами Вансіни, це пов'язано із затримкою поставок країні американських літаків F-35.
"Передача перших із 30 літаків F-16 Україні від Бельгії відкладається щонайменше на рік - до кінця 2025 року", - заявив він.
Генерал додав, що до повної операційної готовність для прийняття американських F-35 бельгійські ВПС вийдуть у 2027 році.
Спочатку Бельгія планувала передати F-16 у 2025 році. Однак згодом заявила про бажання прискорити процес і надіслати літаки до кінця 2024-го. Тим не менше план реалізувати так і не вдалось.
Нагадаємо, раніше нардеп Костенко повідомив, що Сполучені Штати Америки призупинили продаж зброї в Україну. Усі оборонні компанії, які готувалися до постачань озброєння, очікують рішення.
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Якщо в результаті Трупм таки захоче " приструнити" Україну, то дуже просто, забокувати пряму допомогу грошима і озброєнням. В одину секунду. І вимкнути Старлінк і не надсилати розвідданих. Україні буде дуже важко..
А ви без літаків спробуйте: тоді вам від цивілізованих - велика шана!
Ге ж?
Що там з їхніми поставками?
Зараз війна перейшла у затяжну окопну фазу, де все вирішується у протистоянні піхоти на землі, авіація допоможе лише тоді, коли вона буде домінувати у повітрі.
Ти зрозумій ми не можемо кидати каби як кацапи, бо у них ппо та винищувачів 4+ покоління з дальнобійними ракета є, і їх багато. Тому якщо і запускають каби то з малої висоти і на малі дистанції, щоб не втратити літак.
так от у кацапів повно систем ппо дальної дії в ближньому тилу і тільки чекаєть на жирні цілі які будуть літати високо для скидів.
Ф-16 це багатоцільовий але все ж винищувач.