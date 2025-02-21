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Бельгія відклала поставку Україні тридцяти F-16 щонайменше на рік

Бельгія відклала поставку Україні F-16

Бельгія щонайменше до кінця 2025 року відклала поставки 30 літаків F-16 Україні, оскільки США затримали поставки країні F-35, які мають замінити повітряний флот.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це заявив глава бельгійського Генштабу Фредерік Вансіна в інтерв'ю газеті Le Soir.

За словами Вансіни, це пов'язано із затримкою поставок країні американських літаків F-35.

"Передача перших із 30 літаків F-16 Україні від Бельгії відкладається щонайменше на рік - до кінця 2025 року", - заявив він.

Генерал додав, що до повної операційної готовність для прийняття американських F-35 бельгійські ВПС вийдуть у 2027 році.

Також читайте: Бельгія проти ухвалення будь-яких рішень щодо України та Європи без їхньої участі

Спочатку Бельгія планувала передати F-16 у 2025 році. Однак згодом заявила про бажання прискорити процес і надіслати літаки до кінця 2024-го. Тим не менше план реалізувати так і не вдалось.

Нагадаємо, раніше нардеп Костенко повідомив, що Сполучені Штати Америки призупинили продаж зброї в Україну. Усі оборонні компанії, які готувалися до постачань озброєння, очікують рішення.

Автор: 

Бельгія (427) F16 F-16 (694)


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Топ коментарі
+11
Причина зрозуміла
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21.02.2025 15:04 Відповісти
+8
Злив України пішов!
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21.02.2025 15:09 Відповісти
+7
З літаками побідити рашу кожен дурень зможе!
А ви без літаків спробуйте: тоді вам від цивілізованих - велика шана!
Ге ж?
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21.02.2025 15:06 Відповісти
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Причина зрозуміла
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21.02.2025 15:04 Відповісти
Якщо вважати, що США, знаючи про угоду не поставляє Ф35, то це дуже скдладно.
Якщо в результаті Трупм таки захоче " приструнити" Україну, то дуже просто, забокувати пряму допомогу грошима і озброєнням. В одину секунду. І вимкнути Старлінк і не надсилати розвідданих. Україні буде дуже важко..
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21.02.2025 18:27 Відповісти
З літаками побідити рашу кожен дурень зможе!
А ви без літаків спробуйте: тоді вам від цивілізованих - велика шана!
Ге ж?
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21.02.2025 15:06 Відповісти
В українській мові не має слова "побідити" - є слово ПЕРЕМОГТИ!
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21.02.2025 15:36 Відповісти
С такими побiдишь?
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21.02.2025 15:42 Відповісти
На Міражи завжди було більше сподівань.
Що там з їхніми поставками?
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21.02.2025 15:08 Відповісти
Омерика на поставки цих літаків ніяк не вплине, але питання в їх кількості.
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21.02.2025 15:19 Відповісти
06.03.2025 https://defence-ua.com/army_and_war/pershi_mirage_2000_5_v_ukrajini_scho_varto_ochikuvati_vid_tsogo_vinischuvacha_i_na_scho_ne_slid_spodivatisja-17916.html Перші Mirage 2000-5 в Україні
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21.02.2025 15:38 Відповісти
Пробачте 06.02.2025
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21.02.2025 15:39 Відповісти
Злив України пішов!
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21.02.2025 15:09 Відповісти
трапм козел!
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21.02.2025 15:09 Відповісти
Перш ніж розводити зраду, запитайте чи є навчені пілоти для цих літаків, відповідне ракетне озброєння і достатньо ППО для прикриття?
Зараз війна перейшла у затяжну окопну фазу, де все вирішується у протистоянні піхоти на землі, авіація допоможе лише тоді, коли вона буде домінувати у повітрі.
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21.02.2025 15:14 Відповісти
поясніть як можно домінувати в повітрі на 5 літаках ? головне щоб затяжна окопна війна не розпочалась на мексиканському чи канадському кордоні .
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21.02.2025 15:22 Відповісти
Даже если бы их было 100 - это никак бы не повлияло на ситуацию на фронте, а вот сложности с таким количеством пилотов, маскировкой самолетов, их обслуживанием - ради чего? Чтобы они стояли где то на аэродромах и их приходилось при каждой ракетной опасности или в небо поднимать или тягать по полосе. Эти самолеты без модернизации не могут на равных бороться с современными кацапскими самолетами, нужен комплекс - самолеты ДРЛО+ современная авионика + дальнобойное вооружение. Пока этого комплекса у нас нет.
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21.02.2025 16:19 Відповісти
просто кидати КАБи на 50 км без всіх цих наворотів вони можуть ? відчути що таке КАБ запрошую вас на Сумщину .
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21.02.2025 16:27 Відповісти
Я в Харькове, потому рассказывать мне о КАБах не надо, у меня их в радиусе 3 км за полгода 4 штуки прилетело. Они могут КАБы кидать и на 70 ки - просто выше высота запуска. Для того чтобы такой самолет поразить нужно к нему подлететь на 100 минимум. Причем не на уровне земли а на высоте - потому что при пуске ракеты воздух-воздух она много энергии теряет если ее запускать снизу. Таких ракет у нас нет.
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21.02.2025 16:42 Відповісти
3 км це не про що від мене КАБ впав в 100 метрах ! ви не зрозуміли запитання Ф-16 можуть кидати КАБи на 50 км по кацапам без додаткового обладнання ? цей факт би повністю змінив би хід бойових дій .
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21.02.2025 16:51 Відповісти
Для этого им нужно подняться на большую высоту и подойти за 50км. При этом его видно на радаре километров за 300, и по нему могут вести огонь и дальние ЗРК и самолеты. Наши летчики и так кидают управляемые бомбы, но им приходится делать это в определенное время и в определенном месте, и тем не менее регулярно к сожалению в новостях пишут что погиб пилот наш - вы же не думаете что он в танке сгорел? А кацапы из за отсутствия у нас средств борьбы с самолетами на дальних расстояниях - кидают свои кабы как на полигоне
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21.02.2025 17:10 Відповісти
немає в кацапів стільки ЗРК дальньої дії щоб закрити від Херсона до Чернігова . на цій території повно мостів , підстанцій,застав і різної допоміжної структури .
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21.02.2025 17:51 Відповісти
просто кидати каби можуть і міги з сушками, доки їх не позбивають.
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21.02.2025 16:49 Відповісти
скільки їх лишилось МІГів і Сушок ? де брати на них запчастини ?
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21.02.2025 16:53 Відповісти
достатньо, країни варшавського договору постачають літаки та запчастини.
Ти зрозумій ми не можемо кидати каби як кацапи, бо у них ппо та винищувачів 4+ покоління з дальнобійними ракета є, і їх багато. Тому якщо і запускають каби то з малої висоти і на малі дистанції, щоб не втратити літак.
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21.02.2025 16:58 Відповісти
так саме в цьому і проблема що літаків дуже мало ! коли літаків у нас буде багато кацапи не зможуть їм протидіяти бо не вистачить винищувачів не можливо закрити велику територію . комбінований удар не витримають ці ППО КАБи +Трембіти + ДРГ з ПЗРК. в мене однокласник прикордонник наші ДРГ регулярно заходять на Брянщину .
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21.02.2025 17:42 Відповісти
дурня повна, я тобі вже якось писав, згадай що було коли ми підвели близько до лінії лбз петріот, кацапольоти падали як качки на польованні.
так от у кацапів повно систем ппо дальної дії в ближньому тилу і тільки чекаєть на жирні цілі які будуть літати високо для скидів.
Ф-16 це багатоцільовий але все ж винищувач.
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21.02.2025 18:33 Відповісти
Перш ніж писати таку маячню - підпиши контракт на проходження військової служби!
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21.02.2025 15:22 Відповісти
Не страшно, главное, что бы ЕС продолжал помогать и не отключили старлинки, последнее особенно ощутимо ударит по обороноспособности ВСУ, где на дроны была сделана существенная ставка.
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21.02.2025 15:14 Відповісти
ЄС допомагав нам виключно за американський рахунок.
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21.02.2025 15:29 Відповісти
Все це наслідок політики рудого невігласа.
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21.02.2025 15:16 Відповісти
Усьо
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21.02.2025 15:16 Відповісти
А як же : Європа обійдется і без США?
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21.02.2025 15:27 Відповісти
Хтось здивований? Вислужуються перед трампоном. До речі, кацапські гроші заморожені у них на рахунках знаходяться. Наступним кроком буде їх урочисте повернення ***** з вибаченнями.
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21.02.2025 15:29 Відповісти
І пішло гавно по трубах.
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21.02.2025 15:32 Відповісти
Нащо ті F-16, якщо можна Трампа матом покривати, а інтереси країни задвинуть на задній план...
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21.02.2025 15:47 Відповісти
а хто Трампа матом покриває?
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21.02.2025 16:14 Відповісти
І треба було включати режим "істиричка", пане Зеленський?
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21.02.2025 16:02 Відповісти
Звісно, ​​Бельгія не може віддати літаки, вона ж веде запеклу війну з Ліхтенштейном )))
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21.02.2025 16:25 Відповісти
ну правильно, а то вдруг завтра війна...
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21.02.2025 17:13 Відповісти
 
 