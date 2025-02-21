Бельгія відклала поставку Україні тридцяти F-16 щонайменше на рік

Бельгія щонайменше до кінця 2025 року відклала поставки 30 літаків F-16 Україні, оскільки США затримали поставки країні F-35, які мають замінити повітряний флот.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це заявив глава бельгійського Генштабу Фредерік Вансіна в інтерв'ю газеті Le Soir.

За словами Вансіни, це пов'язано із затримкою поставок країні американських літаків F-35.

"Передача перших із 30 літаків F-16 Україні від Бельгії відкладається щонайменше на рік - до кінця 2025 року", - заявив він.

Генерал додав, що до повної операційної готовність для прийняття американських F-35 бельгійські ВПС вийдуть у 2027 році.

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Спочатку Бельгія планувала передати F-16 у 2025 році. Однак згодом заявила про бажання прискорити процес і надіслати літаки до кінця 2024-го. Тим не менше план реалізувати так і не вдалось.

Нагадаємо, раніше нардеп Костенко повідомив, що Сполучені Штати Америки призупинили продаж зброї в Україну. Усі оборонні компанії, які готувалися до постачань озброєння, очікують рішення.