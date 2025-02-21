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"Слуга народу" Кормишкіна написала заяву про складання депутатського мандата

Кормишкіна написала заяву

Народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Кормишкіна, якій НАБУ та САП повідомили про підозру в незаконному збагаченні, подала заяву про складання депутатських повноважень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив народний депутат від "ЄС" Олексій Гончаренко.

"Депутатка від слуг Ірина Кормишкіна (Аллахвердієва) подала заяву про складання депутатських повноважень", - написав він.

Депутат нагадав, що Кормишкіна отримала підозру від НАБУ щодо незаконного збагачення. А саме - набула у власність активи на суму понад 20 млн грн. Також у декларації вона не зазначила дані про будинок й дві земельні ділянки.

Також читайте: Незаконне збагачення "слуги народу" Кормишкіної: НАБУ повідомило про підозру її чоловікові

"Зараз заяву має розглянути Регламентний комітет, а потім голосування в Раді. Ще мінус слуга", - уточнив Гончаренко.

Справа "слуги народу" Кормишкіної

Нагадаємо, у листопаді 2022 року було відкрито справу проти "слуги народу" Кормишкіної, якій подарували 20 млн грн та коштовний годинник. Як тоді повідомлялося, нардепка отримала в подарунок 14,4 млн грн. До цього їй подарували ще 5,3 млн грн та швейцарський годинник за 310 тис. грн, інкрустований 11 білими діамантами. Дарувальником був її батько, але з відкритих даних не випливає, що він не мав офіційних доходів у такому розмірі.

17 жовтня 2024 року САП повідомила нардепці про підозру.

23 жовтня 2024 року ВАКС призначив їй запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителями стали голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

У січні 2025 року ВАКС обрав запобіжний захід чоловікові "слуги народу" Кормишкіної у справі про незаконне збагачення - 15 млн грн застави і процесуальні обов’язки.

Автор: 

заява (223) Кормишкіна Аллахвердієва Ірина (39)


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Топ коментарі
+25
Далі куди - в Куршавель чи в Дубаї ...?
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21.02.2025 16:29 Відповісти
+22
"Нардепку Кормишкіну, яку підозрюють у незаконному збагаченні, взяли на поруки Арахамія і очільник Миколаївщини"

хто корабельну сосну платить - той її і танцює..
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21.02.2025 16:30 Відповісти
+21
Корабельной сосне пора уплывать. Деньги есть.
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21.02.2025 16:30 Відповісти
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Далі куди - в Куршавель чи в Дубаї ...?
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21.02.2025 16:29 Відповісти
"Нардепку Кормишкіну, яку підозрюють у незаконному збагаченні, взяли на поруки Арахамія і очільник Миколаївщини"

хто корабельну сосну платить - той її і танцює..
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21.02.2025 16:30 Відповісти
В Кормишкіна сальдо був корешом до війни так що подумають
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21.02.2025 16:54 Відповісти
та пох куда.
а от як відповість???
і ще. я доволі уважно читаю новини цензора але.
я цю ...зду бачу вперше, та почув що воно депутат теж вперше
і прізвища ніколи не чув. і хтось за цю слугу голосував....
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21.02.2025 17:06 Відповісти
та хера за таких хто голосовал. Прошла списком...
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21.02.2025 19:12 Відповісти
Зустрічай Монако-кормишкіна їде.
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21.02.2025 16:29 Відповісти
всі зелені вилупки збагатились на ковіді і тим більше не війні.
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21.02.2025 16:30 Відповісти
Корабельной сосне пора уплывать. Деньги есть.
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21.02.2025 16:30 Відповісти
Мармышкина)
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21.02.2025 16:30 Відповісти
Мормишку - в ополонку!
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21.02.2025 16:58 Відповісти
а отвечать за голосования которые привели к гибели страны?
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21.02.2025 16:32 Відповісти
"не на часі"
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21.02.2025 16:35 Відповісти
Згідно з положеннями частини другої статті 80 Конституції України народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.
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21.02.2025 16:44 Відповісти
Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4430 статті 80 Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 30, ст. 141), виклавши її в такій редакції:

"Стаття 80. Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп".

2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року.

Президент України

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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21.02.2025 17:13 Відповісти
Під...ри і тут підстрахувалися! 🤬
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21.02.2025 18:17 Відповісти
А чому я не здивований? Вони ж Слуги народу, тому й подарунки народові роздають, а війна їм пофіг.
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21.02.2025 16:33 Відповісти
Як же ми бідні обійдемось без карабєльнай сасни.
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21.02.2025 16:33 Відповісти
Ховришкіна....
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21.02.2025 16:34 Відповісти
Накормилася. Можа відповзати...
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21.02.2025 16:34 Відповісти
Ще одна корабельна сосна "прібарахладась і тіха уходіт в лєс".
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21.02.2025 16:34 Відповісти
кормишкіну, судячи по губах-пісечках, накормили та й вона підкормилась нічо-так і вирішила - буду рвать кігті, поки ще і в жопу не навставляли ))
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21.02.2025 16:36 Відповісти
Що саме цікаве , цій манді на все пофіг, - спокійненько виїде на Мальдіви з баблом , і буде і надалі заробляти своїми дірками ще більше ,поки вигляд дозволяє. Тим більше пенсійний запас вже є.
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21.02.2025 16:36 Відповісти
Плідно законотворець попрацювала
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21.02.2025 16:39 Відповісти
Подзаработала... Зато депутатам від слуг не потрібно було розглядати на пленарних засіданнях ВРУ, повій в соїх мобілках... послуги надавались не виходячи з приміщення ВРУ... Кожна профессія в Україні - почесна....
ДУМАЙТЕ.....
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21.02.2025 16:39 Відповісти
а спитати слуг за дирявих депутаток - не на часі?
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21.02.2025 16:42 Відповісти
наслужила - а тепер вже можна стати і порядочной мадамой..
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21.02.2025 16:42 Відповісти
За кордон
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21.02.2025 16:43 Відповісти
баба нет...😭
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21.02.2025 16:46 Відповісти
Всьо, окормілась. Дєтям хватіт.
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21.02.2025 16:47 Відповісти
Бідною не стане. Принаймі не оголодає. З такими то губами прокормиться.
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21.02.2025 16:51 Відповісти
Ця,вибачаюсь на сорві "депутат" вже стала "на лижі", Коля Оболонський, кажуть продає свій ресторан "Велюр" ... і до чого все це?
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21.02.2025 16:53 Відповісти
Та начебто давно Велюр тю-тю..
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21.02.2025 17:00 Відповісти
Хоч і ліньки було, але все таки "викопав":
У Києві продається ресторан Миколи Тищенка

https://glavcom.ua/authors/aAlina_samoilenko.html Аліна Самойленко

15 лютого, 22:58
Як відомо, ресторан змінив назву з липня 2023 року й отримав назву Emerald, тоді ж всередині був проведений ребрендинг, власник оновив інтер'єри й меблі.
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21.02.2025 17:18 Відповісти
Без корабельної сосни почне корабель "Слуги народу" тонути. Пора вже в док, на запчастини.Чим швидше тим краще.
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21.02.2025 16:53 Відповісти
чого б це? совість прокинулась?
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21.02.2025 16:57 Відповісти
А що, десь звільнилася посада посла послиці?
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21.02.2025 17:01 Відповісти
Сосну Кормишкіна .
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21.02.2025 17:07 Відповісти
Мабуть прийшов час на лижи вставати
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21.02.2025 17:12 Відповісти
эта мандат насосала, у кого интересно
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21.02.2025 17:14 Відповісти
''Рабочая сосна'' - вже не ''рабочая'', але ще ''сосна''.
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21.02.2025 17:18 Відповісти
Яка гарна вишиванка на сосновій колоді
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21.02.2025 17:21 Відповісти
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21.02.2025 17:27 Відповісти
Початок є, посипалися, а хто її обирав цю Барбі в народні депутати? Уже ні хто не бере на поруки?
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21.02.2025 17:41 Відповісти
А тепер питання: нащо ти туди перлася?
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21.02.2025 17:43 Відповісти
Аллахвердієва чи як там її, її сестра? Схожі трохи.
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21.02.2025 17:52 Відповісти
А далі послом до Мальти???
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21.02.2025 18:37 Відповісти
Там в Слугах хоч є олин порядний? У всіх підозри.
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21.02.2025 19:13 Відповісти
Ну якщо Борис Джонсон бере гроші за селфі з ним, то Кормишкіна за гроші бере теж.
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21.02.2025 19:31 Відповісти
Склала манду? Переоблік...
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21.02.2025 20:30 Відповісти
Ще один агент кремля пішов на вихід.
мабуть і обиралася по одномандатному округу
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22.02.2025 01:50 Відповісти
 
 