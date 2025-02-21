"Слуга народу" Кормишкіна написала заяву про складання депутатського мандата

Народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Кормишкіна, якій НАБУ та САП повідомили про підозру в незаконному збагаченні, подала заяву про складання депутатських повноважень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив народний депутат від "ЄС" Олексій Гончаренко.

"Депутатка від слуг Ірина Кормишкіна (Аллахвердієва) подала заяву про складання депутатських повноважень", - написав він.

Депутат нагадав, що Кормишкіна отримала підозру від НАБУ щодо незаконного збагачення. А саме - набула у власність активи на суму понад 20 млн грн. Також у декларації вона не зазначила дані про будинок й дві земельні ділянки.

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"Зараз заяву має розглянути Регламентний комітет, а потім голосування в Раді. Ще мінус слуга", - уточнив Гончаренко.

Справа "слуги народу" Кормишкіної

Нагадаємо, у листопаді 2022 року було відкрито справу проти "слуги народу" Кормишкіної, якій подарували 20 млн грн та коштовний годинник. Як тоді повідомлялося, нардепка отримала в подарунок 14,4 млн грн. До цього їй подарували ще 5,3 млн грн та швейцарський годинник за 310 тис. грн, інкрустований 11 білими діамантами. Дарувальником був її батько, але з відкритих даних не випливає, що він не мав офіційних доходів у такому розмірі.

17 жовтня 2024 року САП повідомила нардепці про підозру.

23 жовтня 2024 року ВАКС призначив їй запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителями стали голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

У січні 2025 року ВАКС обрав запобіжний захід чоловікові "слуги народу" Кормишкіної у справі про незаконне збагачення - 15 млн грн застави і процесуальні обов’язки.