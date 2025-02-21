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Новини
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"Рій" дронів з’явиться в Україні вже у 2025 році, - Федоров

Федоров розповів про рій дронів в Україні вже у 2025 році

Уже цього року в Україні запрацює так званий "рій" дронів. Також цьогоріч збираються запустити виробництво вибухових речовин. 

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже є десяток компаній, які над цим працюють, постійно тестуємо це на полігонах. Я думаю, що це перспектива найближчого часу. Тобто в цьому році ми побачимо, як працюють рій дронів", - сказав Федоров.

Міністр цифрової трансформації також анонсував запуск виробництва вибухових речовин в Україні.

За словами Федорова, для цього на законодавчому рівні вже прибирають бюрократичні перепони та надаватимуть відповідні гранти.

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"Дозволили завозити компоненти для виробництва. Наступний крок - це фінансова підтримка. Ми дуже швидко це запустимо. Це президент ще пів року тому поставив задачу знайти кошти, тому вони вже виділені, вже розроблена програма, скоро анонсуємо публічно, що компанії, які займаються порохами, може додатися до цього проєкту", - розповів міністр.

Як пояснив Федоров, ліцензійні вимоги за замовчуванням створюють безпечні умови для виробництва, а це означає, що виробничі потужності повинні бути розташовані подалі від житла людей.

Створення власного виробництва вибухових речовин допоможе Україні знизити потребу в імпорті та зміцнити обороноздатність. Офіційний анонс цієї ініціативи заплановано на найближчий час, додав він. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виробництво дронів зросло у 10 разів: Кабмін виділяє ще майже 8 мільярдів на закупівлю БПЛА

Автор: 

Федоров Михайло (893) дрони (5018) війна в Україні (5022)


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Топ коментарі
+23
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21.02.2025 17:24 Відповісти
+20
Зараз почнеться підняття "рейтинга" піськограя по всіх напрямках.
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21.02.2025 17:25 Відповісти
+20
"Мільярд" вже скромно замінили на "рій"? За "мільярд" (дерев, напрклад) вже можна і в рило отримати, а "рій" - хер хто порахує
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21.02.2025 17:25 Відповісти
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халва, халва, халва!
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21.02.2025 17:23 Відповісти
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21.02.2025 17:24 Відповісти
можливо я чогось не розумію.
просто поясніть:
- для чого розкривати ворогові свої плани?
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21.02.2025 17:25 Відповісти
Це пустий *******.Цей валянок не має до дронів ніякого відношення
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21.02.2025 17:49 Відповісти
Зараз почнеться підняття "рейтинга" піськограя по всіх напрямках.
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21.02.2025 17:25 Відповісти
вже навіть на футбольних сайтах рятують рейтинг незламного. https://www.ua-football.com/ua/ukrainian/high/1740150298-kolazh-iz-zelenskim-shovkovskim-ta-gravcyami-komandi-oficiyna-zayava-dinamo-schodo-ostannih-podiy.html
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21.02.2025 17:44 Відповісти
"Мільярд" вже скромно замінили на "рій"? За "мільярд" (дерев, напрклад) вже можна і в рило отримати, а "рій" - хер хто порахує
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21.02.2025 17:25 Відповісти
Великолепно!!!!!!
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21.02.2025 21:33 Відповісти
Рій мільярдів доларів?
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21.02.2025 22:29 Відповісти
Спочатку, Уряд, має припинити злочинні діїю групи осіб, з трансакціями з криптовалютою!В опу, представник Трампа-бите вухо, попередив їх ...
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21.02.2025 17:29 Відповісти
не під..буй.. друже...Ми перший рой ледве пережили...
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21.02.2025 17:29 Відповісти
Ось коли "рої" кожного дня будуть кошмарити енергетичну, військову, нафто-газову інфраструктуру на болотах, тоді і звітуй, а допоки, це бла- бла-бла!
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21.02.2025 17:30 Відповісти
Навіщо все викладати в пресу, хоч прочитайте, що таке держтаємниця, хоча навіщо воно вам, ви скоріше ще на карті покажіть де робитимете, щоб агентура ФСБ змогла підготуватися. Чи ця публікація для цього і призначена
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21.02.2025 17:32 Відповісти
Немає тут ніякої таємниці бо то фейк
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21.02.2025 17:37 Відповісти
віцепрем'єр;
- міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій
- міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
да, блеать, чого ще?
Джерело: https://censor.net/ua/n3537193
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21.02.2025 17:33 Відповісти
" ... умивальників начальник,
і мочалок командир... ."
("Мийдодир")
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21.02.2025 17:36 Відповісти
Вау, щось нове в балабольстві зе-покидьків. Чекаємо наступним міфічний ураган дронів. Звучить потужніше
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21.02.2025 17:36 Відповісти
А ще збільшимо надої молока , і його жирність
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21.02.2025 17:37 Відповісти
у курей і свиней! 😁
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21.02.2025 17:40 Відповісти
З цим так званим "роєм" ще хитріше ніж з притулиним супутником.
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21.02.2025 17:38 Відповісти
А ось і начальник рою!
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21.02.2025 17:41 Відповісти
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21.02.2025 18:18 Відповісти
що я зрозумів з цього допису?
четвертий рік війни!!!!
прибираються бюрократичні перепони щодо вигоиовлення зброї,
тож досі вони є!!!
потім!!! коли, не відомо, ми запустимо проєкт в роботу. ключове слово, потім!
зараз виставляємо вимоги щодо безпеки приміщень які МАЮТЬ бути за межами населених пунктів. тобто їх поки що нема..
а президент, сказав зробити це та знайти фінанси ще півроку тому.
і ще раз нагадаю!, це на 4му році війни!!
яка класна та ПОТУЖНА команда у 5ти потужних менеджерів!!!!!
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21.02.2025 17:41 Відповісти
Рій дронів серед мільярда дерев.
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21.02.2025 17:41 Відповісти
Геморiй дронів🙃
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21.02.2025 17:44 Відповісти
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21.02.2025 17:46 Відповісти
Я обіцяв! обіцяю! і буду обіцяти!!!
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21.02.2025 17:45 Відповісти
Нашли какую-то беременную женщину с фамилией Дронова. И заставляют назвать её будущего сына Рой.
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21.02.2025 17:54 Відповісти
І знову на сцені - "продавці майбутнього"
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21.02.2025 18:00 Відповісти
Хай загляне в календар, хіба зараз не 2025 рік? Ну й де твій "рій"?🤡
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21.02.2025 18:00 Відповісти
Федоров Михайло Альбертович (нар. 21 січня 1991, Василівка, Запорізька область)
Народний депутат України IX скликання[17]. Голова Запорізької обласної організації партії «Слуга народу»[18].
Через кілька днів після вторгнення Росії Михайло Федоров звернувся до Ілона Маска[55] з проханням надати Україні станції Starlink. Наразі в Україні працює понад 47 тис. станцій Starlink
Згідно з матеріалами журналістів, Федоров отримував гроші для підтримки інтернет-ресурсів команди від Сергія Шефіра не через офіційні рахунки виборчого фонду Зеленського, а готівкою в офісі ЗеКоманди.
Цікаві факти
Під час студентства започаткував найбільший у місті молодіжний громадський рух «Актив-Z»
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21.02.2025 18:07 Відповісти
зелене падло/крадій
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21.02.2025 18:19 Відповісти
А в рої скільки мільонів дронів буде??? І до чого міністр трансформації до вибухівки??
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21.02.2025 18:49 Відповісти
В етері улюблена передача українських політиків "Новини з майбутнього".
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21.02.2025 18:57 Відповісти
Брехло цифрове. У Зельцмана навчився масштабувати брехню?
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21.02.2025 21:47 Відповісти
Якраз до підписання перемір'я, щоб портрет незламно-потужного лідора по Хрещатику пронести
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22.02.2025 07:08 Відповісти
"потужного лідора по Хрещатику пронести" - гарна ідея, але обов'язково у вигляді чучела
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23.02.2025 19:24 Відповісти
 
 