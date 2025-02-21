"Рій" дронів з’явиться в Україні вже у 2025 році, - Федоров
Уже цього року в Україні запрацює так званий "рій" дронів. Також цьогоріч збираються запустити виробництво вибухових речовин.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Вже є десяток компаній, які над цим працюють, постійно тестуємо це на полігонах. Я думаю, що це перспектива найближчого часу. Тобто в цьому році ми побачимо, як працюють рій дронів", - сказав Федоров.
Міністр цифрової трансформації також анонсував запуск виробництва вибухових речовин в Україні.
За словами Федорова, для цього на законодавчому рівні вже прибирають бюрократичні перепони та надаватимуть відповідні гранти.
"Дозволили завозити компоненти для виробництва. Наступний крок - це фінансова підтримка. Ми дуже швидко це запустимо. Це президент ще пів року тому поставив задачу знайти кошти, тому вони вже виділені, вже розроблена програма, скоро анонсуємо публічно, що компанії, які займаються порохами, може додатися до цього проєкту", - розповів міністр.
Як пояснив Федоров, ліцензійні вимоги за замовчуванням створюють безпечні умови для виробництва, а це означає, що виробничі потужності повинні бути розташовані подалі від житла людей.
Створення власного виробництва вибухових речовин допоможе Україні знизити потребу в імпорті та зміцнити обороноздатність. Офіційний анонс цієї ініціативи заплановано на найближчий час, додав він.
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- для чого розкривати ворогові свої плани?
- міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій
- міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
да, блеать, чого ще?
Джерело: https://censor.net/ua/n3537193
і мочалок командир... ."
("Мийдодир")
четвертий рік війни!!!!
прибираються бюрократичні перепони щодо вигоиовлення зброї,
тож досі вони є!!!
потім!!! коли, не відомо, ми запустимо проєкт в роботу. ключове слово, потім!
зараз виставляємо вимоги щодо безпеки приміщень які МАЮТЬ бути за межами населених пунктів. тобто їх поки що нема..
а президент, сказав зробити це та знайти фінанси ще півроку тому.
і ще раз нагадаю!, це на 4му році війни!!
яка класна та ПОТУЖНА команда у 5ти потужних менеджерів!!!!!
Народний депутат України IX скликання[17]. Голова Запорізької обласної організації партії «Слуга народу»[18].
Через кілька днів після вторгнення Росії Михайло Федоров звернувся до Ілона Маска[55] з проханням надати Україні станції Starlink. Наразі в Україні працює понад 47 тис. станцій Starlink
Згідно з матеріалами журналістів, Федоров отримував гроші для підтримки інтернет-ресурсів команди від Сергія Шефіра не через офіційні рахунки виборчого фонду Зеленського, а готівкою в офісі ЗеКоманди.
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