Дрон-ракету "Трембіта" та вітчизняний безпілотник "Булава" вперше представили на виставці. ФОТОрепортаж
У п’ятницю, 21 лютого, на виставці Defense Tech Innovations Forum 2025 вперше зблизька показали українську дрон-ракету "Трембіта". Також розробники представили безпілотний розвідувально-ударний комплекс "Булава" вітчизняного виробництва.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри, передає Цензор.НЕТ.
"Провели масштабну виставку оборонних технологій, де представили сотні геймченджерів війни - від БпЛА та РЕБ до ракет і тренувальних систем для військових", - йдеться в повідомленні.
Також 29 команд презентували проєкти перед світовими інвесторами. Серед найцікавіших – інструмент на базі ШІ для аналізу фото з БпЛА та програмне рішення для покращення ефективності ураження цілі вогневими засобами.
Телеканал Армія TV опублікував відео ракети "Трембіта".
Зазначається, що ця українська ракета летить з швидкістю до 400 км/год і дістає стратегічні цілі противника.
"Розробники кажуть, що дістане до Москви", - йдеться у дописі.
Telegram-канал "Ми — Україна" також опублікував кадри ракети, зазначивши що вона є крилатою, а її менша версія призначена грати роль так званої фальш-цілі.
Які характеристики
Характеристика крилатої ракети класу "земля-земля" "Трембіта" у цій модифікації:
- дальність польоту до 200 кілометрів,
- бойова частина - 20 кілограмів,
- швидкість 150 метрів на секунду.
Вартість цієї зброї становить 4 тисячі доларів.
Ударний дрон "Булава"
Компанія DeViRo в межах Defense Tech Innovations Forum 2025 презентувала безпілотний розвідувально-ударний комплекс "Булава", пише "Мілітарний".
Цей безпілотний авіаційний комплекс був створений на запит українських військових для ударів по важливих об’єктах російських окупантів.
До комплексу входять: безпосередньо дрони-камікадзе, наземна станція управління, ретранслятори та засоби розвідки, які дозволяють автономно виконувати бойові завдання.
Які характеристики?
Дрон-камікадзе має Х-подібне оперення та оснащується бойовою частиною (БЧ) різних типів масою 3,6 кг. Найчастіше використовують кумулятивно-термобаричну БЧ українського виробництва.
Зліт безпілотника виконується за допомогою катапульти, після чого той виконує політ завдяки електричному двигуну на максимальній швидкості близько 100 км/год.
При довжині 1,5 м та розмаху крил 1,6 м безпілотник може перебувати у повітрі до 50 хвилин, рухаючись у напрямку цілі або ж чергуючи у повітрі. Максимальна висота польоту – 2000 метрів.
Вітчизняний ударний дрон отримав систему зв’язку, стійку до дії російської радіоелектронної боротьби.
"Для роботи на максимальних відстанях дрон використовує MESH-технологію передачі даних через безпілотник-ретранслятор. Це забезпечує ураження цілей на відстані до 55 кілометрів. У разі використання "Булави" без ретранслятора бойовий радіус обмежується 35 кілометрами", - пояснили розробники.
Завдяки Х-подібному оперенню "Булава" має високу маневреність.
Нині підтверджено ураження дроном російських об’єктів на відстані 55 кілометрів від точки запуску.
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трембіта = Фау-1
з пульсуючим реактивним двигуном.
нарешті доперли !
Тільки Фау-1 була 700+700+700 !
дальність, швидкість та БЧ все по 700 !
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а фулі, ВДНХ !
є чим похваліться перед всім світом !
ЗЄльоні кретини на закльопках !
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і дальність польоту в самий раз !
до мацкви дістане - 200 км.....
хтось когось дурить !
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Експердддд теж? як Коваленко?
Загугліть: Шаа! Ша! я тут експерт (коваленко)
повний бздур та ЗЄльоне фанфаронство на 4% !
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Але якщо глянути з того що зроблено за 3 роки то шоу для світу вони добре вміють робити, тільки потім та зброя, на яку захід знову виділить міліарди або буде такої якості як дрони, або віртуальна як ті 100 ракет які випущені, але яких ніде не видно...
Краще б дали нам ракети до Ф16 та дозвіл ними бити по орках...
це саме та зельона далекобійність? ))))
де Грім-2, Ольха гнида Оманська?
.
аж страшно стало ))))
і де ж вона «летить» і «дістає»?
Скільки вже дістала?
Чи таки може летіти?
якшо зкинути над мацквою прямо попендикуляно із стратосферного діріжопля, то 20 тримбіт влучать в кремль
.
Я понимаю что ты простое брехло и ноль в инжинерии, но мог бы хотя бы сопоставить эти вещи!