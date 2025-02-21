Дрон-ракету "Трембіта" та вітчизняний безпілотник "Булава" вперше представили на виставці. ФОТОрепортаж

У п’ятницю, 21 лютого, на виставці Defense Tech Innovations Forum 2025 вперше зблизька показали українську дрон-ракету "Трембіта". Також розробники представили безпілотний розвідувально-ударний комплекс "Булава" вітчизняного виробництва.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри, передає Цензор.НЕТ.

"Провели масштабну виставку оборонних технологій, де представили сотні геймченджерів війни - від БпЛА та РЕБ до ракет і тренувальних систем для військових", - йдеться в повідомленні.

Також 29 команд презентували проєкти перед світовими інвесторами. Серед найцікавіших – інструмент на базі ШІ для аналізу фото з БпЛА та програмне рішення для покращення ефективності ураження цілі вогневими засобами.

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Телеканал Армія TV опублікував відео ракети "Трембіта".

Зазначається, що ця українська ракета летить з швидкістю до 400 км/год і дістає стратегічні цілі противника.

"Розробники кажуть, що дістане до Москви", - йдеться у дописі.

Telegram-канал "Ми — Україна" також опублікував кадри ракети, зазначивши що вона є крилатою, а її менша версія призначена грати роль так званої фальш-цілі.





Які характеристики

Характеристика крилатої ракети класу "земля-земля" "Трембіта" у цій модифікації:

дальність польоту до 200 кілометрів,

бойова частина - 20 кілограмів,

швидкість 150 метрів на секунду.

Вартість цієї зброї становить 4 тисячі доларів.

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Ударний дрон "Булава"

Компанія DeViRo в межах Defense Tech Innovations Forum 2025 презентувала безпілотний розвідувально-ударний комплекс "Булава", пише "Мілітарний".

Цей безпілотний авіаційний комплекс був створений на запит українських військових для ударів по важливих об’єктах російських окупантів.

До комплексу входять: безпосередньо дрони-камікадзе, наземна станція управління, ретранслятори та засоби розвідки, які дозволяють автономно виконувати бойові завдання.

Які характеристики?

Дрон-камікадзе має Х-подібне оперення та оснащується бойовою частиною (БЧ) різних типів масою 3,6 кг. Найчастіше використовують кумулятивно-термобаричну БЧ українського виробництва.

Зліт безпілотника виконується за допомогою катапульти, після чого той виконує політ завдяки електричному двигуну на максимальній швидкості близько 100 км/год.

При довжині 1,5 м та розмаху крил 1,6 м безпілотник може перебувати у повітрі до 50 хвилин, рухаючись у напрямку цілі або ж чергуючи у повітрі. Максимальна висота польоту – 2000 метрів.

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Вітчизняний ударний дрон отримав систему зв’язку, стійку до дії російської радіоелектронної боротьби.

"Для роботи на максимальних відстанях дрон використовує MESH-технологію передачі даних через безпілотник-ретранслятор. Це забезпечує ураження цілей на відстані до 55 кілометрів. У разі використання "Булави" без ретранслятора бойовий радіус обмежується 35 кілометрами", - пояснили розробники.

Завдяки Х-подібному оперенню "Булава" має високу маневреність.

Нині підтверджено ураження дроном російських об’єктів на відстані 55 кілометрів від точки запуску.

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