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Новини Фото Зброя України
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Дрон-ракету "Трембіта" та вітчизняний безпілотник "Булава" вперше представили на виставці. ФОТОрепортаж

У п’ятницю, 21 лютого, на виставці Defense Tech Innovations Forum 2025 вперше зблизька показали українську дрон-ракету "Трембіта". Також розробники представили безпілотний розвідувально-ударний комплекс "Булава" вітчизняного виробництва. 

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри, передає Цензор.НЕТ.

"Провели масштабну виставку оборонних технологій, де представили сотні геймченджерів війни - від БпЛА та РЕБ до ракет і тренувальних систем для військових", - йдеться в повідомленні.

Також 29 команд презентували проєкти перед світовими інвесторами. Серед найцікавіших – інструмент на базі ШІ для аналізу фото з БпЛА та програмне рішення для покращення ефективності ураження цілі вогневими засобами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна застосовує для ударів по РФ далекобійні БпЛА, які здатні нести 250-кілограмові авіабомби, - Сили безпілотних систем

Українська зброя
Українська зброя
Українська зброя

Телеканал Армія TV опублікував відео ракети "Трембіта". 

Зазначається, що ця українська ракета летить з швидкістю до 400 км/год і дістає стратегічні цілі противника.

"Розробники кажуть, що дістане до Москви", - йдеться у дописі.

Telegram-канал "Ми — Україна" також опублікував кадри ракети, зазначивши що вона є крилатою, а її менша версія призначена грати роль так званої фальш-цілі.

Трембіта
Трембіта

Які характеристики

Характеристика крилатої ракети класу "земля-земля" "Трембіта" у цій модифікації:

  • дальність польоту до 200 кілометрів,
  • бойова частина - 20 кілограмів,
  • швидкість 150 метрів на секунду.

Вартість цієї зброї становить 4 тисячі доларів.

Читайте також: Міноборони про плани на 2025 рік: У фокусі - нові ракети та система ПРО

Ударний дрон "Булава"

Компанія DeViRo в межах Defense Tech Innovations Forum 2025 презентувала безпілотний розвідувально-ударний комплекс "Булава", пише "Мілітарний".

Цей безпілотний авіаційний комплекс був створений на запит українських військових для ударів по важливих об’єктах російських окупантів.

До комплексу входять: безпосередньо дрони-камікадзе, наземна станція управління, ретранслятори та засоби розвідки, які дозволяють автономно виконувати бойові завдання.

Булава

Які характеристики?

Дрон-камікадзе має Х-подібне оперення та оснащується бойовою частиною (БЧ) різних типів масою 3,6 кг. Найчастіше використовують кумулятивно-термобаричну БЧ українського виробництва.

Зліт безпілотника виконується за допомогою катапульти, після чого той виконує політ завдяки електричному двигуну на максимальній швидкості близько 100 км/год.

При довжині 1,5 м та розмаху крил 1,6 м безпілотник може перебувати у повітрі до 50 хвилин, рухаючись у напрямку цілі або ж чергуючи у повітрі. Максимальна висота польоту – 2000 метрів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський та Стармер оглянули дрони українського виробництва: Наша мета - виробити рекордну кількість. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вітчизняний ударний дрон отримав систему зв’язку, стійку до дії російської радіоелектронної боротьби.

"Для роботи на максимальних відстанях дрон використовує MESH-технологію передачі даних через безпілотник-ретранслятор. Це забезпечує ураження цілей на відстані до 55 кілометрів. У разі використання "Булави" без ретранслятора бойовий радіус обмежується 35 кілометрами", - пояснили розробники. 

Булава

Завдяки Х-подібному оперенню "Булава" має високу маневреність.

Нині підтверджено ураження дроном російських об’єктів на відстані 55 кілометрів від точки запуску.

Також читайте: Україна успішно випробовує нову ракету "Рута", - Зеленський

Автор: 

ракети (4099) українська зброя (189) дрони (5018)


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Топ коментарі
+20
Чергова показуха..
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21.02.2025 16:03 Відповісти
+16
Вдаримо виставкою по клятій раші!
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21.02.2025 16:07 Відповісти
+11
А пам"ятаєте парад військ в Києві в той період, коли в зоні АТО/ООС кожна одиниця техніки була на вагу золота? Нічого не нагадує?
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21.02.2025 16:04 Відповісти
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А кацапам їх вже представили?
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21.02.2025 16:03 Відповісти
скоріш за все в них є вся спеціцікація на ці вироби.
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21.02.2025 16:05 Відповісти
Я мав на увазі на полі бою
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21.02.2025 16:18 Відповісти
погугли про ракету сапсан і знайдеш сам відповідь
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21.02.2025 16:22 Відповісти
гецмченджер війни = вундерваффе

трембіта = Фау-1
з пульсуючим реактивним двигуном.
нарешті доперли !

Тільки Фау-1 була 700+700+700 !
дальність, швидкість та БЧ все по 700 !

.
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21.02.2025 16:31 Відповісти
військові тайні розробки сєкрєтних лабораторій на виставку !

а фулі, ВДНХ !
є чим похваліться перед всім світом !

ЗЄльоні кретини на закльопках !

.
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21.02.2025 16:42 Відповісти
трембіту створювали як фальшмішень , а те що тепер оснащують вибухівкою змушуватиме кацапів витрачати на неї дороговартісні засоби ппо , бо не поймеш що повз тебе летить - дрон з вибухівкою чи обманка .
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21.02.2025 17:22 Відповісти
На четвертому фото я бачу ППРД?
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21.02.2025 16:03 Відповісти
Чисто фау-1.У той правда до 1т. боевая часть была. И шум тот ещё,куда там "шахеду" без глушака.
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21.02.2025 16:26 Відповісти
начебто БЧ була не тона, а сімсот кіло, але ж не 20 кг !!!!

і дальність польоту в самий раз !
до мацкви дістане - 200 км.....

хтось когось дурить !

.
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21.02.2025 16:34 Відповісти
Ніхто нікого не дурить , розробники Трембіти ше у 2022 заявили що їхня мета досягти її виробництва у любій майстерні де є зварювальний апарат .
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21.02.2025 17:25 Відповісти
Чергова показуха..
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21.02.2025 16:03 Відповісти
Шаааааа! Ша!
Експердддд теж? як Коваленко?
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21.02.2025 16:06 Відповісти
Ху із Коваленко ? Невизнаний геній , чи пацієнт психдиспансеру ?
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21.02.2025 17:27 Відповісти
невизнаний експерд!
Загугліть: Шаа! Ша! я тут експерт (коваленко)
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21.02.2025 17:37 Відповісти
Воно кончене , як решта зєльоних ((
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21.02.2025 17:47 Відповісти
А пам"ятаєте парад військ в Києві в той період, коли в зоні АТО/ООС кожна одиниця техніки була на вагу золота? Нічого не нагадує?
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21.02.2025 16:04 Відповісти
За кого голосувати будеш?
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21.02.2025 16:10 Відповісти
Як судити за реєстрацією , то він ***** обожнює , тому не задавай важких запитань для троля ((
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21.02.2025 17:29 Відповісти
Отличное шоу,браво квартал,через пять лет зеленые скажут - вот у нас были какие охрененные беспилотные программы.
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21.02.2025 16:05 Відповісти
Вдаримо виставкою по клятій раші!
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21.02.2025 16:07 Відповісти
краще б представили десь в центрі Брянська ,Курська чи Воронежа .
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21.02.2025 16:13 Відповісти
Ракета 20кг бойова частина...в Шахеда 50...Трамп не дозволяє?...
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21.02.2025 16:13 Відповісти
видимість роботи для пиляння коштів
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21.02.2025 16:21 Відповісти
Так давайте випробуйте по мацкві!!
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21.02.2025 16:13 Відповісти
Рік назад говорили про сапсан і де він?
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21.02.2025 16:16 Відповісти
Наверное там не дураки проэктируют. Самолеты то же на клнпках.
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21.02.2025 16:24 Відповісти
а навіщо метал і на закльопках, коли є "стелс"-стєклоткань ?

повний бздур та ЗЄльоне фанфаронство на 4% !

.
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21.02.2025 16:38 Відповісти
"а навіщо метал і на закльопках, коли є "стелс"-стєклоткань ?" а для того що твою "ткань" не можна радаром засікти , а тут якраз потрібно щоб світилося так ніби два Скальпи поруч летять. Для тебе написали вартість шайтан -труби , озвуч вартість кацапської ракети ппо.
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21.02.2025 17:33 Відповісти
20 кг бойової частини бункери і заводи зруйнувати не зможе, але більш вразливі об'єкти, наприклад, сховища пального - треба атакувати кожного дня.
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21.02.2025 16:23 Відповісти
Для сховищ есть беспилотники. А 20 кг ракета это клоунада
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21.02.2025 17:55 Відповісти
орки теж "армату" по краснiй площi тягали....показували...
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21.02.2025 16:23 Відповісти
Виглядає дуже добре завдяки ціні може працювати як обманка для ППО орків, 20 кг це якусь техніку хіба з ладу вивести... Хоча САУ то досить непогано чи ППО...

Але якщо глянути з того що зроблено за 3 роки то шоу для світу вони добре вміють робити, тільки потім та зброя, на яку захід знову виділить міліарди або буде такої якості як дрони, або віртуальна як ті 100 ракет які випущені, але яких ніде не видно...
Краще б дали нам ракети до Ф16 та дозвіл ними бити по орках...
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21.02.2025 16:27 Відповісти
Ніхто не заперечує про краще . Правда сьогодні написали що припиняють постачання ф-16 навіть тих що обіцяли . Вочевидь , не хочуть злити трампа-чмо , щоб війська з Європи не вивів , бо тоді події в кабульському аеропорту будуть дитячою казочкою .
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21.02.2025 17:36 Відповісти
Виставка?
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21.02.2025 16:30 Відповісти
Та хіба це "булава", так, - дротік. Н Булаву треба чіпляти БЧ вагою мінімум 50 кг, щоб уже в*бало, так в*бало
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21.02.2025 16:38 Відповісти
От зразу стало у окопах краще. подивились відос, Порох на фронт вже нічого не возить - заслуга зеленского та цензора - майже 7 міліардів ввалив - а для чого - шоб отримати підозру у держзраді.
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21.02.2025 16:38 Відповісти
враження ніби виставка дитячих винаходів

це саме та зельона далекобійність? ))))

де Грім-2, Ольха гнида Оманська?
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21.02.2025 16:38 Відповісти
Грім ніззя по тайним Оманським обмеженням ракетного озброєння України

.
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21.02.2025 16:44 Відповісти
Сподіваюся "москвичи" скоро почують звуки трембіт.
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21.02.2025 16:48 Відповісти
Презентація повинна бути по реальних цілях , а не якась показуха.
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21.02.2025 16:53 Відповісти
"Провели масштабну виставку оборонних технологій, де представили сотні геймченджерів війни"

аж страшно стало ))))
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21.02.2025 16:56 Відповісти
що ця українська ракета летить з швидкістю до 400 км/год і дістає стратегічні цілі противника. Джерело: https://censor.net/ua/p3537170
і де ж вона «летить» і «дістає»?
Скільки вже дістала?
Чи таки може летіти?
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21.02.2025 17:07 Відповісти
Хлопавки для стрільби по мас-медіа, для приховання саботажу виробництва ракет середнього радіусу, які за три роки мали долетіти до кремля.
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21.02.2025 17:21 Відповісти
Скільки ж експертів без толку на диванах тусується!
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21.02.2025 17:23 Відповісти
99% цих "експертів" з'явилисяу мережі після інавгурації трумпа . Співпадіння ? Не думаю ......
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21.02.2025 17:40 Відповісти
Це вас теж стосується.
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22.02.2025 09:29 Відповісти
Ріівно як і вас .
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22.02.2025 15:56 Відповісти
От для чого це? Більше нема де застосувати?
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21.02.2025 17:46 Відповісти
200 км 20 кг боевая часть ... За 3 года войны... Потужно что тут сказать... А с выставок на конвейер еще года 2 займет наверное
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21.02.2025 17:52 Відповісти
Если с десяток трембит подвесит под крыло самолета и сбросить с большой высоты - пролетят ли они 500-600 километров вместо 200? Кто знает?
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21.02.2025 18:03 Відповісти
.

якшо зкинути над мацквою прямо попендикуляно із стратосферного діріжопля, то 20 тримбіт влучать в кремль

.
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21.02.2025 18:27 Відповісти
КАБ без двигателя и больших крыльев скинутый с самолета весящий 250 кг пролетает 80 километров. Представь как далеко пролетить ракета с двигателем? Минимум 500 км!
Я понимаю что ты простое брехло и ноль в инжинерии, но мог бы хотя бы сопоставить эти вещи!
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22.02.2025 00:10 Відповісти
Виставка це добре. Але чому по кацапах ця зброя не летить?
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21.02.2025 18:04 Відповісти
На кінець-то ,ФАУ -1. Починаємо з азів, може років через 5 допиляємо Грім-2, (закреслено) ФаУ 2
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21.02.2025 21:49 Відповісти
Головне - з потужними **...ми щось незламно презентувати. До всього цього ще додається план перемоги та 3 ставки
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22.02.2025 08:16 Відповісти
 
 