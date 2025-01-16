УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12288 відвідувачів онлайн
Новини Фото
5 898 17

Зеленський та Стармер оглянули дрони українського виробництва: Наша мета - виробити рекордну кількість. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який прибув із візитом до Києва 16 січня, оглянули створені українськими компаніями дрони.

Про це глава держави повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Дрони-бомбери, розвідувальні БпЛА, платформи – носії FPV-дронів. Вироблені українськими компаніями, а також разом із британськими партнерами. Сьогодні з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером зустрілися з виробниками дронів, оглянули розробки, які допомагають нашим захисникам у захисті від росіян", - зазначив Зеленський.

За його словами, Україна у партнерстві з Великою Британією прагне збільшити обсяги виробництва у деяких воєнних галузях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війна з Росією коштувала торік $100 мільярдів, 40% цих коштів забезпечила Україна, – Зеленський

Я думаю, що ми досягнемо значних результатів цього року. Ми збільшимо виробництво разом із нашими партнерами зі Сполученого Королівства, передусім із нашими партнерами зі Сполученого Королівства. Ми хочемо збільшити виробництво в деяких напрямках, подвоїти його. Наша мета — це виробити рекордну кількість дронів. Я думаю, це буде дуже корисним і дуже нам допоможе", - сказав Зеленський.

Як пише "Укрінформ", своєю чергою прем'єр-міністр Великої Британії запевнив у підтримці України. Зокрема, ідеться про надання спроможностей, "які стануть у пригоді на фронті, які врятують життя українців та посилять можливість протистояти агресії".

Серед представлених дронів, що мають британські компоненти, були GOR і Leleka 100M2. Також прем'єру показали спільний британсько-український продукт Bravery-M, створений у тісній співпраці української компанії з Міноборони Великої Британії. Також їм показали українські бомбери R-34, Kazan E620, Vampire, Lucky Strike.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для стабілізації фронту необхідне додаткове виробництво дронів і РЕБ, розраховуємо на допомогу партнерів, - Зеленський 

Зеленський показав Стармеру українські дрони у Києві 16 січня
Зеленський показав Стармеру українські дрони у Києві 16 січня

Зеленський показав Стармеру українські дрони у Києві 16 січня

Зеленський показав Стармеру українські дрони у Києві 16 січня
Зеленський показав Стармеру українські дрони у Києві 16 січня
Зеленський показав Стармеру українські дрони у Києві 16 січня

Автор: 

Зеленський Володимир (25153) виробництво (1712) українська зброя (196) дрони (5293) Стармер Кір (253)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
"Наша мета - це виробити рекордну кількість дронів." Джерело: https://censor.net/ua/p3530698

Мільйона вже мало? Тоді давай гігават дронів! Все одно не розумієщ, що мелеш, а твої виборці "хоч поржуть" нарешті...
показати весь коментар
16.01.2025 20:28 Відповісти
+18
Тільки гроші давайте.
Бо свої ми витрачаємо на гульки, телемарафон, скупку конфіскованих активів та купівлю майбутніх виборців.
показати весь коментар
16.01.2025 20:36 Відповісти
+6
зеленський та Стаймер!
Дюма щє ніколи не був настільки актуальним - галантерейщік і премьер Великої Британії!
цікаво в куди ці всі зелені крадії будуть тікати після виборів?
показати весь коментар
16.01.2025 20:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Наша мета - це виробити рекордну кількість дронів." Джерело: https://censor.net/ua/p3530698

Мільйона вже мало? Тоді давай гігават дронів! Все одно не розумієщ, що мелеш, а твої виборці "хоч поржуть" нарешті...
показати весь коментар
16.01.2025 20:28 Відповісти
Тільки гроші давайте.
Бо свої ми витрачаємо на гульки, телемарафон, скупку конфіскованих активів та купівлю майбутніх виборців.
показати весь коментар
16.01.2025 20:36 Відповісти
І толку? Українці перестануть гинути? Чи може нарешті отримають волю і нарешті зможуть займатися особистим життям?
показати весь коментар
16.01.2025 20:36 Відповісти
Таки да, ***, рекорди-наше всьо!
Дайош мільйон дерев і мільйон дронів!
показати весь коментар
16.01.2025 20:39 Відповісти
не виробити, а зібрати все до купи, бо наразі нема кому і нема де виробляти комплектуючі включно з електронікою. все планово знищено до цього і нищиться й нині - освіта та доздихує вже й наука. залишився один Кремєнь та Ківалов для остаточного виконання задачі.
показати весь коментар
16.01.2025 20:40 Відповісти
Татаров ще чеченців вбиває
показати весь коментар
16.01.2025 20:58 Відповісти
зеленський та Стаймер!
Дюма щє ніколи не був настільки актуальним - галантерейщік і премьер Великої Британії!
цікаво в куди ці всі зелені крадії будуть тікати після виборів?
показати весь коментар
16.01.2025 20:53 Відповісти
А рекордну якість коли буде робити? Бо ваші державні дрони приходиться хлопцям перероблювати після вас.
показати весь коментар
16.01.2025 20:57 Відповісти
У влади зелених позитивні рекорди лише в їхній хворобливій уяві та на папері. А в реально - лише рекорди з пробивання дна!
показати весь коментар
16.01.2025 20:58 Відповісти
музичка на місці, 4х разовий ухилянт на місці, залужний, чувак з косичкою, суцільна потужність, мотор, камера, ефір
показати весь коментар
16.01.2025 21:14 Відповісти
Залужний стоит на заднем плане
показати весь коментар
16.01.2025 21:14 Відповісти
Й*обнутий ти наш зе-рояліст брехунець, як ти вже дістав.
показати весь коментар
16.01.2025 21:16 Відповісти
левову частину цього приходиться довінчувати, докручувати, доробляти прямо в батальйонах..
показати весь коментар
16.01.2025 21:21 Відповісти
Цілком можливо, що ці дрони китайські!
показати весь коментар
16.01.2025 21:33 Відповісти
Нове гасло- нові вершини..."мільйон мільйонів дронів і будєм бамбіть"..!)
показати весь коментар
16.01.2025 22:14 Відповісти
 
 