Зеленський та Стармер оглянули дрони українського виробництва: Наша мета - виробити рекордну кількість. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який прибув із візитом до Києва 16 січня, оглянули створені українськими компаніями дрони.

Про це глава держави повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Дрони-бомбери, розвідувальні БпЛА, платформи – носії FPV-дронів. Вироблені українськими компаніями, а також разом із британськими партнерами. Сьогодні з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером зустрілися з виробниками дронів, оглянули розробки, які допомагають нашим захисникам у захисті від росіян", - зазначив Зеленський.

За його словами, Україна у партнерстві з Великою Британією прагне збільшити обсяги виробництва у деяких воєнних галузях.

Я думаю, що ми досягнемо значних результатів цього року. Ми збільшимо виробництво разом із нашими партнерами зі Сполученого Королівства, передусім із нашими партнерами зі Сполученого Королівства. Ми хочемо збільшити виробництво в деяких напрямках, подвоїти його. Наша мета — це виробити рекордну кількість дронів. Я думаю, це буде дуже корисним і дуже нам допоможе", - сказав Зеленський.

Як пише "Укрінформ", своєю чергою прем'єр-міністр Великої Британії запевнив у підтримці України. Зокрема, ідеться про надання спроможностей, "які стануть у пригоді на фронті, які врятують життя українців та посилять можливість протистояти агресії".

Серед представлених дронів, що мають британські компоненти, були GOR і Leleka 100M2. Також прем'єру показали спільний британсько-український продукт Bravery-M, створений у тісній співпраці української компанії з Міноборони Великої Британії. Також їм показали українські бомбери R-34, Kazan E620, Vampire, Lucky Strike.

