РФ розглядає можливість передачі $300 млрд заморожених активів на відновлення України в обмін на мирну угоду, - Reuters

Росія може погодитися віддати свої заморожені активи на 300 мільярдів доларів для відновлення України, однак вимагатиме, щоб кошти також були використані на відбудову тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на три джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Як пише видання, після вторгнення Росії в Україну у 2022 році США та їхні союзники заблокували близько 300-350 мільярдів доларів активів РФ. Ці кошти, здебільшого у вигляді державних облігацій США, Європи та Великобританії, зберігаються в європейських депозитаріях.

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Як зазначається, Росія розглядає можливість використання значної частини цих заморожених активів для відновлення України в рамках можливої мирної угоди. При цьому Москва вимагає, щоб частина грошей також пішла на відновлення тимчасово окупованих територій.

Попри те, що переговори між Росією та США перебувають на початковому етапі, ідея використання заморожених активів ЦБ Росії для відновлення України є новою і може свідчити про поступки з боку Москви.

Минулого року Світовий банк оцінив, що для відновлення України буде необхідно 486 мільярдів доларів.

Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 млрд за рахунок використання заморожених російських активів.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту $10 млрд розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада. Зокрема, Канада надасть Україні 5 млрд канадських доларів ($3,7 млрд) у межах фінансової підтримки країн "Великої сімки".

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