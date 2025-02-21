РФ розглядає можливість передачі $300 млрд заморожених активів на відновлення України в обмін на мирну угоду, - Reuters
Росія може погодитися віддати свої заморожені активи на 300 мільярдів доларів для відновлення України, однак вимагатиме, щоб кошти також були використані на відбудову тимчасово окупованих територій.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на три джерела, інформує Цензор.НЕТ.
Як пише видання, після вторгнення Росії в Україну у 2022 році США та їхні союзники заблокували близько 300-350 мільярдів доларів активів РФ. Ці кошти, здебільшого у вигляді державних облігацій США, Європи та Великобританії, зберігаються в європейських депозитаріях.
Як зазначається, Росія розглядає можливість використання значної частини цих заморожених активів для відновлення України в рамках можливої мирної угоди. При цьому Москва вимагає, щоб частина грошей також пішла на відновлення тимчасово окупованих територій.
Попри те, що переговори між Росією та США перебувають на початковому етапі, ідея використання заморожених активів ЦБ Росії для відновлення України є новою і може свідчити про поступки з боку Москви.
Минулого року Світовий банк оцінив, що для відновлення України буде необхідно 486 мільярдів доларів.
Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 млрд за рахунок використання заморожених російських активів.
Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту $10 млрд розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада. Зокрема, Канада надасть Україні 5 млрд канадських доларів ($3,7 млрд) у межах фінансової підтримки країн "Великої сімки".
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Хитрі підари таки хитрі. Бо там відбудови на трильйон нарахувати легко. І все русні залишиться.
бо ви брехуни і загарбники , яким довіри немає ,
тому дайте нам спокій і ідіть ......
Звичайно, з часом сума тільки росте.
візьмемо середній ВВП на душу $6000 на рік, множимо на 40 років продуктивного життя, отримуємо $240,000. Як звичайно додаємо (штафні санкції) punitive damages у потрійному розмірі - десь на мільйон і виходимо.
Звичайно, люди у максимально активному віці з 20 до 45 коштують вдвічі більше, маленькі діти в яких ще не вкладалися 20 рокі і старі - менше, але в середньому по палаті виходимо на таку цифру.
Для порівняння, жертвам 11 вересня 2001 виплатили від 2 до 6 мільйонів за голову.
400 на 12 = 4800 на рік на руки, з урахуванням доданої вартості на 6000 десь і вийдем у середньому.
Жодної секунди не повірю, що кацапи готові щось віддати…
І взагалі - Батьківщиною не торгують.
це все наше , московія підступно вкрала раніше, потрібно повертати ,а всі метастази московіі звідти вивозити на північ знову... бо вони там інвазивний вид і будуть тільки заважати
Люди мають переїзджати в безпечні регіони : Центр і Захід, там будувати або купляти житло, створювати бізнеси , щоб були податклві надходження для майбутнього Бюджету уряду Нац.Єдності.
Біля окупованих ТОТ і кордону мордора жити не можно
Я не мрійник, але думаю найліпше буде роздати ці гроші людям та постраждалим бізнесам!!! Ні шагу/копєйкі чиновникам!!
Нехай Европа сама перераховує гроші на іменні рахунки - всім постраждалим, пораненим, на купівлю нового житла в безпечних регіонах , обов'язково всім військовим на Фронті і ППО повторити всі виплати.
Ну а на ремонт станцій із західними аудиторами.
Ні копійки "уряду " Внутрішньої окупації !!!
1. заперечення (Україну придумав австрійський генштаб)
2. гнів (Київ за три дні)
3. торг <============= ми знаходемося тут
4. депресія
5. прийняття