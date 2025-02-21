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РФ розглядає можливість передачі $300 млрд заморожених активів на відновлення України в обмін на мирну угоду, - Reuters

Британські депутати закликають передати заморожені активи РФ Україні

Росія може погодитися віддати свої заморожені активи на 300 мільярдів доларів для відновлення України, однак вимагатиме, щоб кошти також були використані на відбудову тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на три джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Як пише видання, після вторгнення Росії в Україну у 2022 році США та їхні союзники заблокували близько 300-350 мільярдів доларів активів РФ. Ці кошти, здебільшого у вигляді державних облігацій США, Європи та Великобританії, зберігаються в європейських депозитаріях.

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Як зазначається, Росія розглядає можливість використання значної частини цих заморожених активів для відновлення України в рамках можливої мирної угоди. При цьому Москва вимагає, щоб частина грошей також пішла на відновлення тимчасово окупованих територій.

Попри те, що переговори між Росією та США перебувають на початковому етапі, ідея використання заморожених активів ЦБ Росії для відновлення України є новою і може свідчити про поступки з боку Москви.

Минулого року Світовий банк оцінив, що для відновлення України буде необхідно 486 мільярдів доларів.

Нагадаємо, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 млрд за рахунок використання заморожених російських активів.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту $10 млрд розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада. Зокрема, Канада надасть Україні 5 млрд канадських доларів ($3,7 млрд) у межах фінансової підтримки країн "Великої сімки".

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Автор: 

росія (66478) відновлення (611) заморожені активи (593) війна в Україні (5022)


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Топ коментарі
+42
300 млрд не вистачить навіть на відновлення однієї області. Краще б заарештували ці кошти і передали Україні зброю в їх рахунок.
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21.02.2025 17:59 Відповісти
+35
однак вимагатиме, щоб кошти також були використані на відбудову тимчасово окупованих територій
Хитрі підари таки хитрі. Бо там відбудови на трильйон нарахувати легко. І все русні залишиться.
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21.02.2025 17:58 Відповісти
+25
Лише йолоп повірить в те, що раша добровільно погодиться віддати такі гроші.
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21.02.2025 18:00 Відповісти
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однак вимагатиме, щоб кошти також були використані на відбудову тимчасово окупованих територій
Хитрі підари таки хитрі. Бо там відбудови на трильйон нарахувати легко. І все русні залишиться.
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21.02.2025 17:58 Відповісти
Я вам скажу більше, почнуть пищати шо решту з тих трильонів має дати Україна!!
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21.02.2025 18:36 Відповісти
Тобто, Європа тепер, не зможе витратити ці гроші на закупку зброї для України, а передати їх для відновлення захоплених ****** територій? Красавчег..
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21.02.2025 20:20 Відповісти
300 млрд не вистачить навіть на відновлення однієї області. Краще б заарештували ці кошти і передали Україні зброю в їх рахунок.
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21.02.2025 17:59 Відповісти
ах як би, в роті росли гриби
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21.02.2025 19:29 Відповісти
Ну канеш если зеленые клоуны распихают 250 по кармнам то не хватит🤣
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21.02.2025 20:54 Відповісти
Я поверил.
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21.02.2025 17:59 Відповісти
Лише йолоп повірить в те, що раша добровільно погодиться віддати такі гроші.
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21.02.2025 18:00 Відповісти
Це мабуть жарт такий від моск...ні!
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21.02.2025 18:01 Відповісти
Купити нас хочуть? Ага, щаззз🤬🖕🖕🖕
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21.02.2025 18:01 Відповісти
Окуповані території це проблеми окупантів!
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21.02.2025 18:02 Відповісти
Хочуть дати Слугам Народу пару баксів щоб ті заткнули пельки,знову почали їсти шашлики та будували дороги для свинособачих танків для третьої спроби нападу
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21.02.2025 18:02 Відповісти
Мир наближається. Лишилося зцілити скалічених та оживити вбитих.
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21.02.2025 18:07 Відповісти
нехай кацапи уходять з окупованих територій і, само собою, частина з тих 300млрд піде на відновлення усього зруйнованого ордою
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21.02.2025 18:07 Відповісти
розведуть і надурять!!
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21.02.2025 18:09 Відповісти
Абсолютно немає ніякого сенсу обговорювати російські пропозиції. Американці - може надурять, може ні. Може передумають. Росіяни надурять 100%.
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21.02.2025 18:09 Відповісти
Пошли какие-то новости из рубрики - Нам пишут менингитные.
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21.02.2025 18:10 Відповісти
Кацапи , вам і вашим подачкам украінці ніколи не повірять ,
бо ви брехуни і загарбники , яким довіри немає ,
тому дайте нам спокій і ідіть ......
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21.02.2025 18:10 Відповісти
Що це за маячня?
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21.02.2025 18:13 Відповісти
Щоб зе! оце за 30 срублєй не підписав..
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21.02.2025 18:18 Відповісти
Більшість руйнувань знаходяться на окупованих територіях, тобто рашка вимагає віддати їй ці гроші, на які вона ремонтуватиме кримський міст
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21.02.2025 18:14 Відповісти
Ху#ло с Янелохом будут соревноваться, кто больше скиздит на этом "восстановлении".
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21.02.2025 18:16 Відповісти
Загальні збитки завдані Україні з часу вторгнення близько 3 трильйони баксів, це з врахуванням повного повернення всіх захоплених територій включно з Кримом.
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21.02.2025 18:16 Відповісти
Чому мало? Все підраховано на зараз включно з вартістю відновлення матеріальних активів і компенсацій в мільйон баксів за вбитого, менше за поранення, біженцям, втрата доходів від використання земель тощо.
Звичайно, з часом сума тільки росте.
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21.02.2025 18:37 Відповісти
Ну якщо вже до доларів, то:
візьмемо середній ВВП на душу $6000 на рік, множимо на 40 років продуктивного життя, отримуємо $240,000. Як звичайно додаємо (штафні санкції) punitive damages у потрійному розмірі - десь на мільйон і виходимо.
Звичайно, люди у максимально активному віці з 20 до 45 коштують вдвічі більше, маленькі діти в яких ще не вкладалися 20 рокі і старі - менше, але в середньому по палаті виходимо на таку цифру.
Для порівняння, жертвам 11 вересня 2001 виплатили від 2 до 6 мільйонів за голову.
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21.02.2025 19:02 Відповісти
В США середій ВВП на голову не 6000 а 90000 але логіка та ж сама. В 2001 році ВВП було 50,000 то ж і виплати були нижчі.
400 на 12 = 4800 на рік на руки, з урахуванням доданої вартості на 6000 десь і вийдем у середньому.
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21.02.2025 20:08 Відповісти
То ви ще не спілкувалися зі справжніми страховими актуаріями. Вони кожний прищ на попі в ціні враховують.
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21.02.2025 20:04 Відповісти
ПіZдьоЖ!!!
Жодної секунди не повірю, що кацапи готові щось віддати…

І взагалі - Батьківщиною не торгують.
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21.02.2025 18:17 Відповісти
Тобто віддають те, що їм не належить. Хитро, як завжди.
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21.02.2025 18:20 Відповісти
Кожна новина з ніг на голову,з людей роблять повних БАРАНІВ.....ЗЕЛЯ диктатор,ЛЮСЯ призедент....
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21.02.2025 18:20 Відповісти
ну з 73% баранів робити не треба - вони завжди такі були )
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21.02.2025 18:21 Відповісти
Згідний,але більшість 73 це від неграмотності,тупості,наївності і пошуку легких рішень.....
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21.02.2025 18:31 Відповісти
слідкуємо за руками. для початку заморожені гроші русні вже не їхні гроші і не їм давати згоду на використання бабла.
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21.02.2025 18:22 Відповісти
Ага, будут под себя Мариуполь застраивать, *************.
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21.02.2025 18:22 Відповісти
Яка дивна трансформація... А щодо репарацій що? Вже згодні?
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21.02.2025 18:23 Відповісти
В обмін на зняття санкцій. Передасти
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21.02.2025 18:24 Відповісти
На перемовинах потрібно піднімати питання повернення Україні вкрадених Кубанської і Білгородської губерній , також Стародубщини .
це все наше , московія підступно вкрала раніше, потрібно повертати ,а всі метастази московіі звідти вивозити на північ знову... бо вони там інвазивний вид і будуть тільки заважати
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21.02.2025 18:25 Відповісти
Обломаются
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21.02.2025 18:25 Відповісти
Ці гроши тільки на зброю
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21.02.2025 18:26 Відповісти
Кілька мільярдів треба людям які втратили майно ( в тому числі хто втік з ТОТ).
Люди мають переїзджати в безпечні регіони : Центр і Захід, там будувати або купляти житло, створювати бізнеси , щоб були податклві надходження для майбутнього Бюджету уряду Нац.Єдності.
Біля окупованих ТОТ і кордону мордора жити не можно
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21.02.2025 18:35 Відповісти
Не обговорюйте цю муйню! Всіх окупантів - за поребрик! І ніяких окупованих зон.
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21.02.2025 18:27 Відповісти
Важко повірити - хіба що дійсно ЗВР стерлися та насувається ОПа .
Я не мрійник, але думаю найліпше буде роздати ці гроші людям та постраждалим бізнесам!!! Ні шагу/копєйкі чиновникам!!
Нехай Европа сама перераховує гроші на іменні рахунки - всім постраждалим, пораненим, на купівлю нового житла в безпечних регіонах , обов'язково всім військовим на Фронті і ППО повторити всі виплати.
Ну а на ремонт станцій із західними аудиторами.
Ні копійки "уряду " Внутрішньої окупації !!!
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21.02.2025 18:32 Відповісти
Ніяких 300 млд, кацапстан винен Україні 10 трильйонів доларів і усі території які окупував!
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21.02.2025 18:38 Відповісти
***** знову обломали з вимогами і він вирішив підмазатись.
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21.02.2025 18:40 Відповісти
У кацапів вже давно треба було ці гроші конфіскувати, а за те шо вони наробили в Україні до споконвіку повинні репарації платити. Кацапи повинні ходити голодні і обірвані поки все не виплатять. Жаль тільки вбитих кацапсинами людей не воскресиш...
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21.02.2025 18:45 Відповісти
Стадії переживання горя:
1. заперечення (Україну придумав австрійський генштаб)
2. гнів (Київ за три дні)
3. торг <============= ми знаходемося тут
4. депресія
5. прийняття
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21.02.2025 18:50 Відповісти
"$300 млрд замороженных АКТИВОВ" читайте уважно, єто не кошти))))
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21.02.2025 18:51 Відповісти
кацапів до біса с кобзоном ! ці потвори лише з ними порузуміються .
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21.02.2025 18:56 Відповісти
однак вимагатиме, щоб кошти також були використані на відбудову тимчасово окупованих територій. Відбудуй пес за свій кошт,в рахунок майбутніх репарацій Україні...
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21.02.2025 18:56 Відповісти
Часть денег оккупированным территориям передать.Цинизм...Я украл у тебя машину.не верну.но ты мне на ремонт.на заправку деньжат сыпани..
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21.02.2025 19:59 Відповісти
Наче їх хтось збирався питати...
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21.02.2025 21:09 Відповісти
Как можно писать такой бред?
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21.02.2025 22:49 Відповісти
*****, в Україні то все спіздять знову і закордон. Що ви так тому всі вірите ?
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21.02.2025 23:58 Відповісти
 
 