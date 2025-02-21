Росіяни втрачають цінну техніку на Донеччині, - естонська розвідка
Бойові дії на фронті в Україні не вщухають, бої тривають у Донецькій та Запорізькій областях, на Херсонському та Харківському напрямах, а також у Курській області РФ.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це розповів глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг.
Він зазначає, що основним ударним напрямком, як і раніше, залишається Покровський напрямок у Донецькій області.
"Російські війська продовжують наступ: вони досягли південних передмість Покровська, під їхнім контролем також перебуває село Котлине, на південному заході від Покровська", – розповів Ківісельг.
На Курахівському напрямку окупанти захопили села Дачне та Улакли, а наступним, імовірно, під контроль російських збройних сил потрапить село Костянтинопіль.
За його словами, існує загроза оточення українських підрозділів у цьому районі, проте ситуацію дещо пом'якшує річка Вовча, що протікає в північній частині потенційного "котла" і є природною перешкодою.
Ківісельг зауважує, що просування далося непросто: за лютий російська армія просувалася в середньому на один квадратний кілометр на день, втрачаючи при цьому цінну техніку. Так, українським силам вдалося знищити російський зенітний ракетний комплекс С-350 "Витязь", а також вперше ліквідувати важку вогнеметну систему ТОС-2. Обидві установки були знищені в Донецьку.
За оцінкою Ківісельга, російські окупаційні війська можуть відчувати проблеми з артилерією та її застосуванням.
"Надходять повідомлення про те, що Росія очікує на нові поставки боєприпасів із КНДР для артилерійських систем калібру 122 і 152 мм, а також на поставки різних ракет", – розповів він.
Постачання боєприпасів, перекидання особового складу і техніки з Північної Кореї та інших союзних країн свідчать про значну залежність російських військ від зовнішньої допомоги, попри спроби представити ситуацію інакше, додав Ківісельг.
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