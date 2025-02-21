Ворог перекидає додаткові підрозділи на Покровський напрямок через невдалі спроби відрізати місто від постачання, - ОСУВ "Хортиця"

Російські війська, попри те, що зосередили основні сили під Покровськом, не можуть досягти своїх цілей. Тому змушені постійно перегруповуватися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"Доволі активно йде перегруповання, але це пов'язано з тим, що ворогу не вдається досягти першопочаткових цілей - їм не вдається пройти і відрізати українське постачання міста з заходу. Реагуючи на росіяни вимушені якось перебудовувати сили, перекидати додаткові підрозділи і реорганізовувати нові і нові наступи на тій самій невеликій ділянці землі", - повідомив Трегубов.

В цілому у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" оперативна ситуація залишається напруженою.

"Особливо Покровський напрямок та Куп'янський. На низці напрямків ворог використовує те, що підмерзла земля та замерзла вода, щоб перекидати власні сили там, де це раніше було проблемою. Але загалом українські війська дають ефективну відсіч, в тому числі на тих напрямках, які противник вважає для себе пріоритетними, зокрема на Покровському. Тут він останнім часом концентрує всі свої сили та зусилля, але стикається з контратаками Сил оборони і має певні неуспіхи", - підсував речник.

Нагадаємо, раніше військові з ОСУВ "Хортиця" повідомили, що на Покровському напрямку ворог намагається розвивати наступ. Минулої доби проводили наступальні дії в районах населених пунктів Промінь, Сергіївка, Богданівка, Срібне, Андріївка та Запоріжжя. Тривають бої в Котлиному, Надіївці та Улакли.

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