Канада проти повернення Росії до G7, - посол Цмоць

Канада, яка із 1 січня стала головуючою країною у "Групі семи", не готова до повернення Росії у G7.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила посол Канади в Україні Наталка Цмоць під час виступу на спеціальній події Київського безпекового форуму, присвяченій третій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Я думаю, ми всі мусимо пам'ятати причини, через які Росія була виключена з цієї групи. Це було у 2014 році після анексії Криму, і ситуація не змінилися. Канада не готова до зміни членства в G7 і наполягатиме на своєму", - зауважила Цмоць.

Також вона нагадала, що міністерка закордонних справ головуючої у "Групі семи" Канади Мелані Жолі зустрілася на полях Мюнхенської безпекової конференції з українським колегою Андрієм Сибігою, що, за їхї словами, свідчить про те, що Україна досі перебуває серед пріоритетів "Групи семи".

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Посол Канади зазначила, що G7 має разом посилювати підтримку України і продовжувати дипломатичний, фінансовий, економічний тиск на Росію, зокрема, знижувати стелю цін на нафту, розширювати санкції на інші сфери і запобігати їх обходу.

"Ми чітко вказали, що це два способи, як "Група семи" працюватиме над розв'язанням ситуації (щодо завершення війни Росії проти України, - Ред.). Але дуже важливо, що "Сімка" продовжує потужно підтримувати Україну", - наголосила вона.

Крім того, Цмоць запевнила, що у плані двосторонніх відносин підтримка Канадою України залишається незмінною, і це вчора підтвердив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час розмови з президентом Володимиром Зеленським.

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Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати наполягають на зміні формулювань у спільній заяві "Великої сімки" (G7), пропонуючи зменшити акцент на підтримці України.

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що хотів би, щоб Росія повернулася до "Групи семи" (G7) і назвав її виключення "помилкою".