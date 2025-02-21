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Канада проти повернення Росії до G7, - посол Цмоць

Посол Канади Цмоць про повернення РФ до G7

Канада, яка із 1 січня стала головуючою країною у "Групі семи", не готова до повернення Росії у G7.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила посол Канади в Україні Наталка Цмоць під час виступу на спеціальній події Київського безпекового форуму, присвяченій третій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Я думаю, ми всі мусимо пам'ятати причини, через які Росія була виключена з цієї групи. Це було у 2014 році після анексії Криму, і ситуація не змінилися. Канада не готова до зміни членства в G7 і наполягатиме на своєму", - зауважила Цмоць.

Також вона нагадала, що міністерка закордонних справ головуючої у "Групі семи" Канади Мелані Жолі зустрілася на полях Мюнхенської безпекової конференції з українським колегою Андрієм Сибігою, що, за їхї словами, свідчить про те, що Україна досі перебуває серед пріоритетів "Групи семи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни G7 не планують закликати до зниження цін на нафту, - Bloomberg

Посол Канади зазначила, що G7 має разом посилювати підтримку України і продовжувати дипломатичний, фінансовий, економічний тиск на Росію, зокрема, знижувати стелю цін на нафту, розширювати санкції на інші сфери і запобігати їх обходу.

"Ми чітко вказали, що це два способи, як "Група семи" працюватиме над розв'язанням ситуації (щодо завершення війни Росії проти України, - Ред.). Але дуже важливо, що "Сімка" продовжує потужно підтримувати Україну", - наголосила вона.

Крім того, Цмоць запевнила, що у плані двосторонніх відносин підтримка Канадою України залишається незмінною, і це вчора підтвердив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час розмови з президентом Володимиром Зеленським.

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Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати наполягають на зміні формулювань у спільній заяві "Великої сімки" (G7), пропонуючи зменшити акцент на підтримці України.

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що хотів би, щоб Росія повернулася до "Групи семи" (G7) і назвав її виключення "помилкою".

Автор: 

G-7 G7 (1082) Канада (2237) росія (66478) Цмоць Наталка (7)


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Топ коментарі
+9
Раісся у будь-яких світових організаціях - це моветон.
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21.02.2025 19:32 Відповісти
+6
G7 вже в минулому. Трамп вибрав G3: США, КНР, РФ.
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21.02.2025 19:32 Відповісти
+4
У Трампа - сім п"ятниць на тижні. Невдовзі (без суфлера) скаже, що путін - ху..ло.
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21.02.2025 19:38 Відповісти
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Значить, у G7 Канади більше не буде.
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21.02.2025 19:28 Відповісти
Буде, Канада це 51 штат США.
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21.02.2025 19:30 Відповісти
Раісся у будь-яких світових організаціях - це моветон.
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21.02.2025 19:32 Відповісти
Та не комільфо....
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22.02.2025 00:38 Відповісти
G7 вже в минулому. Трамп вибрав G3: США, КНР, РФ.
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21.02.2025 19:32 Відповісти
У Трампа - сім п"ятниць на тижні. Невдовзі (без суфлера) скаже, що путін - ху..ло.
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21.02.2025 19:38 Відповісти
Трамп скажет : путин и Зеленский - *****
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21.02.2025 21:29 Відповісти
Корея та Iран ще!
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21.02.2025 19:39 Відповісти
Угу..А еще Белорусь и Венгрия.Вот и новая G7.
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21.02.2025 19:57 Відповісти
Тобто навіть внутрі США між штатами немає консенсусу щодо цього питання.
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21.02.2025 19:42 Відповісти
G7 + рф = G7 + Z2
Тобто спроба USA приэднати рф до "Group of Seven" приведе до заміни USA на Україну,
USA спільно з рф утворять нову групу (може "Z").
Можливо до цієї групи Z доєднаются й Китай, північна Корея… - хоч не факт, що ті - як й USA -забажають замаратися у коричневому (кольору дерма з кровью) фашизмі рф.
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21.02.2025 20:56 Відповісти
 
 