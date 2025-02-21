Дуда зустрінеться з Трампом у Вашингтоні, - ЗМІ
У суботу, 22 лютого, президент Польщі Анджей Дуда зустрінеться з американським лідером Дональдом Трампом.
Про це пише РАР з посиланням на дипломатичні джерела, інформує Цензор.НЕТ.
За інформацією ЗМІ, зустріч Дуди й Трампа може відбутися в Білому домі або на Конференції консервативних політичних дій (CPAC) поблизу Вашингтона, де виступатиме президент США.
Як стверджує PAP, зустріч очільників держав запланована на 20:30 за київським часом у суботу, 22 лютого.
Нагадаємо, що найближчим часом з президентом США Трампом також зустрінуться лідери Великої Британії та Франції. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 27 лютого, а президент Франції Еммануель Макрон - 24 лютого.
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