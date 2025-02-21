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Дуда зустрінеться з Трампом у Вашингтоні, - ЗМІ

Дуда зустрінеться з Трампом

У суботу, 22 лютого, президент Польщі Анджей Дуда зустрінеться з американським лідером Дональдом Трампом.

Про це пише РАР з посиланням на дипломатичні джерела, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією ЗМІ, зустріч Дуди й Трампа може відбутися в Білому домі або на Конференції консервативних політичних дій (CPAC) поблизу Вашингтона, де виступатиме президент США.

Як стверджує PAP, зустріч очільників держав запланована на 20:30 за київським часом у суботу, 22 лютого.

Нагадаємо, що найближчим часом з президентом США Трампом також зустрінуться лідери Великої Британії та Франції. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 27 лютого, а президент Франції Еммануель Макрон - 24 лютого.

Читайте також: Дуда провів розмову із Зеленським: Треба продовжувати спокійну та конструктивну роботу з Трампом

Автор: 

США (23618) Дуда Анджей (797) Трамп Дональд (6321)


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Дуда уж получше Гниди
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21.02.2025 19:35 Відповісти
Дуда хоче до трампа з путіним.Думае,що отримае прихільність.Помиляецця.
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21.02.2025 19:39 Відповісти
Полякам лячно, капєц! Зараз будуть до Дона по черзі літати та відсмоктувати. Вас це не врятує. ***** поляків ненавидить ще більше, ніж українців. В принципі як і Адік ненавидів.
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21.02.2025 19:47 Відповісти
Польские консерваторы раньше вообще с Орбаном дружили и служили интересом американцев против Европы. Разделяй и властвуй. Так что они такие уже давно. Американцы манипулируют ими как детьми - Европе надо быть вместе, а не бегать в Вашингтон на поклон.
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21.02.2025 20:24 Відповісти
Поляки готуються, озброюються, посилюють армію, не чекають шашликів
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21.02.2025 20:15 Відповісти
Прямо сейчас польские консерваторы выступают как троянский конь Трампа. Нам очень повезло что вместо консерваторов, которые друзья Трампа, выбрали Туска, который как будто более склонен к Европе. Это наш единственный шанс - а Дуда продался Трампу.
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21.02.2025 20:23 Відповісти
і його теж пошле трамп на три букви щоб не дудів
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21.02.2025 21:19 Відповісти
 
 