Дуда зустрінеться з Трампом у Вашингтоні, - ЗМІ

У суботу, 22 лютого, президент Польщі Анджей Дуда зустрінеться з американським лідером Дональдом Трампом.

Про це пише РАР з посиланням на дипломатичні джерела, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією ЗМІ, зустріч Дуди й Трампа може відбутися в Білому домі або на Конференції консервативних політичних дій (CPAC) поблизу Вашингтона, де виступатиме президент США.

Як стверджує PAP, зустріч очільників держав запланована на 20:30 за київським часом у суботу, 22 лютого.

Нагадаємо, що найближчим часом з президентом США Трампом також зустрінуться лідери Великої Британії та Франції. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 27 лютого, а президент Франції Еммануель Макрон - 24 лютого.

Читайте також: Дуда провів розмову із Зеленським: Треба продовжувати спокійну та конструктивну роботу з Трампом