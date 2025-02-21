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Новини
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У США існує двопартійний консенсус щодо необхідності продовження підтримки України, - Петреус

ексдиректор ЦРУ генерал Девід Петреус

У США існує двопартійний консенсус щодо необхідності продовження підтримки України.

Про це сказав член Ради Безпеки КБФ, Командувач Центрального командування США у 2008-10 роках, Директор Центрального Розвідувального Управління США у 2011-12 роках генерал Девід Петреус під час спеціальної події Київського безпекового форуму, інформує Цензор.НЕТ.

"Я був на Мюнхенській конференції з безпеки і зустрівся з великою делегацією Конгресу США. Це часто є показником, на який дивляться європейці. Це дуже важливо. Я сидів з сенатором Ліндсі Гремом, який дуже близький до президента Трампа, з низкою інших членів Палати представників від Республіканської та Демократичної партій. Вони приїхали до Мюнхена, щоб показати свою підтримку.
І я думаю, що існує двопартійний консенсус щодо необхідності продовження підтримки України", - сказав Петреус.

Генерал нагадав, що США надали Україні величезну допомогу у сфері безпеки. За його словами, це більше, ніж усі інші країни разом узяті.

"Хоча ми повинні віддати належне іншим країнам НАТО і ЄС, які надали більше в цілому, якщо додати фінансову, економічну і гуманітарну допомогу до допомоги у сфері безпеки", - зазначив генерал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Операція Сил оборони України у Курській області стала "вражаючим наступом", - ексдиректор ЦРУ Петреус

Водночас він вказав на значний розвиток України у сфері ОПК, зазначивши, що минулого року Україна сама виготовила більше 155-міліметрових гаубиць, ніж отримала.

"Тому нам просто потрібно продовжувати допомагати Україні і давати їй можливість робити те, що вона так вражаюче продемонструвала - неймовірні інновації… Я твердо вірю в необхідність продовжувати надавати допомогу Україні", - закликав Петреус.

Окремо він зазначив новаторство українців, особливо в сфері беспілотних систем, що, як впевнений Петреус, "дедалі більше ставатимуть майбутнім війни".

Генерал зазначив, що це його п'ята поїздка в Україну від початку повномасштабної війни.

"Давайте переконаємося, що ми всі віддані забезпеченню суверенітету, незалежності України, країни, яка зазнала брутального вторгнення… Пам'ятайте про те, що ми поділяємо цінності і принципи, ми дорожимо ними, і саме тому ми надали стільки допомоги від Сполучених Штатів, і саме тому інші країни НАТО та європейські і західні країни зробили те ж саме", - наголосив він.

Петреус також закликав всіх рухатися в одному напрямку для досягнення стійкого миру.

Дивіться: Київський безпековий форум проводить спеціальну подію до третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

Автор: 

США (23618) Петреус Давід (34) Київський безпековий форум (170)


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Топ коментарі
+12
Гойда
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21.02.2025 21:03 Відповісти
+8
Ці конгресмени сидять і бояться пукнути проти трумпа . Може вони і хотять допомогти Україні, але дуже бояться старого злочинця ,та вголос нічого не кажуть.
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21.02.2025 21:08 Відповісти
+4
Консолідована двопартійна підтримка України - потужна сила. Трампу доведеться рахуватися з нею.
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21.02.2025 21:09 Відповісти
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21.02.2025 21:27 Відповісти
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21.02.2025 21:02 Відповісти
Гойда
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21.02.2025 21:03 Відповісти
Ось такий конценсус. Зіговський.
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21.02.2025 21:07 Відповісти
А знизу хто?
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21.02.2025 21:10 Відповісти
беннон. екс радник трумпа.
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21.02.2025 21:19 Відповісти
https://x.com/krassenstein/status/1892757415164051885
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21.02.2025 21:21 Відповісти
У США багато чого існує - і шо з того?
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21.02.2025 21:03 Відповісти
Ці конгресмени сидять і бояться пукнути проти трумпа . Може вони і хотять допомогти Україні, але дуже бояться старого злочинця ,та вголос нічого не кажуть.
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21.02.2025 21:08 Відповісти
Не плюй у той колодязь з якого ще будеш воду пити
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21.02.2025 21:59 Відповісти
Консолідована двопартійна підтримка України - потужна сила. Трампу доведеться рахуватися з нею.
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21.02.2025 21:09 Відповісти
Я так розумію що цей консенсус це 50 на 50, не вперед і не назад ,тобто на одному місці !!
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21.02.2025 21:15 Відповісти
на словах так...
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21.02.2025 21:18 Відповісти
Хоч би ******* однако навчилися...
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21.02.2025 21:27 Відповісти
А Трумп об этом знает ?
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21.02.2025 21:29 Відповісти
Десь бачив інформацію, що перші 100 днів при владі нового/старого Президента не обкладують *******/хвалять, а вичікують/терплять. А потім запускаються всі механізми противаг для нормалізації процесу.
Але тут, з огляду на новини зі США, ті 100 днів або вже минули, або їх скасували: суди скасовують рішення, перед Білим Домом збираються люди (не з попажанням доброго ранку чи доброї ночі), десь було, що офіси Маска (або "Тесли" - не було часу вчитуватись) палять....

Пам'ятаєте фільм про піратів, де Джек-Горобець на той світ потрапив? І щоб повернутись у наш світ їм треба було перекинути корабель до гори дригом? Що вони робили? Бігали від борту до борту, розхитуючи корабель. Теж саме з заявами Трампа, ІМХО. Але він розхитує кілька кораблів і дивиться: який з них перекинеться...
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21.02.2025 21:41 Відповісти
Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що республіканці в цій палаті не прагнуть нового законопроєкту про підтримку України. Про це він заявив на Конференції консервативних політичних дій під Вашингтоном, повідомляє https://abcnews.go.com/Politics/live-updates/trump-2nd-term-live-updates-white-house-employees?id=118887140&entryId=119021792 ABC News.
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21.02.2025 21:49 Відповісти
Хтось з притомних в це вірить?
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22.02.2025 11:58 Відповісти
 
 