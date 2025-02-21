Троє людей постраждали внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини
Сьогодні, 18 лютого, російські військові атакували Херсонську область дронами. Поранення дістали двоє людей. Ще один чоловік був поранений два дні тому.
Про це повідомили в Херсонська МВА, передає Цензор.НЕТ.
Херсон
- Співробітниками поліції до лікарні у тяжкому стані доправлено 59-річну херсонку. Вона потрапила під атаку ворожого безпілотника у Дніпровському районі близько 17.30. У потерпілої мінно-вибухова травма та уламкове поранення правої гомілки. Медики надають їй необхідну допомогу.
- До медиків по допомогу звернулись двоє постраждалих від ворожих обстрілів. 52-річний чоловік потрапив під атаку рашистів два дні тому. Жінка 66 років - сьогодні зранку у Дніпровському районі. В обох - мінно-вибухова травма та уламкові поранення. Стан легкий.
Нагадаємо, ввечері 19 лютого росіяни атакували КАБами Херсон.
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