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Новини Перемовини в Саудівській Аравії
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Делегації США та РФ знову зустрінуться у Саудівській Аравії 25 лютого, - Трамп

Трамп про нову зустріч США та РФ

Наступний раунд перемовин між США та РФ відбудеться у вівторок, 25 лютого. Майданчиком для перемовин між Вашингтоном та Москвою знову буде Саудівська Аравія.

Про це заявив президент США Дональд Трамп виступаючи на церемонії приведення до присяги свого нового міністра торгівлі, передає Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп повідомив, що делегації США та РФ знову зустрінуться у вівторок, 25 лютого, у Саудівській Аравії.

Також глава Білого дому повторив свою заяву, що Росія хоче укласти угоду.

Читайте також: Росія та США пропонують триступеневий мирний план щодо України, - Fox News

Зустріч у Саудівській Аравії

Нагадаємо, 12 лютого 2025 року Трамп заявив, що його зустріч з диктатором РФ Володимиром Путіним, ймовірно, відбудеться в Саудівській Аравії.

Також Трамп заявив, що наступного тижня у Саудівській Аравії відбудеться зустріч представників України, Штатів та Росії.

14 лютого МЗС Саудівської Аравії повідомило, що Королівство готове стати майданчиком для зустрічі президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна.

18 лютого в Саудівській Аравії відбулася зустріч делегацій США та РФ.

Обидві сторони охарактеризували її як позитивну. США та РФ домовилися про відновлення повноцінної роботи посольств США у Москві та Росії у Вашингтоні. Ключовим стало питання досягнення припинення вогню в Україні.

Видання Fox News повідомляло, що Росія та США нібито пропонують триступеневий мирний план, що включає припинення вогню, вибори в Україні, а потім підписання остаточної угоди.

Раніше видання Bloomberg повідомляло, що Трамп та Путін наступного тижня можуть провести Саміт в Саудівській Аравії.

Читайте також: Зеленський не поїхав до Саудівської Аравії, щоб не легітимізувати переговори США і РФ, - Reuters

Автор: 

перемовини (3027) росія (66478) Саудівська Аравія (579) Трамп Дональд (6321)


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Топ коментарі
+4
Звичайно Московія хоче укласти угоду . Головне питання що за угоду. Перший пункт звичайно капітуляція України а ще що ?
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22.02.2025 00:20 Відповісти
+3
Впарюють капітуляцію за дуже вигідну угоду.
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22.02.2025 00:22 Відповісти
+2
Яку, з кім, на кой хрін?
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22.02.2025 00:20 Відповісти
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Звичайно Московія хоче укласти угоду . Головне питання що за угоду. Перший пункт звичайно капітуляція України а ще що ?
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22.02.2025 00:20 Відповісти
Росія вимагає від США виведення військ НАТО зі східного флангу
Радник румунського президента з питань оборони заявив, що немає жодних гарантій, що Штати не підуть на поступки РФ у цьому питанні.
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22.02.2025 00:21 Відповісти
Вибачте а це як ? Польша східний фронт , вона член Нато її війська це війська НАТО . Польша повинна вивести свої війська з Польші ?

З.І. Якщо серйозно , то якщо США таке навіть згодяться обговорювати , то це ...
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22.02.2025 00:26 Відповісти
А безблоковий статус нiхто не вiдмiняв!!
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22.02.2025 00:28 Відповісти
Куйськ
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22.02.2025 00:27 Відповісти

Понравилось, как пердуны - коммунисты "приняли на себя" Свободу ?
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22.02.2025 01:21 Відповісти
Яку, з кім, на кой хрін?
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22.02.2025 00:20 Відповісти
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22.02.2025 00:22 Відповісти
Впарюють капітуляцію за дуже вигідну угоду.
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22.02.2025 00:22 Відповісти
Ну вже ж Трамп казав , що українські міста цілі не дякуючи ЗСУ і ППО , а тому що то пуйло добрий . А ось як розсердьтеся .
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22.02.2025 00:28 Відповісти
Певно, сподобалось у саудитів:

"Так приезжай к нам на Восток,
Здесь испытаешь ты восторг!" (с)
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22.02.2025 00:24 Відповісти
Україна та Європа разом, тільки так можна побороти зло на землі.
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22.02.2025 00:38 Відповісти
Тут зараз питання виборах у німців завтра , якщо і там буде срака... то ... світ катится усе далі .
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22.02.2025 00:46 Відповісти
Что-то дедушка спешит. Не к добру это
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22.02.2025 00:48 Відповісти
думаю, в якості посилення американської делегації в цей раз у Саудівську Аравію треба взяти пособєца.
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22.02.2025 00:49 Відповісти
також глава Білого дому повторив свою заяву, що Росія хоче укласти угоду.- після угоди України з 3,14дерацією і США В БУДАПЕШТІ.ПОТІМ В МІНСЬКУ.МОЖЕШ РАЗОМ З КУЙЛО ...В ОДНОМУ НАПРЯМКУ 3,14СТУВАТИ
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22.02.2025 01:07 Відповісти
Рецидивісти.
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22.02.2025 01:17 Відповісти
Это школа Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад.

Кавалеры приглашают дамов,
Там где брошка, там перёд.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад.

Дамы, не сморкайтесь в занавески,
Это неприлично, вам говорят.
Не гигиенично и не симпатично,
Это некрасиво вам говорят.

Кавалеры, не держите дамов
Ниже талии, вам говорят.
И две шаги налево, и две шаги направо,
И шаг вперед и две назад.

Дамы, приглашайте кавалеров,
Там где галстук, там перёд.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад.

Фима, Гриша, бросьте разговоры,
Ну что за баламуты, вам говорят!
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад.

Дамы, дамы, помогите Толе,
Помогите Толе, вам говорят.
Он наделал лужу в коридоре,
Шаг вперед и сто, чтоб обойти…ой.

Дамы, дамы, не крутите за-, то есть торсом,
Это неприлично, вам говорят.
Это неприлично, это некрасиво,
Не гигиенично, вам говорят.

Алик Рабинович, я имею выйти,
Я имею выйти, вам говорят.
Алик Рабинович, вы мне замените,
Шаг вперед и сто назад!..

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22.02.2025 07:10 Відповісти
 
 