Делегації США та РФ знову зустрінуться у Саудівській Аравії 25 лютого, - Трамп

Наступний раунд перемовин між США та РФ відбудеться у вівторок, 25 лютого. Майданчиком для перемовин між Вашингтоном та Москвою знову буде Саудівська Аравія.

Про це заявив президент США Дональд Трамп виступаючи на церемонії приведення до присяги свого нового міністра торгівлі, передає Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп повідомив, що делегації США та РФ знову зустрінуться у вівторок, 25 лютого, у Саудівській Аравії.

Також глава Білого дому повторив свою заяву, що Росія хоче укласти угоду.

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Зустріч у Саудівській Аравії

Нагадаємо, 12 лютого 2025 року Трамп заявив, що його зустріч з диктатором РФ Володимиром Путіним, ймовірно, відбудеться в Саудівській Аравії.

Також Трамп заявив, що наступного тижня у Саудівській Аравії відбудеться зустріч представників України, Штатів та Росії.

14 лютого МЗС Саудівської Аравії повідомило, що Королівство готове стати майданчиком для зустрічі президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна.

18 лютого в Саудівській Аравії відбулася зустріч делегацій США та РФ.

Обидві сторони охарактеризували її як позитивну. США та РФ домовилися про відновлення повноцінної роботи посольств США у Москві та Росії у Вашингтоні. Ключовим стало питання досягнення припинення вогню в Україні.

Видання Fox News повідомляло, що Росія та США нібито пропонують триступеневий мирний план, що включає припинення вогню, вибори в Україні, а потім підписання остаточної угоди.

Раніше видання Bloomberg повідомляло, що Трамп та Путін наступного тижня можуть провести Саміт в Саудівській Аравії.

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