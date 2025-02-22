Зеленському та Путіну потрібно працювати разом, - Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що президенту України Володимиру Зеленському та диктатору РФ Володимиру Путіну необхідно зустрітися, щоб обговорити завершення війни в Україні.

Про це глава Білого дому сказав під час спілкування із журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мені здається, що президент Путін і президент Зеленський мають працювати разом для того, щоб зупинити вбивства мільйони людей", - сказав американський лідер.

Трамп сказав, що нібито бачив супутникові знімки, які демонструють, що "на полі бою щотижня помирають тисячі військових".

"Я бачив фото поля бою з супутника, ви ніколи не бачили таких знімків. Гинуть тисячі солдатів на тиждень, тому я хочу бачити припинення вогню і укладення угоди. Я думаю, у нас є шанс досягти угоди", - сказав президент США.

Також Трамп розповів, що наступний раунд перемовин між США та РФ відбудеться у вівторок, 25 лютого. Майданчиком для перемовин між Вашингтоном та Москвою знову буде Саудівська Аравія.

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