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Зеленському та Путіну потрібно працювати разом, - Трамп

Трамп каже, що Зеленському і Путіну треба зустрітися

Президент США Дональд Трамп вважає, що президенту України Володимиру Зеленському та диктатору РФ Володимиру Путіну необхідно зустрітися, щоб обговорити завершення війни в Україні.

Про це глава Білого дому сказав під час спілкування із журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мені здається, що президент Путін і президент Зеленський мають працювати разом для того, щоб зупинити вбивства мільйони людей", - сказав американський лідер.

Трамп сказав, що нібито бачив супутникові знімки, які демонструють, що "на полі бою щотижня помирають тисячі військових".

"Я бачив фото поля бою з супутника, ви ніколи не бачили таких знімків. Гинуть тисячі солдатів на тиждень, тому я хочу бачити припинення вогню і укладення угоди. Я думаю, у нас є шанс досягти угоди", - сказав президент США.

Також Трамп розповів, що наступний раунд перемовин між США та РФ відбудеться у вівторок, 25 лютого. Майданчиком для перемовин між Вашингтоном та Москвою знову буде Саудівська Аравія.

Читайте також: Трамп заявив, що не збирається їхати до РФ на 9 травня

Автор: 

Зеленський Володимир (24589) путін володимир (24230) Трамп Дональд (6321)


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Топ коментарі
+25
...супутникові знімки, які демонструють, що "на полі бою щотижня помирають тисячі військових"

І мальчікі, мальчікі, такіє молоденькіє, такіє хорошенькіє, узгіє, бєз трусіков, по-домашнєму...
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22.02.2025 00:38 Відповісти
+23
це ж генератор безумних фраз
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22.02.2025 00:42 Відповісти
+21
З Путіним має працювати прокурор міжнародного суду,бо він серійний злочинець.
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22.02.2025 00:47 Відповісти
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...супутникові знімки, які демонструють, що "на полі бою щотижня помирають тисячі військових"

І мальчікі, мальчікі, такіє молоденькіє, такіє хорошенькіє, узгіє, бєз трусіков, по-домашнєму...
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22.02.2025 00:38 Відповісти
мда, "золоті купола", "супутникові знімки Кулікова поля"... прієхалі, діду, злазьте !

.
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22.02.2025 00:42 Відповісти
...Я бачив фото поля бою з супутника, ви ніколи не бачили таких знімків.

 Відіш сусліка? А я віжу. Тільки його нема!
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22.02.2025 00:47 Відповісти
А из нашего окна площадь красная видна
мы в оптическом прицеле даже брови разглядели
(с)
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22.02.2025 00:47 Відповісти
А из нашего окна лощадь рыжая видна...
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22.02.2025 00:48 Відповісти
Можливо він і не ворог,просто дебіл
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22.02.2025 00:54 Відповісти
Жертва і агресор повинні працювати разом , для того щоб досягти угоди .. Про військові злочини , про те що треба наказувати агрессора забудьте .
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22.02.2025 00:39 Відповісти
Він би ще чикатило та жертвам це запропонував
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22.02.2025 07:26 Відповісти
Вони хіба не працюють разом ще з 2014р., але на жаль не на благо України?
Якби ж не їхня спільна співпраця, то не було б провалу операції по захопленню вагнерівців у 2020р., не було б повномасштабного вторгнення у 2022 році та швидкого захоплення українських територій, АЕС через розмінування Чонгару, відведення військ від напрямів наступу ворога, виготовлення мільйонів брахованих *********** у 2024р. і т.п.
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22.02.2025 10:58 Відповісти
Доцент, ти ж сьогодні казав, що без України домовишся...

.
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22.02.2025 00:39 Відповісти
це ж генератор безумних фраз
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22.02.2025 00:42 Відповісти
дегенератор
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22.02.2025 00:43 Відповісти
знову з полки впав... і видав

.
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22.02.2025 00:44 Відповісти
Так тут розповідають , що це якась його супер-пупер стратегія, максимум інформаційного шуму , щоб бути завжди у центрі уваги , і щоб ніхто нічого не розумів....
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22.02.2025 00:50 Відповісти
угу але зараз він виглядае як кловун котрого вже готові рвати від війскових до реднеків і тільки хілбілі за ного
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22.02.2025 00:54 Відповісти
Ну для нас так . а як для американців я не знаю ..
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22.02.2025 00:59 Відповісти
ну так дивись сам- вже губернатор шата Мен послав Трампа до суду а це тільки початок
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22.02.2025 01:01 Відповісти
Ось як три роки тому був у стані нереальності, коли війна почалася, так зараз по новій стадії. Як із фантастичного фільму де можливі мільйони вимірів із паралельним розвитком подій і ти туди потрапив в один із них
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22.02.2025 00:40 Відповісти
мда, кіно в голові у трампона інтєресне, з золотими куполами і мамаєвими побоїщами...

і цей кретин верховний першої військової потуги в світі !

.
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22.02.2025 00:47 Відповісти
Тут закон маятника
Останніми роками демократи розкрутили до такого дебілізму зі своїми БЛМ, інклюзивністю та іншим, що закономірно прийшло таке, що це все скасує, але з такою ж інтенсивністю ідіотизму

Ну ось... Прошу к столу, вскипело (с) Жванецкий
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22.02.2025 00:51 Відповісти
ну за Блм країна піднялася.
Тут таке відбувається, що ніякий паскудний негр і поруч не стояв, і всі мовчать!
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22.02.2025 01:57 Відповісти
Трамп це портрет дегенераціі націі та іі основних цінностей.
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22.02.2025 00:42 Відповісти
насамперед старечої дегенерації, а потім таки да, за списком.
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22.02.2025 00:48 Відповісти
Жаль. Дідо психічно нездоровий
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22.02.2025 00:42 Відповісти
а віце венс - відвертий фашист

пріплилі...
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22.02.2025 00:49 Відповісти
хто венс він хіл білі що спав зі своею бабусею а ще це едина людина котру вічливо попросили не зявлятись на ветеран дей у місцях збору хлопців з КМП хоч він і служив там
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22.02.2025 00:58 Відповісти
Попустися вже.
Давай, підписуй домовленість про зброю завтра в обмін на ресурси післязавтра.
https://www.wsj.com/world/white-house-and-ukraine-close-in-on-deal-for-mineral-rights-e924c672?st=T5GViX&reflink=desktopwebshare_permalink White House and Ukraine Close In on Deal For Mineral Rights Agreement could help resolve tensions that flared up between Zelensky and Trump Feb. 21, 2025 5:36 pm ET
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22.02.2025 00:43 Відповісти
він хоче ресурси сьогодні за зброю вчора.
різницю відчуваєте??
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22.02.2025 01:58 Відповісти
Хотіти можна але з такими хотілками можна отримати хіба що з мертвого віслюка вуха. І то у Пушкіна.
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22.02.2025 02:00 Відповісти
З Путіним має працювати прокурор міжнародного суду,бо він серійний злочинець.
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22.02.2025 00:47 Відповісти
На жаль, реалії цього світу такі, що злочинець з ядерною зброєю - шановний пан, з яким слід розмовляти поважливо і пошепки, домовлятися і усе прощати. Принаймні саме цю філософію сповідує Америка трампа і маска, яка нещодавно знову стала великою.
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22.02.2025 00:58 Відповісти
Я так розумію саме через це 9го травня 2024 в 10:00 не ******* дронами по Черновоній площі. Це від великої поваги мабуть
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22.02.2025 06:51 Відповісти
З вбивцями перемовин не ведуть. Як можна вести перемовини з вбивцею, коли перед очима вбиті діти з Одеси, Маріуполя, Харькова... Як можна вести перемовини з вбивцею, який рушив наші місця, як вести перемовини з вбицею дітей інвалідів на літаку Боїнг 777? Таке може пропонувати тільки такий самий вбивця.
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22.02.2025 00:48 Відповісти
На превеликий жаль Україна виявилася з заломленими руками... А тепер уявіть ситуацію: ви намагаєтеся затримати злочинців, на яких у вас немає жодного методу впливу, які тримають у заручниках мільйони людей. Які ваші дії:
1. Продовжити вимагати законності, поки злочинці страчують заручників.
2. Намагатись домовитись на деякі умови заради збереження життів.
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22.02.2025 01:10 Відповісти
Не бреши. Є купа методів впливу. Хоча би ТВЕЛ прив'язаний до дроа.
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22.02.2025 01:33 Відповісти
дрона. І на мацкву.
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22.02.2025 01:34 Відповісти
% вірогідності, що такий метод прикінчить )(уйло та його посіпак?
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22.02.2025 01:48 Відповісти
What the hell are you talking about, you idiot.
Що ж ти верзеш кончений трампло
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22.02.2025 00:50 Відповісти
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22.02.2025 00:50 Відповісти
Хутiн засцить одне не одне зустрiчатись!
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22.02.2025 00:52 Відповісти
Хай зелька пронесе пістолет на переговори та застрелить *****. Пожертвує своєю свободою ради України.
Нє, не наважиться?
Пістолет він пронесе, не бійтеся. Кулю же якось в ООН проніс, я правда догадуюсь в яку дюрку він його сховав
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22.02.2025 06:55 Відповісти
Коли Фред Трамп в 60-х відмазував свого безтолкового сина Дональда від Вьєтнаму, зразу пішли до психіатра Джима Вотрена, але той просив нерухомістю і навіть часткою в бізнесі, тому зупинились на ортопеді Ларрі Броунштейні.
Шпори на п'ятах врятували руду бестію що невдало потягла лоторею.
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22.02.2025 00:52 Відповісти
відверто кажучи, я НЕ знаю хто з української сторони буде підписувати якісь папери з буйлом
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22.02.2025 00:54 Відповісти
ніяких перемовин з терористом. Трамп кончене кадебіське пуйло.
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22.02.2025 00:56 Відповісти
А там на супутникових знiмках не видно було як Трампа обсцикали московськi повii?
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22.02.2025 00:59 Відповісти
ці космічєскіє фотки лежать в сейфі буйла
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22.02.2025 01:05 Відповісти
Треба вже на Ютуб!
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22.02.2025 01:10 Відповісти
Президент США Дональд Трамп вважає, що президенту України Володимиру Зеленському та диктатору РФ Володимиру Путіну необхідно зустрітися, щоб обговорити завершення війни в Україні. 3.14стабол .котрий закінчив війну .ще навіть не сівши в крісло президента США.тепер доручає її закінчити учасникам війни Вмиває руки .тріпло....
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22.02.2025 01:01 Відповісти
Це вже прогрес! Ранiше достатньо було зателефонувати комусь!
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22.02.2025 01:04 Відповісти
Ви всі троє вже працюєте разом. Але у вас нічого не вийде. Україні більше двох тисяч років.
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22.02.2025 01:02 Відповісти
Зеленському та ***** треба через стінку перестукуватися у сусідніх камерах.
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22.02.2025 01:05 Відповісти
а баландером буде трамп з маском
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22.02.2025 01:06 Відповісти
Баламбер - це діджей у тюрячці?
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22.02.2025 01:20 Відповісти
ну не діджей але він буде їм розвозити пайку а потім йго ілона в масці буде комусь за жінку
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22.02.2025 01:36 Відповісти
9 months later
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22.02.2025 01:37 Відповісти
Мені здається, що там психіатри вже давно поставили діагноз. Він просто неадекватний і якщо американська еліта не геть тупа, то має щось з цим зробити. Такого пздца нарошно не придумаєш
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22.02.2025 01:06 Відповісти
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22.02.2025 01:06 Відповісти
Зеля, тікай від тих двох ідіотів!
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22.02.2025 01:09 Відповісти
Так Зеленський же нібито нелегітимний. Чи вже ні?
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22.02.2025 01:11 Відповісти
То як нелегітимний пiдпише папiрець? Розумiти треба!
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22.02.2025 01:22 Відповісти
В Трампа вже дупа болить з ×уйлом розмовляти.
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22.02.2025 01:18 Відповісти
Робочі місця серверують ХАМАС, ігіл
... 11 - го вересня фінал...
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22.02.2025 01:23 Відповісти
Щоб ти поскоріше з чортами в пеклі угоди укладав,падло. Урівняти жертву з агресором....Це пи#дець.
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22.02.2025 01:39 Відповісти
Десь у 1943-му у Тегерані, треба було Гітлеру, Рузвельту та Черчілю зібратися разом, щоб працювати над завершенням війни та вбивствами мільйонів людей.
Дональда мають вже друкувати на доларах з написом ''ln mоnеy we trust''
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22.02.2025 02:47 Відповісти
Ще Болтон писав в своїй книзі, що Трамп є кліничний ідіот. Ніхто не почув того радника Трампа, а тепер запізно. Ця потвора хоче стати імператором америки, не менше
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22.02.2025 03:35 Відповісти
Скільки лайна в цєй рудий голові, жах.
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22.02.2025 06:12 Відповісти
Таким двом "легітимним" преZЕдентам дійсно треба працювати разом.
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22.02.2025 06:13 Відповісти
зовсім діда попаяло
шо то коїться божечки
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22.02.2025 07:03 Відповісти
Работать вместе с кровавым террористом может предлагать только такой же террорист.
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22.02.2025 07:28 Відповісти
Де це вони повинні працювати разом? На яких рудниках?
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22.02.2025 07:30 Відповісти
настав час оху..нних історій
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22.02.2025 08:41 Відповісти
зустрічаеться чікатіло із жертвою у лісі та каже - давай працювати разом
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22.02.2025 08:53 Відповісти
Знає, що каже. Уявляю це небрите рило перед х.уйлом: "дядя вова, забєрі мєня с собой"(с)
Це ж не Порох, якого стримували, щоб не ухватився за горлянку сморчка
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22.02.2025 11:14 Відповісти
москальське *****, рудий Дональд і кошерний Зєля мають поруч лежати в одній могилі - бажано чим по-швидше.
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22.02.2025 12:02 Відповісти
"Я видел фото поля боя со спутника, вы никогда не видели таких снимков. Гибнут тысячи солдат в неделю, поэтому я хочу видеть прекращение огня и заключение соглашения"

"Указ Трампа обязывает добиваться смертной казни в случаях убийства правоохранителей или тяжких преступлений, совершенных нелегальными мигрантами."
"Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможность введения некоторыми штатами смертной казни для торговцев наркотиками."

В одном случае, нападающие гибнут тысячами - поэтому надо прекратить их убивать
В другом случае, надо казнить нападающих

Но ведь можно было бы заключить соглашение, создать ролики, рекламу, пропагандировать что наркотики это плохо, убийства это плохо и т.п.

А нападающих, которые гибнут тысячами попросить не нападать
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22.02.2025 12:20 Відповісти
та щоб ти здох, і щоб здихав в муках
Бо ти той самий найактивніший пропагандон трампізму тут на форумі цензора в період виборів
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22.02.2025 14:26 Відповісти
Биполярка маска и маразм Трампа. Деменция у путлера. Что вы предлагаете безапелляционно принять?
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22.02.2025 15:03 Відповісти
Маккейна не хватает на всё это. Мир праху его.
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22.02.2025 15:04 Відповісти
А где тут про "предлагаете безапелляционно принять?"?

Тут про противоречивые заявления, на примере смертной казни для наркоторговцев
Ведь с ними можно договорится, или выпустить ролики пропагандирующие здоровый образ жизни - тем самым сохранив жизни нарктоторговцам
Все посмотрят ролики и не будут покупать
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22.02.2025 15:34 Відповісти
... Разом в Гаазі за геноцид українського народу.
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22.02.2025 13:06 Відповісти
Америко, Америко, ти викликаєш сміх, ти - все! Здулася
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22.02.2025 21:01 Відповісти
 
 