Зеленському та Путіну потрібно працювати разом, - Трамп
Президент США Дональд Трамп вважає, що президенту України Володимиру Зеленському та диктатору РФ Володимиру Путіну необхідно зустрітися, щоб обговорити завершення війни в Україні.
Про це глава Білого дому сказав під час спілкування із журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Мені здається, що президент Путін і президент Зеленський мають працювати разом для того, щоб зупинити вбивства мільйони людей", - сказав американський лідер.
Трамп сказав, що нібито бачив супутникові знімки, які демонструють, що "на полі бою щотижня помирають тисячі військових".
"Я бачив фото поля бою з супутника, ви ніколи не бачили таких знімків. Гинуть тисячі солдатів на тиждень, тому я хочу бачити припинення вогню і укладення угоди. Я думаю, у нас є шанс досягти угоди", - сказав президент США.
Також Трамп розповів, що наступний раунд перемовин між США та РФ відбудеться у вівторок, 25 лютого. Майданчиком для перемовин між Вашингтоном та Москвою знову буде Саудівська Аравія.
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І мальчікі, мальчікі, такіє молоденькіє, такіє хорошенькіє, узгіє, бєз трусіков, по-домашнєму...
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Відіш сусліка? А я віжу. Тільки його нема!
мы в оптическом прицеле даже брови разглядели
(с)
Якби ж не їхня спільна співпраця, то не було б провалу операції по захопленню вагнерівців у 2020р., не було б повномасштабного вторгнення у 2022 році та швидкого захоплення українських територій, АЕС через розмінування Чонгару, відведення військ від напрямів наступу ворога, виготовлення мільйонів брахованих *********** у 2024р. і т.п.
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і цей кретин верховний першої військової потуги в світі !
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Останніми роками демократи розкрутили до такого дебілізму зі своїми БЛМ, інклюзивністю та іншим, що закономірно прийшло таке, що це все скасує, але з такою ж інтенсивністю ідіотизму
Ну ось... Прошу к столу, вскипело (с) Жванецкий
Тут таке відбувається, що ніякий паскудний негр і поруч не стояв, і всі мовчать!
пріплилі...
Давай, підписуй домовленість про зброю завтра в обмін на ресурси післязавтра.
https://www.wsj.com/world/white-house-and-ukraine-close-in-on-deal-for-mineral-rights-e924c672?st=T5GViX&reflink=desktopwebshare_permalink White House and Ukraine Close In on Deal For Mineral Rights Agreement could help resolve tensions that flared up between Zelensky and Trump Feb. 21, 2025 5:36 pm ET
різницю відчуваєте??
1. Продовжити вимагати законності, поки злочинці страчують заручників.
2. Намагатись домовитись на деякі умови заради збереження життів.
Що ж ти верзеш кончений трампло
Нє, не наважиться?
Пістолет він пронесе, не бійтеся. Кулю же якось в ООН проніс, я правда догадуюсь в яку дюрку він його сховав
Шпори на п'ятах врятували руду бестію що невдало потягла лоторею.
... 11 - го вересня фінал...
Дональда мають вже друкувати на доларах з написом ''ln mоnеy we trust''
шо то коїться божечки
Це ж не Порох, якого стримували, щоб не ухватився за горлянку сморчка
"Указ Трампа обязывает добиваться смертной казни в случаях убийства правоохранителей или тяжких преступлений, совершенных нелегальными мигрантами."
"Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможность введения некоторыми штатами смертной казни для торговцев наркотиками."
В одном случае, нападающие гибнут тысячами - поэтому надо прекратить их убивать
В другом случае, надо казнить нападающих
Но ведь можно было бы заключить соглашение, создать ролики, рекламу, пропагандировать что наркотики это плохо, убийства это плохо и т.п.
А нападающих, которые гибнут тысячами попросить не нападать
Бо ти той самий найактивніший пропагандон трампізму тут на форумі цензора в період виборів
Тут про противоречивые заявления, на примере смертной казни для наркоторговцев
Ведь с ними можно договорится, или выпустить ролики пропагандирующие здоровый образ жизни - тем самым сохранив жизни нарктоторговцам
Все посмотрят ролики и не будут покупать