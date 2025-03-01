Бажаю Трампу витримки та мужності у цій нелегкій боротьбі, - прем’єр Грузії Кобахідзе

Прем'єр Грузії Іраклі Кобахідзе підтримав Дональда Трампа після його суперечки з Володимиром Зеленським.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав в соціальній мережі Facebook.

"Вчора знову перетнули чітку межу між партією війни та партією миру. Я маю на увазі не стільки про суперечку Трампа і Зеленського, скільки відповідь на суперечку потім. Президент Трамп та його мирні зусилля неодноразово засуджувалися людьми, відповідальними за початок кривавої війни та холоднокровну жертву України та тисяч українців", - йдеться в допис

Кобахідзе заявив, що "партія глобальної війни" миттєво мобілізувала проти президента Трампа своїх спікерів.

"Учора знову було перетнуто межу між силами, які хочуть миру і стурбовані долею українців, і тими, які хочуть вбити всіх українців до останнього. Також стало зрозуміло, що партія глобальної війни і Deep State не відмовляться від війни так просто", – додав Кобахідзе.

Він побажав Дональду Трампу "витримки і мужності в цій нелегкій боротьбі".

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Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

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