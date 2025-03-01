Бажаю Трампу витримки та мужності у цій нелегкій боротьбі, - прем’єр Грузії Кобахідзе
Прем'єр Грузії Іраклі Кобахідзе підтримав Дональда Трампа після його суперечки з Володимиром Зеленським.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав в соціальній мережі Facebook.
"Вчора знову перетнули чітку межу між партією війни та партією миру. Я маю на увазі не стільки про суперечку Трампа і Зеленського, скільки відповідь на суперечку потім. Президент Трамп та його мирні зусилля неодноразово засуджувалися людьми, відповідальними за початок кривавої війни та холоднокровну жертву України та тисяч українців", - йдеться в допис
Кобахідзе заявив, що "партія глобальної війни" миттєво мобілізувала проти президента Трампа своїх спікерів.
"Учора знову було перетнуто межу між силами, які хочуть миру і стурбовані долею українців, і тими, які хочуть вбити всіх українців до останнього. Також стало зрозуміло, що партія глобальної війни і Deep State не відмовляться від війни так просто", – додав Кобахідзе.
Він побажав Дональду Трампу "витримки і мужності в цій нелегкій боротьбі".
Суперечка Трампа та Зеленського
Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.
Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.
Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.
У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.
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А кацапи - росіяни, а не руські і мова у них російська, а не руська.
Вони московити. Це загальна, збиральна назва для мордви, удмуртів, комі і всіх інших кабарди, що населяють ці землі.
https://rozetka.com.ua/ua/produkty/c4624997/strana-proizvoditelj-tovara-90098=631495/
а є ще мінералка Боржомі, грузинські коньяки і т. д.
Наразі накопичено більше 6 млн грн.
Мирного рішення не буде.
ось як - по рудому це Україна напала на росію
Ой да ********** на піс.ні шкуринка.
Спектакль вдався. Трамп - *****.
"В дупі у Трампа заворушився ще один прокацапський глист."