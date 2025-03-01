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Новини Реакція світу на суперечку Трампа та Зеленського
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Бажаю Трампу витримки та мужності у цій нелегкій боротьбі, - прем’єр Грузії Кобахідзе

Кобахідзе підтримав Трампа

Прем'єр Грузії Іраклі Кобахідзе підтримав  Дональда Трампа після його суперечки з Володимиром Зеленським.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав в соціальній мережі Facebook.

"Вчора знову перетнули чітку межу між партією війни та партією миру. Я маю на увазі не стільки про суперечку Трампа і Зеленського, скільки відповідь на суперечку потім. Президент Трамп та його мирні зусилля неодноразово засуджувалися людьми, відповідальними за початок кривавої війни та холоднокровну жертву України та тисяч українців", - йдеться в допис 

Кобахідзе  заявив, що "партія глобальної війни" миттєво мобілізувала проти президента Трампа своїх спікерів.

"Учора знову було перетнуто межу між силами, які хочуть миру і стурбовані долею українців, і тими, які хочуть вбити всіх українців до останнього. Також стало зрозуміло, що партія глобальної війни і Deep State не відмовляться від війни так просто", – додав Кобахідзе.

Він побажав Дональду Трампу "витримки і мужності в цій нелегкій боротьбі".

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Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Речниця Трампа Левітт звинуватила Зеленського у грубості: Прийшов в Овальний кабінет, говорячи про гарантії безпеки

Автор: 

Трамп Дональд (5498) Кобахідзе Іраклі (26)


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Топ коментарі
+66
sраколиз кремлядський
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01.03.2025 11:05
+66
почалась перекличка запутінців
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01.03.2025 11:06
+48
Звучить як "х-лососи з усіх країн, єднайтеся".
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01.03.2025 11:07
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sраколиз кремлядський
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01.03.2025 11:05 Відповісти
почалась перекличка запутінців
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01.03.2025 11:06 Відповісти
Дивно що Фрау Меркель і хер Шредер ще мовчать🤔
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01.03.2025 11:48 Відповісти
О,так! Найбільше зараз бореться саме він -рудий хряк! Неймовірно мужній та потужний борцун! 🐷💪
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01.03.2025 16:27 Відповісти
ще одна шавка гавкнула з під воріт !
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01.03.2025 11:06 Відповісти
Та то слимак!
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01.03.2025 12:17 Відповісти
Звучить як "х-лососи з усіх країн, єднайтеся".
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01.03.2025 11:07 Відповісти
Кацапідори вони.
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01.03.2025 12:05 Відповісти
Одне добре в таких подіях-відбувається наочне сепарування адекватів від довбойобів
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01.03.2025 11:07 Відповісти
В підара з'явилася нагода підставити очко грузінской мєчти.
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01.03.2025 11:08 Відповісти
Попросиналися на очереді путін, лукашенко, ін орбан і т дд.Давайте щоб побачив увесь світ , хто є хто.Може ми ще кого не бачили.
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01.03.2025 11:08 Відповісти
орбан уже гавкнув....
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01.03.2025 11:39 Відповісти
я б написав дебіл...але слов руській впринципі теж підійде
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01.03.2025 11:09 Відповісти
Що таке "руський"? Такого іменника в українській мові немає. Це прикметник від слова Русь.
А кацапи - росіяни, а не руські і мова у них російська, а не руська.
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01.03.2025 11:16 Відповісти
руцькій
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01.03.2025 11:22 Відповісти
Ніякі вони не "росіяни", бо до річки Рось не мають жодного стосунку.

Вони московити. Це загальна, збиральна назва для мордви, удмуртів, комі і всіх інших кабарди, що населяють ці землі.
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01.03.2025 11:26 Відповісти
О! Зараз полізуть ********** повії обсцикати. Тампона ж обсцикали коли він на мААЦквє з ******* відпочивав.
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01.03.2025 11:09 Відповісти
Жалюгідна нікчема, а не грузин.
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01.03.2025 11:10 Відповісти
ну і як тепер купувати грузинські товари, "немає апетиту", як казала та спікерська тварюка Джонсон
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01.03.2025 11:10 Відповісти
Ви про які товари хурму, *********, і шмурдяк?!
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01.03.2025 11:14 Відповісти
вистачає харчового імпорту з Грузії

https://rozetka.com.ua/ua/produkty/c4624997/strana-proizvoditelj-tovara-90098=631495/

а є ще мінералка Боржомі, грузинські коньяки і т. д.
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01.03.2025 11:25 Відповісти
Які товари?
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01.03.2025 11:25 Відповісти
Фіцо готує свій висер. Напевно через пару годин.
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01.03.2025 11:11 Відповісти
А ему рану от пули уже зашили,зажила,?
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01.03.2025 11:22 Відповісти
Рану зашили але запалення мозгу не вилікували.
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01.03.2025 11:45 Відповісти
майстер-клас з епіляції та відбілювання диктаторських анусів від Кобахіхідзе..
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01.03.2025 11:11 Відповісти
Кацапська шлюхи повилізали
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01.03.2025 11:12 Відповісти
Боротьбі з ким, козел кацапський?
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01.03.2025 11:13 Відповісти
Саме печальне що нема реакції нашої недовлади на цих покидьків.....
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01.03.2025 11:13 Відповісти
"Бєжалі робкіє грузіни..."
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01.03.2025 11:14 Відповісти
Где же ты моя Сулико?
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01.03.2025 11:23 Відповісти
×уйловська устілка не закінчила фразу "... у цій нелегкій боротьбі кацапстану проти України".
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01.03.2025 11:15 Відповісти
Кто еще из ************* не отметился? фицо на очереди?
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01.03.2025 11:15 Відповісти
Чекаємо на Токаева !
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01.03.2025 11:21 Відповісти
Этот обычно предпочитает тайком.
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01.03.2025 11:52 Відповісти
Я б на твоєму місці більше за свою дупу переживав, коба.
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01.03.2025 11:15 Відповісти
*****, що продав Грузію за бабло *****. Дивлячись, як ця країна лягла під рашистів, а народ тільки те і робить, що ходить на площі, і не гонить прокацаплену владу, то треба було просто стати раком і не мучитися ще у 2008 році. Шкода тільки хлопців, що пиз@ять кацапье у складі ЗСУ.
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01.03.2025 11:18 Відповісти
за бабло продав Грузію Бідзіна ,а цей продався вже цьому Бідзіні,він просто 6-ка,6-ки Путіна....
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01.03.2025 11:45 Відповісти
Яка ж проросіяйська сволота не підтявкне Трампу?
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01.03.2025 11:18 Відповісти
Ще один ************ лизнув Тампону. Тампон ніразу не палиться коли ***** і всі ************и його підтримують. Ждем ще поздоровлень Тампона від миротворців Кіма і Сі
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01.03.2025 11:19 Відповісти
Пропоную в ООН так всіх по кучкам в залежності від поглядів і розсаджувати щоб було видно хто за кого. Щоб весь світ наглядно бачив ху із ху і в якій Тампакс компанії
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01.03.2025 11:22 Відповісти
Коба,забейся под шконарь,ты ещё тут нарисовался...
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01.03.2025 11:20 Відповісти
kobaxidze another putins ass licker
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01.03.2025 11:22 Відповісти
З поганої вівці хоч вовни жмут. Попереджений - значить озброєний.
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01.03.2025 11:23 Відповісти
поц махнатий ,напевне і тату "савецькоє"має на грудях
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01.03.2025 11:23 Відповісти
Сталин и Ленин,как давным давно в одной галактике...
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01.03.2025 11:26 Відповісти
с такою владою чи заслуговуют грузіни на повагу?
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01.03.2025 11:24 Відповісти
ЧМО нестрижене...Виповзло!
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01.03.2025 11:26 Відповісти
Другого ожидать от этого дебилода не приходится, оно надеется на косточку с барского стола, тольок оближутся они.
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01.03.2025 11:27 Відповісти
Жополизы, по порядку рассчитайсь!
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01.03.2025 11:35 Відповісти
⚡️«На ядерку» відкрив збір власник monobank з Дніпра, - Олег Гороховський.

Наразі накопичено більше 6 млн грн.

Мирного рішення не буде.
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01.03.2025 11:37 Відповісти
Нам вже давно відомо, чий ти шлюх
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01.03.2025 11:37 Відповісти
Ахахах
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01.03.2025 11:38 Відповісти
розмаж трампа
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01.03.2025 11:38 Відповісти
Точка зору *************, нас зовсім не цікавить.
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01.03.2025 11:38 Відповісти
Навіть не цікаво коментувати...
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01.03.2025 11:45 Відповісти
Вчасно зализало...кремлівське чмо!!!!
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01.03.2025 11:45 Відповісти
""Трамп та його мирні зусилля неодноразово засуджувалися людьми, відповідальними за початок кривавої війни ""
ось як - по рудому це Україна напала на росію
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01.03.2025 11:45 Відповісти
Всі проросійські чуваки і чувіхи гаряче підтримують Трампона...Скажи хто твій друг і я скажу хто ти. От тобі й Америка...
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01.03.2025 11:47 Відповісти
Побажання ху...ленка, ху...ленку .
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01.03.2025 11:47 Відповісти
Москалі полізли на поклон до рудого ****....
Ой да ********** на піс.ні шкуринка.
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01.03.2025 11:51 Відповісти
Бідолашний Трамп, як йому, *****, зараз нелегко.
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01.03.2025 11:51 Відповісти
Мудак.
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01.03.2025 12:00 Відповісти
Как же без тебя в таком вопросе грузинский пид. арас.. Трамп холуй путина как и ты выродок. И он и ты - позор для своих стран! И поверь и твоя и его житуха и движуха скоро закончится!
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01.03.2025 12:18 Відповісти
Пролетарі всіх країн єднайтесь
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01.03.2025 12:37 Відповісти
Як всі кремляді збудилися.
Спектакль вдався. Трамп - *****.
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01.03.2025 12:42 Відповісти
Якщо Зєлю підтримали всі нормальні країни Європи, а Трампу лижуть мерзота типу лідерів Угорщини чи сцикливої грузії, то може наш прєзік все вірно зробив?
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01.03.2025 12:44 Відповісти
Орбан випередив всіх ще вчора
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01.03.2025 12:51 Відповісти
"Бєжалі робкіє грузінци" - зате співають і квартині ворюги найкращі...
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01.03.2025 12:53 Відповісти
Дуже нагадує Україну,вся шушара вилазить,це ще не всі,чекаємо.....
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01.03.2025 13:09 Відповісти
"Бажаю Трампу витримки та мужності у цій нелегкій боротьбі, - прем'єр Грузії Кобахідзе." Перекладаю з дипломатичної мови на повсякденну:
"В дупі у Трампа заворушився ще один прокацапський глист."
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01.03.2025 14:15 Відповісти
Ще одна путєнська курво. Щоб ти подавився
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01.03.2025 15:04 Відповісти
коли трампон в соборі Паризької Богоматері не привітав президентку Грузії було вже зрозуміло на користь кого воно працює,агент краснов
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01.03.2025 15:09 Відповісти
Ще цього ху...нмша невистачало.
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01.03.2025 17:11 Відповісти
Шлюсі слова не давали
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02.03.2025 15:15 Відповісти
 
 