Кількість бойових зіткнень на фронті у лютому зменшилася. Проте зросла кількість авіаударів, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

Упродовж лютого зафіксовано 3 274 бойових зіткнення, а у січні - 5 087. Також в останній місяць зими російська тактична авіація скинула понад 3 522 КАБи. У січні окупанти застосували близько 2 400 керованих авіаційних бомб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міноборони України.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, в лютому армія РФ зазнала значних безповоротних і санітарних втрат живої сили – 36 570 осіб. Умовно, це чисельність трьох мотострілецьких дивізій. Нагадаємо, що найбільше втрат особового складу армія рф зазнала у грудні 2024 року – 48 670 убитими та пораненими.

Також у лютому наші захисники знищили та уразили 1 415 артсистем противника. Такої кількості вистачило б на укомплектування понад 78 артилерійських дивізіонів (в артдивізіоні армії РФ – 18 стволів).

Крім того, за місяць було підбито або виведено з ладу 331 ворожий танк. Умовно це 10 ворожих танкових батальйонів (у танковому батальйоні армії РФ – 31 машина). За останні сім місяців це найвищий показник ворожих втрат у цій номенклатурі ОВТ. Додамо, що найбільш результативно по ворожих танках наші захисники відпрацювали у жовтні 2023 року, тоді упродовж місяця було знищено 521 танк противника.

Також Силами оборони було знищено або пошкоджено 596 ворожих бойових броньованих машин. Умовно – це кількість ББМ для майже трьох мотострілецьких дивізій армії РФ.

У найкоротший місяць року наші захисники уразили найбільшу кількість автомобілів ворога за весь період від початку широкомасштабного вторгнення РФ – 3 472 одиниці автотранспорту та автоцистерн.

Нагадаємо, минулої доби ворог найбільше атакував на Покровському, Торецькому та Курському напрямках.

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