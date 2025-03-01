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Ворог окупував 192 кв км території України у лютому, - DeepState. ІНФОГРАФІКА
У лютому ворог зменшив темп окупації території України. Минулого місяця окупанти захопили 192 кв км.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики DeepState.
"Попри втрату темпів, яка досягла рівня липня минулого року, противник продовжує платити велику ціну у живій силі. Активність ворога знизилася, але вона нікуди не ділася", - йдеться
Аналітики проєкту зазначають, що Сили Оборони відбивають сотню атак щодня. Це що є дуже значним показником і свідченням, що ворог не сидить в очікуванні.
Нагадаємо, російська армія продовжує атакувати на сході України. Минулої доби боєзіткнення зафіксовані на 8 напрямках.
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Ig Shu
показати весь коментар01.03.2025 13:52 Відповісти Мені подобається 6
David #603076
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Ig Shu
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УАВ
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олексій петренко #550757
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