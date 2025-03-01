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Новини Окуповані території
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Ворог окупував 192 кв км території України у лютому, - DeepState. ІНФОГРАФІКА

У лютому ворог зменшив темп окупації території України. Минулого місяця окупанти захопили 192 кв км.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики DeepState.

"Попри втрату темпів, яка досягла рівня липня минулого року, противник продовжує платити велику ціну у живій силі. Активність ворога знизилася, але вона нікуди не ділася", - йдеться 

Аналітики проєкту зазначають, що Сили Оборони відбивають сотню атак щодня. Це що є дуже значним показником і свідченням, що ворог не сидить в очікуванні.

Нагадаємо, російська армія продовжує атакувати на сході України. Минулої доби боєзіткнення зафіксовані на 8 напрямках.

Інфографіка

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Автор: 

окупація (6669) DeepState (76)


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фуйня, зате "наша" порно актриса Зеля, показала проміжність, а там сталеві яйця і клінічні ідіоти тепер її готові у будь якій позиції чи позі, але захистити від сухої мівіни...
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01.03.2025 13:52 Відповісти
какой же это враг ,это в современной классификации трампа - голубь мира и жертва вынужденная к конфликту )
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01.03.2025 13:53 Відповісти
а вас свіжовижатих зебілів, вже добу як призвано співати "єрмак зелю храни"? Куди не плюнь, допис кацапською, невже ОПа у ***** всіх позичила?
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01.03.2025 14:11 Відповісти
А скільки сирок звільнив?
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01.03.2025 14:53 Відповісти
Зате Суджа наша !!!!
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01.03.2025 16:17 Відповісти
 
 