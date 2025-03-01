Вільний світ потребує нового лідера, - Каллас
Глава дипломатії ЄС Кая Каллас наголосила на необхідності посилення підтримки України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі Каллас у Х.
"Україна - це Європа! Ми стоїмо разом з Україною. Ми посилимо нашу допомогу, щоб українці могли продовжувати боротьбу з агресором", - написала вона.
Також Каллас зазначила, що наразі вільний світ потребує нового лідера.
"Ми, європейці, повинні прийняти цей виклик", - підсумувала Каллас.
Як повідомлялось раніше, підтримку Зеленському висловили у спільній заяві президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Антоніу Кошта.
Топ коментарі
+12 Jabix 13
показати весь коментар01.03.2025 14:51
+11 ALEX SUROVV #593022
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+10 Серый Вовк
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Ба більше - якшо слухати Бога то ти б залишилась дєвстствєніцей і так незайманкою б і померла.
Ти ж бачш, що крім ваших, фермерських, ніхто тебе не пролайкав
це значить і головах людей говно. бо лише говно може обрати говно.
Фактично, Україна стала полігоном для утилізації старих зразків озброєння:
1. Танки Leopard 1A5 - розроблені ще в 1960-х, зняті з озброєння Німеччини у 2000-х. Частина з них, передана Україні, потребувала капітального ремонту, а деякі навіть не могли виїхати з ангарів.
2. БМП Marder 1A3 - 1970-х років виробництва, теж потребували ремонту перед передачею.
3. Бронетранспортери FV103 Spartan та FV432 - британська техніка 1960-70-х років, яка знята з озброєння та виставлена на продаж приватними компаніями.
4. Ракети для ППО - Україна отримувала ракети для ЗРК NASAMS та IRIS-T, але в обмежених кількостях, тоді як запаси застарілих ракет до радянських комплексів закінчуються.
5. Артилерія - передана гаубична артилерія M109 (США), ************** 2000 (Німеччина), Caesar (Франція) часто має дефіцит снарядів, а деякі гармати, як PzH 2000, виявились занадто вибагливими до інтенсивного використання.
Європейські країни активно "позбуваються" техніки, яка мала б піти на списання або консервацію, використовуючи війну як інструмент утилізації та випробувань. Водночас, новітні зразки озброєнь (такі як ******* танки Leopard 2A7 або F-16 Block 70/72) до нас майже не доходять або відкладаються "на майбутнє". Це виглядає як банальне лицемірство: на словах - "ми допомагаємо Україні", на ділі - "ми оновлюємо власні склади за рахунок української армії".
Перед тим, як говорити про допомогу Україні, варто згадати, скільки БТР M113 було передано. США передали Україні понад 200 одиниць цієї техніки в різних модифікаціях. Однак не можна забувати, що M113 - це техніка, випущена ще в 1960-х роках, яка часто потребувала ремонту перед відправкою. Хоча вони виконують роль транспортування військ, через свою застарілість ці БТР мають обмежену ефективність на ********* полі бою.
І спілкуйтеся людською мовою, ботняві міши падалЬюки, хіба в школі українську не вчили?
а не пиху зелі
Тепер питання чи зможе об'єднатися і вижити Європа.
Трампа больше всего волнуют две вещи - Деньги и Власть. Он понимает что единственным человеком в этом мире кто может ему поднять рейтинги на мировой арене является Зеленский. Он знает что Путлер является крайне токсичным и дружба с бункерным уничтожит его как политика, а это не входит в его планы на будущее.
После "перепалки" Зеленского с Трампом и Венсом, рейтинги Зеленского значительно выросли и это может быть кредитом для президента Украины от президента США. Скорее это было спланировано заранее
Моно на ядерку банка https://send.monobank.ua/jar/vzLFutJ72
Вибір невеликий...
"Мы - американцы.
Мы - самая могущественная нация на планете.
Но нас определяет не способность подавлять слабых.
Наш характер проявляется не в том, чтобы травмировать угнетённых.
О нас говорит не умение насмехаться, унижать и презирать раненых, сломленных и измученных.
Мы -
Страна, создавшая план Маршалла.
Нация, осуществившая Берлинский воздушный мост.
Народ, чей лидер однажды сказал: «Господин Горбачёв, снесите эту стену».
Мы являемся самими собой, когда стоим против зла, а не когда угождаем его творцам.
Мы говорим правду, когда защищаем слабых, а не когда делаем это лишь за плату.
Мы остаёмся Америкой, когда наши лидеры называют диктаторов диктаторами, а тех, кто борется за демократию против тирании, - героями.
Сегодня Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс не проявили силу - они продемонстрировали слабость.
Они попытались умалить величие и лишь показали собственную ничтожность.
Они носят одни из самых почётных титулов в мире - Президент и Вице-президент Соединённых Штатов Америки. Но титулы не делают человека. И сегодня оба эти человека опозорили свои звания.
Перед ними стоял измождённый воин. Человек, потерявший тысячи друзей и боевых товарищей из-за несправедливой и преступной агрессии авторитарного лидера.
Но они не проявили ни великодушия, ни благородства духа, ни дипломатической мудрости.
Они вели себя, как мелкие забияки с большими должностями, унизив историю и наследие страны, которой управляют.
Сегодня Дональд Трамп вёл себя скорее как российский Путин, чем как американский президент".