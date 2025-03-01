Вільний світ потребує нового лідера, - Каллас

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас наголосила на необхідності посилення підтримки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі Каллас у Х.

"Україна - це Європа! Ми стоїмо разом з Україною. Ми посилимо нашу допомогу, щоб українці могли продовжувати боротьбу з агресором", - написала вона.

Також Каллас зазначила, що наразі вільний світ потребує нового лідера.

"Ми, європейці, повинні прийняти цей виклик", - підсумувала Каллас.

Як повідомлялось раніше, підтримку Зеленському висловили у спільній заяві президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Антоніу Кошта.

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