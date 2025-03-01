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Новини Реакція світу на суперечку Трампа та Зеленського
11 670 90

Вільний світ потребує нового лідера, - Каллас

Каллас про нового лідера миру

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас наголосила на необхідності посилення підтримки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі Каллас у Х.

"Україна - це Європа! Ми стоїмо разом з Україною. Ми посилимо нашу допомогу, щоб українці могли продовжувати боротьбу з агресором", - написала вона.

Також Каллас зазначила, що наразі вільний світ потребує нового лідера.

"Ми, європейці, повинні прийняти цей виклик", - підсумувала Каллас.

Як повідомлялось раніше, підтримку Зеленському висловили у спільній заяві президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Боротьба України за свободу має значення для всіх нас, - Трюдо

Автор: 

Україна (5865) підтримка (596) Каллас Кая (251)


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Топ коментарі
+12
Андрюха, ніззя ж так палитися.
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01.03.2025 14:51
+11
До речі Тампон ще перез Зеленським, відмінив зустріч з Каллас. Будете звинувачувати Каллас в тому що вона не захотіла лизати сраку Тампону? Так що Тампон ціленаправлено відсторонюється від тих хто заважає йому з ****** переділити світ
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01.03.2025 14:51
+10
Новый мировой лидер это наш Зеленский.
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01.03.2025 14:44
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піаніст підійде ?
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01.03.2025 14:43 Відповісти
нє, яник з ростова
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01.03.2025 14:44 Відповісти
Оберіть жінку.
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01.03.2025 14:43 Відповісти
Погоджуюсь. Як казав класик: «всю саму страшну ***** у світі скоюють чоловіки».
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01.03.2025 14:46 Відповісти
А як же Єва?
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01.03.2025 15:01 Відповісти
Адаму менше треба було грати на роялі.
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01.03.2025 15:10 Відповісти
Адаму треба було слухати Бога, а не Еву!🙏🙏🙏
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01.03.2025 16:30 Відповісти
Таня якшо слухати Бога то ти залишишся НЕУДОВЛЄТВОРЬОННОЮ.
Ба більше - якшо слухати Бога то ти б залишилась дєвстствєніцей і так незайманкою б і померла.
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01.03.2025 18:40 Відповісти
Читайте Бiблiю! Господь сотворив чоловiка та жiнку i сказав:"Плодитесь та розмножуйтесь"! А як би розмножувались люди в Райскому саду ми вже на землi не пiзнанаемо....
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02.03.2025 09:42 Відповісти
Новый мировой лидер это наш Зеленский.
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01.03.2025 14:44 Відповісти
Андрюха, ніззя ж так палитися.
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01.03.2025 14:51 Відповісти
Це сарказм!
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01.03.2025 16:05 Відповісти
Сірий, за що ти так світ ненавидиш?
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01.03.2025 14:53 Відповісти
Торарісщ майор, на кого розраховані такі примітивні вкиди?
Ти ж бачш, що крім ваших, фермерських, ніхто тебе не пролайкав
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01.03.2025 15:03 Відповісти
одне говно на вибір.
це значить і головах людей говно. бо лише говно може обрати говно.
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01.03.2025 14:44 Відповісти
Трамп поламався. Несіть наступного.
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01.03.2025 16:06 Відповісти
Європу ліпіть до кучі - замісь закликів
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01.03.2025 14:45 Відповісти
Невже Олександрович?
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01.03.2025 14:45 Відповісти
Модно казати Санич (один притулений порадив)
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01.03.2025 14:55 Відповісти
Так Давайте, е Мерц,Макрон,Старнер
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01.03.2025 14:45 Відповісти
Мерц
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01.03.2025 14:46 Відповісти
Має бути той, в кого є ЯЗ. Макрон.
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01.03.2025 16:22 Відповісти
Можливо
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01.03.2025 17:27 Відповісти
Вот есть же женщині с тестикулами (в моральном смысле)
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01.03.2025 14:45 Відповісти
Європейські лідери знову піднімають пафосні гасла про підтримку України, проте реальність цієї "допомоги" виглядає значно менш героїчною. Кая Каллас заявляє про необхідність посилення підтримки, але не згадує, що більшість техніки, яку передають Україні, є застарілою та такою, що більше не використовується в арміях країн ЄС.

Фактично, Україна стала полігоном для утилізації старих зразків озброєння:
1. Танки Leopard 1A5 - розроблені ще в 1960-х, зняті з озброєння Німеччини у 2000-х. Частина з них, передана Україні, потребувала капітального ремонту, а деякі навіть не могли виїхати з ангарів.
2. БМП Marder 1A3 - 1970-х років виробництва, теж потребували ремонту перед передачею.
3. Бронетранспортери FV103 Spartan та FV432 - британська техніка 1960-70-х років, яка знята з озброєння та виставлена на продаж приватними компаніями.
4. Ракети для ППО - Україна отримувала ракети для ЗРК NASAMS та IRIS-T, але в обмежених кількостях, тоді як запаси застарілих ракет до радянських комплексів закінчуються.
5. Артилерія - передана гаубична артилерія M109 (США), ************** 2000 (Німеччина), Caesar (Франція) часто має дефіцит снарядів, а деякі гармати, як PzH 2000, виявились занадто вибагливими до інтенсивного використання.

Європейські країни активно "позбуваються" техніки, яка мала б піти на списання або консервацію, використовуючи війну як інструмент утилізації та випробувань. Водночас, новітні зразки озброєнь (такі як ******* танки Leopard 2A7 або F-16 Block 70/72) до нас майже не доходять або відкладаються "на майбутнє". Це виглядає як банальне лицемірство: на словах - "ми допомагаємо Україні", на ділі - "ми оновлюємо власні склади за рахунок української армії".
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01.03.2025 14:46 Відповісти
Перед тим, як повчати, згадайте, скільки саме літаків Eurofighter Typhoon передано, в якій комплектації та якого року виробництва. Чи є у вас ці дані, чи знову просто слова на вітер?

Перед тим, як говорити про допомогу Україні, варто згадати, скільки БТР M113 було передано. США передали Україні понад 200 одиниць цієї техніки в різних модифікаціях. Однак не можна забувати, що M113 - це техніка, випущена ще в 1960-х роках, яка часто потребувала ремонту перед відправкою. Хоча вони виконують роль транспортування військ, через свою застарілість ці БТР мають обмежену ефективність на ********* полі бою.
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01.03.2025 14:56 Відповісти
Так може всіх посадимо в Т-62? Там гармата 115 мм, правда танк розраховувався, як одноразовий, із мінімальними шансами вижити, але хто ж цих людей рахує, вірно?
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01.03.2025 15:09 Відповісти
якби не та стара техніка у нас і коні вже б скінчилися.
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01.03.2025 14:55 Відповісти
Я не казав, що це погано - нам потрібна будь-яка техніка. Мій коментар про те, що Європа використовує гучні гасла, але не постачає нову та ******* техніку. Звісно, їм треба подякувати за те, що дали, але говорити, що вони завжди з нами і підтримують - це вже перебільшення.
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01.03.2025 14:57 Відповісти
Розумні зрозуміли, бовдури сперечаються. Висновок. Ніколи бовдуру не доведеш, що він бовдур. Він й цього не розуміє.
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01.03.2025 15:03 Відповісти
Конкретно, що я брехав і чим маніпулював? І був би вдячний, якби текст був би більш читабельним, а не так, як в інших коментарях, ніби хтось хавалом клавіатуру чесав і випадково пару слів набрав
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01.03.2025 15:07 Відповісти
Ще ра питання для тупих, бо друкувати навчили, а з читанням схоже проблеми: Конкретно, що я брехав і чим маніпулював?
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01.03.2025 15:15 Відповісти
Для європейців також настав час істини, бо трампістська Америка припиняє будь-яку допомогу нам.
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01.03.2025 16:29 Відповісти
А якби у роті росли гриби ?
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01.03.2025 15:01 Відповісти
777 було передано 152 штуки, на фронт, який простягається на 3 000 кілометрів. Це типу одна гаубиця на 20 кілометрів фронту?
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01.03.2025 15:13 Відповісти
І для неуків: 777 поставляли в основному США, а не Європа. Мій пост - саме про Європу. Чмоня читає, але не розуміє, що читає?
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01.03.2025 15:16 Відповісти
згоден,техніка 60-70-х років. а ви,кацап, вже перейшли на віслюків і мулів 2020-х років...
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01.03.2025 15:11 Відповісти
Це ти кому пишеш і підлизуєш? Якщо по факту нічого сказати, то відпрацьовуєш по методичці зелених - всі враги, всі кацапи?
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01.03.2025 15:14 Відповісти
Бред. Леопарды 1A5 зарекомендовали себя просто великолепно. Главное их правильно использовать в современных условиях. Побольше бы такого "старья". А еще были Страйкеры, Топоры, PZH2000, Цезари и т.д.
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01.03.2025 15:52 Відповісти
За всю историю, никто -кроме Зе публично не сказал НЕТ!!! президенту США
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01.03.2025 14:46 Відповісти
Що здобула Україна і про що преЗЕдент сказав "ні"?...
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01.03.2025 14:48 Відповісти
Підписання угоди, яку першим запропонував преЗЕдент і яку готував уряд України разом з США повинна була зробити Україну Чехословакією 2? ...Тобто. преЗЕдент і уряд готували для підпису і погодили умови зрадницької угоди для України?...А хіба вчора преЗЕдент сказав, що не підпише угоду, бо вона призведе до Чехословакії 2?...
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01.03.2025 14:55 Відповісти
Ну добре. Тепер Україна повторить шлях Південного В'єтнаму.
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01.03.2025 14:59 Відповісти
Людочка, так ви всеж наполягаєте на Чехословакії 2?
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01.03.2025 15:10 Відповісти
Ні. Чехословакію ніхто не питав, у нас ситуація була краще. Була. Що вже зараз буде, залежить від реакції та практичних дій Європи без патронату США.
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01.03.2025 15:19 Відповісти
Він розумів, що єдиний шанс залишитися при владі, далі шкодити і грабувати з дєрьмаками, і ні за що не відповідати - це нічого не підписати і зірвати мирний процес (угода про ресурси припинення вогню вибори перемовини з кацапією). Гнида хоче й далі дерти, наче останній день живе.
І спілкуйтеся людською мовою, ботняві міши падалЬюки, хіба в школі українську не вчили?
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01.03.2025 15:07 Відповісти
та най краще він би його в сідниці 100 раз поцілував і ми отримали для армії зброю
а не пиху зелі
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01.03.2025 16:04 Відповісти
Китаю потрібна Європа , а росія це сировинний придаток , та ще і продажний ктрі обіцяють США все що можуть . В росію з її не визначенністю ніхто з бізнесу не зайде , Від слова Ніхто.
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01.03.2025 14:47 Відповісти
Спочатку старих в мавзолеї покладіть.
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01.03.2025 14:47 Відповісти
За них самих, цього ніхто не зробить...
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01.03.2025 14:49 Відповісти
Всяка деструктивна, на перший погляд, подія, несе в собі конструктивні потенціали, щоб впав старий світ і народився новий, й потрібні отакі "лідери", і бачу вони добре справляються, все в них вийде...
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01.03.2025 14:47 Відповісти
Як почнуть когось обирати, то пересваряться остаточно одне з одним ще й у Європі. Там ультраправі набирають обертів і це все кодло їсть з руки *****. Страшні часи на нас насуваються.
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01.03.2025 14:49 Відповісти
Нічого не поробиш, зміна циклу...
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01.03.2025 14:50 Відповісти
До речі Тампон ще перез Зеленським, відмінив зустріч з Каллас. Будете звинувачувати Каллас в тому що вона не захотіла лизати сраку Тампону? Так що Тампон ціленаправлено відсторонюється від тих хто заважає йому з ****** переділити світ
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01.03.2025 14:51 Відповісти
Скасував зустріч із Каллас, змусив Дуду принизливо чекати годину заради 10-хвилинної розмови ні про що, провів короткий беззмістовний діалог із Макроном...
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01.03.2025 14:59 Відповісти
Прикол в том що він не переділить світ. З такою політикою закінчиться все тим що Китай їх просто зжере. І америкососію і рашку на закуску. США перестали бути лідером світу. Трамп "мейк америку лузером егейн". Жаль (
Тепер питання чи зможе об'єднатися і вижити Європа.
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01.03.2025 16:11 Відповісти
Симбіоз УКРАЇНА-НІМЕЧЧИНА є непереможним.
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01.03.2025 14:51 Відповісти
Це вона себе має на увазі?
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01.03.2025 14:52 Відповісти
ще раз це Європа котра і по впк так і по людях і ввп не поступитися США А ось далі дивимось на біржу в США і втрати там вже дуже суттєві
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01.03.2025 14:56 Відповісти
Ничего критического не произошло. Можете выдыхать.
Трампа больше всего волнуют две вещи - Деньги и Власть. Он понимает что единственным человеком в этом мире кто может ему поднять рейтинги на мировой арене является Зеленский. Он знает что Путлер является крайне токсичным и дружба с бункерным уничтожит его как политика, а это не входит в его планы на будущее.

После "перепалки" Зеленского с Трампом и Венсом, рейтинги Зеленского значительно выросли и это может быть кредитом для президента Украины от президента США. Скорее это было спланировано заранее
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01.03.2025 14:56 Відповісти
А ви оптиміст.
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01.03.2025 15:00 Відповісти
Скоріш за все просто дурень думкою радіє.
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01.03.2025 15:14 Відповісти
нема лідерів - закінчились
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01.03.2025 14:57 Відповісти
десять гривень на ядерку,краще ніж десять висерів в фейсбуці
Моно на ядерку банка https://send.monobank.ua/jar/vzLFutJ72
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01.03.2025 14:57 Відповісти
КАЛлас в цього лідора наряжає Потужну Зелупу?
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01.03.2025 15:00 Відповісти
Лідери є ! І їх багато. Треба тільки дивитись, а не "турбуватись та непокоїться!" Я бачу вже одного. І чехи побачили. Це Петр Па́вел (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 чеськ. Petr Pavel; нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 1 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1961 1961, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_(%D0%A7%D0%B5%D1%85%D1%96%D1%8F) Плана, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Чехословаччина) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D1%96%D1%8F чеський політик та відставний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB генерал, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D1%96%D1%97 Президент Чехії з 9 березня 2023 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB#cite_note-9 [9]. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E Голова Військового комітету НАТО з 2015 до 2018 року.
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01.03.2025 15:09 Відповісти
Буиних мало - от і нема вожаків
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01.03.2025 15:11 Відповісти
У нас є свій Найпотужніший незламний !
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01.03.2025 15:14 Відповісти
Новый лидер в мире это Зеленский. Вы думаете Трамп идиот? Нет. Трамп осознанно выдвигает Зеленского на место мирового Лидера
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01.03.2025 15:18 Відповісти
А потом скажет - Это Я сделал этого парня крутым чем поднимет себе рейтинги. Скриньте
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01.03.2025 15:20 Відповісти
Молодєц! Зайдйош в ОП за премієй!
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01.03.2025 16:12 Відповісти
Досить вже ліпити з трампона розумнтка! Воно звичайне пихате чмо нарцис! Імхо!
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01.03.2025 16:47 Відповісти
Який би трамп не був, він розворушив хоч щось. А ці сидять на своїй пʼятій точці і говорять, обіцяють та більше ніхріна. Війська вводьте свої, а потім говоріть. Поки ми гинемо, ви там говорите тільки.
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01.03.2025 15:21 Відповісти
Лидеры Эстонии, Литвы и Латвии очень недовольны, что не получили приглашение принять участие в намеченном на 2 марта саммите в Лондоне, для обсуждения украинского конфликта. (с)
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01.03.2025 15:22 Відповісти
І кого вона особисто бачить "світового", або европейського лідера, який забеспечить мир, Макрона, Мелоні, Стармера,Мерца? Які ледь тримаються у владі. Приклад є, в В.Британіі, за останні роки змінилось 5-6 П-міністрів, були на посаді від 6-7 місяців до 2 років, чи Німеччини, по пів-року формували уряд, який успішно розпадався, і т.п. Пуста политична маячня.
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01.03.2025 15:24 Відповісти
Орбана чи Фіцо?
Вибір невеликий...
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01.03.2025 15:27 Відповісти
Речь же идёт про Лидера а не про ******, так что пролетел ваш кремлёвский дырявый..
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01.03.2025 15:43 Відповісти
Дай им с кремлёвскими агентами разобраться, у них голова идёт кругом, после вчерашнего фиаско.
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01.03.2025 16:03 Відповісти
Так і є. Європа має бути самостійною і сильною. Іншого варіанту вже не існує.
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01.03.2025 16:02 Відповісти
Сенатор-демократ Кори Букер отлично написал вчера у себя в твиттере:

"Мы - американцы.

Мы - самая могущественная нация на планете.
Но нас определяет не способность подавлять слабых.
Наш характер проявляется не в том, чтобы травмировать угнетённых.
О нас говорит не умение насмехаться, унижать и презирать раненых, сломленных и измученных.

Мы -
Страна, создавшая план Маршалла.
Нация, осуществившая Берлинский воздушный мост.
Народ, чей лидер однажды сказал: «Господин Горбачёв, снесите эту стену».

Мы являемся самими собой, когда стоим против зла, а не когда угождаем его творцам.
Мы говорим правду, когда защищаем слабых, а не когда делаем это лишь за плату.
Мы остаёмся Америкой, когда наши лидеры называют диктаторов диктаторами, а тех, кто борется за демократию против тирании, - героями.

Сегодня Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс не проявили силу - они продемонстрировали слабость.

Они попытались умалить величие и лишь показали собственную ничтожность.

Они носят одни из самых почётных титулов в мире - Президент и Вице-президент Соединённых Штатов Америки. Но титулы не делают человека. И сегодня оба эти человека опозорили свои звания.

Перед ними стоял измождённый воин. Человек, потерявший тысячи друзей и боевых товарищей из-за несправедливой и преступной агрессии авторитарного лидера.

Но они не проявили ни великодушия, ни благородства духа, ни дипломатической мудрости.
Они вели себя, как мелкие забияки с большими должностями, унизив историю и наследие страны, которой управляют.

Сегодня Дональд Трамп вёл себя скорее как российский Путин, чем как американский президент".
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01.03.2025 16:55 Відповісти
 
 