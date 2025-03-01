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Норвегія збільшить фінансову допомогу Україні, - прем’єр Стере

Йонас Гар Стере

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере найближчим часом має намір звернетися до парламенту країни щодо збільшення фінансової допомоги Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Сьогодні я можу сказати, що найближчим часом ми повернемося до парламенту з пропозицією збільшити підтримку (України. - Ред.)", - сказав Стере у суботу норвезькому мовнику NRK.

Також зазначається, що наприкінці минулого року парламент Норвегії погодився виділити загалом 35 мільярдів норвезьких крон (3,12 мільярда доларів США ) на військову та цивільну допомогу Україні у 2025 році та загалом 155 мільярдів крон у період з 2023 по 2030 роки.

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У неділю, 2 березня, Стере зустрінеться у Лондоні з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським.

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Норвегія (759) допомога і підтримка (1156) Стере Йонас Гар (9)


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Перші не витримають США проаналізують , що накоїли , за то може пробудили Європу ,- щось пропало з вжитку слово Занепокоєння.
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01.03.2025 15:02 Відповісти
Vielen Dank, Wikinger!
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01.03.2025 15:04 Відповісти
350-500млн.-копійки.
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01.03.2025 15:18 Відповісти
Де ви там такі цифри побачили?
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01.03.2025 22:41 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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01.03.2025 15:44 Відповісти
Нажаль ці гроші будуть вкрадені
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01.03.2025 15:50 Відповісти
вже разробили плАн як будете красти??
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01.03.2025 15:55 Відповісти
Я б довірив норвежцям сумісну розробку українських надр. Такий позитивний контраст порівняно із рудим нікчемним пNздаболом.
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01.03.2025 18:40 Відповісти
друзья познаются в беде!спасибо вам Норвежские друзья за всё добро что вы делаете для Украины!
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01.03.2025 18:54 Відповісти
 
 