Норвегія збільшить фінансову допомогу Україні, - прем’єр Стере

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере найближчим часом має намір звернетися до парламенту країни щодо збільшення фінансової допомоги Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Сьогодні я можу сказати, що найближчим часом ми повернемося до парламенту з пропозицією збільшити підтримку (України. - Ред.)", - сказав Стере у суботу норвезькому мовнику NRK.

Також зазначається, що наприкінці минулого року парламент Норвегії погодився виділити загалом 35 мільярдів норвезьких крон (3,12 мільярда доларів США ) на військову та цивільну допомогу Україні у 2025 році та загалом 155 мільярдів крон у період з 2023 по 2030 роки.

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У неділю, 2 березня, Стере зустрінеться у Лондоні з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським.