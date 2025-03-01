Туреччина на саміті в Лондоні запропонує прийняти переговори України і РФ, - Reuters
Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан на зустрічі європейських лідерів, яка відбудеться у Лондоні 2 березня 2025 року, повторить пропозицію Туреччини провести мирні переговори між Україною та РФ.
Про повідомляють джерела Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
Як зазначається, міністр поінформує європейських лідерів про зусилля Туреччини щодо пошуку "справедливого і тривалого миру" у війні.
Очікується, що Фідан "підкреслить, що Туреччина, яка приймала прямі переговори між Росією та Україною в березні 2022 року, готова взяти на себе цю роль в майбутньому". Також міністр готується висловити позицію, що всі сторони повинні спільно зосередитися на тривалій регіональній безпеці і стабільності.
Співрозмовник додав, що Фідан також підтвердить прихильність Анкари територіальній цілісності й суверенітету України.
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З якого дива хтось "новий" змінить цей підхід?
хто повію харчує, той її і танцює
мерель, шредер, фиццоо і ****** не дадуть збрехати
Якою політичної силою він облада ?
Ось навіщо згадувать усяких германо-грефних покидькив ?!
Ага. Особливо головний торгівельний партньор турків: йухло.
Просто запорука "тривалої регіональної безпеки".
Єдина причина , чому українці погодились "гратися" в абсолютно ідіотську гру , в якої не має ніякиї правил й жодного сенсу це спроба підіграти трампу . Після такої підстави нехай вже трамп виглядає тим , чим був Байден в Афгані . Різниця лише в тому, що трамп роками там годував тих , хто здав Афган без спротиву . А україніці будуть валити милих трампу орків до останнього подиху й тоді ось це опудало війде в історію як найогиднійший зрадник ідеалів свободи , вільного світу й демократії .