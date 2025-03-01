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Новини Саміт в Лондоні 2 березня Роль Туреччини в мирних перемовинах
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Туреччина на саміті в Лондоні запропонує прийняти переговори України і РФ, - Reuters

Туреччина готова прийняти делегації України та РФ

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан на зустрічі європейських лідерів, яка відбудеться у Лондоні 2 березня 2025 року, повторить пропозицію Туреччини провести мирні переговори між Україною та РФ.

Про повідомляють джерела Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Як зазначається, міністр поінформує європейських лідерів про зусилля Туреччини щодо пошуку "справедливого і тривалого миру" у війні.

Очікується, що Фідан "підкреслить, що Туреччина, яка приймала прямі переговори між Росією та Україною в березні 2022 року, готова взяти на себе цю роль в майбутньому". Також міністр готується висловити позицію, що всі сторони повинні спільно зосередитися на тривалій регіональній безпеці і стабільності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина розглядає можливість участі у миротворчій місії в Україні, - Bloomberg

Співрозмовник додав, що Фідан також підтвердить прихильність Анкари територіальній цілісності й суверенітету України.

Автор: 

Туреччина (3491) війна в Україні (3558)


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Топ коментарі
+21
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01.03.2025 16:35
+9
Які переговори??! З ким??! Коли???!!!
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01.03.2025 16:32
+8
Які нахрен пермовини -- в України зара не існує жодного приводу що продовжувати грати в "перемовини" . Бо нема допомоги США -- не існує жодного приводу про щось домовлятися .
Єдина причина , чому українці погодились "гратися" в абсолютно ідіотську гру , в якої не має ніякиї правил й жодного сенсу це спроба підіграти трампу . Після такої підстави нехай вже трамп виглядає тим , чим був Байден в Афгані . Різниця лише в тому, що трамп роками там годував тих , хто здав Афган без спротиву . А україніці будуть валити милих трампу орків до останнього подиху й тоді ось це опудало війде в історію як найогиднійший зрадник ідеалів свободи , вільного світу й демократії .
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01.03.2025 16:46
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Які переговори??! З ким??! Коли???!!!
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01.03.2025 16:32 Відповісти
Рижого імператора Всєлєнной з Дартом Вейбером.
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01.03.2025 16:43 Відповісти
на переговорах сша будуть на стороні України чи росії?
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01.03.2025 16:35 Відповісти
зачем там они, если ничего не гарантируют
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01.03.2025 16:36 Відповісти
та й то правда....поки замість трампа нового президента не виберуть їм там не має що робити
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01.03.2025 16:50 Відповісти
Усі попередні президенти США працювали проти України на користь Московщини.
З якого дива хтось "новий" змінить цей підхід?
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01.03.2025 19:09 Відповісти
звісно що повія буде підтримувати того хто її харчує
хто повію харчує, той її і танцює
мерель, шредер, фиццоо і ****** не дадуть збрехати
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01.03.2025 21:05 Відповісти
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01.03.2025 16:35 Відповісти
У кого с головой в норме, те понимают , что на глазах происходит новый сговор Мюнхен 21 века, рыжего с плешивым против Украины. Если пройдёт сговор против Украины, то этот прецедент применят и к другим странам Европы
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01.03.2025 16:38 Відповісти
А хто такий латиніна ?
Якою політичної силою він облада ?

Ось навіщо згадувать усяких германо-грефних покидькив ?!
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01.03.2025 16:48 Відповісти
Трамп і Венс - ображені дівчатка. Але дуже злобно-мстиві.

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01.03.2025 17:00 Відповісти
Хто б запропонував провести мирні перемовини України і США?..
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01.03.2025 16:35 Відповісти
>> всі сторони повинні спільно зосередитися на тривалій регіональній безпеці і стабільності

Ага. Особливо головний торгівельний партньор турків: йухло.

Просто запорука "тривалої регіональної безпеки".
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01.03.2025 16:35 Відповісти
Знову Стамбул? Ні, на цей раз не вийде, бо погані асоціації з Арахамією і Ко.
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01.03.2025 16:40 Відповісти
П цю свою пропозицію турки узгадили з хло? Возня
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01.03.2025 16:43 Відповісти
Вау, про які переговори йде річ ?
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01.03.2025 16:45 Відповісти
Які нахрен пермовини -- в України зара не існує жодного приводу що продовжувати грати в "перемовини" . Бо нема допомоги США -- не існує жодного приводу про щось домовлятися .
Єдина причина , чому українці погодились "гратися" в абсолютно ідіотську гру , в якої не має ніякиї правил й жодного сенсу це спроба підіграти трампу . Після такої підстави нехай вже трамп виглядає тим , чим був Байден в Афгані . Різниця лише в тому, що трамп роками там годував тих , хто здав Афган без спротиву . А україніці будуть валити милих трампу орків до останнього подиху й тоді ось це опудало війде в історію як найогиднійший зрадник ідеалів свободи , вільного світу й демократії .
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01.03.2025 16:46 Відповісти
Ти звідки орків будеш валити ?
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01.03.2025 17:21 Відповісти
Плануєш оркам смоктати?
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01.03.2025 19:11 Відповісти
Браво!
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01.03.2025 17:32 Відповісти
Ердоган, хоча б ти не лізь зі своїм язиком до жопи *****
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01.03.2025 16:53 Відповісти
До речі в Ердогана також є дальнобійні крилаті ракети якими б він міг допомогти Україні. Тим більше це в інтересах Турції. Тому що рашисти вже анонсують як вони після закінчення війни в Україні підуть через вже їхню грузію по сухопутному коридору воювати з Турцією і відбивати Сірію
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01.03.2025 16:59 Відповісти
Пока нас искушает Америка, сын Сатаны Зеленский ( ) плетет свои интриги в Турции, там, где священный Константинополь. Не это ли насмешка Сатаны? Но мы не дадим ему праздновать победу. И верю, что и Константинополь вернется в родную гавань, как и Крым", - заявил Шевкунов.
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01.03.2025 17:08 Відповісти
Стамбул 2, чи мінськ 4?
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01.03.2025 16:54 Відповісти
Овальний кабінет 2
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01.03.2025 17:01 Відповісти
А Моніку запросять?
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01.03.2025 17:04 Відповісти
Эрдоган никак не успокоится, ему хочется хотя бы веточку от лавров миротворца, только не видать ему этой веточки, как и главному миротворцу всея Америки, который вчера окончательно и бесповоротно превратился в главного засранца не только всея Америки, но и всея мира.
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01.03.2025 16:57 Відповісти
А чому б і ні.Во главі з Європою .США перекурює в сторонці.Коли шо то це не до чого не зобовязує.Просто без соплів.
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01.03.2025 17:12 Відповісти
Один маленький, але гордий президент вирішив показати одному діду дулю. Можливо, він і правий. Але не треба бикувати перед дідом, якщо він може або дати, або не дати вам ресурси. Колись Володимир Олександрович заявляв, що заради миру він готовий стати перед путіним на коліна. Хоча ми його про це не просили. А зараз просимо: «Вова, не бикуй. Промовч. Будь мудрішим.» Але ніт. Ви сьогодні побачили двох нарцисів у одній кімнаті. Але ж у Трампа бабки і зброя. А у нашого лише дуля і порожні окопи. І тільки не треба робити із Зеленського героя. Мудрість - це коли ви не говорите в гостях правди. А доїдаєте торт і йдете додому. А тепер він такий принциповий і гордий. А війну тягти усій нації…
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01.03.2025 17:17 Відповісти
Також міністр готується висловити позицію, що всі сторони повинні спільно зосередитися на тривалій регіональній безпеці і стабільності. Турецькі холуї куйла , а хіба Україна нарушувала регіональну безпеку і стабільність в регіоні у 2014 році....???Накуй,,,,це на Мацкву
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01.03.2025 19:09 Відповісти
Хто така Туреччина ? - то країна яка може Чорне море перетворити на озеро .
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01.03.2025 19:43 Відповісти
 
 