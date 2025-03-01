Туреччина на саміті в Лондоні запропонує прийняти переговори України і РФ, - Reuters

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан на зустрічі європейських лідерів, яка відбудеться у Лондоні 2 березня 2025 року, повторить пропозицію Туреччини провести мирні переговори між Україною та РФ.

Про повідомляють джерела Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Як зазначається, міністр поінформує європейських лідерів про зусилля Туреччини щодо пошуку "справедливого і тривалого миру" у війні.

Очікується, що Фідан "підкреслить, що Туреччина, яка приймала прямі переговори між Росією та Україною в березні 2022 року, готова взяти на себе цю роль в майбутньому". Також міністр готується висловити позицію, що всі сторони повинні спільно зосередитися на тривалій регіональній безпеці і стабільності.

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Співрозмовник додав, що Фідан також підтвердить прихильність Анкари територіальній цілісності й суверенітету України.