ЄС може стати справжнім постачальником безпеки для України, - Матернова

У Європи достатньо інструментів, щоб стати справжнім постачальником безпеки для України.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявила посол ЄС Катаріна Матернова, передає Цензор.НЕТ.

Вона нагада позицію прем'єрки Італії Джорджи Мелоні про те, що разом західний альянс сильніший.

"Я вважаю, що ми маємо достатньо елементів, волі та інструментів, щоб стати справжнім постачальником безпеки. Я думаю, що зі Сполученими Штатами було б ефективніше та легше, ніж без них. Але нам просто треба стежити за ситуацією і пристосуватися мірою її розвитку", - сказала дипломатка.

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Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

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