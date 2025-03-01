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ЄС може стати справжнім постачальником безпеки для України, - Матернова

Євросоюз може стати основним постачальником безпеки

У Європи достатньо інструментів, щоб стати справжнім постачальником безпеки для України.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявила посол ЄС Катаріна Матернова, передає Цензор.НЕТ.

Вона нагада позицію прем'єрки Італії Джорджи Мелоні про те, що разом західний альянс сильніший.

"Я вважаю, що ми маємо достатньо елементів, волі та інструментів, щоб стати справжнім постачальником безпеки. Я думаю, що зі Сполученими Штатами було б ефективніше та легше, ніж без них. Але нам просто треба стежити за ситуацією і пристосуватися мірою її розвитку", - сказала дипломатка.

Читайте: Зеленський має відновити відносини із Трампом, - Рютте

Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

Також читайте: Орбан закликав ЄС до прямих перемовин з РФ по Україні та підтримки резолюції США, яка не називає Росію агресором

Автор: 

США (22545) Євросоюз (13322) Матернова Катаріна (69)


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Топ коментарі
+5
Пусті слова...
Для цього потрібно спочатку скасувати право вето в ЄС, щоб поодинокі країни підари куплені пуйлом, дешевим газом та нафтою, не могли блокувати безпекові ініціативи більшості.
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01.03.2025 19:08
+4
Ну і? Чому за 11 років війни, з яких 3 повномасштабної - цю "безпеку" не поставили?
Підказка для Мартенової: безпека - це не коли кацапські шахеди збивають з кулеметів, люб'язно наданих ЄС, безпека - це коли вони взагалі не літають.
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01.03.2025 19:09
+3
@ Чи зможе Європа компенсувати $35 млрд на рік з американської допомоги? Та запросто.
ВВП Європи (+Канада, Австралія та Японія, які зброєю не допомагають, але гроші дають) - це близько $20 трлн. Тобто. компенсувати треба 0,2% їх сукупного ВВП (до 0,2% ВВП, що вони вже дають).

Інфографіка порівняння воєнного потенціалу Європа+Україна зі США, Китаєм та пітьмою.- https://x.com/_thin_red_line_/status/1895827848314953730 тут.
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01.03.2025 19:17
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Американська газета Wall Street Journal поговорила з військовими експертами, і вони зробили досить тривожні, хоч і не апокаліптичні прогнози. "Ми можемо протриматися, можливо, пів року чи рік, щоб дати Європі ще рік на нарощування виробництва ***********... Ми можемо зазнати втрат, можливо, втратити частину території. Але ми не маємо іншого вибору, окрім як боротися, попри труднощі".
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01.03.2025 19:07 Відповісти
BBC

"Хоча Європа теоретично може досягти рівня витрат США, я не бачу в неї можливості забезпечити всю номенклатуру необхідного озброєння, а за деякими критично важливими категоріями, такими як ракети для ППО, швидко виникне проблема з обсягами", - сказав Оскар Йонссон, експерт Шведського оборонного університету.

Дійсно, ракети ППО неможливо замінити. Наростити їхнє виробництво теж непросте завдання - крім суто технологічних труднощів з розгортанням нового виробництва, є ще й проблема інвестицій і організації.

З економічної точки зору ЄС - унікальне об'єднання, яке відрізняється від США чи Росії тим, що в ньому не існує однієї національної військової промисловості.

І хоча європейцям доводиться одночасно вирішувати питання з нарощування обсягів виробництва, вони намагаються робити це паралельно з реформою ВПК.

Поки ці непрості процеси далекі від завершення, українці примудряються знаходити цілком ефективні рішення на фронті, замінюючи артилерію та навіть ППО новими типами дронів - тобто тим, що вони самі роблять добре.
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01.03.2025 19:08 Відповісти
Hасправді Київ є критично залежним від США лише в кількох видах озброєннях.

Наприклад, це не стосується основного вражального елементу і "розхідника" на фронті - розвідувальних, ударних і FPV-дронів. Абсолютну більшість з них збирають українські приватні й державні компанії.

Крім того, останні пів року Київ працює над тим, щоб локалізувати в державі виробництво всіх основних комплектуючих, які постачаються насамперед з Китаю і США. Ця робота майже завершена, на 95% виготовлені в Україні дрони зібрані з вітчизняних комплектуючих.

За словами очільника однієї з найбільших українських приватних оборонних компаній Ukrainian Armor (Українська бронетехніка) Владислава Бельбаса, крім FPV-дронів вітчизняний ОПК повністю покриває свою потребу в таких сегментах як бронеавтомобілі, міномети, артилерійські системи, а також частково закриває потребу в ***********.
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01.03.2025 19:11 Відповісти
Було б дуже добре. А кацапьку трампівську мерзоту - на х@й.
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01.03.2025 19:07 Відповісти
Пусті слова...
Для цього потрібно спочатку скасувати право вето в ЄС, щоб поодинокі країни підари куплені пуйлом, дешевим газом та нафтою, не могли блокувати безпекові ініціативи більшості.
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01.03.2025 19:08 Відповісти
Може стати... А може і не стати. Що заважало до цього часу?
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01.03.2025 19:09 Відповісти
Ну і? Чому за 11 років війни, з яких 3 повномасштабної - цю "безпеку" не поставили?
Підказка для Мартенової: безпека - це не коли кацапські шахеди збивають з кулеметів, люб'язно наданих ЄС, безпека - це коли вони взагалі не літають.
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01.03.2025 19:09 Відповісти
Я вважаю, що ми маємо достатньо елементів, волі та інструментів, щоб стати справжнім постачальником безпеки. Джерело: https://censor.net/ua/n3538689

Що це за словосполучення? Постачальник безпеки. Знову гарні , абстрактні заяви. Можна просто зброєю.
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01.03.2025 19:14 Відповісти
@ Чи зможе Європа компенсувати $35 млрд на рік з американської допомоги? Та запросто.
ВВП Європи (+Канада, Австралія та Японія, які зброєю не допомагають, але гроші дають) - це близько $20 трлн. Тобто. компенсувати треба 0,2% їх сукупного ВВП (до 0,2% ВВП, що вони вже дають).

Інфографіка порівняння воєнного потенціалу Європа+Україна зі США, Китаєм та пітьмою.- https://x.com/_thin_red_line_/status/1895827848314953730 тут.
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01.03.2025 19:17 Відповісти
Немного не так. Это Украина может обеспечить безопасность Европы, при условии достаточного снабжения и поддержки. Пока мы деремся, Европа в безопасности. А так, 10% Бундесвера уволилось в первые месяцы нашей войны в 24-м году. Путин за 2000 км перданул, а у них 10% армии разбежалось. Там некому воевать. Если мы сольемся, то дальнейшая судьба Европы довольно предсказуема.
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01.03.2025 21:26 Відповісти
Це було б охрененно.. Але-є певні сумніви -щодо готовності Єс до цього..
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02.03.2025 00:12 Відповісти
 
 