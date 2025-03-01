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Новини Суперечка Трампа та Зеленського
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Волц розповів, що було після суперечки між Трампом, Венсом і Зеленським в Овальному кабінеті

Волтц заявив Зеленському, що час не на вашому боці

Радник президента США з нацбезпеки Майк Волц розповів, що після суперечки президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Білому домі держсекретар Марко Рубіо та інші високопосадовці порадили Трампу припинити переговори із Зеленським.

Про це Волц розповів в інтерв'ю Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Волц сказав, що після того, як преса вийшла, держсекретар Марко Рубіо та інші високопосадовці порадили президенту Дональду Трампу припинити переговори з президентом України Зеленським, а українському лідеру вони сказали, що час покинути Білий дім.

"У нас була зустріч після цієї суперечки і ми більш-менш одностайно порадили президенту, що після цієї образи в Овальному кабінеті, ми просто не бачимо, як це може рухатися вперед, що будь-яка подальша взаємодія з цього моменту буде лише просуванням назад. І це те, що ми сказали президенту Зеленському і його команді", - заявив радник Трампа.

Окрім цього, американський посадовець заперечив що суперечка була спланованою "засідкою".

"Це абсолютно і категорично неправда. Ми прекрасно сиділи в Овальному кабінеті, чекаючи на підписання двома лідерами угоди, яка б економічно зв'язала США та Україну на покоління, з критично важливими мінералами, які потрібні нам, інвестиціями, яких вони потребують... Це міг би бути і повинен був бути позитивний момент для України",- заявив Волтц.

Також посадовець розповів, що сказав Зеленському, що "час не на його стороні" і "американська допомога не є нескінченною".

"Я сказав, дивіться, пане президенте, час тут не на вашому боці, час не на вашому боці на полі бою, час не на вашому боці щодо ситуації у світі, і найголовніше – американська допомога і терпіння американських платників податків не є нескінченною",- заявив радник Трампа.

Читайте також: Стубб про суперечку Трампа та Зеленського: Дипломатична невдача. Переможцем виявився лише Путін

Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищенні тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

Читайте також: Зеленський має повернутися за стіл переговорів із Трампом, - Дуда

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) США (22545) Трамп Дональд (5498) Волц Майк (75)


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Топ коментарі
+55
Зустрілись людина без костюма і костюм без людини
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01.03.2025 21:19
+47
Ніхто нічого Трампону не радив, так як Трампон сам вирішує як йому чинити. Ці всі шавки навколо нього нічого не вирішують.
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01.03.2025 21:19
+38
Україна очікувала в 2022р. на відкриття Другого Фронту проти російського фашизму. Однак чи міг хтось передбачити тоді, що через три роки виснажливої оборони, їй доведеться воювати тепер вже на два фронти.

Світовий поліцейський, якого намагався докликатися заявник, коли його та його сім'ю вбивали в його домі криваві розбійники-людожери, не приїхав на виклик. Крім того цей поліцейський в якості новообраного президента Трампа ще й поспівчував людоїдам, що власник будинку спровокував розбійників до кривавої вакханалії, бо не захотів віддати на поїдання канібалам частини свого тіла та оборонявся, прагнучи вступити в НАТО.

Україна зараз мусить не тільки самотужки оборонятись від російських військових злочинців, але й почати дипломатичну війну та апелювати скаргами в американську "прокуратуру" про бездіяльність світового поліцейського. Бо в американських спецслужбах та Конгресі ще мабуть не знають, що в США переміг агент москви, завдання якого не розкривати, а покривати злочини російських геополітичних розбійників.
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01.03.2025 21:25
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Сторінка 2 з 2
Є така думка, що влітку військові ресурси рашистської пітьми можуть вичерпатися, що змусить ***** замислитись над перемир'ям.
Причиною такої зміни настроїв ворога може стати брак озброєння, а саме - військової техніки, без яких вести бойові дії неможливо.
Пряма мова : "Нічого, ми почекаємо. Зараз в рашистів стадія заперечення. Але до літа, коли почнеться реальний дефіцит техніки на фронті, бо вони вже десь до липня цього року мають вийти на нульові складські залишки, тоді все враз зміниться.
Коли почнуться кавалерійські штурми влітку на конях, а ззаду потягнуться обози на ішаках і верблюдах, а це цілком реально, коли російські танки, БМП і БТРи скінчаться, от тоді вже буде стадія сприйняття, а за тім - уже стадія згоди на всі ті умови, які висуватимуться".
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01.03.2025 21:33 Відповісти
вже чули тих, хто говорив про закінчення ракет, ось-ось...
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01.03.2025 21:35 Відповісти
Побоююсь, що до літа трамп вирішить допомогти своєму другу та вчителю пу американською зброєю та ************ - тими ж хаймарсами, петріотами, може й томагавками...
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02.03.2025 10:09 Відповісти
Літаки з КАБами теж закінчаться?
Вони й зараз майже не використовують важке залізо, вистачає "м'яса".
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02.03.2025 10:59 Відповісти
Дурень думкою багатіє. (Народна мудрість)
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02.03.2025 12:26 Відповісти
Позитивний момент для України...мабуть такий як будапештський меморандум.
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01.03.2025 21:34 Відповісти
Трамп:
- «Молчи! устал я слушать,
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».
Сказал - и на россию ноги поволок...(с)
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01.03.2025 21:34 Відповісти
За стол переговоров вернется не Зе, а Trump. С очень мягкой и приветливой позицией. После общения с теми дядями, которые стоят за спиной Зе.
Эти вбросы уже есть оправдание хамства трампа. Trump!, ты можешь оскорблять конгрессменов и сенаторов, чиновников администрации, жителей америки и т.д.
Но не моих коллег. Приятного общения!
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01.03.2025 21:35 Відповісти
" Марко Рубіо та інші високопосадовці порадили президенту Дональду Трампу припинити переговори з президентом України Зеленським" а перед цим, коли прибув Макрон до Білого дому, ви порадили Трампу не виходити його зустрічати.
то хто ви тоді, як не виродки-інтригани?
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01.03.2025 21:36 Відповісти
"Марко Рубіо і Майк Волц мають терміново піти у відставку", - колишній радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон.
"Якщо вони не підуть зараз, я думаю, що їхня репутація постраждає ще надовго".
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02.03.2025 11:02 Відповісти
після цього шоу вони всім виводком, разом зі своїм когутом, мають піти у відставку.
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02.03.2025 12:05 Відповісти
Постановка спектаклю перед телекамерами пішла не по сценарію і тепер той Волтц продовжує про образу, невдячність і т.п.

Подібне шоу у Овальному кабінеті з пресою, - спектакль для публіки, -- було передбачено з самого початку, ще за декілька тижнів до переговорів.

Це свого роду продовження передвиборної компанії в президенти вже обраним президентом.

У Трампа прорвало все накопичене злою пам'яттю. Всі погані, всі вороги, а Трамп з Путіним стали жертвами правління республіканців і війни, ніби спровокованою Україною.

Це не дипломатія, це не політика, це злоба, яка продовжує виливатися прилюдно - Трамп витягнув перший конверт " Все звалюй на попередника" .

Трамп сам загнав себе у пастку своєї ж злоби: вороги республіканців автоматично стають друзями Трампа.

І сам Путін, який, яко янгол, терпів агресивну зовнішню політику Байдена, як і сам Трамп...

Справді «Amicus meus, inimicus inimici mei» /«Ворог мого ворога - мій друг» точніше мій друг, ворог мого ворога - давня аксіома, яка означає що дві сторони мають/можуть/змушені/... об'єднатися проти їх спільного супротивника.

У нашому випадку Трамп з Путіним... ніби проти Китаю... Перехитрити Китай? Трамп намагається перевербувати Китай. ????

***************************************

P.S. А насправді Вашингтон 20.02.2025... Мюнхен38. Різниця тільки в тому, що в Мюнхен38 не допустили президента Чехословаччини Бенеша?
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01.03.2025 21:37 Відповісти
Волтс и Рубио, вот вам и козлы отпущения если трампа начнут давить внутри страны за его политику, они же ему шептали на ушко!
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01.03.2025 21:41 Відповісти
ці примати там в головуванні трампа поплутали щось - якщо вважають що всі такі ж придурковаті як вони і зійде... це чистий збіг обставин був - що зеленський приіхавши опинився одразу в кругу журналістів і під камери якийсь антихаризматичний венс з підфарбованими ресничками почав втирати якусь ахінею що до нього не виражають поваги чи шо там ця дура верзла, а ще з якого переляку вони на одяг звертати увагу почали? а коли з єміратів в паранжі хтось чи Муді цей з індії в кальсонах тоді ок? да?
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01.03.2025 21:41 Відповісти
Саме так, я не здивуюся шо зеля можливо і не хтів туда шурувати взнавши про пресошлюх в кабінеті при преземлені в США, але сталося як сталося, не прийшов би, біда, нас кинути пробують, але прийшов, КЛОУН витримав гімнонапор в овальному кабінеті, і тепер КЛОУН це трамп і його доббі венс!!!
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01.03.2025 21:54 Відповісти
а чого вони з кацапами там десь в оає чи туреччині не під камери бачаться?, я б хотів щоб поржати подивитись як підфарбований венс казав коняці лаврову типу "ти нас не поважаєш" чи шось таке... а взагалі - імпічменту їм поскоріше щоб не ганьбились і не мучились
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01.03.2025 21:57 Відповісти
Якщо китайці нападуть на Тайвань, та почнуть воювати с американцями то мені особисто буде ***** на них. А то звикли за собою тягати купу союзників. Так було в Кореї, Іраку, Афганістані. Хай спробують самі.
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01.03.2025 21:44 Відповісти
Так трапони можуть кинути Тайвань, і я навіть не здивуюся
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01.03.2025 22:30 Відповісти
Так вони ще перед виборами заявляли, що їх політика буде набагато більш ізоляціоністською, ніж демократів. А це Венс ще в 2022-ому казав, що йому по фіг, що буде з Україною
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02.03.2025 09:57 Відповісти
Є в мене підозра (і не тільки у мене), що трампони ОБОВ'ЯЗКОВО кинуть Тайвань. Вони рохраховують, що це їхній білет до клубу Великих Вічних Володарів світу! Україну - путіну, Тайвань - си, Канаду з Гренландією - собі. І заживьооом!
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02.03.2025 10:16 Відповісти
Когда Китай получит Сибирь и соответственно всё что там зарыто, то Штатам, разосравшимся с Европой, будет весьма не сладко. Мне так кажется.
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02.03.2025 17:08 Відповісти
вляпались трампонисты глубоко и омерзительно ! А расхлебывать эти нечистоты американской нации !
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01.03.2025 21:45 Відповісти
подальше перебування зеленого при владі веде Україну до катастрофи.думайте поки не пізно - бо вивезуть вас ***** в тайгу.
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01.03.2025 21:46 Відповісти
А дцрашки всееее блеют по пуйло методичке )) и что ж вы такие тупые то, даунбасы
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02.03.2025 07:07 Відповісти
засунь собі свій прапор в сраку.
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02.03.2025 07:24 Відповісти
Ти, орел, я маю надію, що в цахалі? Тоді чому твої соплемінники в Україні тільки окупували владні кабінети, а на фронтах, ніц. Це по якій методичці?
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02.03.2025 08:15 Відповісти
"І прийде час, коли Байден буде здаватися янголочком."(С) Євангеліє від Луки Самаритяніна
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01.03.2025 21:48 Відповісти
ЯКШО БИ ЗЕЛЕНСЬКИЙ НЕПОЇХАВ БИ ДО США, ТО ЗАЯВА БУЛА БИ ТОЮ Ж САМОЮ - ,,ЗЕЛЕНСЬКИЙ НЕБАЖАЄ МИРА, ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРОЯВИВ НЕПОВАГУ ДО США БО ВІН НЕПРИЇХАВ ДО США." ???

Більше того завжди і усюди усі ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЇ РОБЛЯТЬСЯ ПІСЛЯ УКЛАДАННЯ УСІЛЯКИХ УГОД.
АЖ НІЯК НІ ДО.
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01.03.2025 21:50 Відповісти
А його не запрошували , він через Макрона сам напросився .
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02.03.2025 00:31 Відповісти
Якби ви грали чесно і відкрито, а не водили шури-мури з КГБшником - тоді питань нема
А так ви виглядаєте як банда ганстерів які захопили Білий Дім
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01.03.2025 21:52 Відповісти
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01.03.2025 21:53 Відповісти
Трамп знову заявив про 350 мільярдів і Зленський проковтнув.
Макрон не проковтув, а поправив Трампа.
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01.03.2025 21:55 Відповісти
А ти чому проковтнув?
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01.03.2025 23:35 Відповісти
А трампу больше и говорить нечего. Замкнуло его. Дурак он
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02.03.2025 07:08 Відповісти
хотели как с индейцами . за побрякушки полезные ископаемые забрать
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01.03.2025 22:01 Відповісти
Що вони там радили, вони самі обосрані щоб завтра не звільнили. Покривають Рижого який від загострення деменційного старечого слабоумства та нападу нервової асфіксії викинув Вову з дому як паршивого кота з хати.
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01.03.2025 22:01 Відповісти
Джеді венс ШОК. Це сраний нарцис
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01.03.2025 22:07 Відповісти
Все, до чого доторкається труп - перетворюється в руїну. Подивіться розвалини "імперії трупа" в Атлантік-Сіті, щоб уявити що буде там, куди запустив свої лапи труп.
Зеленський показав себе справжнім патріотом України!
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01.03.2025 22:11 Відповісти
У справжнього патріота друзі дитинства, типу кірюші тимошенка, котрий має честь, бережуть її не по тилам, грабуючи Україну, а на фронтах. Але тобі малоросу в піндосостані цього не зрозуміти.
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02.03.2025 08:21 Відповісти
Бреше, як кацап.
Якби хотіли підписати, то зробили б це за закритими дверима і до преси.
А хотіли відразу скандал, тому почали одразу з публічного "спектакля".
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01.03.2025 22:26 Відповісти
Блюдолизи…, Трамп намагається виглядати як справжній монарх й оточив себе справжніми блазнями, які говорять й радять тільки те що подобається високому пану… це огидно…
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01.03.2025 22:29 Відповісти
якщо попросити ШІ проаналізувати цей діалог між Трампом та Зеленським (дякуємо за текстову версію!), то навіть він зрозуміє що:
-
Цей діалог містить багато рівнів комунікації: політичну риторику, дипломатичне протистояння, спроби домінування у розмові та відстоювання власних позицій. Давай розберемо основні деталі:

1. Стилі комунікації:
• Трамп: Упевнений, домінантний, демонстративно зверхній. Він намагається показати свою силу через різку риторику, маніпуляції та знецінення позиції співрозмовника. Він не відповідає прямо, ухиляється, змінює тему, застосовує сарказм і повторює меседж про «відсутність карт у Зеленського».
• Зеленський: Відстоює позицію, намагається роз'яснити реальність війни, ставить запитання. Він наполягає на тому, що Україна не може просто погодитися на "мир" без гарантій. Замість агресії вибирає спокійний тон, що контрастує з напором Трампа.
• Венс: Його стиль - це промови, орієнтовані на виправдання позиції Трампа. Він вдається до пасивної агресії, звинувачуючи Зеленського в невдячності. Водночас намагається грати в "голос розуму", відводячи дискусію від відповідальності США.

2. Головні лінії конфлікту:
• Україна vs США (Зеленський vs Трамп & Венс)
• Зеленський наголошує, що війна триває давно і що жоден президент США не зміг її зупинити.
• Трамп та Венс наполягають, що без США Україна нічого не варта.
• Венс звинувачує Зеленського у невдячності, відволікаючи від питання відповідальності Росії.
• Трамп постійно повторює, що «Зеленський не має карт», щоб показати, що Україна в слабкій позиції.
• Трамп vs Байден
• Трамп використовує розмову для політичної атаки на Байдена, говорячи про слабкість нинішньої адміністрації.
• Він навмисно повертає тему до «скандалів Байдена» замість розгляду реальної ситуації в Україні.
• Реальність війни vs Ілюзія контролю
• Зеленський говорить про загибель людей і порушення домовленостей Росією.
• Трамп і Венс натомість просувають ідею «дипломатичного вирішення» (яке не має конкретних деталей).

3. Маніпуляції та риторичні прийоми:
• Повторення меседжів («у вас немає карт», «ви повинні бути вдячні», «ми дали вам зброю») для закріплення домінантної позиції.
• Перекручування слів Зеленського (наприклад, Трамп знущається над його відповідями, перекручує його заяви про перемир'я).
• Знецінення та тиск - натяки на те, що Україна не має вибору, що їй диктують умови.
• Сарказм і знущання («Ви не знаєте, що ми відчуємо», «Ми дали вам чортові 350 мільярдів», «Ви дозволили собі бути в такій поганій ситуації»).

4. Динаміка взаємодії:
• Спочатку Зеленський намагається дискутувати.
• Венс і Трамп перебивають його, переводять тему, маніпулюють відповідями.
• Поступово Трамп повністю контролює розмову, задаючи агресивний тон.
• Венс підтримує його, натискаючи на тему «невдячності».
• До кінця діалогу Трамп повністю домінує, підкреслюючи свою владу та намагаючись принизити Зеленського.

5. Висновки:

Це не просто суперечка, а демонстрація владної ієрархії, де Трамп намагається показати Зеленського як «слабкого гравця». Риторика Трампа побудована так, щоб звести його позицію до примусової угоди: «або ви приймаєте мої умови, або вам буде ще гірше».

Зеленський, попри маніпулятивний тиск, намагається говорити про факти і реальні наслідки війни. Його основний аргумент - Росія вже порушувала угоди, тому «просто домовитися» не є рішенням. Але Трамп не цікавиться аргументами, його мета - нав'язати наратив про контроль США та їхню абсолютну силу.

Це розмова не про мир, а про політичне домінування і використання війни як важеля тиску.
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01.03.2025 22:40 Відповісти
Все це, для політика, який думає не про свої рейтинги і боїться перевиборів, як чорт ладану, а думає про свою, підкреслюю свою країну, а не об'єкт грабунку, закінчилося б переведенням стрілок та заявою, що це не обговорюється в присутності журналістів.
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02.03.2025 08:29 Відповісти
Схоже славетна історія США добігає свого кінця. З шулерами та мародерами ніхто справу мати не буде. Слово "джентльмени" повинно зникнути з лексикону американців. Амінь.
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01.03.2025 22:41 Відповісти
Нам багато чого підказує сама Природа. Але чи піде "американський орел" на такий крок?
https://ukr.media/animals/365604/ Ось, що робить орел, коли доживає до старості
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02.03.2025 11:17 Відповісти
Доречі, історія США якраз і розпочиналася шулерами та мародерами
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02.03.2025 11:21 Відповісти
Нецікаво вже що там відбувалось..сша це біля Канади?
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01.03.2025 23:00 Відповісти
десьміж Канадою і Мексикою
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01.03.2025 23:13 Відповісти
another asshole... your trump said all the bad things about Obama and Biden is he so respectful to usa? f... you all... traitors
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01.03.2025 23:01 Відповісти
Це добре, що витурили і що цей дурень зізнався в тиску та шантажі. Потрібно терміново розповсюдити в американських ЗМІ оце -

3. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ( 994_055 ) утримуватись від економічного
тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам
здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким
чином отримати будь-які переваги.

4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї.
Будапешт, 5 грудня 1994 року. Підпис У. Клінтон
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02.03.2025 00:39 Відповісти
100 процентів, що Волтц нічого не говорив. Всі ці слова - хочуть дезавуювати останнє слово Чубчика, він сам злякався того того, що наляпав і пішов з кабінету. Почитайте в стенограмі. Так завоняло вмістом чемоданчика Х.....що тепер стряпчі наввипередки переводять стрілки. Колективний осуд так сказати. А все просто, Венс у Мюнхені послав усю Європу н......, а тут Донні зустрічається з Макроном, Стармером веде з нимии душевні розмови, шуткують, обмінюються запрошеннями. І дует, як нічого не бувало, приїхав підписувати сдєлку. Маск і Тіль образились, нє той дорогой ідєм, анука задай їм всім жару. От і задав.
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02.03.2025 01:19 Відповісти
Пробухал несколько дней ты штоль, ванька?
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02.03.2025 07:10 Відповісти
Та ні, він просто уникнув перевиборів у цьому році. Адже прекрасно розумів, що гарантій стопудових безпеки йому ніхто не дасть, а наступний крок після перемир'я, це перевибори, а після них відповідальність за все, що наробив за шість років. Гарантія безпеки для країни одна, це своя сильна армія та по мах. своя зброя. А мати це та грабувати та обдирати країну, як липку, речі не сумісні. Виявляється будуючи великий ісраєль, можна дійти в зовсім інший кінцевий пункт, наприклад велику хозарію.
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02.03.2025 08:42 Відповісти
+42 Oleg K #589544

Ніхто нічого Трампону не радив, так як Трампон сам вирішує як йому чинити. Ці всі шавки навколо нього нічого не вирішують.

Пан Олег абсолютно правий. Почалось усвідомлення огидної істеричної поведінки Трампа і Венса, їх хамського зверхнього ставлення до президента воюючої дружньої країни. Тепер вину за наслідки треба списати на "недолуге" оточення.
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02.03.2025 08:41 Відповісти
У трампа, як і у зелі, негативні результати у зовнішній політиці. Наша зовнішня політика тримається на мужності нашого народу, а от на чому буде триматися зовнішня політика Америки ще ніхто вже не знає. ❤️🇺🇦❤️
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02.03.2025 09:13 Відповісти
На нестоячому прутні Трампа. У путіна він теж не стоїть
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02.03.2025 10:31 Відповісти
Правда політика стоїть на жіночій розкішниці підперта прутнем мов колом. А от шо робити коли кіл підпирати не може від старості
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02.03.2025 10:34 Відповісти
Все розкладено по поличках
https://espreso.tv/ne-shukayte-nashoi-pomilki-v-chuzhiy-provokatsii Не шукайте нашої помилки в чужій провокації
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02.03.2025 11:19 Відповісти
Складається враження . що тут зібрались одні личинки зільоного піздєжа....вгомоніться тварини продажні...ви як були ніким , так і ніким і залишитесь. А ваш зільоний лідєр вдавиться своєю невдячністю і безтоковістю.
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02.03.2025 17:27 Відповісти
Та треба того Зеленського ******* було, може витрезезвів, в том і справа, він не воює, його родина не воює, а він як казав нічого нікому не винен
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02.03.2025 21:09 Відповісти
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