Волц розповів, що було після суперечки між Трампом, Венсом і Зеленським в Овальному кабінеті

Радник президента США з нацбезпеки Майк Волц розповів, що після суперечки президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Білому домі держсекретар Марко Рубіо та інші високопосадовці порадили Трампу припинити переговори із Зеленським.

Про це Волц розповів в інтерв'ю Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Волц сказав, що після того, як преса вийшла, держсекретар Марко Рубіо та інші високопосадовці порадили президенту Дональду Трампу припинити переговори з президентом України Зеленським, а українському лідеру вони сказали, що час покинути Білий дім.

"У нас була зустріч після цієї суперечки і ми більш-менш одностайно порадили президенту, що після цієї образи в Овальному кабінеті, ми просто не бачимо, як це може рухатися вперед, що будь-яка подальша взаємодія з цього моменту буде лише просуванням назад. І це те, що ми сказали президенту Зеленському і його команді", - заявив радник Трампа.

Окрім цього, американський посадовець заперечив що суперечка була спланованою "засідкою".

"Це абсолютно і категорично неправда. Ми прекрасно сиділи в Овальному кабінеті, чекаючи на підписання двома лідерами угоди, яка б економічно зв'язала США та Україну на покоління, з критично важливими мінералами, які потрібні нам, інвестиціями, яких вони потребують... Це міг би бути і повинен був бути позитивний момент для України",- заявив Волтц.

Також посадовець розповів, що сказав Зеленському, що "час не на його стороні" і "американська допомога не є нескінченною".

"Я сказав, дивіться, пане президенте, час тут не на вашому боці, час не на вашому боці на полі бою, час не на вашому боці щодо ситуації у світі, і найголовніше – американська допомога і терпіння американських платників податків не є нескінченною",- заявив радник Трампа.

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Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищенні тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

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