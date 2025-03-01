Волц розповів, що було після суперечки між Трампом, Венсом і Зеленським в Овальному кабінеті
Радник президента США з нацбезпеки Майк Волц розповів, що після суперечки президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Білому домі держсекретар Марко Рубіо та інші високопосадовці порадили Трампу припинити переговори із Зеленським.
Про це Волц розповів в інтерв'ю Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.
Волц сказав, що після того, як преса вийшла, держсекретар Марко Рубіо та інші високопосадовці порадили президенту Дональду Трампу припинити переговори з президентом України Зеленським, а українському лідеру вони сказали, що час покинути Білий дім.
"У нас була зустріч після цієї суперечки і ми більш-менш одностайно порадили президенту, що після цієї образи в Овальному кабінеті, ми просто не бачимо, як це може рухатися вперед, що будь-яка подальша взаємодія з цього моменту буде лише просуванням назад. І це те, що ми сказали президенту Зеленському і його команді", - заявив радник Трампа.
Окрім цього, американський посадовець заперечив що суперечка була спланованою "засідкою".
"Це абсолютно і категорично неправда. Ми прекрасно сиділи в Овальному кабінеті, чекаючи на підписання двома лідерами угоди, яка б економічно зв'язала США та Україну на покоління, з критично важливими мінералами, які потрібні нам, інвестиціями, яких вони потребують... Це міг би бути і повинен був бути позитивний момент для України",- заявив Волтц.
Також посадовець розповів, що сказав Зеленському, що "час не на його стороні" і "американська допомога не є нескінченною".
"Я сказав, дивіться, пане президенте, час тут не на вашому боці, час не на вашому боці на полі бою, час не на вашому боці щодо ситуації у світі, і найголовніше – американська допомога і терпіння американських платників податків не є нескінченною",- заявив радник Трампа.
Суперечка Трампа та Зеленського
Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.
Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищенні тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.
Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.
У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.
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Причиною такої зміни настроїв ворога може стати брак озброєння, а саме - військової техніки, без яких вести бойові дії неможливо.
Пряма мова : "Нічого, ми почекаємо. Зараз в рашистів стадія заперечення. Але до літа, коли почнеться реальний дефіцит техніки на фронті, бо вони вже десь до липня цього року мають вийти на нульові складські залишки, тоді все враз зміниться.
Коли почнуться кавалерійські штурми влітку на конях, а ззаду потягнуться обози на ішаках і верблюдах, а це цілком реально, коли російські танки, БМП і БТРи скінчаться, от тоді вже буде стадія сприйняття, а за тім - уже стадія згоди на всі ті умови, які висуватимуться".
Вони й зараз майже не використовують важке залізо, вистачає "м'яса".
- «Молчи! устал я слушать,
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».
Сказал - и на россию ноги поволок...(с)
Эти вбросы уже есть оправдание хамства трампа. Trump!, ты можешь оскорблять конгрессменов и сенаторов, чиновников администрации, жителей америки и т.д.
Но не моих коллег. Приятного общения!
то хто ви тоді, як не виродки-інтригани?
"Якщо вони не підуть зараз, я думаю, що їхня репутація постраждає ще надовго".
Подібне шоу у Овальному кабінеті з пресою, - спектакль для публіки, -- було передбачено з самого початку, ще за декілька тижнів до переговорів.
Це свого роду продовження передвиборної компанії в президенти вже обраним президентом.
У Трампа прорвало все накопичене злою пам'яттю. Всі погані, всі вороги, а Трамп з Путіним стали жертвами правління республіканців і війни, ніби спровокованою Україною.
Це не дипломатія, це не політика, це злоба, яка продовжує виливатися прилюдно - Трамп витягнув перший конверт " Все звалюй на попередника" .
Трамп сам загнав себе у пастку своєї ж злоби: вороги республіканців автоматично стають друзями Трампа.
І сам Путін, який, яко янгол, терпів агресивну зовнішню політику Байдена, як і сам Трамп...
Справді «Amicus meus, inimicus inimici mei» /«Ворог мого ворога - мій друг» точніше мій друг, ворог мого ворога - давня аксіома, яка означає що дві сторони мають/можуть/змушені/... об'єднатися проти їх спільного супротивника.
У нашому випадку Трамп з Путіним... ніби проти Китаю... Перехитрити Китай? Трамп намагається перевербувати Китай. ????
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P.S. А насправді Вашингтон 20.02.2025... Мюнхен38. Різниця тільки в тому, що в Мюнхен38 не допустили президента Чехословаччини Бенеша?
Більше того завжди і усюди усі ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЇ РОБЛЯТЬСЯ ПІСЛЯ УКЛАДАННЯ УСІЛЯКИХ УГОД.
АЖ НІЯК НІ ДО.
А так ви виглядаєте як банда ганстерів які захопили Білий Дім
Макрон не проковтув, а поправив Трампа.
Зеленський показав себе справжнім патріотом України!
Якби хотіли підписати, то зробили б це за закритими дверима і до преси.
А хотіли відразу скандал, тому почали одразу з публічного "спектакля".
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Цей діалог містить багато рівнів комунікації: політичну риторику, дипломатичне протистояння, спроби домінування у розмові та відстоювання власних позицій. Давай розберемо основні деталі:
1. Стилі комунікації:
• Трамп: Упевнений, домінантний, демонстративно зверхній. Він намагається показати свою силу через різку риторику, маніпуляції та знецінення позиції співрозмовника. Він не відповідає прямо, ухиляється, змінює тему, застосовує сарказм і повторює меседж про «відсутність карт у Зеленського».
• Зеленський: Відстоює позицію, намагається роз'яснити реальність війни, ставить запитання. Він наполягає на тому, що Україна не може просто погодитися на "мир" без гарантій. Замість агресії вибирає спокійний тон, що контрастує з напором Трампа.
• Венс: Його стиль - це промови, орієнтовані на виправдання позиції Трампа. Він вдається до пасивної агресії, звинувачуючи Зеленського в невдячності. Водночас намагається грати в "голос розуму", відводячи дискусію від відповідальності США.
2. Головні лінії конфлікту:
• Україна vs США (Зеленський vs Трамп & Венс)
• Зеленський наголошує, що війна триває давно і що жоден президент США не зміг її зупинити.
• Трамп та Венс наполягають, що без США Україна нічого не варта.
• Венс звинувачує Зеленського у невдячності, відволікаючи від питання відповідальності Росії.
• Трамп постійно повторює, що «Зеленський не має карт», щоб показати, що Україна в слабкій позиції.
• Трамп vs Байден
• Трамп використовує розмову для політичної атаки на Байдена, говорячи про слабкість нинішньої адміністрації.
• Він навмисно повертає тему до «скандалів Байдена» замість розгляду реальної ситуації в Україні.
• Реальність війни vs Ілюзія контролю
• Зеленський говорить про загибель людей і порушення домовленостей Росією.
• Трамп і Венс натомість просувають ідею «дипломатичного вирішення» (яке не має конкретних деталей).
3. Маніпуляції та риторичні прийоми:
• Повторення меседжів («у вас немає карт», «ви повинні бути вдячні», «ми дали вам зброю») для закріплення домінантної позиції.
• Перекручування слів Зеленського (наприклад, Трамп знущається над його відповідями, перекручує його заяви про перемир'я).
• Знецінення та тиск - натяки на те, що Україна не має вибору, що їй диктують умови.
• Сарказм і знущання («Ви не знаєте, що ми відчуємо», «Ми дали вам чортові 350 мільярдів», «Ви дозволили собі бути в такій поганій ситуації»).
4. Динаміка взаємодії:
• Спочатку Зеленський намагається дискутувати.
• Венс і Трамп перебивають його, переводять тему, маніпулюють відповідями.
• Поступово Трамп повністю контролює розмову, задаючи агресивний тон.
• Венс підтримує його, натискаючи на тему «невдячності».
• До кінця діалогу Трамп повністю домінує, підкреслюючи свою владу та намагаючись принизити Зеленського.
5. Висновки:
Це не просто суперечка, а демонстрація владної ієрархії, де Трамп намагається показати Зеленського як «слабкого гравця». Риторика Трампа побудована так, щоб звести його позицію до примусової угоди: «або ви приймаєте мої умови, або вам буде ще гірше».
Зеленський, попри маніпулятивний тиск, намагається говорити про факти і реальні наслідки війни. Його основний аргумент - Росія вже порушувала угоди, тому «просто домовитися» не є рішенням. Але Трамп не цікавиться аргументами, його мета - нав'язати наратив про контроль США та їхню абсолютну силу.
Це розмова не про мир, а про політичне домінування і використання війни як важеля тиску.
https://ukr.media/animals/365604/ Ось, що робить орел, коли доживає до старості
3. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ( 994_055 ) утримуватись від економічного
тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам
здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким
чином отримати будь-які переваги.
4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї.
Будапешт, 5 грудня 1994 року. Підпис У. Клінтон
Ніхто нічого Трампону не радив, так як Трампон сам вирішує як йому чинити. Ці всі шавки навколо нього нічого не вирішують.
Пан Олег абсолютно правий. Почалось усвідомлення огидної істеричної поведінки Трампа і Венса, їх хамського зверхнього ставлення до президента воюючої дружньої країни. Тепер вину за наслідки треба списати на "недолуге" оточення.
https://espreso.tv/ne-shukayte-nashoi-pomilki-v-chuzhiy-provokatsii Не шукайте нашої помилки в чужій провокації