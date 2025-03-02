Тривають важкі бої в районі Костянтинополя та Скудного, - ОСУВ "Хортиця"

Упродовж минулої доби, 1 березня 2025 року, на Куп’янському напрямку ворог проводив штурмові дії неподалік Новоосинового та Загризового. Атаки окупантів відбито.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Лиманському напрямку ворожі штурмові групи безуспішно атакували укріплення наших військ в районах Нового, Новомихайлівки та Ямполівки.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Торецькому напрямку противник за підтримки авіації та артилерії атакував наші позиції неподалік Кримського, Дачного та в Торецьку. Авіаційних ударів зазнали Костянтинівка та Торецьк. Окупанти намагалися перекидати особовий склад автомобілями та бронетехнікою, але втратили танк та два авто. Сили оборони продовжують стримувати натиск, знищуючи переважаючі сили противника.

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"На Покровському напрямку окупанти атакували наші оборонні порядки в районах Водяного Другого, Променя, Піщаного, Удачного, Преображенки, Богданівки, Андріївки та Улакли. В напрямку Єлизаветівки противник намагався переміщувати особовий склад на мотоциклах, втративши три з них. Атака ворога захлинулася", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що на Новопавлівському напрямку штурмові групи противника атакували в районі Костянтинополя та Скудного. Противник намагається реалізувати чисельну перевагу та розвивати наступ. Тривають важкі бої.

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Напередодні в ОСУВ "Хортиця" інформували, що ворог зруйнував деякі позиції Сил оборони у Торецьку.