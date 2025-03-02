Знищено 63 із 79 "Шахедів", ще 16 дронів - локаційно втрачені, - Повітряні сили

У ніч на 2 березня 2025 року війська РФ атакували 79-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Скільки дронів знищила наша ППО?

За даними Повітряних сил, станом на 08.30 підтверджено збиття 63-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

16 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти атакують Україну ударними БпЛА, - Повітряні сили (оновлено)

Наслідки

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Хмельниччина та Запоріжжя.

Як повідомлялося, на Хмельниччині через нічну дронову атаку є постраждала, пошкоджено цивільну інфраструктуру, ЛЕП та ангар.