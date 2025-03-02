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Новини заява Макрона після суперечки Зеленського і Трампа
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Якщо Путіна не зупинити, він може напасти на Молдову і, можливо, на Румунію, - Макрон

Еманнюель Макрон про війну в Україні

Російський диктатор Володимир Путін, якщо його не зупинити в Україні, може спробувати вторгнутися в Молдову та Румунію.

Про це виданню La Tribune заявив президент Франції Емманюель Макрон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що Росія становить як ніколи екзистенційну небезпеку для Європи.

"На наших кордонах переозброєна та агресивна Росія. Він (Путін. - Ред.) здійснює терористичні дії та масштабні кампанії дезінформації тут в Європі", - сказав Макрон.

На думку президента Франції, якщо Путіна ніхто не зупинить, він "обов’язково піде до Молдови і, можливо, далі до Румунії".

Також читайте: Відмежування від України не в інтересах США, - Макрон

"На карту поставлена ​​наша безпека", - додав Макрон.

Автор: 

Молдова (2063) росія (64946) Румунія (1158) Макрон Емманюель (1453)


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Топ коментарі
+9
***** і від Константинополя б не відмовився...
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02.03.2025 11:10
+9
Це імітація бурної діяльності - будемо багато *******, але нічого не робити. Популізм сьогодні в моді, люмпени на це ведуться
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02.03.2025 11:27
+5
і можливо до Франції і до всіх по черзі
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02.03.2025 11:16
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Як то кажуть не торкаєтеся цього л.йна бо в них там медовий місяць намічається
У США працюють над планом перезапуску "Північного потоку-2", який може відновити відносини між США і росією - FT
https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/v-ssha-rozrobili-plan-vidnovlennja-roboti-pivnichnoho-potoku-2-ft.html
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02.03.2025 11:10 Відповісти
Крім патетики бажано і дати зброї на десятки мільярдів євро. А так сотрясєніє воздуха.
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02.03.2025 11:38 Відповісти
північний потік для Європи - а америка тут причому?
думаєш будуть реверсом качати американський скрапленний газ з портів Амстердаму до росії?
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02.03.2025 13:15 Відповісти
***** і від Константинополя б не відмовився...
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02.03.2025 11:10 Відповісти
константинополь це у них ідея фікс.
для ісконного правоправильномосквославія тільки і столиці східного християнства і бракує
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02.03.2025 11:12 Відповісти
До чого ці балачки - де вже ті "Дикі гуси" з Франціі
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02.03.2025 11:11 Відповісти
гуси прилетіли ще пів часу назад
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02.03.2025 11:13 Відповісти
https://suspilne.media/703530-zelenskij-pro-zaavi-makrona-sodo-vidpravki-vijsk-vasi-diti-ne-zaginut-v-ukraini/ Зеленський - про заяви Макрона щодо відправки військ



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11 бер. 2024 р. - Президент підкреслив, що Україні не потрібні іноземні війська на своїй території
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02.03.2025 11:14 Відповісти
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02.03.2025 11:29 Відповісти
Лідор 11 березня 2024 року ще вірив, що перемогти ***** він зможе й без залужних та генералів. дЄрмак його переконав. Навіть без ЗСУ. Санкціями на Пороха та саджанням волонтерів в СІЗО.
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02.03.2025 13:10 Відповісти
пробачте, інших нема - тікі зелені...
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02.03.2025 11:38 Відповісти
ну і що ? ну зберетесь на якийсь самміт, накинете пару санкцій, висловите стурбованість, згадаєте про червоні лінії.. і далі по норах
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02.03.2025 11:15 Відповісти
і можливо до Франції і до всіх по черзі
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02.03.2025 11:16 Відповісти
це точно каже Президент Франції?
таке враження шо їх по обьяві на стовбі набирають...
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02.03.2025 11:16 Відповісти
такий чяс, брати...
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02.03.2025 11:18 Відповісти
На думку президента Франції, якщо Путіна ніхто не зупинить Джерело: https://censor.net/ua/n3538745
точно... на його думку десь є хтось хто має зупинити уйло.. але це точно ані Європа, а ні Франція..
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02.03.2025 11:20 Відповісти
як виявилось, з півтора вже місяця як, - і не Америка
сумно, панове....
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02.03.2025 11:24 Відповісти
Це імітація бурної діяльності - будемо багато *******, але нічого не робити. Популізм сьогодні в моді, люмпени на це ведуться
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02.03.2025 11:27 Відповісти
на нато рашка не полезет.
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02.03.2025 12:15 Відповісти
Давайте нормальну зброю, війська і зупиняй... чи як його по іншому зупинити, очевидно, що ресурсами України це зробити не реально...
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02.03.2025 11:26 Відповісти
Але якщо на раша та прозвучить "Вставай страна огромная "
То буде дзвіночком
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02.03.2025 11:28 Відповісти
шо значить може? якщо б не Україна Молдови вже б не було
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02.03.2025 11:29 Відповісти
давай Макроша, дави на них.
адеквати, давайте вже щось робіть!
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02.03.2025 11:29 Відповісти
Коридор на придністров'я і до свого дружбана Орбана ***** полюбому буде пробивати. Коли 10 років я казав що потрібно підривати мости в крим бо ***** обов'язково полізе пробивати сухопутний коридор то всі верещали що я зрадофіл і цього не буде бо ми ого го як покажемо рашистам. Так і зараз, якщо підпишем перемир'я то ***** рване на Білгород-Дністровський поки нас Тампон буде тримати за руки щоб ми не зірвали перемир'я. Тоді ***** вб'є зразу двох зайців. Відриже Україну від Чорного моря повністю взявши в кільце і поставить свої війська з ядерними боєголовками майже в Європі щоб шантажувати
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02.03.2025 11:30 Відповісти
⚡️Велика Британія разом із Францією та «можливо, однією чи двома іншими країнами» працюватиме з Києвом над тим, щоб зупинити війну. Узгоджений мирний план буде представлений США, - прем'єр Британії.
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02.03.2025 11:30 Відповісти
Ну а вам що з того?
Висловлювати занепокоєння і стурбованості ви навчилися: аж від зубів відскакує!
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02.03.2025 11:38 Відповісти
якщо... ,,..здійснює терористичні дії.."(с) , то чому не визнано державою-тарористом?
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02.03.2025 11:38 Відповісти
Хватит речей, пора делать дело, давайте оружие, чтобы Украина защищала себя и вас.
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02.03.2025 11:38 Відповісти
Безумовно.Молдова та Румунія,а там кордон з союзною Сербією.
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02.03.2025 11:49 Відповісти
Макрон, а тепер скажи як підскочила закупка енергоресурсів у кацапстана за час війни в твоїй Франції?
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02.03.2025 11:50 Відповісти
Нехай нападає, Україна немає сили, щоб стримувати такий вал виродків
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02.03.2025 11:51 Відповісти
Якщо Путіна не зупинити, він може напасти на Молдову і, можливо, на Румунію

Одразу ж після тупцювання на Покровському напрямку.
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02.03.2025 12:02 Відповісти
Ну то допоможіть зупинити, а не висловлюйте нескінченні занепокоєння та обіцяники-цяцянки
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02.03.2025 12:05 Відповісти
Украинцам следует, послать Трампона и шоблу гопников за сруским кораблем !
Немедленно, без предварительных условий, начать прямые переговоры с кацапами о прекращении огня.
Привлечение международных наблюдателей ЕС, Турции, Китая и других стран, чтобы обеспечить объективность и поддержку процесса. !
Незамедлительно начать "ТАЙНЫЕ" переговоры с Китаем о военном сотрудничестве и взаимопомощи !
Заключить "тайную" сделку о представлении льготных концессий для китайского бизнеса в в сфере разработки природных ресурсов и других секторов экономики.
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02.03.2025 12:06 Відповісти
Росія буде нападати завжди.Царі там змінюються,то пияк,то дебіл,але обов"язково потім приходить агресор і починає "сабірать зємлі".Цю агресію влив в москалів разом зі спермою кривоногий монгол Бату-хана,зловивши на вулиці Машку.Машка отряхнулася і понесла ген найбільшого в світі завойовника через віки...І це не зміниш,це буде завжди...
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02.03.2025 12:30 Відповісти
Чому саме на Молдову і, можливо, на Румунію? А не, наприклад, на Літву або Єстонію?
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02.03.2025 12:34 Відповісти
Думаю, зупинити допоможе черговий саміт, коаліція, консультації і спільне ком'юніке.
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02.03.2025 12:35 Відповісти
Бухарест просто замінить прапори на червоні як це було у Другу світову.
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02.03.2025 12:47 Відповісти
и на вашу францию тоже!
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02.03.2025 12:57 Відповісти
Головне у промові. "... ніхто не зупинить ..." То кого він бачить в кандидати ... хто зупинить ? Звісно, краще гуртом. Але страшно ? Як було з гітлером. Проте, французи показали, що не всім було страшно під Дюнкерком.
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02.03.2025 13:18 Відповісти
у Франції з географічними картами проблеми?
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02.03.2025 17:18 Відповісти
Млять ви мали три роки щоб наклепати озброєння і задушити росію реальними санкціями.
Роздупліться хоч зараз, це не війна України, це війна проти європейської демократії.
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02.03.2025 21:48 Відповісти
 
 