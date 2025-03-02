Якщо Путіна не зупинити, він може напасти на Молдову і, можливо, на Румунію, - Макрон

Російський диктатор Володимир Путін, якщо його не зупинити в Україні, може спробувати вторгнутися в Молдову та Румунію.

Про це виданню La Tribune заявив президент Франції Емманюель Макрон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що Росія становить як ніколи екзистенційну небезпеку для Європи.

"На наших кордонах переозброєна та агресивна Росія. Він (Путін. - Ред.) здійснює терористичні дії та масштабні кампанії дезінформації тут в Європі", - сказав Макрон.

На думку президента Франції, якщо Путіна ніхто не зупинить, він "обов’язково піде до Молдови і, можливо, далі до Румунії".

Також читайте: Відмежування від України не в інтересах США, - Макрон

"На карту поставлена ​​наша безпека", - додав Макрон.