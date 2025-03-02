Якщо Путіна не зупинити, він може напасти на Молдову і, можливо, на Румунію, - Макрон
Російський диктатор Володимир Путін, якщо його не зупинити в Україні, може спробувати вторгнутися в Молдову та Румунію.
Про це виданню La Tribune заявив президент Франції Емманюель Макрон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він зазначив, що Росія становить як ніколи екзистенційну небезпеку для Європи.
"На наших кордонах переозброєна та агресивна Росія. Він (Путін. - Ред.) здійснює терористичні дії та масштабні кампанії дезінформації тут в Європі", - сказав Макрон.
На думку президента Франції, якщо Путіна ніхто не зупинить, він "обов’язково піде до Молдови і, можливо, далі до Румунії".
"На карту поставлена наша безпека", - додав Макрон.
Топ коментарі
+9 ПП Уксусов
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+9 zakvova
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+5 Орест К.
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думаєш будуть реверсом качати американський скрапленний газ з портів Амстердаму до росії?
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11 бер. 2024 р. - Президент підкреслив, що Україні не потрібні іноземні війська на своїй території
таке враження шо їх по обьяві на стовбі набирають...
точно... на його думку десь є хтось хто має зупинити уйло.. але це точно ані Європа, а ні Франція..
сумно, панове....
То буде дзвіночком
адеквати, давайте вже щось робіть!
Висловлювати занепокоєння і стурбованості ви навчилися: аж від зубів відскакує!
Одразу ж після тупцювання на Покровському напрямку.
Немедленно, без предварительных условий, начать прямые переговоры с кацапами о прекращении огня.
Привлечение международных наблюдателей ЕС, Турции, Китая и других стран, чтобы обеспечить объективность и поддержку процесса. !
Незамедлительно начать "ТАЙНЫЕ" переговоры с Китаем о военном сотрудничестве и взаимопомощи !
Заключить "тайную" сделку о представлении льготных концессий для китайского бизнеса в в сфере разработки природных ресурсов и других секторов экономики.
Роздупліться хоч зараз, це не війна України, це війна проти європейської демократії.