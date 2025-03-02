Маск підтримав ідею виходу США з НАТО та ООН
Американський мільярдер Ілон Маск, який очолює департамент ефективності уряду США (DOGE), висловився за вихід Сполучених Штатів із НАТО та ООН.
Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Маск написав: "Я погоджуюсь" - під постом в соцмережі Х сенатора-республіканця Майка Лі із закликом США вийти в НАТО, а також під іншою публікацією із закликом до виходу Штатів з ООН.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що республіканці у США розпочали зусилля з виходу Штатів з Організації Об'єднаних Націй. Вони занепокоєні тим, що міжнародна організація не просуває американські інтереси та не відповідає порядку денному президента Трампа "Америка понад усе".
Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що США лишаться відданими Північноатлантичному альянсу, але наголосив, що європейські країни-члени НАТО мають підвищити свої внески.
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НЕХАЙ сша СВЮЇМИ РУКАМИ ЗРУЙНУЮТЬ ДОГОВІР ПРО НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ.
Через 10 років рядові країни будуть слати США на три букви.
Нинішньої Укоаїни це теж стосується.
Тільки в Україні все по ***** пішло локально, а США можуть розвалити ще й багато чого назовні.
Ми входимо в епоху Нового Середньовіччя - де Сила Права заміняється Правом Сильного - і війна всіх проти всіх
А тепер вкажіть будь ласка - чи не це ми бачимо в ******** "демократичних " країнах ?
Але кращою формою правління з існуючих наразі є конституційна монархія з парламентською системою управління Великобританії .
Але ідеалом має бути меритократія , а не демократія. Бо досвід показує ,що в будь якій країні - алкоголіків завжди більше чим академіків . І при голосуванні простою більшістю - завжди буде прийматися рішення про відкриття алкомагазинів ,а не інститутів
( У вашій улюбленій демократії - до речі не було права голоса в приїзджих , жінок та багатьох інших категрій населення. )
А в охлократії - влада орієнтується та спирається на декласовані https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8 люмпенізовані та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB маргінальні верстви - яким ВИ в своєму ЧЄЛАВЄКОЛЮБІІЇ ( а насправді невігластві ) даєте право вирішувати долю країни.
Але ж шлях до Европи через український фронт..
Ну і визволення ТОТ республіки Корея ( як вони там, днр чи кндр)
Коли вже йому роги обламають якісь місцеві Джеймси Бонди.
Перше це НАТО.
Знову ж таки моя думка... НАТО створювалось як проект США для легалізації присутності військ США на європейському континенті. А Європа, з усього цього взяла для себе тільки одне - є "великий тато" який захистить, дасть, заплатить, принесе в жертву своїх громадян... а європейці це квіточки не вирощені для війни. Всім, типу, добре.
Потім ліваки і просто вороги розмили функції, задачі та цінності НАТО і з оборонного союзу все перетворилось в клуб любителів шари та захисту прав сексуальних меншин.
А якщо додати принципи прийняття рішень (тільки одностайно) то це взагалі сюр. Он мадяри кажуть "...так ми в НАТО і в разі чого" нас потрібно захищати, але ми ні при яких обставинах не будемо давати війська для військових дій проти кого завгодно. Питання - на який чорт такі "члени"?!! Але ні примусити їх ні вигнати з НАТО не можна - механізму немає...
Так, Європі потрібна нова організація, саме для захисту Європи, в Статуті якої відразу ж потрібно прописати що:
- кожна країна-претендент повинна згодитись, що чітко визначена кількість її збройних сил, передається в безпосереднє підпорядкування штабу Альянсу (союзу...), і ніяких рішень керівництва країни на їх застосування не потрібно;
- всі рішення приймаються більшістю голосів членів організації;
- визначений чіткий шлях прийому і виключення з членства за невиконання зобов'язань, який здійснюється більшістю голосів.
- визначається обсяг фінансування та необхідних робіт, які потрібно виконати.
Стосовно ООН
- взагалі то ООН повинно було стати світовим урядом. Але стало балаганом і "малиною" для розвідок всього світу.
Потрібна нова організація. І всі країни-претенденти повинні будуть розуміти, що вони віддають частину суверенних прав до керівництва організації.
Потрібні збройні сили (а не спостерігачі) для військового втручання і припинення конфліктів, і країни-члени організації передають під командування керівництва організації частину своїх збройних сил.
Знову ж таки, ніяких привілейованих членів які мають право вето, але і ніяких країн, які мають диктаторські режими, або не відповідають вимогам, стосовно фінансування та участі у збройних силах. Навіщо всі ці папуаси, які не мають ні грошей, ні армій? Вони можуть лише звертатися за допомогою, але не засідати.
Те ж саме і з прийомом та виключенням членів організації. Ведеш політику тероризму, або розпочав загарбницьку війну - виключити простою більшістю голосів.
Десь так.
Тож нехай виходять. І нарешті чесно визнаєм що Ліга Націй 2.0 також померла.
А что еще ожидать от кaцапских агентов-диверсантов?
(MACA)
Тільки поруч цих довбойобів не залишиться жодного союзника.
йому мабуть все по барабану
.