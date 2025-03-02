УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12519 відвідувачів онлайн
Новини Маск за вихід США з ООН і НАТО
23 434 190

Маск підтримав ідею виходу США з НАТО та ООН

Ілон Маск

Американський мільярдер Ілон Маск, який очолює департамент ефективності уряду США (DOGE), висловився за вихід Сполучених Штатів із НАТО та ООН.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Маск написав: "Я погоджуюсь" - під постом в соцмережі Х сенатора-республіканця Майка Лі із закликом США вийти в НАТО, а також під іншою публікацією із закликом до виходу Штатів з ООН.

Також читайте: Єдина загроза для НАТО - країни-члени, які не вкладалися в армію, - Рубіо

Нагадаємо,  раніше повідомлялося, що республіканці у США розпочали зусилля з виходу Штатів з Організації Об'єднаних Націй. Вони занепокоєні тим, що міжнародна організація не просуває американські інтереси та не відповідає порядку денному президента Трампа "Америка понад усе".

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що США лишаться відданими Північноатлантичному альянсу, але наголосив, що європейські країни-члени НАТО мають підвищити свої внески.

Автор: 

НАТО (6424) ООН (3341) Маск Ілон (638)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+54
Як дивно позиція Маска останні 2 роки повністю співпадає з забаганками кремля...
показати весь коментар
02.03.2025 11:40
+42
А на фіга Україні віддавати маску літій, якщо вони зібрались виходити з НАТО і дружити з рашею ?
показати весь коментар
02.03.2025 11:41
+33
Та шо там вже
Нехай штати виходять зі штатів
Уже знятий футуристичний на перший погляд серіал про війну штатів
Якась фігня, подумала я.
Але тепер , споглядаючи на діяння та заяви трампа, венса і маска, думаю, що таки все може статись
показати весь коментар
02.03.2025 11:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
По-перше, чому ця падла без краватки у час коли обмірковує такі стратегічні державні речі.
показати весь коментар
02.03.2025 11:59 Відповісти
Можеш приїхати в фуфайці і трєніках в кращий ресторан Києва. На Майбаху з охороною...
показати весь коментар
02.03.2025 21:19 Відповісти
То усе Зеленський винен бо не костюмі приїхав та вимагає гарантій безпеки для України....
показати весь коментар
02.03.2025 12:01 Відповісти
Треба було ще Будапештський меморандум і Мінські угоди в Білий дім привезти. І запитати чого вартують підписи США і РФ на цих документах.
показати весь коментар
02.03.2025 12:43 Відповісти
А взагалі то нехай сша виходить із НАТО, та ООН.
НЕХАЙ сша СВЮЇМИ РУКАМИ ЗРУЙНУЮТЬ ДОГОВІР ПРО НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ.
показати весь коментар
02.03.2025 12:03 Відповісти
Робить то, що наказує фсб, Трамп і наркотики
показати весь коментар
02.03.2025 12:03 Відповісти
Там не розберешся хто з них головний. Агенти російських спецслужб вони всі. У різних званнях. Наркота без погон. Просто вставляє.
показати весь коментар
02.03.2025 12:10 Відповісти
..тоді чекайте, що лідером у світі стане Китай!!!
показати весь коментар
02.03.2025 12:03 Відповісти
Де факто вони ним уже є, у США за останні 10 років дуже багато поразок на зовнішній арені: Афганістан, беззуба полвтика проти росії і т.д.
Через 10 років рядові країни будуть слати США на три букви.
показати весь коментар
02.03.2025 21:45 Відповісти
Згорів млин, гори й хата...
показати весь коментар
02.03.2025 12:07 Відповісти
Коли бидло приходить до влади, таке трапляється - все йде по *****.
Нинішньої Укоаїни це теж стосується.

Тільки в Україні все по ***** пішло локально, а США можуть розвалити ще й багато чого назовні.
показати весь коментар
02.03.2025 12:07 Відповісти
Організація Озабочених Націй повторює долю ЛІги Націй - яка не змогла запобігти другій світовій війні.
Ми входимо в епоху Нового Середньовіччя - де Сила Права заміняється Правом Сильного - і війна всіх проти всіх
показати весь коментар
02.03.2025 12:08 Відповісти
Ядерна зброя перестала бути стримуючим фактором перед початком нових війн.
показати весь коментар
02.03.2025 12:45 Відповісти
Справа не в зброї - пішло покоління політиків ,які самі пержили жахи війни - і не хотіли їх повторення. А тепер - охлократії -демократії - почали висовувати на пости лідерів - фріків -блазнів -демагогів ,які пожнуть ці народи в м'ясорубку нових воєн
показати весь коментар
02.03.2025 13:12 Відповісти
Не ставте знак рівності між демократією і охлократією, якщо не розумієте різниці. Щодо нинішніх трампістів - це небезпека перетворення демократії США в олігархію (владу небагатьох), але сподіваюся, там є здорові люди і спрацюють запобіжники. Ще порада, не ідеалізуйте поняття демократії, це не щось абсолютне, а процес розвитку, який може і прискорюватися, і стопоритися.
показати весь коментар
02.03.2025 16:33 Відповісти
Охлократія (ін.-грец. ὀχλοκρατία від ὄχλος[1] «натовп» + κράτος[1] «влада» - панування черні або натовпу[2][3]) - вироджена форма демократії, заснована на мінливих примхах натовпу де демагогія, тиранія більшості та панування пристрасті переважають над розумом.

А тепер вкажіть будь ласка - чи не це ми бачимо в ******** "демократичних " країнах ?
показати весь коментар
02.03.2025 17:16 Відповісти
Може ви знаєте кращу систему, ніж демократія? Чи ви прихильник "direct democracy", яку божевільний Маск пропонує для своєї колонії на Марсі? У світі все відносно, і нічого ідеального не існує, але ті ж ******* демократичні країни (без лапок) набагато кращі, ніж країни з авторитарними режимами.
показати весь коментар
02.03.2025 18:57 Відповісти
По перше "демократія" є нормальна форма правління. А для того ,щоб перетворити її з ******** охлократій - в демократії потрібно частково обмежити виборче право - для соціальнобезвідповідальних верста населення (наприклад - алкоголіків , наркоманів, засуджених ,неплатників аліментів ) .

Але кращою формою правління з існуючих наразі є конституційна монархія з парламентською системою управління Великобританії .

Але ідеалом має бути меритократія , а не демократія. Бо досвід показує ,що в будь якій країні - алкоголіків завжди більше чим академіків . І при голосуванні простою більшістю - завжди буде прийматися рішення про відкриття алкомагазинів ,а не інститутів
показати весь коментар
02.03.2025 19:21 Відповісти
З вашими поглядами можна дійти і до пропаганди євгеніки. Ну а щодо "академіків і "інститутів" - це якось по дитячому...
показати весь коментар
02.03.2025 20:05 Відповісти
Це адекватний погляд . Якщо людина не може навести лад вдома - ведучи свою особистість чи свою сім'ю до руйнації - то як їй можна довірити "велику сім'ю " - державу . Хай працює над собою і стає притомною - і тоді отримає право голосувати .

( У вашій улюбленій демократії - до речі не було права голоса в приїзджих , жінок та багатьох інших категрій населення. )

А в охлократії - влада орієнтується та спирається на декласовані https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8 люмпенізовані та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB маргінальні верстви - яким ВИ в своєму ЧЄЛАВЄКОЛЮБІІЇ ( а насправді невігластві ) даєте право вирішувати долю країни.
показати весь коментар
02.03.2025 20:18 Відповісти
шоб привести таких як товарищ маск та товарищ трамп до влади , треба мати групу людей, які тримають міжнародний фінансовий фонд за кольйоні , у свох руках ...здається шо хтось таки має бажання геополітичного розподілу для авторитарних товарищів , вони думають шо вже правлять всесвітом ...і їм набридло коли народи, мають право голосу ...
показати весь коментар
02.03.2025 12:10 Відповісти
Мабуть правляча еліта сша ( ФША) - не офіційні законотворці і секретарі а лихварі та ТНК вирішили що ігри в права людей та демократію треба згортати. Мабуть підрахуйвали що тоталітарна модель обійдеться з більшим профітом
показати весь коментар
02.03.2025 15:21 Відповісти
Декого за безмежне бажання до лихви били постійно і виганяли сімями з країни
показати весь коментар
03.03.2025 00:15 Відповісти
Використання старлінків може стати більш небезпечним, чим їх не використання...
показати весь коментар
02.03.2025 12:13 Відповісти
Вступлять в Тайожний Союз та ОДКБ?
показати весь коментар
02.03.2025 12:13 Відповісти
Штати рухаються в сторону самоізоляції
показати весь коментар
02.03.2025 12:38 Відповісти
Наразі Штати рухаються в сраку.
показати весь коментар
02.03.2025 16:03 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
02.03.2025 13:47 Відповісти
Повністю підтримую Маска в цьому питанні! Всякі сцикуни європейські маю відчути путінський чобіт на своєму рилі !
показати весь коментар
02.03.2025 12:15 Відповісти
А ти ???
показати весь коментар
02.03.2025 12:20 Відповісти
ШО.
Але ж шлях до Европи через український фронт..
показати весь коментар
02.03.2025 15:22 Відповісти
щоб не робили комрад Краснов зі своїм Маскотом, в кінці кінців піде на посилення Европи та України. надіюсь після нового переросподілу світу, в обновленному ООН уже не буде росії, а представники московії будуть сидіти десь між представниками габону та еритреї.
показати весь коментар
02.03.2025 12:16 Відповісти
І комуняцька "кнр" повереться під законну владу Китайської Республіки ( зараз столиця Тайбей) або буде ліквідована.
Ну і визволення ТОТ республіки Корея ( як вони там, днр чи кндр)
показати весь коментар
02.03.2025 15:24 Відповісти
барига э барига . т1льки грош1
показати весь коментар
02.03.2025 12:23 Відповісти
Що таке маск? це коли в туза пруть?
показати весь коментар
02.03.2025 12:23 Відповісти
Наче Хьюго Драгс з Бондіани цей аутист. Мабуть у дитинстві ще мріяв стати головним злодієм людства та знищити його за сценаріями легендарної франшизи.
Коли вже йому роги обламають якісь місцеві Джеймси Бонди.
показати весь коментар
02.03.2025 12:27 Відповісти
Тоді вступай в одкб і єдіноє гасударство з парашою.
показати весь коментар
02.03.2025 12:33 Відповісти
Як на мою думку, а я можу і помилятися, то, як би це не звучало, і від кого б не виходило, але питання стосовно доцільності існування цих "конторок" назріло.
Перше це НАТО.
Знову ж таки моя думка... НАТО створювалось як проект США для легалізації присутності військ США на європейському континенті. А Європа, з усього цього взяла для себе тільки одне - є "великий тато" який захистить, дасть, заплатить, принесе в жертву своїх громадян... а європейці це квіточки не вирощені для війни. Всім, типу, добре.
Потім ліваки і просто вороги розмили функції, задачі та цінності НАТО і з оборонного союзу все перетворилось в клуб любителів шари та захисту прав сексуальних меншин.
А якщо додати принципи прийняття рішень (тільки одностайно) то це взагалі сюр. Он мадяри кажуть "...так ми в НАТО і в разі чого" нас потрібно захищати, але ми ні при яких обставинах не будемо давати війська для військових дій проти кого завгодно. Питання - на який чорт такі "члени"?!! Але ні примусити їх ні вигнати з НАТО не можна - механізму немає...
Так, Європі потрібна нова організація, саме для захисту Європи, в Статуті якої відразу ж потрібно прописати що:
- кожна країна-претендент повинна згодитись, що чітко визначена кількість її збройних сил, передається в безпосереднє підпорядкування штабу Альянсу (союзу...), і ніяких рішень керівництва країни на їх застосування не потрібно;
- всі рішення приймаються більшістю голосів членів організації;
- визначений чіткий шлях прийому і виключення з членства за невиконання зобов'язань, який здійснюється більшістю голосів.
- визначається обсяг фінансування та необхідних робіт, які потрібно виконати.
Стосовно ООН
- взагалі то ООН повинно було стати світовим урядом. Але стало балаганом і "малиною" для розвідок всього світу.
Потрібна нова організація. І всі країни-претенденти повинні будуть розуміти, що вони віддають частину суверенних прав до керівництва організації.
Потрібні збройні сили (а не спостерігачі) для військового втручання і припинення конфліктів, і країни-члени організації передають під командування керівництва організації частину своїх збройних сил.
Знову ж таки, ніяких привілейованих членів які мають право вето, але і ніяких країн, які мають диктаторські режими, або не відповідають вимогам, стосовно фінансування та участі у збройних силах. Навіщо всі ці папуаси, які не мають ні грошей, ні армій? Вони можуть лише звертатися за допомогою, але не засідати.
Те ж саме і з прийомом та виключенням членів організації. Ведеш політику тероризму, або розпочав загарбницьку війну - виключити простою більшістю голосів.
Десь так.
показати весь коментар
02.03.2025 12:33 Відповісти
Щоб то все сталось світ знову має пережити жахи світового катаклізму. Якщо, звичайно, тепер переживе...
показати весь коментар
02.03.2025 12:37 Відповісти
Ви помиляєтесь.
показати весь коментар
02.03.2025 12:42 Відповісти
Цілком підтримую. Хочу добавити, що в разі нападу на члена НАТО всі збройні сили повинні нанести агресору удар без попередження, узгодження, голосування по раніше наміченим цілям.
показати весь коментар
02.03.2025 13:02 Відповісти
ООН - імпотентна організація, а Рада Безпеки ООН з кровопивцями в своєму складі взагалі не виконує своїх функцій.
Тож нехай виходять. І нарешті чесно визнаєм що Ліга Націй 2.0 також померла.
показати весь коментар
02.03.2025 12:36 Відповісти
Еще один мой прогноз сбывается... Де-факто НАТО, как полноценный альянс, уже не существует. Осталось оформить юридически.

А что еще ожидать от кaцапских агентов-диверсантов?

показати весь коментар
02.03.2025 12:37 Відповісти
Якщо Штати розвалять НАТО, то будуть...фантастичні довбойоби!
показати весь коментар
02.03.2025 12:37 Відповісти
Кертіс Ярвін рулить...
показати весь коментар
02.03.2025 13:30 Відповісти
Фильму недавно сняли в жанре псевдодокументалки. Война штатов. Там в конце армия захватила Болый дом и престрилили Преза как бешенную собаку
показати весь коментар
02.03.2025 12:42 Відповісти
"Бывший агент и близкий соратник российского диктатора путина Маттиас Варниг разрабатывает проект перезапуска российского газопровода "Северный поток-2" в Европу. (Financial Times со ссылкой на источники.) План Варнига предусматривает связь с командой Трампа через американских бизнесменов как часть скрытых усилий, направленных на содействие прекращению войны в Украине и углубление экономических связей между США и РФ. ( Економічна правда)
показати весь коментар
02.03.2025 12:43 Відповісти
"Quicumque Deus vult perdere, prius ratione privat", - Софокл ("Кого бог хоче занапастити, того він спочатку позбавляє розуму.")
показати весь коментар
02.03.2025 12:44 Відповісти
Заиграли гены внбрачного братана мельчакова, котовых мамаша алкоголичка "выплюнула" их обеих на асфальт.
показати весь коментар
02.03.2025 12:44 Відповісти
Цікаво як вони роблять Америку великою, руйнуючи ті її здобутки, що зробили її великою? Чи це лозунг в стилі зробимо їх разом? Аналог такий для людей, які поза політикою, але ******* гарні лозунги.
показати весь коментар
02.03.2025 12:45 Відповісти
Велика Америка, закінчиться і стане просто великой територію як ху...лостан, якщо народ не зупинить обкурену владу
показати весь коментар
02.03.2025 13:04 Відповісти
Як же поспішив ***** зі своєю СВО. В Америці стільки корисних ідіотів, що світ можна поділити не використовуючи зброю та Арєшнік. ООН можливо вичерпав себе. Проте НАТО - це ГУРТ. А гуртом і батька легше бити.
показати весь коментар
02.03.2025 12:50 Відповісти
це добре-тепер нам нікуди вступать не потрібно і ми зможем створити своє нато де не буде угрів і словаків
показати весь коментар
02.03.2025 12:51 Відповісти
Час світові скинути та й відправити цього добродятла на Марс. Хоча ідею розпуску ООН підтримую.
показати весь коментар
02.03.2025 12:54 Відповісти
явная вербовка чк налицо!на нары эту ********** мразь!
показати весь коментар
02.03.2025 12:55 Відповісти
ЄрМаск.
показати весь коментар
02.03.2025 12:58 Відповісти
Та нах те НАТО кому потрібно - США відлітає на Марс
показати весь коментар
02.03.2025 13:04 Відповісти
Дебил у власти - это катастрофа, а когда у этого дебила ещё много денег -это супер катастрофа!
показати весь коментар
02.03.2025 13:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=xkGOxMUlBPs Як США КИДАЛИ своїх СОЮЗНИКІВ
показати весь коментар
02.03.2025 13:08 Відповісти
Неудивительно. НАТО абсолютно импотентная организация, которая за десятилетия так и не смогла создать сильной армии. Если КНДР им утерла нос, то выход США из этого недоразумения вполне логичен.
показати весь коментар
02.03.2025 13:10 Відповісти
з іншої сторони коли Бог хоче когось погубити він лишає його розуму
показати весь коментар
02.03.2025 13:11 Відповісти
сьогоднішнє США і накуй даром нікому не потрібне .Трамбон,почав будівництво стіни,яка має ізолювати США.(ЗГІДНО ПЛАНІВ КУЙЛА)) від ЄС НАТО І ООН .
показати весь коментар
02.03.2025 13:14 Відповісти
На українців в НАТО більше надії ніж сша.
показати весь коментар
02.03.2025 13:18 Відповісти
Администрация Трампа четко указывает Европе, что на США больше нельзя положится. Придется выйти из зоны комфорта и заняться созданием созданием европейских объединенных сил, что вполне возможно. Понадобится политическая воля и много денег, вот с этим и проблема.
показати весь коментар
02.03.2025 13:18 Відповісти
И на Марс вместе со всеми фашистами из МАГА и раша.
показати весь коментар
02.03.2025 13:26 Відповісти
Корч, ізоляцію США, а далі і розвал започатковано!
показати весь коментар
02.03.2025 13:26 Відповісти
Може будьонівка на голові, а може парашут, який волочівся за Маском, видавали, що він моськовська курва, та шпигун.
показати весь коментар
02.03.2025 13:37 Відповісти
Краще виходьте з планети Земля!
показати весь коментар
02.03.2025 13:38 Відповісти
На вихід і одразу на Марс
показати весь коментар
02.03.2025 14:42 Відповісти
Іван Маскаль
показати весь коментар
02.03.2025 15:02 Відповісти
Make America Confederation Again
(MACA)
показати весь коментар
02.03.2025 15:15 Відповісти
Воно перетворить Америку на помийну яму...
показати весь коментар
02.03.2025 15:48 Відповісти
Новий Перл Харбор -- неминучий.
Тільки поруч цих довбойобів не залишиться жодного союзника.
показати весь коментар
02.03.2025 15:58 Відповісти
Європа включається на повну задля підтримки України,США виходять з НАТО і навіть з ООН(всеодно з тієї організації толку немає),Європа відхиляється від США і цілується в засос з Україною,Україна гарантує їм захист від орди(як в давнину),вони озброюють Україну до зубів,США остаються на одинці(розісралися вже і з Канадою і Мексикою),всередині починається розкол,штати починають відокремлюватись,США--здихає. На Сході, Китай вичекавши повний бардак в рашці,заходить на далекий схід і повертає без жодної краплі крові увесь Далекий Схід вмісті з о.Байкал(бо проблема з питною водою) . Далі буде.........
показати весь коментар
02.03.2025 17:51 Відповісти
Взагалі, хто такий маск? Мабуть нюхнув лишачку?
показати весь коментар
02.03.2025 18:02 Відповісти
Маск подсел на ту же траву что и Трамп
показати весь коментар
02.03.2025 18:23 Відповісти
Цей ушльопок хоче мабуть, щоб США вийшли з усіх міжнародних організацій Землі й вступили в марсіанські. Гіперлуп він уже побудував язиком, зараз ніхто навіть не згадує про цю авантюру, тепер пора на Марс. Добре було б щоби вони всі разом туди полетіли й х...йла не забули взяти.
показати весь коментар
02.03.2025 18:32 Відповісти
Бідолашний аутист! Зовсім поганий став...
показати весь коментар
02.03.2025 19:43 Відповісти
А кого цікавлять думки недієздатної особи?
показати весь коментар
02.03.2025 20:53 Відповісти
повторюється історія Риму...
показати весь коментар
02.03.2025 20:56 Відповісти
Точно, шо фрица-маска запихнуть в космокорабель и ван вэй тикет - на Марс.
показати весь коментар
02.03.2025 23:19 Відповісти
... а лучше - на Тау Киту, бо он смахивает на кыргыза... ЗЫ... киргиз, киргиз... бабi дупу вiдгриз.
показати весь коментар
02.03.2025 23:22 Відповісти
показати весь коментар
02.03.2025 23:48 Відповісти
Маск може вийти хоч в відкритий космос !

йому мабуть все по барабану

.
показати весь коментар
03.03.2025 00:07 Відповісти
та чесно кажучі якось вже пі*уй звідки вони там збираються виходити
показати весь коментар
03.03.2025 00:30 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 