Маск підтримав ідею виходу США з НАТО та ООН

Американський мільярдер Ілон Маск, який очолює департамент ефективності уряду США (DOGE), висловився за вихід Сполучених Штатів із НАТО та ООН.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Маск написав: "Я погоджуюсь" - під постом в соцмережі Х сенатора-республіканця Майка Лі із закликом США вийти в НАТО, а також під іншою публікацією із закликом до виходу Штатів з ООН.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що республіканці у США розпочали зусилля з виходу Штатів з Організації Об'єднаних Націй. Вони занепокоєні тим, що міжнародна організація не просуває американські інтереси та не відповідає порядку денному президента Трампа "Америка понад усе".

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що США лишаться відданими Північноатлантичному альянсу, але наголосив, що європейські країни-члени НАТО мають підвищити свої внески.