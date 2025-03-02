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Новини Саміт в Лондоні 2 березня
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Рютте розповів, які цілі його візиту на лондонський саміт: серед них підтримка України

Марк Рютте про цілі візиту на саміт в Лондоні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте озвучив три цілі своєї участі в саміті європейських лідерів у Лондоні щодо питань безпеки України. 

Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Так, цілі генсека НАТО такі:

  • підтримати Україну. "Всі в Європі повинні робити більше", - наголосив Рютте;
  • "Ми всі хочемо мирної угоди, і вона має бути тривалою", - додає генсек Альянсу. Він вважає, що Європа "справді активізується";
  • Європа збільшить витрати на оборону, щоб НАТО залишалося сильним.

Саміт з питань безпеки у Лондоні 2 березня

Сьогодні, 2 березня 2025 року, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийме в Лондоні президента Володимира Зеленського та понад 10 інших європейських лідерів. Вони обговорюватимуть гарантії безпеки, які Європа може запропонувати Києву в разі припинення вогню із РФ.

Нагадаємо, країни Балтії не були запрошені на сьогоднішній саміт у центрі Лондона, і, як кажуть, "дуже незадоволені" цим рішенням.

Дивіться також: Європейські лідери продовжують прибувати на саміт у Лондоні. ФОТОрепортаж

Автор: 

Європа (1793) НАТО (6424) саміт (764) підтримка (596) Рютте Марк (384)


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02.03.2025 16:59 Відповісти
Туск: 500 млн європейців просять 300 млн американців, щоб їх захистили від 140 млн росіян
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/tusk-500-mln-evropejtsiv-prosyat-300-mln-amerikantsiv-schob-ih-zahistili-vid-140-mln-rosiyan.htm
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02.03.2025 17:07 Відповісти
Росіян реально 85-86 млн
https://pikabu.ru/story/strana_myortvyikh_dush_kakaya_realnaya_chislennost_naseleniya_v_rossii_146_mln_ili_vsyo_zhe_90_mln_10195104
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02.03.2025 17:52 Відповісти
 
 