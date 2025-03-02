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Рютте розповів, які цілі його візиту на лондонський саміт: серед них підтримка України
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте озвучив три цілі своєї участі в саміті європейських лідерів у Лондоні щодо питань безпеки України.
Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Так, цілі генсека НАТО такі:
- підтримати Україну. "Всі в Європі повинні робити більше", - наголосив Рютте;
- "Ми всі хочемо мирної угоди, і вона має бути тривалою", - додає генсек Альянсу. Він вважає, що Європа "справді активізується";
- Європа збільшить витрати на оборону, щоб НАТО залишалося сильним.
Саміт з питань безпеки у Лондоні 2 березня
Сьогодні, 2 березня 2025 року, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийме в Лондоні президента Володимира Зеленського та понад 10 інших європейських лідерів. Вони обговорюватимуть гарантії безпеки, які Європа може запропонувати Києву в разі припинення вогню із РФ.
Нагадаємо, країни Балтії не були запрошені на сьогоднішній саміт у центрі Лондона, і, як кажуть, "дуже незадоволені" цим рішенням.
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