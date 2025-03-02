Волц про Зеленського: нам потрібен лідер, який зможе мати справу з нами

Радник президента США з нацбезпеки Майк Волц сказав, що Сполученим Штатам потрібен український лідер, із яким можна мати справу та припинити війну, яку РФ розпочала проти України.

Про це американський посадовець сказав у ефірі CNN, передає Reuters та BBC, інформує Цензор.НЕТ.

Волца запитали, чи хоче президент США Дональд Трамп відставки Зеленського, на що він відповів:

"Нам потрібен лідер, який може мати справу з нами, врешті-решт мати справу з росіянами і закінчити цю війну... Якщо стане очевидним, що особисті чи політичні мотиви президента Зеленського розбіжні з мотивами припинення бойових дій у його країні, тоді, на мою думку, ми маємо справжню проблему".

Читайте також: Волц розповів, що було після суперечки між Трампом, Венсом і Зеленським в Овальному кабінеті

На думку Волца, українська влада відтерміновувала підписання угоди зі США щодо корисних копалин, бо в Зеленського був намір приїхати особисто в Штати і вимагати гарантій безпеки, які, за словами Волца, фактично є зобов'язаннями американських військ. Він додав, що США не можуть піти на це.

Також радник Трампа порівняв Зеленського із "колишньою дівчиною".

"Це як колишня дівчина, яка хоче сперечатися про все, що ви сказали дев'ять років тому, замість того, щоб рухати стосунки вперед", - додав Волц.

Читайте також: Незрозуміло, чи хоче Зеленський зупинити бойові дії. Він увійшов одягнений не так, щоб вирішувати такі питання, - Волц