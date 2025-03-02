УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12321 відвідувач онлайн
Новини Суперечка Трампа та Зеленського Заяви Волца про Зеленського
7 841 96

Волц про Зеленського: нам потрібен лідер, який зможе мати справу з нами

Волц відповів, чи США хочуть відставки Зеленського

Радник президента США з нацбезпеки Майк Волц сказав, що Сполученим Штатам потрібен український лідер, із яким можна мати справу та припинити війну, яку РФ розпочала проти України. 

Про це американський посадовець сказав у ефірі CNN, передає Reuters та BBC, інформує Цензор.НЕТ.

Волца запитали, чи хоче президент США Дональд Трамп відставки Зеленського, на що він відповів:

"Нам потрібен лідер, який може мати справу з нами, врешті-решт мати справу з росіянами і закінчити цю війну... Якщо стане очевидним, що особисті чи політичні мотиви президента Зеленського розбіжні з мотивами припинення бойових дій у його країні, тоді, на мою думку, ми маємо справжню проблему".

Читайте також: Волц розповів, що було після суперечки між Трампом, Венсом і Зеленським в Овальному кабінеті

На думку Волца, українська влада відтерміновувала підписання угоди зі США щодо корисних копалин, бо в Зеленського був намір приїхати особисто в Штати і вимагати гарантій безпеки, які, за словами Волца, фактично є зобов'язаннями американських військ. Він додав, що США не можуть піти на це.

Також радник Трампа порівняв Зеленського із "колишньою дівчиною". 

"Це як колишня дівчина, яка хоче сперечатися про все, що ви сказали дев'ять років тому, замість того, щоб рухати стосунки вперед", - додав Волц.

Читайте також: Незрозуміло, чи хоче Зеленський зупинити бойові дії. Він увійшов одягнений не так, щоб вирішувати такі питання, - Волц

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) США (22545) Волц Майк (75)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+36
реально хворі люди
показати весь коментар
02.03.2025 18:24
+28
Буквально сказав:»нам потрібна капітуляція України і той лідер, який її підмахне».
показати весь коментар
02.03.2025 18:28
+24
Нам теж потрібен лідер США, який здатен хоча б Україну на мапі знайти.
показати весь коментар
02.03.2025 18:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
реально хворі люди
показати весь коментар
02.03.2025 18:24 Відповісти
Ось чому трамп спровокував від"їзд Зеленського : президент США недоїдає і посягнув на меню президента України. "Президент США Дональд Трамп з'їв обід, який був призначений для президента України Володимира Зеленського, після їхньої суперечки в Овальному кабінеті. Президентові сподобався обід. Він фігурально й буквально з'їв обід президента Зеленського. Помічник Трампа Ден Скавіно https://x.com/scavino47/status/1895575246176145702?s=46&t=4wmqwhVOM9naZdo-cYGVgw додав, що після цього американський президент запросив на обід додаткових членів своєї команди. Він також поділився фото картки з меню, яке було підготовлене для Зеленського: салат, смажена курка та крем-брюле".
показати весь коментар
02.03.2025 18:40 Відповісти
ну тож Трампу обычно с макдональда приносят, а тут повезло, хоть покушал... Мне всегда интересно, зачем люди пишут такую *****?!
показати весь коментар
02.03.2025 19:19 Відповісти
Ви ж самі відповіли:

чєловєк покушал нормально - Меланья борщем його мабуть не балує, дарма що слов'янка

.
показати весь коментар
02.03.2025 23:45 Відповісти
Ти міг би сам щось на паркані написати,а потім тут текст викласти. Так смішіше було б
показати весь коментар
02.03.2025 20:39 Відповісти
То бішь, кідари почали, а ми повинні припинити і здатися охочим до чужих копалин?
показати весь коментар
02.03.2025 18:26 Відповісти
Ні, вони пропонують обрати іншого Президента. Навіть тимчасово. зєлєнський для них червона ганчірка для бика.
показати весь коментар
02.03.2025 19:13 Відповісти
ЗЄля звісно що ганчірка, але тимчасового президента для капітуляції ми вибирати НЕ будемо !

перемир'я - вибори - мир

а інакше - ніяк, будете все одно із ЗЄлєю справу мати

а ЗЄлі ще сидіти за:
1. не підготовку до війни
2. капітуляцію
показати весь коментар
02.03.2025 23:54 Відповісти
Ви багато чого забули або пропустили в житті. Лютий 2014 рік. Саме тоді, користуючись подіями на Майдані почалось .... І тимчасовий тоді теж був. Турчинов. І нічого країна вижила. Хоча Тимошенко волала, що всЬо пропало !
показати весь коментар
05.03.2025 16:08 Відповісти
З такими підорастами прокацапськими нормальні люди справ мати не можуть. ПНХ,Гниди трампівські.
показати весь коментар
02.03.2025 18:27 Відповісти
Через тиждень всі вимоги відкинуть і скажуть жодних проблем не було.
показати весь коментар
02.03.2025 18:27 Відповісти
їм потрібен, той хто любить грати в карти і укладе угоду з шулерами
показати весь коментар
02.03.2025 18:28 Відповісти
Волтц довбойоб
показати весь коментар
02.03.2025 18:28 Відповісти
І не тільки він
показати весь коментар
02.03.2025 18:29 Відповісти
А чувак, который приехал в косоворотке с тризубом и сел хамить в белом доме умный
показати весь коментар
02.03.2025 18:52 Відповісти
заїбали вже ці кацапські ****** !!! Он Королю Об'єднаного Королівства Його Величності Чарльзу підхожить одяг нашого Президента, а рудій мавпі Донні не підходить !!! Пішли в сраку !
показати весь коментар
02.03.2025 19:00 Відповісти
Та он на него смотрит, примерно как я на тебя.
показати весь коментар
02.03.2025 19:42 Відповісти
Опачки!!! Вже.... ".... та припинити війну, яку РФ розпочала проти України."
Завтра Трамп скаже, що то він помилився у прізвищі, коли назвав Зеленського диктатором...
показати весь коментар
02.03.2025 18:28 Відповісти
Він вже сказав, що не памʼятає , що він це говорив .
показати весь коментар
02.03.2025 18:32 Відповісти
Ні, Завтра воно скаже, що це "українські нацисти" почали цю війну. Десь так.
показати весь коментар
02.03.2025 18:45 Відповісти
«Шістки» мільярдерів дорвались до влади, окрім грошей їм не цікаво нічого і нікого! Тварини
показати весь коментар
02.03.2025 18:28 Відповісти
Буквально звучить як: потрібен лідер, який припинить супротив російській агресії.
показати весь коментар
02.03.2025 18:28 Відповісти
Нам теж потрібен лідер США, який здатен хоча б Україну на мапі знайти.
показати весь коментар
02.03.2025 18:28 Відповісти
Буквально сказав:»нам потрібна капітуляція України і той лідер, який її підмахне».
показати весь коментар
02.03.2025 18:28 Відповісти
Треба пауза, враховуючи рекордне падіння рейтингів, скоро самі приповзуть.
показати весь коментар
02.03.2025 18:29 Відповісти
У нас таких повно! Будь яка свійська тварина.
показати весь коментар
02.03.2025 18:30 Відповісти
"нам потрібен лідер, який зможе мати справу з нами "

така людина існуе...

показати весь коментар
02.03.2025 18:30 Відповісти
Тут я з ним згодна !
показати весь коментар
02.03.2025 18:30 Відповісти
сара хоче, щоб Україна капітулювала та щоб сара навіки залишилася у Франції... Тьху!
показати весь коментар
02.03.2025 18:33 Відповісти
Я хочу, щоб тупа зелена влада не добила Україну та украінців.
показати весь коментар
02.03.2025 21:30 Відповісти
саро, Україну та українців убиває кацапія.

Чи вам з офісу фсб у Франції не зрозуміло?

А тепер: do dupy вас...
показати весь коментар
03.03.2025 08:48 Відповісти
Аливерди. Ти сидиш в офісі жОПИ і не хочеш припинення війни, тому що дуже легко списувати на війну украдені у союзників гроші. Зеля, а ну скажи нам, чому ти не посадив Льоху Рєзнікава ?????
показати весь коментар
03.03.2025 08:59 Відповісти
Це у фсб такі "аргументи"?
показати весь коментар
03.03.2025 09:02 Відповісти
чому ти не посадив Льоху Рєзнікава ?????
показати весь коментар
03.03.2025 09:08 Відповісти
Хто прооти зеленого гівна , той - фсб.
показати весь коментар
03.03.2025 09:10 Відповісти
...сказав рупор фсб...
показати весь коментар
03.03.2025 09:11 Відповісти
Ти сам рупор ФСБ, прилізло на Цензор ср-ти проти украінців.
показати весь коментар
03.03.2025 10:18 Відповісти
контора пишеться з великої літери...

В фсб дисципліна...
показати весь коментар
03.03.2025 11:26 Відповісти
Москалі вже везли в 2022 році "лєгітімного", схоже тепер черга Штатів.
показати весь коментар
02.03.2025 18:32 Відповісти
Ні, це черга українців міняти владу. Навіть в умовах війни.
показати весь коментар
02.03.2025 19:15 Відповісти
маю надію що пройде час і рейтинг трампа зрівняється з його досягненнями, тому він стане озиратись і буде більш договороздатним
показати весь коментар
02.03.2025 18:33 Відповісти
трампу вже насрать на рейтинг. он керует второй срок, третьего не будет, закон не позволяет.
показати весь коментар
02.03.2025 19:28 Відповісти
Ну, з Зеленським все зрозуміло. Дурник. настільки дурник, що навіть у всесвітньому конкурсі президентів - дурників посів би лише друге місце (за Трампом).

Але, це вони так тонко на Порошенко натякають? Так Порох їх там усіх порве на британський прапор, не виходячи за рамки дипломатії.
показати весь коментар
02.03.2025 18:34 Відповісти
Це вони так "тонко" натякаюсь на якогось путінського холуя на кшталт медведчука.
показати весь коментар
02.03.2025 18:38 Відповісти
врешті-решт мати справу з росіянами і закінчити цю війну.

Похоже на ПОРОХА?
показати весь коментар
02.03.2025 18:51 Відповісти
Сидіти на подачках в Італії і шось трендіти за "справу з росіянами".
Я з ними маю справу три роки.
Саму безпосередню справу.
***
Не рахував. У побратимів більше.
показати весь коментар
02.03.2025 18:59 Відповісти
Але, це вони так тонко на Порошенко натякають? - ЭТО ТВОЁ?

Ой, ***, это фраза отсюда
врешті-решт мати справу з росіянами і закінчити цю війну... Джерело: https://censor.net/ua/n3538782
и я спросил - Порох подходит под ЭТО УСЛОВИЕ америкосов ,
показати весь коментар
02.03.2025 19:31 Відповісти
такого щоб підписав капітуляцію ви в Україні не знайдете-може путін підпише капітуляцію росії?
показати весь коментар
02.03.2025 18:35 Відповісти
Розшифровую: з усім погоджуватися, посміхатися, дякувати, не встрягати у суперечки, підлабузнюватися,, підписувати нікчемні папірці, здавати національні інтереси, дуже любити гроші.

Є кілька непоганих кандидатур.
показати весь коментар
02.03.2025 18:36 Відповісти
Wear a suit too.
показати весь коментар
02.03.2025 18:42 Відповісти
Goes without saying
показати весь коментар
02.03.2025 18:47 Відповісти
Та у вас волтц є вже путлєр, ідіть і поцілуйте його.
показати весь коментар
02.03.2025 18:36 Відповісти
Нагніть кацапів на перемир'я і ми виберемо нормального президента.
показати весь коментар
02.03.2025 18:37 Відповісти
Дай-ка угадаю - медведчукОВ или бандюкович, кого х-ло посоветовал?
показати весь коментар
02.03.2025 18:37 Відповісти
***** пішов разом з КГБшними *******
І свій план здачі України заламінуй і засунь собі і сраку
показати весь коментар
02.03.2025 18:38 Відповісти
Для закінчення війни в Україні може не бути жодного лідера. Він для цього не потрібен. Путін забирає свої манатки додому з нашої країни і може нас навіть не запитувати. І війні кінець. Або могутнє США анігілірує як мінімум ***** особисто, або російське керівництво оптом. І війні кінець. Або те саме могутньє США водить санкції, РЕАЛЬНІ, повне ембарго від усіх країн світу для Росії. А США це може зробити силоміць для всіх хитровсратих які спробують обхідні маневри. І війні кінець. Так можна. А зміна прізвищ українських президентів може привести тільки до капітуляції України. І тоді війні зовсім не кінець. Вона продожиться вже на теренах європейської унії.
показати весь коментар
02.03.2025 18:40 Відповісти
а нам тепер наср...ть, що вам треба, ви тепер співучасники злочину кацапії і ми далі без вас і ваших хотєлок
показати весь коментар
02.03.2025 18:41 Відповісти
То есть шайке американских барыг, вертухаев Гуантанамо и главного казино-шулера Трампа захотелось смены президента в Украине только потому что действующий президент Украины не позволяет им унижать себя и свою страну?! А не пошли бы они на хрен со своими хотелками?!? Трамп - завербованный агент Кремляди под оперативной кличкой «Краснов», рыжее ЧМО с клоунской причёской!
показати весь коментар
02.03.2025 18:42 Відповісти
Какое совпадение - нам тоже нужен в Америке адекватный лидер, с которым мы могли бы наказать циничного агрессора и восстановить справедливость, но где его взять в Америке?

Это каким нужно быть хамлом, чтобы делать такие заявления, при существующем законно избранном президенте Украины?

Да, такого мусора в управлении Америкой ещё не было, этот позор войдёт в мировую историю.
показати весь коментар
02.03.2025 18:43 Відповісти
Ещё одного тупорылого вынули из путинского голенища. Теперь окончательно понятно откуда они лезут.
показати весь коментар
02.03.2025 18:44 Відповісти
"нам потрібен лідер, який зможе мати справу з нами " (С)
--
Є такий лідер. В простонарідді його кличуть "*****".
показати весь коментар
02.03.2025 18:44 Відповісти
їм потрібен зрадник для підписання капітуляції України... пошукайте в Ростові.
показати весь коментар
02.03.2025 18:45 Відповісти
А Лідор не зрадник ? Той що в Ростові спокутує свою провину. А оцей Невіглас й не збирається. Марік, Гостомель, Херсон - це план вийти на кордони 1991 року ? Це краще ніж Мінськ ?
показати весь коментар
02.03.2025 19:27 Відповісти
Алкаш
показати весь коментар
02.03.2025 18:46 Відповісти
Все розіграно як по нотам…, звичайно ніякого миру за 24 години й 24 доби не існує, з кацапами про щось домовились, а щоб не виглядати повними виродками треба обвинуватити у всьому невдячну Украіну та Зеленського без костюма…
показати весь коментар
02.03.2025 18:49 Відповісти
Трамп зібрав супер унікальну команду. По прикладу "Слуг народу"? Напевно, по принципах Путіна. То не команда, то обслуга...
показати весь коментар
02.03.2025 18:51 Відповісти
.... ні, Вам потрібен зрадник, Він же лідер який зрадить Україну!
показати весь коментар
02.03.2025 18:51 Відповісти
Майк Волц сказав, що Сполученим Штатам потрібен український лідер, із яким можна мати справу….

США теперь хотят выбирать Украине президента , я так поняла ???

показати весь коментар
02.03.2025 18:52 Відповісти
Я так розумію, що це - МЕДВЕДЧУК...
показати весь коментар
02.03.2025 18:55 Відповісти
Мати справу з вами - треба бути повним ідіотом.
США ганебно зраджують усіх своїх партнерів, кидають їх напризволяще, покинувши на злітніх полосах аеродромів купи обісраної ніжньої білизни.
Законні уряди Китаю, Кореї, В"єтнаму, Афганістану в цьому мали змогу переконатись.
Про Будапешт вже мовчу.
показати весь коментар
02.03.2025 18:55 Відповісти
Так. США вже не могутня держава. Якщо вона почала шантажувати, як це робили кацапи впродовж 21-23 років.
показати весь коментар
02.03.2025 19:22 Відповісти
Вам потрібен - чого ж не обрали?!
показати весь коментар
02.03.2025 18:55 Відповісти
А нам потрібен лідер сша який буде знищувати куйла і його орків!!!
показати весь коментар
02.03.2025 18:56 Відповісти
your leader is putin so lick his d..k
показати весь коментар
02.03.2025 19:01 Відповісти
Так у нас і є Найпотужніший Лідер що дав просратись заокеанським лохам!
показати весь коментар
02.03.2025 19:02 Відповісти
Схоже Моську впустили у клітку до левів. І вона їх ... порвала. У своїх мріях.
показати весь коментар
02.03.2025 19:19 Відповісти
НА ХУА?
Навіщо мати справу с тобою?
Литературно: Зачем с тобой иметь дело?
показати весь коментар
02.03.2025 19:10 Відповісти
Тепер адміністрацією США керує Кремлівський обком? Операція "прінуждєніє України к міру" ?
показати весь коментар
02.03.2025 19:10 Відповісти
Навпаки. США керує нарцис, яким був наш Лідор. А можливо й залишився.
показати весь коментар
02.03.2025 19:20 Відповісти
щось на кшталт цього
показати весь коментар
02.03.2025 19:18 Відповісти
І ПУТІН те ж саме молотить....
показати весь коментар
02.03.2025 19:28 Відповісти
А нахер ви кому потрібні без зброї і без гарантій. Нема нам коли грати в карти з вашим бродячим цирком і бородатою дівчиною Венсою.
показати весь коментар
02.03.2025 19:29 Відповісти
Щось амери дуже суєтяться. Пригорає?
показати весь коментар
02.03.2025 19:31 Відповісти
А набуя? Ви хто, посередники? Такі не потрібні.
показати весь коментар
02.03.2025 19:38 Відповісти
Хворі люди . Доведуть штати до цугундера.
показати весь коментар
02.03.2025 19:47 Відповісти
Декілька днів жваво обговорюється епічна дискусія у Білому домі між президентами США та України і про те як Зеленський залишив Білий дім. Дехто каже, що такого на найвищому рівні ще не було. Але щось подібне було на першій післявоєнній зустрічі Німеччини та СРСР у Москві 1955р.
Радянський Союз дуже хотів отримати від ФРН труби для нафто і газопроводів. Але канцлер ФРН Конрад Аденауер вимагав спочатку звільнити німецьких військовополонених (ті вже були 10 років в таборах). В «кращіх традиціях» радянської дипломатії йому відповіли, що ніяких полонених в СРСР немає.
Молотов також нагадав канцлеру про злодіяння гітлерівського режиму., Аденауер запитав його: "А хто зміцнював його? Хто укладав з Гітлером угоду: ви чи я?"
Хто стискав руку Гітлеру? І додав, що після приходу Червоної армії на території Німеччини теж «жахливі речі» траплялися. Але його перекладач переклав «entsetzliche Dinge» як «звірства».
Тут Хрущов не витримав, схопився зі стиснутими кулаками і, протестуючи проти "образливих зауважень" канцлера, сказав: "Якщо ви ще раз використовуєте подібні формулювання, ми будемо змушені наші переговори закінчити". Перемовини зайшли в глухий кут.
Аденауер вийшов і дав розпорядження вислати за ним літак для повернення додому. І пішов в Лютеранську церкву яка була в Москві і там молився Богу. Після цього канцлера запросили в Кремль і Хрущев повідомив його, що всі полонені будуть звільнені. Я вірю що Бог втрутився в ці перемовини. В Німеччині Аденауера зустрічали як героя. Жінки і матері полонених цілували йому руки. Зараз для нашого президента дуже важкі часи. І хотілось би щоб він також звертався до Бога і не тільки коли попадав в глухий кут.
показати весь коментар
02.03.2025 19:53 Відповісти
тоді люди були. А зараз не люди при владі - звірі, сатанинські ставленники....
показати весь коментар
03.03.2025 01:18 Відповісти
«припинити війну, яку РФ розпочала проти України» можуть лише:
1. або рф - агресор,
2. або Україна - коли переможе агресора.
"Припинити війну" можуть також країни, що допоможуть Україні, або - відкриють другий фронт проти агресора, або взагалі знищать агресора (правлючу особу, армію…).
показати весь коментар
02.03.2025 19:54 Відповісти
Іншими словами, нам це потрібно

показати весь коментар
02.03.2025 20:05 Відповісти
А у нього не виникає питання про зміну лідера агресора рашки? Корінь зла в цьому!
показати весь коментар
02.03.2025 20:10 Відповісти
З вами,мародерами? Це до фюрера. Він вас розуміє
показати весь коментар
02.03.2025 20:43 Відповісти
Серйозно? Ну-то поміняйте Трампа на більш адекватного...
показати весь коментар
02.03.2025 22:02 Відповісти
Гарантії безпеки це не обов'язково залучення американських військ. Боїтеся їх сюди направляти? Ок, подаруйте Україні 3-4 десятка термоядерних зарядів з носіями; або ж запровадьте 10-бальні санкції (самі ж кажете, що зараз вони максимум на 3 бали), і через пів року російська економіка перестане існувати (а з нею і держава, бо держав без економіки не буває) - та матимете 100-відсоткову гарантію безпеки для всіх (бо джерело небезпеки просто зникне).
показати весь коментар
02.03.2025 22:41 Відповісти
А нам потрібен американський лідер з яким можна мати справу який поважає Міжнародне право і називає агресора агресором який визнає правоУкраїни на суверенітет і на територіальну цілісність
показати весь коментар
03.03.2025 01:34 Відповісти
 
 