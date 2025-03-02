Волц про Зеленського: нам потрібен лідер, який зможе мати справу з нами
Радник президента США з нацбезпеки Майк Волц сказав, що Сполученим Штатам потрібен український лідер, із яким можна мати справу та припинити війну, яку РФ розпочала проти України.
Про це американський посадовець сказав у ефірі CNN, передає Reuters та BBC, інформує Цензор.НЕТ.
Волца запитали, чи хоче президент США Дональд Трамп відставки Зеленського, на що він відповів:
"Нам потрібен лідер, який може мати справу з нами, врешті-решт мати справу з росіянами і закінчити цю війну... Якщо стане очевидним, що особисті чи політичні мотиви президента Зеленського розбіжні з мотивами припинення бойових дій у його країні, тоді, на мою думку, ми маємо справжню проблему".
На думку Волца, українська влада відтерміновувала підписання угоди зі США щодо корисних копалин, бо в Зеленського був намір приїхати особисто в Штати і вимагати гарантій безпеки, які, за словами Волца, фактично є зобов'язаннями американських військ. Він додав, що США не можуть піти на це.
Також радник Трампа порівняв Зеленського із "колишньою дівчиною".
"Це як колишня дівчина, яка хоче сперечатися про все, що ви сказали дев'ять років тому, замість того, щоб рухати стосунки вперед", - додав Волц.
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чєловєк покушал нормально - Меланья борщем його мабуть не балує, дарма що слов'янка
.
перемир'я - вибори - мир
а інакше - ніяк, будете все одно із ЗЄлєю справу мати
а ЗЄлі ще сидіти за:
1. не підготовку до війни
2. капітуляцію
Завтра Трамп скаже, що то він помилився у прізвищі, коли назвав Зеленського диктатором...
така людина існуе...
Чи вам з офісу фсб у Франції не зрозуміло?
А тепер: do dupy вас...
В фсб дисципліна...
Але, це вони так тонко на Порошенко натякають? Так Порох їх там усіх порве на британський прапор, не виходячи за рамки дипломатії.
Похоже на ПОРОХА?
Я з ними маю справу три роки.
Саму безпосередню справу.
***
Не рахував. У побратимів більше.
Ой, ***, это фраза отсюда
врешті-решт мати справу з росіянами і закінчити цю війну... Джерело: https://censor.net/ua/n3538782
и я спросил - Порох подходит под ЭТО УСЛОВИЕ америкосов ,
Є кілька непоганих кандидатур.
І свій план здачі України заламінуй і засунь собі і сраку
Это каким нужно быть хамлом, чтобы делать такие заявления, при существующем законно избранном президенте Украины?
Да, такого мусора в управлении Америкой ещё не было, этот позор войдёт в мировую историю.
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Є такий лідер. В простонарідді його кличуть "*****".
США теперь хотят выбирать Украине президента , я так поняла ???
США ганебно зраджують усіх своїх партнерів, кидають їх напризволяще, покинувши на злітніх полосах аеродромів купи обісраної ніжньої білизни.
Законні уряди Китаю, Кореї, В"єтнаму, Афганістану в цьому мали змогу переконатись.
Про Будапешт вже мовчу.
Навіщо мати справу с тобою?
Литературно: Зачем с тобой иметь дело?
Радянський Союз дуже хотів отримати від ФРН труби для нафто і газопроводів. Але канцлер ФРН Конрад Аденауер вимагав спочатку звільнити німецьких військовополонених (ті вже були 10 років в таборах). В «кращіх традиціях» радянської дипломатії йому відповіли, що ніяких полонених в СРСР немає.
Молотов також нагадав канцлеру про злодіяння гітлерівського режиму., Аденауер запитав його: "А хто зміцнював його? Хто укладав з Гітлером угоду: ви чи я?"
Хто стискав руку Гітлеру? І додав, що після приходу Червоної армії на території Німеччини теж «жахливі речі» траплялися. Але його перекладач переклав «entsetzliche Dinge» як «звірства».
Тут Хрущов не витримав, схопився зі стиснутими кулаками і, протестуючи проти "образливих зауважень" канцлера, сказав: "Якщо ви ще раз використовуєте подібні формулювання, ми будемо змушені наші переговори закінчити". Перемовини зайшли в глухий кут.
Аденауер вийшов і дав розпорядження вислати за ним літак для повернення додому. І пішов в Лютеранську церкву яка була в Москві і там молився Богу. Після цього канцлера запросили в Кремль і Хрущев повідомив його, що всі полонені будуть звільнені. Я вірю що Бог втрутився в ці перемовини. В Німеччині Аденауера зустрічали як героя. Жінки і матері полонених цілували йому руки. Зараз для нашого президента дуже важкі часи. І хотілось би щоб він також звертався до Бога і не тільки коли попадав в глухий кут.
1. або рф - агресор,
2. або Україна - коли переможе агресора.
"Припинити війну" можуть також країни, що допоможуть Україні, або - відкриють другий фронт проти агресора, або взагалі знищать агресора (правлючу особу, армію…).