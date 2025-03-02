Незрозуміло, чи хоче Зеленський зупинити бойові дії. Він увійшов одягнений не так, щоб вирішувати такі питання, - Волц
Радник президента США з нацбезпеки Майк Волц не впевнений, чи хоче лідер України Володимир Зеленський зупинити бойові дії на фронті.
Про це Волц розповів в інтерв'ю Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
"Незрозуміло, чи справді Зеленський хоче зупинити бойові дії. Він увійшов одягнений не так, щоб вирішувати такі питання. Віцепрезидент сказав: "Досить". Президент сказав: "Досить". І я повинен сказати вам, що це був неправильний підхід, неправильний час в історії і, безумовно, не той президент, щоб з ним можна було таке провернути. Це не Джо Байден".
Суперечка Трампа та Зеленського
Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.
Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.
Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.
У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.
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Це як в казочці про гарбуза - Зеленський став заручником військового костюму, але він зникне)
США: шушукаються з рашкою по телефону
США: "ми не можемо зупинити війну, бо Зеленський не в костюмі, а це означає, що він не хоче зупиняти війну, ми безсилі перед відсутністю костюма".
Мир находится на грани ядерной катастрофы, а эти дебилы обсуждают нарушение, якобы, Зеленским дресс-кода, для посетителей Овальной опочивальни, не бред ли это?
И пальцем не шевельнув для окончания войны и восстановления справедливости, дебил вместе со своей оравой, вдруг решили, что они пуп Земли и все должны идти к ним на поклон?
Нет, господа шизофреники, мы ещё не сошли с ума и у нас есть чувство собственного достоинства и самоуважения, вы ничуть не лучше кремлёвского террориста, вы такие же преступники, как и он, ответ будете держать перед всем миром.
він у вас що жінкою прикидається?!
А якщо б підписав здирницьку угоду про копалини - відразу все стало б так, як треба.
Трампісти - клоуни набагато більші, ніж Зеленський з командою.
Ви нам - 50% доходів від монетизації корисних копалин, а ми вам - НІЧОГО, бо в угоді вказано лише ці 50% від УКРАЇНИ, але не вказано ані те, хто вносить інші 50%, ані тим більше те, що США ДАЄ ВЗАМІН!!!
Будапештський меморандум просто відпочиває на тлі трампістсько-свинособачої "угоди про копалини". Лише проплачені тварюки і повні ідіоти цього не бачать.
Ще бісить велика кількість кацапських консервів, що повилазила з усіх щілин. Вже все всім зрозуміло, хватить таким щось пояснювати - посилайте на йух.
Він прямо це і сказав. Він маніяк.
"Ця людина бореться за свою країну. У її країну відбулося вторгнення. Його люди гинуть! А цей виродок говорить щось про те, щоб він одягнув костюм?... Я ненавиджу цю прокляту країну. Я ніколи в житті не відчував себе так, як зараз".
https://www.youtube.com/watch?v=IHRhZLZAN3c
Почему кто-то должен устанавливать форму одежды главе государства, тем долее в в военный период?
Иииидиооотыыы пробы ставить негде - еще и озвучивают сами это ))
Те що ми тут пишемо це одне, а ось те що пишуть наші бійці:
Гарантії безпеки - "він мене поважає", тому підписувати не має сенсу.
Достатньо, ще раз повторити "поважаю", та сказати, що цього достатньо замість підписання
Волц - радник з нацбезпеки з бекграундом спецназівського молодшого офіцера
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