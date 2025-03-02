Незрозуміло, чи хоче Зеленський зупинити бойові дії. Він увійшов одягнений не так, щоб вирішувати такі питання, - Волц

Радник президента США з нацбезпеки Майк Волц не впевнений, чи хоче лідер України Володимир Зеленський зупинити бойові дії на фронті.

Про це Волц розповів в інтерв'ю Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Незрозуміло, чи справді Зеленський хоче зупинити бойові дії. Він увійшов одягнений не так, щоб вирішувати такі питання. Віцепрезидент сказав: "Досить". Президент сказав: "Досить". І я повинен сказати вам, що це був неправильний підхід, неправильний час в історії і, безумовно, не той президент, щоб з ним можна було таке провернути. Це не Джо Байден".

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Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

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