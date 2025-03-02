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Новини Суперечка Трампа та Зеленського Наслідки суперечки Трампа та Зеленського
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Незрозуміло, чи хоче Зеленський зупинити бойові дії. Він увійшов одягнений не так, щоб вирішувати такі питання, - Волц

Трамп та Зеленський

Радник президента США з нацбезпеки Майк Волц не впевнений, чи хоче лідер України Володимир Зеленський зупинити бойові дії на фронті.

Про це Волц розповів в інтерв'ю Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Незрозуміло, чи справді Зеленський хоче зупинити бойові дії. Він увійшов одягнений не так, щоб вирішувати такі питання. Віцепрезидент сказав: "Досить". Президент сказав: "Досить". І я повинен сказати вам, що це був неправильний підхід, неправильний час в історії і, безумовно, не той президент, щоб з ним можна було таке провернути. Це не Джо Байден".

Також читайте: Волц розповів, що було після суперечки між Трампом, Венсом і Зеленським в Овальному кабінеті

Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

Читайте також: Стармер поспілкувався з Трампом і Макроном після зустрічі з Зеленським, - ЗМІ

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) Трамп Дональд (5498) Волц Майк (75)


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Топ коментарі
+54
Ще один під...ас...
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02.03.2025 10:10
+48
Так ідіота куди не цілуй, там срака. Такі слова радника з нац. безпеки свідчать, що сам недалеко від свого хворого шефа знаходиться
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02.03.2025 10:10
+43
Марко Рубіо і Майк Волц мають терміново піти у відставку, - колишній радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон
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02.03.2025 10:11
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Чому б ні. Так і начебто забаганки Трампа будуть виконуватись, і рожу перекручену його знову подивитись. Бо тут адміністрація США ніяк не зможе прикрутити відсутній дрескод. Всілякі папуаси ж приєзжають з рушниками на голові і нікого це не бентежить в США. Ми приїдемо в червоних шароварах.
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02.03.2025 11:28 Відповісти
У Зеленського одяг диктатора, а диктатор це військова людина на період надзвичайного стану. Трамп своєю політикою кладе край цьому періоду надзвичайного стану і звичайно, хотів би бачити від Зеленського усвідомлення цього, але влада Зеленського тримається лише на цьому стані)

Це як в казочці про гарбуза - Зеленський став заручником військового костюму, але він зникне)
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02.03.2025 11:08 Відповісти
В нас нема надзвичайного стану, в нас військовий стан, кицюня. Поки русня не припинить воювати із нами, військовий стан буде продовжуватись.
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02.03.2025 11:12 Відповісти
По твоєму, виходить, що Ху@ло зовсім не диктатор, бо носить костюм під час війни?
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02.03.2025 11:37 Відповісти
Одяг - це для ЛОШАР. Трампу треба МИР за будь-яку ціну. Щоб отримати своє. Від виборців. Від Нобеля. І його команда побачила з чим приїхав наш Лідор. З Угодою і вимогами, на які кацапи в Ер-Ріяді категорично відмовились йти. Порадились у сусідньому кабінеті, і вирішили вигнати Лідора, щоб не потрапити у халепу на очах ЗМІ світу. Оце і є справжня причина фіаско України.
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02.03.2025 11:46 Відповісти
Коротко и абсолютно верно.
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02.03.2025 14:16 Відповісти
США: "ми можемо зупинити війну без Зеленського, він не потрібен для перемовин"

США: шушукаються з рашкою по телефону

США: "ми не можемо зупинити війну, бо Зеленський не в костюмі, а це означає, що він не хоче зупиняти війну, ми безсилі перед відсутністю костюма".
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02.03.2025 11:10 Відповісти
На місці ЗЄ я зайшов би цілком голим. Цікаво було би подивитися на реакцію рудого і його ЗМІ (у прямому етері)))
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02.03.2025 11:11 Відповісти
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02.03.2025 11:13 Відповісти
Ще цікавіше було би подивитися на реакцію ЗЕманів...
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02.03.2025 11:18 Відповісти
І попросив би внести в Овальну залу рояль...
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02.03.2025 12:54 Відповісти
Америка давно потеряла статус великой державы, а тем более, статус оплота свободы и демократии.

Мир находится на грани ядерной катастрофы, а эти дебилы обсуждают нарушение, якобы, Зеленским дресс-кода, для посетителей Овальной опочивальни, не бред ли это?

И пальцем не шевельнув для окончания войны и восстановления справедливости, дебил вместе со своей оравой, вдруг решили, что они пуп Земли и все должны идти к ним на поклон?

Нет, господа шизофреники, мы ещё не сошли с ума и у нас есть чувство собственного достоинства и самоуважения, вы ничуть не лучше кремлёвского террориста, вы такие же преступники, как и он, ответ будете держать перед всем миром.
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02.03.2025 11:13 Відповісти
з приходом Дональд Дака так точно
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02.03.2025 11:23 Відповісти
тепер якщо американські дипломати приїжджають в Україну не в вишиванках і шароварах гнати в шию бо порушують традиції .
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02.03.2025 11:16 Відповісти
серед лохів зараз я і ти бо ми в одному човні !перемовини про що, не гнівити ***** щоб він прийняв капітуляцію України з рук миротворця Трампа ? я не побачив розумних людей в Білому Домі 28 лютого , лише брехуни , мародери і гопота !
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02.03.2025 11:41 Відповісти
н ути говориш мовою українськох совкової школи. досі вчилки дибілки вважають, що якщо на футболці є якийсь надпис, то дитина погано вчитиметься. в реалі це самій пед-куриці заважає цей надпис викладати, бо її совок навчив на таке кидатися як собаку дворову.
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02.03.2025 11:26 Відповісти
так совковою бо народився при совку ,але українською ! 30 % дописувачів Цензора і такою друкувати не здатні. в даному випадку саме ви в ролі собаки , кидаєтесь на моє глузування з недолугих американців .
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02.03.2025 11:47 Відповісти
Тому що Санич не якийсь там кабінетний політик, він чотирикратний військовий, на Банковій воював, мівіну їв
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02.03.2025 11:17 Відповісти
У ДіДжея венса очкі підведені!
він у вас що жінкою прикидається?!
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02.03.2025 11:18 Відповісти
Він хоч знає, що таке армія, і що таке війна, а не наш чотирьох разовий ухилянт.
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02.03.2025 13:09 Відповісти
А як була вдягнута Моніка Левінські?
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02.03.2025 11:20 Відповісти
купальник
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02.03.2025 12:21 Відповісти
Так, звісно - і одяг не такий, і пика не така, і зріст також, і навіть відсоток підтримки замалий.
А якщо б підписав здирницьку угоду про копалини - відразу все стало б так, як треба.
Трампісти - клоуни набагато більші, ніж Зеленський з командою.
Ви нам - 50% доходів від монетизації корисних копалин, а ми вам - НІЧОГО, бо в угоді вказано лише ці 50% від УКРАЇНИ, але не вказано ані те, хто вносить інші 50%, ані тим більше те, що США ДАЄ ВЗАМІН!!!
Будапештський меморандум просто відпочиває на тлі трампістсько-свинособачої "угоди про копалини". Лише проплачені тварюки і повні ідіоти цього не бачать.
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02.03.2025 11:21 Відповісти
Вони вирішили провернути аферу і тут все пішло не так.
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02.03.2025 11:31 Відповісти
Як сумно читати, що в країні стільки тупих довбойобів, які думають, що справа в костюмі. І підбадьорює той факт, що багато американців (з коментарів соцмереж) не такі
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02.03.2025 11:21 Відповісти
То вороги, це очевидно
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02.03.2025 11:34 Відповісти
Нашваберні боти сраного феєсбє не "дрємлют" лазять й серуть всюди на Україну. Не дивуйтесь - банте.
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02.03.2025 12:12 Відповісти
Ну слава богу есть причина, она в футболке. Вот маск в футболке, это классно и козявки об тромба можно вытирать.
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02.03.2025 11:24 Відповісти
Трамп, такцор путіна, йому яйця путіна мішають, вірніше, задають тон його танцю.
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02.03.2025 11:27 Відповісти
****** у нас война костюмы будут потом на вашых похоронах... А Зеле респект не всрался перед вами гнидами... Народ Америки и трамп агент это две разницы как и у нас ждуны ******* инвалиды ...
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02.03.2025 11:24 Відповісти
і взагалі не чесно було, 2 проти 1. яякби один на один трамп гавкав, а то два на одного. рот закривали.
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02.03.2025 11:28 Відповісти
І одіне вишиванку й шаровари.
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02.03.2025 11:32 Відповісти
короче адміністрація агєнта апєльсіна просралась по повній і тепер намагаються доїбатися хоч до чогось
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02.03.2025 11:30 Відповісти
Пацики-трампони придумали чудовий "мирний план", вже й з кацапами домовились (про бізнес і ****** у мацкві), але чомусь тій Україні не подобається. Бач, падла, пручається. Тому і весь цей цирк.
Ще бісить велика кількість кацапських консервів, що повилазила з усіх щілин. Вже все всім зрозуміло, хватить таким щось пояснювати - посилайте на йух.
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02.03.2025 11:33 Відповісти
Просто зупинити бойові дії, просто перемир'я - не варіант. Це можливість для росії відновити сили, частково зняти санкції під воркування "голубів миру", того ж Трампа, Орбана та інших, та напасти знову. На Україну, на іншу країну, неважливо. Але з більшою силою, врахувавши всі помилки.
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02.03.2025 11:34 Відповісти
А хто заважає Україні за той час відновити сили? Чи ми успішно наступаємо, економіка на підйомі і відновлення сил нам не потрібне?
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02.03.2025 12:59 Відповісти
Якось легше перерізати логістику віслюкам ніж бронетехніці. І наступного разу росіяни колонами, як на парад, не поїдуть.
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02.03.2025 14:10 Відповісти
Так, президент України винен! Винен в тому, що вже четвертий рік намагається всіми можливими зусиллями захистити Україну. Винен в тому, що захищає державу, яка більше 10-ти років, починаючи з 2014 року, перебуває в умовах агресії потужної держави - російської федерації. І якщо це ображає Америку, її президента та її народ, то нехай вони вибачають нашого президента та наш народ за те, що ми хочемо жити, і жити в своїй державі, вільній і незалежній.
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02.03.2025 11:34 Відповісти
ворует он у ВСУ всё что можно
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02.03.2025 11:53 Відповісти
у Vi Wa мозги точно украли
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02.03.2025 19:48 Відповісти
Звісно ж він не хоче. Це ж зрозуміло.
Він прямо це і сказав. Він маніяк.
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02.03.2025 11:37 Відповісти
Американський ветеран дав відповідь путінським підстилкам в овальному кабінеті.

"Ця людина бореться за свою країну. У її країну відбулося вторгнення. Його люди гинуть! А цей виродок говорить щось про те, щоб він одягнув костюм?... Я ненавиджу цю прокляту країну. Я ніколи в житті не відчував себе так, як зараз".
https://www.youtube.com/watch?v=IHRhZLZAN3c
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02.03.2025 11:37 Відповісти
Значить "забірайте сваі манаткі і валітє" (теж було при Трампу) це не образа, а одяг Зелі образа.
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02.03.2025 11:38 Відповісти
якийсь сюр.....
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02.03.2025 11:45 Відповісти
в следующий раз майку, шорты, босоножки оденет, ему можно
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02.03.2025 11:52 Відповісти
Поганому танцюристу яйця заважають. Рижому завадив костюм Зеленського укласти угоду, яка віддавала США половину корисних копалин України.
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02.03.2025 11:59 Відповісти
випадковий президент

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02.03.2025 12:03 Відповісти
Нижній - класичний популіст та патологічний злодій...
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02.03.2025 13:42 Відповісти
да нижний и на рояле не играет и мир в глазах путина не ищет
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02.03.2025 21:40 Відповісти
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02.03.2025 21:43 Відповісти
Прием здесь одежда? Фидель Кастро, Сталин, Шарь де Голль и Каддафи, практически всю жизнь проходили в военной форме и решали при этом государственные задачи, как главы государств!!!!
Почему кто-то должен устанавливать форму одежды главе государства, тем долее в в военный период?
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02.03.2025 12:08 Відповісти
це не радник,а трахнутий на всю голову придурок
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02.03.2025 12:38 Відповісти
Можно добавить ещё Мао, всех северных корейских диктаторов... Вы считаете, что это нормально в цивилизованном обществе?
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02.03.2025 19:36 Відповісти
Вот теперь все понятно. У трампа и венса случилась истерика из за того что Зеленский приехал не в костюме от Армани ))
Иииидиооотыыы пробы ставить негде - еще и озвучивают сами это ))
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02.03.2025 12:11 Відповісти
У саудитів "правильні" костюми, Моді - той взагалі *** зна в чому, а от Зеля не вгодив...



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02.03.2025 12:12 Відповісти
Бо ішаковий національний костюм косоворотка та лапті!!
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02.03.2025 12:30 Відповісти
Эти то хоть в своих традиционных национальных костюмах.
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02.03.2025 19:37 Відповісти
Яб подивилась, як ох...єл би Трамп, якщо Зеля приїхав би в національному Українському костюмі.
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03.03.2025 10:40 Відповісти
Та "до лампочки" ті араби та індуси. Головне пам'ятати, що за тобою стікаюча кров'ю Україна, тим паче, що тебе попрохали одітись згідно дипломатичного етикету.
Те що ми тут пишемо це одне, а ось те що пишуть наші бійці:
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03.03.2025 08:07 Відповісти
Якщо на то пішло, то можна "погратися у дрес код"..... Трамп теж був вдягнений не так - червона краватка не підходить для ділових зустрічей, це порушення "дрес коду".
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02.03.2025 12:15 Відповісти
Буд.меморандум підписаний проте не діє, навіть в частині економічно не тиснути.
Гарантії безпеки - "він мене поважає", тому підписувати не має сенсу.

Достатньо, ще раз повторити "поважаю", та сказати, що цього достатньо замість підписання
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02.03.2025 12:28 Відповісти
Україна не починала бойові дії - щодо зупинки бойових дій звертайтесь до ініціатора. В України єдиний шлях до миру - через перемогу.
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02.03.2025 12:32 Відповісти
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02.03.2025 21:46 Відповісти
Завивання адміністраціі трампа все більше нагадує:"Віддай ковбасу, я все прощу".
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02.03.2025 12:51 Відповісти
Він увійшов одягнений не так, щоб вирішувати такі питання, - Волц (((це видає волтца.як гебнявого агента.котрий виконує гебняву інструкцію)
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02.03.2025 13:17 Відповісти
А він не нащадок того кіношника Волца з "Хрещеного батька"? Може, йому конячу голову в ліжко підкинути?
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02.03.2025 16:11 Відповісти
Квартал 95 постібається з найвеличнішого, як він перемовини вів в Овальному кабінеті? В свій час він такі справи любив - президентів паплюжити, державу. Тут можна стільки номерів зробити....
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02.03.2025 13:17 Відповісти
Пихаті гниди... І вони ще борються з ЛГБТ?..
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02.03.2025 13:38 Відповісти
Ну от, вже й прикид у блазня не такий. А якби він у своєму натуральному одязі, який, до речі, дуже йому личить, тобто, у латексі приїхав, що б вони казали? Та ні, я пожартував, Бубочка не такий, він же дипломат досвічений, знає і про етикет, і про дрес-код, і про повагу до приймаючої сторони, тому й одягнувся так шикарно. То вже піндоси не знають, до чого придертися. А взагалі, добре, що хтось там дотумкав фортеп'яно з кімнати винести, а то там таке б вони побачили!
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02.03.2025 13:40 Відповісти
... а коли США наполягали на передачі ядерної зброї в Україні, то теж звертали увагу на одяг ?
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02.03.2025 13:46 Відповісти
Не зрозуміло-Трамп пасивний чи активний п...с разом з своєю командою?
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02.03.2025 14:01 Відповісти
Нах пішов....
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02.03.2025 15:53 Відповісти
Помню в савецкой армии вечно куски и офицеры придирались,а начинаешь дерзить сразу орали - пуговица,подвороничок,тренчик,сапоги грязные.Ком бек сесесер!
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02.03.2025 16:07 Відповісти
Вони розуміють як вони тупо виглядають?? Ні до чого пристібатися більше...
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02.03.2025 17:13 Відповісти
Пиндосы совсем нюх потеряли и показали свое истинное рыло!!
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02.03.2025 17:57 Відповісти
Ідіот !

Волц - радник з нацбезпеки з бекграундом спецназівського молодшого офіцера

.
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03.03.2025 00:04 Відповісти
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