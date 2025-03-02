Надихає, що рейтинг Зеленського зріс більше, ніж у Залужного, - радник ОП Милованов. ІНФОГРАФІКА
Радник ОП Тимофій Милованов заявив, що після суперечки з президентом США Дональдом Трампом рейтинг президента Володимира Зеленського зріс і він впевнено переміг би на виборах колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук радника ОП.
Милованов посилається на результати опитування Gradus, згідно з яким:
- 70% українців погіршили своє ставлення до США за останні дні. Водночас 5% покращили.
"Хто ці 5%? Як можна було за ці дні, після всього, що ми бачили, покращити ставлення до США? Мені це незрозуміло, і, чесно кажучи, трохи дивно. Реакція 70% — зрозуміла і близька. У мене така сама", - зауважив радник ОП.
- Зараз 29% українців вважають США недружньою країною, і лише 13% — дружньою.
- Більшість же просто розгублені — не знають, як оцінити те, що сталося.
"Але є те, що тішить і надихає: рейтинг Зеленського знову зріс. Якби вибори були сьогодні, за нього проголосували б 28%, за Залужного — 17%. Для порівняння: два тижні тому цифри були 23% і 21%, а в липні 2024 — 18% і 22%. Атаки від Трампа і його MAGA не просто не зламали нас — вони консолідують підтримку Зеленського. Якби вибори відбулися зараз, він би впевнено переміг. Це не просто хороші новини. Це правильна реакція суспільства. Коли наш президент і наша країна під ударом, українці гуртуються. І це саме те, що робить нас сильною нацією. Ми стоїмо разом", - заявив Милованов.
Суперечка Трампа та Зеленського
Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.
Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.
Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.
У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.
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Воістину: блажен, хто вірує...
І цей бізнес в Україні безпосадковий для учасників. Мабуть,тому,що не встигший втікти призупинив дію Конституції.
Власне, це все, що потрібно знати про Зеленського та його оточення - сволоти та гниди !
Та ну... Гадаю, все набагато примітивніше та смішніше. Просто милованов дістав древні методички (бо нових ще не підігнали) і за звичкою увірував у них. А потім і промовив ротом те, у що увірував.
Інтенсивне завивання одноразових "подоляцьких плоскогубців" на "Цензорі" мало що означає. Їх не так уже багато, та за капєчку малуйу вони
маму рідну продадутьпрославлятимуть Сонцеликого Боневтіка Незламного, компенсуючи свою малочисельність великою кількістю дурнуватих коментарів.
«Чукча не чітатель, чукча пісатель» (С)
Ви легітимізували своїми тупими рожами все, що воно далі буде творити.
пс я не виключаю, що, враховуючи позитивний ефект "вистави" в овальному кабінеті на недорозвинені мізки посполитих, наступного разу дєрьмачня запропонує "павтаріть" щось таке у такому ж дусі!! а ****? рейтінгі вовіка - ета главнає!!
хоча ти на пуйла працюєш і відповіді не дочекаюсь
щодо того хто на кого працює: ти, підарасіна зелена, розкажи хто розмінував чонгар? хто призначив кулініча, наумова, тарана, биканова, татарова?! уйобку безіменний, я дочекаюся на відповідь від тебе?!
Хто наразі ллє багнюку на Зеленського? Правильно! всі ті хто працюють на пуйла
Я три тижні, як приїхав зі "сходу". Я - доброволець з 22 року. Розкажи мені, що я за пуйла.
Вовочка, канєшна, маладєц, дав просратись Трампу але хай пи.дує. Ще декілька років його "ефективних" менеджерів ми не витриваємо. Або винесемо із охвісу преЗедента ногами вперед.
Щодо виборів. Ну так, треба було б аби в другий тур вийшла Юлія Тимошенко тоді всі б віддали свої голоси за Юлю.
Різниця в першому турі між Тимошенко та Порошенко була аж 1.8% (дивись Гугл)
Я за шоколадного не віддавав свій голос навіть в 2014 році бо дуже добре знав хто це. А ти НЕ знав. Або підтримуєш партію регіонів.
але ж головна радість, що рейтинг ЗЄлі вище, ніж в Залужного
ідіоти і брехуни !
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по-друге, задніцу ЗЄлі (і Україну загалом) кинулась рятувати вся Європа
по-третє, допомоги США нам не бачити, а це 50% всієї допомоги і особливо критичні супутникові дані та Петріоти
по-четверте, і що особливо небезпечно, ЗЄльоний дурачок сприйме хамство за дипломатичну крутизну і буде вишивати так далі
радіти немає чому, мілованов, тому що Генерал Залужний не рузький і не "піндос", а українець, гідний посади Президента
Те що х7йлу -сину Сатани неможна довіряти бо вже були домовленості й нелюдь х7йло їх порушив, то образливо для Трампа? Його "корєша" х7йла ображають = його самого? Чи що, можете написати цитату?
Бо я дивився в оригіналі, все вірно казав Зеленський й нічого образливого для Трампа, навіть не сказав що червоного кольору кроватка не по епітети для ділових зустрічей високого рівня.
Чим образив Трампа?
А ще краще наших бійців на "0", бо ті ну просто в "захваті від досягнень найвеличнішого дипломата всіх часів і народів".
Старший по палаті відмітив послідовника безумного життя!
А там і рейтинг здується, коли фронти почнуть валитися без допомоги США.