Надихає, що рейтинг Зеленського зріс більше, ніж у Залужного, - радник ОП Милованов. ІНФОГРАФІКА

Радник ОП Тимофій Милованов заявив, що після суперечки з президентом США Дональдом Трампом рейтинг президента Володимира Зеленського зріс і він впевнено переміг би на виборах колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук радника ОП.

Милованов посилається на результати опитування Gradus, згідно з яким:

70% українців погіршили своє ставлення до США за останні дні. Водночас 5% покращили.

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"Хто ці 5%? Як можна було за ці дні, після всього, що ми бачили, покращити ставлення до США? Мені це незрозуміло, і, чесно кажучи, трохи дивно. Реакція 70% — зрозуміла і близька. У мене така сама", - зауважив радник ОП.

Зараз 29% українців вважають США недружньою країною, і лише 13% — дружньою.

Більшість же просто розгублені — не знають, як оцінити те, що сталося.

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"Але є те, що тішить і надихає: рейтинг Зеленського знову зріс. Якби вибори були сьогодні, за нього проголосували б 28%, за Залужного — 17%. Для порівняння: два тижні тому цифри були 23% і 21%, а в липні 2024 — 18% і 22%. Атаки від Трампа і його MAGA не просто не зламали нас — вони консолідують підтримку Зеленського. Якби вибори відбулися зараз, він би впевнено переміг. Це не просто хороші новини. Це правильна реакція суспільства. Коли наш президент і наша країна під ударом, українці гуртуються. І це саме те, що робить нас сильною нацією. Ми стоїмо разом", - заявив Милованов.

Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

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