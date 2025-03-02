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Новини Рейтинг Зеленського Наслідки суперечки Трампа та Зеленського
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Надихає, що рейтинг Зеленського зріс більше, ніж у Залужного, - радник ОП Милованов. ІНФОГРАФІКА

Радник ОП Тимофій Милованов заявив, що після суперечки з президентом США Дональдом Трампом рейтинг президента Володимира Зеленського зріс і він впевнено переміг би на виборах колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук радника ОП.

Милованов посилається на результати опитування Gradus, згідно з яким:

  • 70% українців погіршили своє ставлення до США за останні дні. Водночас 5% покращили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін: "Рейтинг Зеленського вдвічі нижчий, ніж у Залужного"

"Хто ці 5%? Як можна було за ці дні, після всього, що ми бачили, покращити ставлення до США? Мені це незрозуміло, і, чесно кажучи, трохи дивно. Реакція 70% — зрозуміла і близька. У мене така сама", - зауважив радник ОП.

  • Зараз 29% українців вважають США недружньою країною, і лише 13% — дружньою.
  • Більшість же просто розгублені — не знають, як оцінити те, що сталося.

Читайте: Адміністрація Трампа відновить контакти з Україною, коли та буде готова до миру, - Рубіо

"Але є те, що тішить і надихає: рейтинг Зеленського знову зріс. Якби вибори були сьогодні, за нього проголосували б 28%, за Залужного — 17%. Для порівняння: два тижні тому цифри були 23% і 21%, а в липні 2024 — 18% і 22%. Атаки від Трампа і його MAGA не просто не зламали нас — вони консолідують підтримку Зеленського. Якби вибори відбулися зараз, він би впевнено переміг. Це не просто хороші новини. Це правильна реакція суспільства. Коли наш президент і наша країна під ударом, українці гуртуються. І це саме те, що робить нас сильною нацією. Ми стоїмо разом", - заявив Милованов.

Опитування Gradus

Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

Читайте також: Стармер поспілкувався з Трампом і Макроном після зустрічі з Зеленським, - ЗМІ

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) опитування (1929) Милованов Тимофій (415) Залужний Валерій (723) Офіс Президента (2020)


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Топ коментарі
+159
мудаки, ви хоч зараз можете думати за державу а не свої рейтинги?
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02.03.2025 18:24
+81
Зелень думає тільки про бабло , яке можна стирити і рейтинги ,
щоби і дальше бикувати при владі ,
брехати і поповнювати оффшори нашими грішми !!
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02.03.2025 18:29
+78
Рейтинг на першому місці для влади. А життя пересічних то таке...
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02.03.2025 18:25
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Це прекрасно! Завтра у тцк будуть черги!
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02.03.2025 20:12 Відповісти
Ага!!!!
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02.03.2025 21:31 Відповісти
Та-а-ак! Є-а бебі!
Оргазм!
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02.03.2025 20:16 Відповісти
Йо@нуті. Про що вони думають і витрачають енергію!
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02.03.2025 20:25 Відповісти
Нє, ну як то - про що? Вони "думають", що вміють думати.
Воістину: блажен, хто вірує...
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02.03.2025 21:47 Відповісти
Це жахливо . Отже український народ так і не порозумнішав. І буде страждати далі.
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02.03.2025 20:28 Відповісти
Ідійоти...
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02.03.2025 20:29 Відповісти
******** на всю голову ? Воевать с руснёй будем рейитингом Зелеенского ?
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02.03.2025 20:36 Відповісти
Ще більше цього фінгалоносного типа надихає можливість спільного бізнесу зі Смілянським,коли гроші з кожної посилки,що відправляється Укрпоштою,перераховуються до приватного фонду цього типа.
І цей бізнес в Україні безпосадковий для учасників. Мабуть,тому,що не встигший втікти призупинив дію Конституції.
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02.03.2025 20:37 Відповісти
І що індуси можуть написати про українців? Те що українців швидше беруть на роботу ніж індусів? Ну так є, нічого заздріть українцям. Тим більш індусам.
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03.03.2025 00:03 Відповісти
кто очём, а вшивій о бане
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02.03.2025 20:42 Відповісти
Це ж якими потворами треба бути, щоб хвилюватися зараз про рейтинги?
Власне, це все, що потрібно знати про Зеленського та його оточення - сволоти та гниди !
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02.03.2025 21:05 Відповісти
А ви думали зебіли кудись поділись чи може розуму набрались? От вам і рейтинг на дешевих понтах у таких же дешевих баранів
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02.03.2025 21:07 Відповісти

Та ну... Гадаю, все набагато примітивніше та смішніше. Просто милованов дістав древні методички (бо нових ще не підігнали) і за звичкою увірував у них. А потім і промовив ротом те, у що увірував.
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02.03.2025 21:51 Відповісти
Краще аби й справді було саме так
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02.03.2025 22:28 Відповісти
Скорше всього, так і є. Ну або майже так .
Інтенсивне завивання одноразових "подоляцьких плоскогубців" на "Цензорі" мало що означає. Їх не так уже багато, та за капєчку малуйу вони маму рідну продадуть прославлятимуть Сонцеликого Боневтіка Незламного, компенсуючи свою малочисельність великою кількістю дурнуватих коментарів.
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03.03.2025 00:32 Відповісти
Хаха, знову ті самі 70%. Зробили вас разом, дибіли.
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02.03.2025 21:12 Відповісти
Ну як ще можна назвати цього тімоху - дебіл!!!!!!
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02.03.2025 21:20 Відповісти
Розберіться спочатку хто такий Олександр Разумков і хто такий Дмитро Разумков .
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02.03.2025 23:20 Відповісти
А навіщо йому розбиратись? Для чого?
«Чукча не чітатель, чукча пісатель» (С)
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03.03.2025 00:06 Відповісти
Саме ця людина агітувала за продаж землі.
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02.03.2025 21:25 Відповісти
Дик не просто продаж, а закон зробив під коломийських і компаній. То від чого є запобіжники в кожній країні Європи, це дебіл прибрав. І вийшла самий дебільний закон про землю в Європі. Вова теж агітував за цю мерзоту. Та і Петро дав майже всі голоси окрім Гончаренко. Той не голосував. Хоч одна притомна людина в секті виявилась.
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03.03.2025 00:09 Відповісти
Земля куплена еміром ОАЕ на заході України (т.зв. "Мрія" + інш.). Для гарантій місця проживання "керівництва України в екзилі".
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03.03.2025 09:19 Відповісти
А до этого ты был бездыханный?
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02.03.2025 21:26 Відповісти
Текст по дєбільному напісан. Ніхто не вірить.
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02.03.2025 21:29 Відповісти
Боже милосердний... Вилізло це непорозуміння - милованов. Тепер чекаймо на появу інших фріків - Молюски, Безвуглої (не проти ночі хай буде згадана!) та панночки Мендель...
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02.03.2025 21:42 Відповісти
Якщо дебіл, який публічно визнав, що він дебіл, при всіх у шалено-дебільному захваті від ваших найпотужніших дій по знищенню союзників - це ваш тріумф чи провал?
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02.03.2025 21:50 Відповісти
на дай Боже
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02.03.2025 21:56 Відповісти
Дебіл мелованов - він і в Африці дебіл!!!!
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02.03.2025 21:57 Відповісти
Мвлованов це ще той фахівець... колись публічно признав, що він дебіл. Може вже вилікувався? Хоча це не лікується.
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02.03.2025 21:57 Відповісти
Залужний за такий прийом відгамселив би тих двох піджачколюбів без задньої думки про рейтинги.
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02.03.2025 21:57 Відповісти
Країна на краю прірви, а цим виродкам все рейтинги і вибори... Ну просто кінчені
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02.03.2025 22:02 Відповісти
бляха, а цим дебілам тіко рейтинги цікаві! гидотні створіння!
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02.03.2025 22:05 Відповісти
Кого надихає???
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02.03.2025 22:06 Відповісти
Усіх кретинських представників цієї нації, які відіграли роль у масовці під назвою "Підримуємо нашого дикатороьонка, який не прогнувся, нашого Зеленожопа Боневтіка", поздоровляю.
Ви легітимізували своїми тупими рожами все, що воно далі буде творити.
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02.03.2025 22:20 Відповісти
Так ти подивись на лідерів думок. Захожу на любий канал, раніше кого поважав несуть ахінею і рвуть воювати лопатами із теплих студій. Там вже одна осляча армія залишилась ще чуть чуть це вже точно буде перемога))
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02.03.2025 22:35 Відповісти
А я бачив, в тому числі схвалення цього звичайними кріпаками! Саме тому це так пригнічує.
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02.03.2025 22:45 Відповісти
це, власне, усе, що цікавить зелену шваль. рейтинги!! хто б сумнівався?! та пох їм на ситуацію на фронті - 100кв. км туда, 100кв.км сюда!! головне - рейтинги зеленої потвори!!

пс я не виключаю, що, враховуючи позитивний ефект "вистави" в овальному кабінеті на недорозвинені мізки посполитих, наступного разу дєрьмачня запропонує "павтаріть" щось таке у такому ж дусі!! а ****? рейтінгі вовіка - ета главнає!!
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02.03.2025 22:23 Відповісти
єдине питання до тебе. що повинен був робити Зеленський в оральному кабінеті?
хоча ти на пуйла працюєш і відповіді не дочекаюсь
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02.03.2025 23:10 Відповісти
Гострий язик - дарування , довгий язик - покарання.
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02.03.2025 23:25 Відповісти
підарюга зелена, для початку воно мало би вбратися у костюм, про що його неодноразово попереджали помічники трампа!! але твій зелений уйобіщний лідор вирішив бикувати й дратувати трампа з порога!! далі не продовжуватиму...
щодо того хто на кого працює: ти, підарасіна зелена, розкажи хто розмінував чонгар? хто призначив кулініча, наумова, тарана, биканова, татарова?! уйобку безіменний, я дочекаюся на відповідь від тебе?!
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02.03.2025 23:29 Відповісти
, Зеленського підтримав весь світ, маю на увазі тих хто за Україну. Навіть Бутусов, наразі я прочитав його допис. Бутусов - ПІДТРИМАВ все що казав та робив Зеленський в оральному кабінеті.
Хто наразі ллє багнюку на Зеленського? Правильно! всі ті хто працюють на пуйла
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03.03.2025 00:14 Відповісти
я л'ю.
Я три тижні, як приїхав зі "сходу". Я - доброволець з 22 року. Розкажи мені, що я за пуйла.
Вовочка, канєшна, маладєц, дав просратись Трампу але хай пи.дує. Ще декілька років його "ефективних" менеджерів ми не витриваємо. Або винесемо із охвісу преЗедента ногами вперед.
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03.03.2025 00:24 Відповісти
але ж. згідно Конституції ми не можемо його переобрати під час бойових дій. І не винисете. Даю 100 відсотків. Ніхто не винесе. Так шо досить нести чуш
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03.03.2025 12:54 Відповісти
Довбню, не зеленого торчка підтримав весь світ, а країну яку воно представляє, а війна тут через таких недоумків-виборців як ти!
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03.03.2025 11:01 Відповісти
довбень тут ти. Саме Зеленського підтримали. За те що не сидів мовчки, за те що давав відсіч.
Щодо виборів. Ну так, треба було б аби в другий тур вийшла Юлія Тимошенко тоді всі б віддали свої голоси за Юлю.
Різниця в першому турі між Тимошенко та Порошенко була аж 1.8% (дивись Гугл)
Я за шоколадного не віддавав свій голос навіть в 2014 році бо дуже добре знав хто це. А ти НЕ знав. Або підтримуєш партію регіонів.
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03.03.2025 12:58 Відповісти
Європа не хоче підтримувати Україну без США, - Euractiv
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03.03.2025 11:52 Відповісти
це саме ти та твій путлєр так хочуть
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03.03.2025 12:56 Відповісти
З його мірками туди краще було не ходити.
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03.03.2025 06:48 Відповісти
Дурень думкою багатіє ! Мілийванов це якраз про тебе. Ми вас підарів зелених навіть до виборчих дільниць не допустимо. Відразу в травматологію !
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02.03.2025 22:29 Відповісти
рученьки коротеньки.а у нас довжиленні і шоколадного відправим в розход
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02.03.2025 23:09 Відповісти
Я навіть "за" ! Ви - шоколадного, а ми вас ! Ви одне одного варті !
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02.03.2025 23:22 Відповісти
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02.03.2025 23:30 Відповісти
Самокритично. Хвалю.
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03.03.2025 02:30 Відповісти
Без голови ти виглядав би краще.
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03.03.2025 13:54 Відповісти
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02.03.2025 22:30 Відповісти
это все цирк ссора с трампом, это задумано
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02.03.2025 22:49 Відповісти
Якщо навіть таке лайно як відверта сварка з президентом США до Зеленського пристають, тоді він досяг титулу тефлоновий)
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02.03.2025 23:12 Відповісти
зріс то того моменту поки не зрозуміють що буде далі..
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02.03.2025 23:14 Відповісти
А Залужний що, ворог?
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02.03.2025 23:21 Відповісти
ото ж !

але ж головна радість, що рейтинг ЗЄлі вище, ніж в Залужного

ідіоти і брехуни !

.
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02.03.2025 23:37 Відповісти
Цей задрочений трускавецький жидок знову вигулькнув щоб пролизати Зєлєнскому. Тьфу. Мразота...
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02.03.2025 23:27 Відповісти
Ну точно - дебіл!
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02.03.2025 23:33 Відповісти
по-перше, повна брехня ці опитування.
по-друге, задніцу ЗЄлі (і Україну загалом) кинулась рятувати вся Європа
по-третє, допомоги США нам не бачити, а це 50% всієї допомоги і особливо критичні супутникові дані та Петріоти
по-четверте, і що особливо небезпечно, ЗЄльоний дурачок сприйме хамство за дипломатичну крутизну і буде вишивати так далі

радіти немає чому, мілованов, тому що Генерал Залужний не рузький і не "піндос", а українець, гідний посади Президента
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02.03.2025 23:36 Відповісти
Що хамського сказав Зеленський Трампу?
Те що х7йлу -сину Сатани неможна довіряти бо вже були домовленості й нелюдь х7йло їх порушив, то образливо для Трампа? Його "корєша" х7йла ображають = його самого? Чи що, можете написати цитату?
Бо я дивився в оригіналі, все вірно казав Зеленський й нічого образливого для Трампа, навіть не сказав що червоного кольору кроватка не по епітети для ділових зустрічей високого рівня.
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03.03.2025 03:15 Відповісти
#не по етікету.
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03.03.2025 03:17 Відповісти
Головне не те, що ми тут пишемо в чаті, а що говорять нвші бійці безпосередньо з передової.
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03.03.2025 07:15 Відповісти
Що не так сказав Зеленський?
Чим образив Трампа?
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03.03.2025 09:56 Відповісти
Не мене запитуй, а трампа.
А ще краще наших бійців на "0", бо ті ну просто в "захваті від досягнень найвеличнішого дипломата всіх часів і народів".
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03.03.2025 10:16 Відповісти
прєстіж крєпчаєт, рєйтінг падимаєтся, растьот процент жиров у маслі....... це ж вже було(с)
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03.03.2025 00:05 Відповісти
нє, нє, Вовочка. Ти, канєшна, маладєц, дав Трампу просратись але ще декілька років твоїх ефективних менеджерів ми не витримаємо. Йди. Йди...
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03.03.2025 00:18 Відповісти
Скільки ракет і дронів можна збити рейтингом? А скільки людей загине із-за незбитих ракет і дронів?
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03.03.2025 00:29 Відповісти
То Зеленскому немає чого боятися виборів, нехай проводить..... а там побачимо.
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03.03.2025 03:11 Відповісти
Прав був Каломойський назвав цього покидька дебілом у 2019 році.Країна стоїть на грані катастрофи,а цей урод думає про рейтінгі.
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03.03.2025 05:20 Відповісти
трамп нашому пересіденту п.ять разів сказав що у вас немає карт на руках а з нами є --- і наш хамовитий мудак зробив вигляд що не зрозумів про що йдеться . включив чайника і сказав ..я не граю в карти.. тампакс говорить потрібно зупинити вогонь а потім все інше --- наш хенералісімус ..дайте мені гарантіі.. трамп говорить що будемо вирішувати всі питання після зупинки вогню . а якщо ***** порушить перемир.я питає журналістка . а якщо тобі зараз бомба на голову впаде відповів трамп якого фофа довів своім хамством в оральному кабінеті білого дому --- після такого ..конструктивного діалогу.. велика вірогідність що фофа і тампакс більше не зустрінуться ніколи . і костюмчик потрібно було одягти з галстуком . як не як а привезли тебе в оральний кабінет білого дому --- це ж треба було ..постаратися.. довести трампа що він ледве стримував себе і сказав .. ви не в тій ситуаціі щоб щось вимагати і ми тут за океаном без тебе розберемось з нашими відчуттями .. --- після такого ..візиту.. в сша рейтинг фофі потрібно малювати .. 70% зі знаком мінус
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03.03.2025 06:42 Відповісти
Цього типа ми добре знаємо ще з часів урядування. Він може "надихатися" тільки нездоровими випарами голубих "**********" - гнійного нариву, з якого виплодились нинішні слуги народу.
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03.03.2025 06:52 Відповісти
*****, які рейтинги коли стоїть питання існуванню України, дибіли
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03.03.2025 09:14 Відповісти
заглотнув так заглотнук....глибокий мінует
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03.03.2025 09:20 Відповісти
Ой, Вова, як нас люди *******. Та хто, Ленка? Та ти мене, а я тебе. Імена героїв приказки-змінено.
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03.03.2025 10:32 Відповісти
Так вот зачем всё это было...
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03.03.2025 11:23 Відповісти
Виходить, костюм одягати "не на часі", а рейтингами мірятися саме "на часі" ..
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03.03.2025 11:36 Відповісти
Ти уйобку ти почитай коментарі на цензорі і по них можна вичислити рейтинг цього зеленого позорища .
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03.03.2025 12:08 Відповісти
Б***ь! Зеленський захистив диплом на кафедрі Київського інстітуту геніїв ім. Мілованова по спеціальності Генеральний розвод народу і правильна розпальцовка в міжнародних переговорах...
Старший по палаті відмітив послідовника безумного життя!
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03.03.2025 12:18 Відповісти
Все вилизує, не може зупинитися. Милованов, а спробуй оголоси вибори, не сци!
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03.03.2025 12:22 Відповісти
Ось вам і відповідь, що для цієї зеленої блювоти важливо. Доля України? Та нах, кому вона всралася! Рейтинг Лідора! Аве Бздуче, що , як останній рагуль і бидло, поводило себе в Білому Домі! Рейтинг зріс! Пох*й, що без США ніяка Європа цю війну не потягне, і ми захлинемося в своїй крові! Головне - рейтинг вище Залужного! От тепер би вибори провести, але - ой , миру для виборів не буде.
А там і рейтинг здується, коли фронти почнуть валитися без допомоги США.
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03.03.2025 13:26 Відповісти
Платні дебіли пишуть рейтинги для зільоних дебілів при владі.
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03.03.2025 13:50 Відповісти
Уберемо патріотичну браваду хоч на секунду.. Давайте поміркуємо об'єктивно чисто як цивільні (не військові) люди. Яка принципова різниця між Зеленським і Залужним зараз? При Зеленському - Вас виловлять на вулиці і відправлять у лісосмугу в контрнаступ на Донбасі - і дітей скоріш за все при досягненні ними призовного віку теж , і при Залужному (при всій до нього повазі) буде так само...... Хто би не був з цих двох президентом України - це люди "партії війни" і кожен з них буде притримуватись британського та західноєвропейського зовнішньополітичного курсу щодо України - воювати з рашкою до талого і вирішувати усі питання силовим шляхом. П.с. Я веду до того, що для пересічного громадянина України - ніякої різниці не має хто з цих двох буде президентом України. Можливо при Залужному покращаться темпи з постачання зброї і продовольче забезпечення ЗСУ стане відносно якіснішим, і це все... ніякої демобілізації при ньому не буде, кордони він теж не відкриє, податки не знизить, бусифікацію не відмінить, а можливо навіть і посилить ......
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03.03.2025 14:26 Відповісти
якщо таке бидло надихає "рейтинг" ******** нєдоноска, значить бидло викачалося в тому ж самому лайні, що й саме зьо
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03.03.2025 19:13 Відповісти
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