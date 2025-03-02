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Новини Суперечка Трампа та Зеленського Заяви Рубіо після суперечки Зеленського і Трампа
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Адміністрація Трампа відновить контакти з Україною, коли та буде готова до миру, - Рубіо

Рубіо розповів, чи відновлять США контакти з Україною

У неділю, 2 березня, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп і його команда відновлять діалог з українськими офіційними особами, "коли вони будуть готові до миру".

Про це очільник американської дипломатії сказав в ефірі програми This Week на каналі ABC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Рубіо розповів, що він не спілкувався ані з Зеленським, ані з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою після того, як українська делегація достроково покинула Вашингтон після розмови з Трампом.

Держсекретар сказав, що США намагаються змусити Путіна сісти за стіл переговорів, і Трамп - єдина людина, яка має шанс це зробити, а Зеленський, за його словами, зірвав ці зусилля.

Читайте також: Стармер намагався переконати Трампа та Зеленського відновити переговори, але не вийшло, - Bloomberg

"Всі тут знають історію тут від і до. Ми це розуміємо. Ми всі це розуміємо. Але питання зараз полягає в тому, чи можемо ми посадити їх за стіл переговорів? Це наша мета. Не робіть нічого, щоб зірвати. І це те, що, на жаль, зробив Зеленський - він перевертав кожне питання", - заявив Рубіо.

Також дипломат висловився щодо гарантій безпеки для України, на яких і наполягав Зеленський в Овальному кабінеті. Рубіо сказав, що спочатку потрібно взаємодіяти з Росією, "щоб побачити, чи це взагалі можливо", а вже потім говорити про безпекові гарантії.

Наостанок держсекретар висловив сподівання, що діалог між США та Україною ще можна перезавантажити, а Зеленський "прийде до усвідомлення" того, що США насправді намагаються допомогти Україні та запобігти ще численним жертвам у війні.

Читайте також: Трамп не бажає ображати Путіна, оскільки це заважає переговорному процесу, - Рубіо

Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

Читайте також: У Білому домі чекають, щоб Зеленський "виправив ситуацію" після суперечки з Трампом, - NBC News

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) США (22545) Трамп Дональд (5498) Рубіо Марко (147)


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Топ коментарі
+35
Забудьте про США до импичмента Краснова...
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02.03.2025 17:57
+26
коли дівчатка згвалтовані та вбиті чікатіло будуть готові до миру - ми зловимо та посадимо чікатіло за стіл перемовин з жертвами
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02.03.2025 17:59
+19
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02.03.2025 18:08
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Думаю, що переговори слід відновити тоді, коли США нарешті будуть на боці Європи і України, а не на боці Ху...ла....
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02.03.2025 18:15 Відповісти
Захопили Крим - переговори, треба мир;
Захопили частину Донбасу - переговори, треба мир;
Захопили частину Херсонської, Запорізької областей, більшу частину Донбасу - треба переговори, треба мир;
Якийсь неправильний цей мир.
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02.03.2025 18:18 Відповісти
А ви думали що будуть бомбить москву ?
Ну да..ну да..
Про нашу безпеку ми мали дбати самі.
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02.03.2025 18:19 Відповісти
Це ти порошенку в город какашку закинула?😄
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03.03.2025 18:09 Відповісти
Тобі на тарілку
Най смакує
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04.03.2025 08:07 Відповісти
Вам добре, вас ведуть на шашлики
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04.03.2025 08:10 Відповісти
Рубио, отрубись *****. Окурок гаванской сигары
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02.03.2025 18:19 Відповісти
не оправдуйся мерзота-іншого презика у нас для вас не має
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02.03.2025 18:20 Відповісти
В интервью Дэне Башу на CNN в программе «Положение в стране» советник по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что необходимы «территориальные уступки» в обмен на гарантии безопасности. Омериканський план такий простий.
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02.03.2025 18:20 Відповісти
він мав на увазі Аляску, Гавайі та Каліфорнію.
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02.03.2025 18:42 Відповісти
Добре шо з маньяком знайшли спільну мову,кончений деге..арт!
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02.03.2025 18:20 Відповісти
Адміністрації Трампа треба шоб Вікторія Спартц зайшла на цензор та почитала, як тварюки зеленского дякують США за підтримку. Просто виключити всю зброю - ракети, Петріоти, Джавелини.... та все. Нехай демократ зеленский робить 3000 ракет у 25 році, 5000 тисяч Стугна-П, 200 САУ Богдана на місяц.... та дайте вже в кінці кінців на четвертий рік кровавої війни розвернутись шакалам зеленского.
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02.03.2025 18:22 Відповісти
Не ***** и не путай трампона и собственно говоря США.
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02.03.2025 18:37 Відповісти
Та хто їх путає. Якшо Трамп накаже, а вже наказав, шоб Пентагон більше не давав розвідданих Україні, то хто з США може наказати Пентагону давати ці данні. Це такий меленький приклад, після того, як кр.гопнік обісрався в США.
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02.03.2025 18:40 Відповісти
обісрався? а шо він повинен був робити? на твою думку
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02.03.2025 18:43 Відповісти
малявка, я в своєму житті бачив більше ніж ти зі своїми всіма родичами разом взяті. своїм путлєру, трумпу та муску кидай посилання, вони тебе цигарками пригощатимуть
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02.03.2025 18:58 Відповісти
ти не відповів на питання. що він повинен був зробити? мабуть ти за нього краще б зробив?!
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02.03.2025 19:00 Відповісти
Вести дипломатичні переговори, а не різну срань.
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02.03.2025 19:14 Відповісти
Опять *******.
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02.03.2025 18:49 Відповісти
У Вас, трампона и вазеленского одна общая черта - Вы все время врете. А когда Вас на этом ловят - подставляете кого-то. Ваша цитата: "...а вже наказав, шоб Пентагон більше не давав розвідданих..." Доказательства? Чье то видео?
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02.03.2025 19:04 Відповісти
Прикинь, я так і не зрозумів - деж була брехня, або твоєю росейскою - ви всё врёте. Кічієн мерієн тухес, шлімазел смарагдовий.
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02.03.2025 19:14 Відповісти
Кронштадтское - я писал на понятном тебе языке. Слив засчитано.
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02.03.2025 19:31 Відповісти
лугандон - та звісно, а звідки таки ще можуть завдяки цьому ресурсу можуть ваяти. Шикса.
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02.03.2025 20:01 Відповісти
....Журналісти зібрали 33 попередні приклади, коли Зеленський дякував або висловлював вдячність США, їхнім чиновникам чи народу за підтримку. Це не повний список, бо не розглядалося багато внутрішніх висловлювань Зеленського українською мовою....
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02.03.2025 18:54 Відповісти
А смерті силоміць мобілізованих українців- правильні?
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02.03.2025 18:23 Відповісти
Їх вбив путен. Ти скільки передав грошей на зброю в Україні? Хочеш знову ГДР? То хай БНД придивиться.
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02.03.2025 20:18 Відповісти
Таке враження що вся команда трампістів включили дурня!!!! Хоча насправді вини всі довбодятли!!!
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02.03.2025 18:23 Відповісти
Невже хтось розглядає заяви що росію відірвуть з під Китаю не як ідіотську брехню
сша щось мутять а цим *************.
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02.03.2025 20:20 Відповісти
Ще до 350 лярдів дорахують за "неповагу" 150?
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02.03.2025 18:24 Відповісти
Питання навіщо тоді до США взагалі звертатись? Коли вони пропонують капітулювати, ще й хочуть за це ресурси, не даючи абсолютно ніяких гарантій.
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02.03.2025 18:24 Відповісти
Ти бачив документи про капітуляцію? Чи сказанув, аби не мовчати.
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02.03.2025 19:15 Відповісти
А що може запропонувати Трамп, який хизується дружбою з путіним, і не вважає росію агресором, а при слові гарантії впада в істерику - довічної відданості?
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02.03.2025 19:29 Відповісти
Тонкий натяк українцям що памперси влада трохи завонялась вже.
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02.03.2025 18:25 Відповісти
Чим менше буде говорити з Трампом Україна, тим більше буде говорити з Трампом путін. От і вся логіка.
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02.03.2025 18:30 Відповісти
З підорастами говорять тільки підорасти.
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02.03.2025 18:39 Відповісти
І що буде далі?
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02.03.2025 18:45 Відповісти
Цинічні покидьки - Рубіо, Трампон, Вейс і уся їх божевільна адміністрація.
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02.03.2025 18:31 Відповісти
Шо йей рубіо, шо волц - обидва якісь фріки. У цього вуха як у якогось вовкулаки. Просто непрпопорційно великі

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02.03.2025 18:32 Відповісти
Підор кацапський ,пішов на ***.
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02.03.2025 18:38 Відповісти
Він справді тупий чи прикидаєтся, Україна не готова до миру ? Україна не готова до "русского мира" до якого штовхає рудий невіглас допомагаючи міжнародному терористу злочинцю путіну.
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02.03.2025 18:42 Відповісти
Рубио - Чебурашка во плоти
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02.03.2025 18:43 Відповісти
Як тільки ви, США, погодите з ****** вихід його військ на міжнародно визнані кордони, так Зеленський, чи той хто буде наступником зразу з підпишуть мир.
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02.03.2025 18:44 Відповісти
Это Украина будет решать, возобновлять с вами контакты или пошли вы козе в трещину.

Мы за свою свободу и землю положили уже десятки тысяч своих лучших сынов и мы не позволим каким-то дебилам диктовать нам условия, при любом раскладе.

Позор будет за вами, а правда за нами!
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02.03.2025 18:46 Відповісти
Адміністрація Трампа та і він сам - це повна ....йня! Зараз якось так виходить що всі у світі починають дивитися на Зеленського як на того, хто тільки і хоче продовження війни! А сама УКРАЇНА та НАРОД УКРАЇНИ мало кого інтересує. Що МИ будемо робити? Весело ляжемо під москалів під сміх Трампа? А 800 тис. НАШИХ ГЕРОЇВ з фронту поїдуть у Сибір? А хто відшкодує нам наші страти? А зараз у нас: Зе+ТЦК, а ще - М.Безугла!! Про ВР мовчу. Тільки не кажіть що від нас нічого НЕ ЗАЛЕЖИТЬ!
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02.03.2025 18:50 Відповісти
You crazy ??????? Чи може ви нащадки гитлера????
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02.03.2025 18:51 Відповісти
Колись вже Маргарет Тетчер казала про незалежність України від СРСР як незалежність Каліфорнії від США, а Джордж Буш приїжджав у Київ і говорив не виходити з СРСР. Я про те, що держава потрібна тільки українцям, і ніякий зарубіжний добрий дядько політик чи політикиня нічого не дасть більше Україні чим самі українці.
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02.03.2025 19:00 Відповісти
Українськи мешканці Німеччини також зарубіжні дядьки чи як?
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02.03.2025 19:40 Відповісти
рубио з куби, яка десятиріччями була на подсосі срср. про що ще мова?
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02.03.2025 19:01 Відповісти
це буквально в стилі ці українці самі себе ********
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02.03.2025 19:03 Відповісти
hey rubio why you are not returning Alaska to russia? think about it i give you a good idea
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02.03.2025 19:04 Відповісти
Ідіть лісом збореще підх*йловників і п*дарасів
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02.03.2025 19:07 Відповісти
Мирну угоду треба забути.
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02.03.2025 19:17 Відповісти
кількість потужних воїнів у коментарях на цензорі прямопропорційна кількості добровольців на сулжбу в ЗСУ
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02.03.2025 19:29 Відповісти
Рубіо сказав, що спочатку потрібно взаємодіяти з Росією, "щоб побачити, чи це взагалі можливо", а вже потім говорити про безпекові гарантії. Тобто зразу чемно спитають Сосію що вона хоче і на які гарантії вона згодна а потім будуть давити на Україну і поливати гівном якщо ми не захочемо виконати всі умови? А нахер ви такі посередники нам потрібні?
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02.03.2025 19:34 Відповісти
Товариш той хто допомагає в біді а не той хто приходить після бійки. Нахер ви здалися нам зі своїм миром. Китай з радістю і без питань прибіжить на ваше місце аж бігом тільки свисни
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02.03.2025 19:37 Відповісти
Думаю,що стільці вже загойдались під дупами цієї адміністрації.Чекаємо на ще один факап від них)Наприклад ,атака північнокорейців по півдню,і ви їх кинете,тобто південних,або закликатимете підписати угоду про поглинання еплом самсунга)
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02.03.2025 19:38 Відповісти
В США у власти откровенные проходимцы и дилетанты.

27 февраля в Турции в стамбуле была сходка, не публичная, и без особых комментариев. Во время сходки т.н. эксперты от рф, провели всей делегации США поочереди х**м по губам. Получив заключение, что уступки страна террорист делать не будет, а для мира требует отдать ещё не захваченные территории, - команда дебилов из США не нашла ничего умнее как попробовать выкрутить руки Зеленскому, и сделать это публично. Это единственный способ, по их мнению, объяснить избирателям Трампа почему этот пердун старый так и не заключил мир, и не сдержал и это обещание наряду со всем, что он нёс.
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02.03.2025 19:48 Відповісти
Prison Zone нагадую вислів " не так страшні московські воші як українські гніди" це про тебе
і " украінку^спартц
Це для тебе; закарбуй на лобі Адміністрація оражгутанга трампа це українофобська злочинна-пропутінська організація вона не планує допомагати Україні взагалі і буде робити всілякі перепони на шляху переговорів ,,думаю що вони ще будуть допомагати ***** в цій війніс
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02.03.2025 20:05 Відповісти
Тебе чого ще досі не депортували емігрант ##баний?
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02.03.2025 20:30 Відповісти
"Рубіо сказав, що спочатку потрібно взаємодіяти з Росією, "щоб побачити, чи це взагалі можливо", а вже потім говорити про безпекові гарантії. Джерело: https://censor.net/ua/n3538781"
Цей політик принаймні чесно все сказав. після "перемовин - спектаклю" ї його презік теж "https://www.youtube.com/watch?v=xQwNS8bAx6M висрався". трампістам потрібна капітуляція України, а потім спробувати підписати щось, навіть для них примарне. тому й нездійсненне. а далі "качати, качати, качати..." з сплюндрованої України копалини, заробляти на інфраструктурі, повертати грантову поміч. Ось такий мир
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02.03.2025 20:36 Відповісти
"Вице-президент США Дж.Д.Вэнс обвинил президента Украины Владимира Зеленского в неблагодарности на то, что за ночь стало самой печально известной пресс-конференцией современности, поводом, который превратился в кричащий матч, в котором был президент США Дональд Трамп перед ошеломлённым пресс- 28 февраля.

Экс-посол США в Москве Майк Макфол отметил, что Зеленский не раз благодарил США от всего сердца, в том числе в обращении к Конгрессу в прошлое Рождество. Но Макфол спросил, за что именно Украина должна быть благодарна США недавно в посте в социальных сетях 28 февраля. Он воспроизведен ниже.

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Зеленский много раз благодарил Трампа, Конгресс и американский народ.

Но давайте начистоту: когда Трамп и Вэнс сказали, что ОНИ сейчас пытаются помочь Украине, а за работу нужно поблагодарить лично, есть причины задуматься.

1. Команда Трампа заявила Украине, что она должна отдать территории России. Зеленский должен им за это благодарить?

2. Трамп сказал Украине, что они не могут присоединиться к НАТО. Зеленский должен им за это благодарить?

3. Команда Трампа заявила, что если в Украине будут международные миротворческие силы, американские солдаты не будут участвовать. Зеленский должен им за это благодарить?

4. Команда Трампа заявила, что планируют сократить число американских солдат, дислоцированных в Европе. Это огромный подарок Путину. Зеленский должен им за это благодарить?

5. Зеленскому сказали, что Украина должна провести новые президентские выборы до начала переговоров о прекращении войны. Зеленский должен им за это благодарить?

6. Отношения США и России официально возобновились без каких-либо предварительных условий на встрече госсекретаря Рубио с министром иностранных дел Лавровым в Саудовской Аравии.

7. Чиновники Трампа намекнули на смягчение санкций для России.

8. Трамп пригласил Россию вернуться в G7.

9. США проголосовали «Нет» резолюции ООН, осуждающей вторжение России в Украину. При этом Трамп разорвал ряды с американскими демократическими союзниками и встал на сторону России, Беларуси, Северной Кореи и других диктатур. Зеленский должен им за это благодарить?

Помощь, за которую потребовал Венс Зеленский, поблагодарил его сегодня? Вэнс проголосовал против. ГОП продержал его 6 месяцев. Трамп сказал, что "глупой" Байден дал.

Так за что именно Зеленский должен благодарить Трампа/Вэнса? Конгресс, да. Американский налогоплательщик, да. А вот Трамп пока ничего для Украины не сделал. Команда Трампа только и делает, что дает Путину подарки. Это от российского диктатора надо требовать благодарности.

Майкл Макфол - профессор Стэнфорда, советник украинского правительства и бывший посол США в России. "

(По bne IntelliNews 1 марта 2025 года)
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02.03.2025 20:42 Відповісти
Мдааа! Великий респект Макфолу (як кажуть в саме яблучко).
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02.03.2025 22:08 Відповісти
К мiру гатоффф.
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02.03.2025 21:02 Відповісти
Чомусь Штати не намагалися будь-якими поступками затягнути за переговорний стіл ані Хусейна, ані Бен Ладена, хоча в баштах-близнюках загинуло всього лише трохи більше тисячі американців (мізер порівняно з кількістю вбитих росіянами українців). Цих двох негідників просто знищили. Так само треба просто вчинити і з Путлером. І чомусь мені здається, що його наступник після цього дуже швидко прибіжить в переговорне крісло та сам запропонує вивести війська до кордонів 91-го року (а то й ще далі в якості бонуса).

І ще. А чому українські високопосадовці з тією ж частотою, що Ді Венс вимагав подяки (а то й ще частіше), не запитують американців коли вони збираються почати виконувати 'будапештські гарантії' (або ж нехай вони на весь світ заявлять, що підпис американського президента нічого не вартий, а папірець з ним придатний лише для туалетного використання)?
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02.03.2025 22:02 Відповісти
Україні треба відібрати уривки з російських пропагандистських шоу, в яких пропагандони і політики з піною з рота нищать американців та США (а їх більш ніж достатньо), перекласти англійською, зробити титри з датами виходу в ефір, купити на провідних телеканалах США рекламний час та крутити ці ролики щодня. І тоді нехай всілякі Трамп, венси, рубі, волтци спробують загравати з московією.
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02.03.2025 22:18 Відповісти
вони про все це чудово знають. Але кацапам можна
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03.03.2025 01:23 Відповісти
Не достатньо, щоб вони ЗНАЛИ. Треба, щоб вони стали НЕНАВИДІТИ Росію і росіян, причому на народно-побутовому рівні (коли б'ють морду на вулиці та відмовляються обслуговувати в магазинах і ресторанах).
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03.03.2025 07:24 Відповісти
Встречный план -

ВЫЛЕЧИТЕ ТАМПОНА СНАЧАЛО
хотя тампомы обычно выбрасывают
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02.03.2025 22:54 Відповісти
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