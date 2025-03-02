Адміністрація Трампа відновить контакти з Україною, коли та буде готова до миру, - Рубіо

У неділю, 2 березня, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп і його команда відновлять діалог з українськими офіційними особами, "коли вони будуть готові до миру".

Про це очільник американської дипломатії сказав в ефірі програми This Week на каналі ABC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Рубіо розповів, що він не спілкувався ані з Зеленським, ані з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою після того, як українська делегація достроково покинула Вашингтон після розмови з Трампом.

Держсекретар сказав, що США намагаються змусити Путіна сісти за стіл переговорів, і Трамп - єдина людина, яка має шанс це зробити, а Зеленський, за його словами, зірвав ці зусилля.

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"Всі тут знають історію тут від і до. Ми це розуміємо. Ми всі це розуміємо. Але питання зараз полягає в тому, чи можемо ми посадити їх за стіл переговорів? Це наша мета. Не робіть нічого, щоб зірвати. І це те, що, на жаль, зробив Зеленський - він перевертав кожне питання", - заявив Рубіо.

Також дипломат висловився щодо гарантій безпеки для України, на яких і наполягав Зеленський в Овальному кабінеті. Рубіо сказав, що спочатку потрібно взаємодіяти з Росією, "щоб побачити, чи це взагалі можливо", а вже потім говорити про безпекові гарантії.

Наостанок держсекретар висловив сподівання, що діалог між США та Україною ще можна перезавантажити, а Зеленський "прийде до усвідомлення" того, що США насправді намагаються допомогти Україні та запобігти ще численним жертвам у війні.

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Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

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