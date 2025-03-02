Адміністрація Трампа відновить контакти з Україною, коли та буде готова до миру, - Рубіо
У неділю, 2 березня, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп і його команда відновлять діалог з українськими офіційними особами, "коли вони будуть готові до миру".
Про це очільник американської дипломатії сказав в ефірі програми This Week на каналі ABC News, повідомляє Цензор.НЕТ.
Рубіо розповів, що він не спілкувався ані з Зеленським, ані з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою після того, як українська делегація достроково покинула Вашингтон після розмови з Трампом.
Держсекретар сказав, що США намагаються змусити Путіна сісти за стіл переговорів, і Трамп - єдина людина, яка має шанс це зробити, а Зеленський, за його словами, зірвав ці зусилля.
"Всі тут знають історію тут від і до. Ми це розуміємо. Ми всі це розуміємо. Але питання зараз полягає в тому, чи можемо ми посадити їх за стіл переговорів? Це наша мета. Не робіть нічого, щоб зірвати. І це те, що, на жаль, зробив Зеленський - він перевертав кожне питання", - заявив Рубіо.
Також дипломат висловився щодо гарантій безпеки для України, на яких і наполягав Зеленський в Овальному кабінеті. Рубіо сказав, що спочатку потрібно взаємодіяти з Росією, "щоб побачити, чи це взагалі можливо", а вже потім говорити про безпекові гарантії.
Наостанок держсекретар висловив сподівання, що діалог між США та Україною ще можна перезавантажити, а Зеленський "прийде до усвідомлення" того, що США насправді намагаються допомогти Україні та запобігти ще численним жертвам у війні.
Суперечка Трампа та Зеленського
Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.
Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.
Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.
У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.
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Захопили частину Донбасу - переговори, треба мир;
Захопили частину Херсонської, Запорізької областей, більшу частину Донбасу - треба переговори, треба мир;
Якийсь неправильний цей мир.
Ну да..ну да..
Про нашу безпеку ми мали дбати самі.
Най смакує
сша щось мутять а цим *************.
памперсивлада трохи завонялась вже.
Мы за свою свободу и землю положили уже десятки тысяч своих лучших сынов и мы не позволим каким-то дебилам диктовать нам условия, при любом раскладе.
Позор будет за вами, а правда за нами!
27 февраля в Турции в стамбуле была сходка, не публичная, и без особых комментариев. Во время сходки т.н. эксперты от рф, провели всей делегации США поочереди х**м по губам. Получив заключение, что уступки страна террорист делать не будет, а для мира требует отдать ещё не захваченные территории, - команда дебилов из США не нашла ничего умнее как попробовать выкрутить руки Зеленскому, и сделать это публично. Это единственный способ, по их мнению, объяснить избирателям Трампа почему этот пердун старый так и не заключил мир, и не сдержал и это обещание наряду со всем, что он нёс.
і " украінку^спартц
Це для тебе; закарбуй на лобі Адміністрація оражгутанга трампа це українофобська злочинна-пропутінська організація вона не планує допомагати Україні взагалі і буде робити всілякі перепони на шляху переговорів ,,думаю що вони ще будуть допомагати ***** в цій війніс
Цей політик принаймні чесно все сказав. після "перемовин - спектаклю" ї його презік теж "https://www.youtube.com/watch?v=xQwNS8bAx6M висрався". трампістам потрібна капітуляція України, а потім спробувати підписати щось, навіть для них примарне. тому й нездійсненне. а далі "качати, качати, качати..." з сплюндрованої України копалини, заробляти на інфраструктурі, повертати грантову поміч. Ось такий мир
Экс-посол США в Москве Майк Макфол отметил, что Зеленский не раз благодарил США от всего сердца, в том числе в обращении к Конгрессу в прошлое Рождество. Но Макфол спросил, за что именно Украина должна быть благодарна США недавно в посте в социальных сетях 28 февраля. Он воспроизведен ниже.
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Зеленский много раз благодарил Трампа, Конгресс и американский народ.
Но давайте начистоту: когда Трамп и Вэнс сказали, что ОНИ сейчас пытаются помочь Украине, а за работу нужно поблагодарить лично, есть причины задуматься.
1. Команда Трампа заявила Украине, что она должна отдать территории России. Зеленский должен им за это благодарить?
2. Трамп сказал Украине, что они не могут присоединиться к НАТО. Зеленский должен им за это благодарить?
3. Команда Трампа заявила, что если в Украине будут международные миротворческие силы, американские солдаты не будут участвовать. Зеленский должен им за это благодарить?
4. Команда Трампа заявила, что планируют сократить число американских солдат, дислоцированных в Европе. Это огромный подарок Путину. Зеленский должен им за это благодарить?
5. Зеленскому сказали, что Украина должна провести новые президентские выборы до начала переговоров о прекращении войны. Зеленский должен им за это благодарить?
6. Отношения США и России официально возобновились без каких-либо предварительных условий на встрече госсекретаря Рубио с министром иностранных дел Лавровым в Саудовской Аравии.
7. Чиновники Трампа намекнули на смягчение санкций для России.
8. Трамп пригласил Россию вернуться в G7.
9. США проголосовали «Нет» резолюции ООН, осуждающей вторжение России в Украину. При этом Трамп разорвал ряды с американскими демократическими союзниками и встал на сторону России, Беларуси, Северной Кореи и других диктатур. Зеленский должен им за это благодарить?
Помощь, за которую потребовал Венс Зеленский, поблагодарил его сегодня? Вэнс проголосовал против. ГОП продержал его 6 месяцев. Трамп сказал, что "глупой" Байден дал.
Так за что именно Зеленский должен благодарить Трампа/Вэнса? Конгресс, да. Американский налогоплательщик, да. А вот Трамп пока ничего для Украины не сделал. Команда Трампа только и делает, что дает Путину подарки. Это от российского диктатора надо требовать благодарности.
Майкл Макфол - профессор Стэнфорда, советник украинского правительства и бывший посол США в России. "
(По bne IntelliNews 1 марта 2025 года)
І ще. А чому українські високопосадовці з тією ж частотою, що Ді Венс вимагав подяки (а то й ще частіше), не запитують американців коли вони збираються почати виконувати 'будапештські гарантії' (або ж нехай вони на весь світ заявлять, що підпис американського президента нічого не вартий, а папірець з ним придатний лише для туалетного використання)?
ВЫЛЕЧИТЕ ТАМПОНА СНАЧАЛО
хотя тампомы обычно выбрасывают