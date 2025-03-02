У Білому домі чекають, щоб Зеленський "виправив ситуацію" після суперечки з Трампом, - NBC News

У Білому домі заявляють про невизначену ситуацію, яка повʼязана із публічною сваркою між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті, та очікують наступного кроку від українського лідера.

Про це кілька посадовців Білого дому на умовах анонімності в коментарі NBC News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Джерела NBC News стверджують, що інцидент у Білому домі "узагалі не був запланований" і був "повною протилежністю очікуванням більшості людей стосовно зустрічі".

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За словами співрозмовників телеканалу, невдоволення посадовців адміністрації Трампа викликало наполягання на "гарантіях безпеки" в угоді про корисні копалини, і українська сторона перед зустріччю нібито наполягала на відповідних змінах у документі.

Зеленському було абсолютно зрозуміло, що в цій угоді не буде жодних гарантій безпеки", - сказало NBC News одне з джерел.

Посадовці Білого дому кажуть, що не впевнені, що саме Зеленський може зробити, щоб переконати Трампа відновити переговори з ним - той досі не переконаний, що президент України хоче вести переговори про "припинення війни".

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Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

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