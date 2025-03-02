У Білому домі чекають, щоб Зеленський "виправив ситуацію" після суперечки з Трампом, - NBC News
У Білому домі заявляють про невизначену ситуацію, яка повʼязана із публічною сваркою між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті, та очікують наступного кроку від українського лідера.
Про це кілька посадовців Білого дому на умовах анонімності в коментарі NBC News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
Джерела NBC News стверджують, що інцидент у Білому домі "узагалі не був запланований" і був "повною протилежністю очікуванням більшості людей стосовно зустрічі".
За словами співрозмовників телеканалу, невдоволення посадовців адміністрації Трампа викликало наполягання на "гарантіях безпеки" в угоді про корисні копалини, і українська сторона перед зустріччю нібито наполягала на відповідних змінах у документі.
Зеленському було абсолютно зрозуміло, що в цій угоді не буде жодних гарантій безпеки", - сказало NBC News одне з джерел.
Посадовці Білого дому кажуть, що не впевнені, що саме Зеленський може зробити, щоб переконати Трампа відновити переговори з ним - той досі не переконаний, що президент України хоче вести переговори про "припинення війни".
Суперечка Трампа та Зеленського
Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.
Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.
Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.
У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.
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Генетика - то серйозна наука...
Проси вибачення, подаруй Трампу і його реднекам половину українських доходів за всі наступні роки, а потім підпиши капітуляцію перед путіним, бо зброю Трамп все одно не хоче давати, а всі його гарантії - це те, що "путін його поважає".
Багато американців критикують Трампа за бидлячу поведінку. Якщо Зеленський вибачиться - підтримає Трампа і підтвердить, що об Україну можна витерти ноги та ще й залишитись винним США на багато років, адже угода про копалини - безстрокова. А взамін Україна отримає дулю, бо Трамп відмовляється брати будь-які зобов'язання, типу ви нам половину доходів від корисних копалин, а ми вам вже дали 350 мільярдів. Я вже не кажу про відмову від НАТО і всіх окупованих кацапами територій. Тобто, Зеленський має подарувати Трампу величезні гроші і в кінці все одно підписати капітуляцію перед кацапами.
А якщо не вибачиться - через півроку кацапи захоплять все, що зможуть, бо у нас закінчиться американська зброя. Кому ж подарувати корисні копалини - Трампу чи путіну? 🤔
Зе поїхав за допомогою,як до світової держави і гаранта территоріальної цілостності України...Яка до того ще і обманом відібрала зброю і віддала агресору...
А вони такі«не так просиш,не в такому костюмі...»
по містам бойової слави його друга проти цівільного населення.
Ага!
Таки признаєте потужність Зеленського!
Так нфіга така угода потрібна??? Гарантій не надають, зброї не надають, в НАТО не пускають. Та ще й потім вимагатимуть погодитися з принизливими умовами т.з. "мирної угоди".
Вибачитися за те, що став на бік Зла проти Добра.
Щоб міг спати із спокійною совістю…