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Новини Суперечка Трампа та Зеленського Наслідки суперечки Трампа та Зеленського
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У Білому домі чекають, щоб Зеленський "виправив ситуацію" після суперечки з Трампом, - NBC News

Суперечка між президентом України та США Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом у Білому домі, 28 лютого 2025 року

У Білому домі заявляють про невизначену ситуацію, яка повʼязана із публічною сваркою між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті, та очікують наступного кроку від українського лідера.

Про це кілька посадовців Білого дому на умовах анонімності в коментарі NBC News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Джерела NBC News стверджують, що інцидент у Білому домі "узагалі не був запланований" і був "повною протилежністю очікуванням більшості людей стосовно зустрічі".

Читайте: Стармер порадив Зеленському відновити стосунки із Трампом та підписати угоду про копалини, - FT

За словами співрозмовників телеканалу, невдоволення посадовців адміністрації Трампа викликало наполягання на "гарантіях безпеки" в угоді про корисні копалини, і українська сторона перед зустріччю нібито наполягала на відповідних змінах у документі.

Зеленському було абсолютно зрозуміло, що в цій угоді не буде жодних гарантій безпеки", - сказало NBC News одне з джерел.

Посадовці Білого дому кажуть, що не впевнені, що саме Зеленський може зробити, щоб переконати Трампа відновити переговори з ним - той досі не переконаний, що президент України хоче вести переговори про "припинення війни".

Також читайте: Незрозуміло, чи хоче Зеленський зупинити бойові дії. Він увійшов одягнений не так, щоб вирішувати такі питання, - Волц

Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

Читайте також: Стармер поспілкувався з Трампом і Макроном після зустрічі з Зеленським, - ЗМІ

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) США (22545) Трамп Дональд (5498)


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Топ коментарі
+46
Самі з росіянами знюхались самі і виправляйте. Україна в особі її президента немає за що вибачатися.
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02.03.2025 13:37
+31
Хочуть щоб Зеленський приїхав і прибрав лайно яке насрав Тампон з Венсом в своєму Оральному кабінеті? Да йдіть ви нах. Який сенс в цьому? Тампон вже сказав що не збирається допомагати Україні.
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02.03.2025 13:38
+29
Трамп не Кадиров, щоб Бубачка перед ним вибачився!
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02.03.2025 13:38
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Ага, по овальному кабінеті тільки всякі там Маски можуть в трусах ходити і ще шейхи в халатах.
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02.03.2025 22:03 Відповісти
Так, можуть навіть без трусів і халатів бо вони багаті та впливові і американські президенти зацікавлені в отриманні їх підтримки та ресурсів . А той хто приїжджає просити допомоги та грошей повинен підлаштовуватися та догоджати спонсору, а не висувати звинувачення і хамити. Якщо ти вважаєш себе лідером країни і відповідальним за долю мільйонів людей то повинен ставити їх інтереси вище особистої гордості і терпіти заради позитивного результату.
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02.03.2025 22:25 Відповісти
де він хамив? конкретно??
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03.03.2025 01:59 Відповісти
Дайте діду порадувати око, червоні стрінги і плаття як у маланки в студію!
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02.03.2025 15:07 Відповісти
Руда потвора назвала війну в Україні бізнесом, на весь грьобаний світ. орки катують українських людей, знищують цілі міста, а для нього це бізнес. Про що з ним можна говорити? Я б на місці боневтіка ще й нах.й послав би його на весь світ. Зеленський йому фотографії бійців покащує, а те чмо каже чого ви не в костюмі. Зеленський просить допомогти, щоб люди перестали гинути, а та потвора у відповідь каже ви маєте бути більше вдячними, і перестати називати путіна вбивцею і агресором. Вибачте, можливо в силу віку я щось не розумію, але мені здається, що це якесь знущання. трамп нам ніякий не партнер, і він точно не стане допомогати Україні. Навіть якби зеленський приповз на колінах в костюмі від армані, вони б сказали, що він не достатньо щиро приповз. Або колір костюма не такий.
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02.03.2025 15:09 Відповісти
"...Джеймс Девід Венс виріс у бідній сім'ї шотландсько-ірландського походження. Його батьки розлучилися, коли він був ще малюком, а дитинство Джеймс провів у злиднях. До того ж мати хлопчика не приділяла його вихованню жодної уваги, а сама довго боролася з наркотичною залежністю..."
Генетика - то серйозна наука...
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02.03.2025 15:16 Відповісти
Якшо на початку повного вторгнення рашистів, котре до речі зеленский та йього команда повністю ігнорувала - збіг обставин - не думаю, на цьому ресурсі було по 45000-50000 відвідувачів, то зараз -10000-11000 і всі майже з колонії підляка-дерьмака. Вони будуть виправдовувати кр. птушніка-наріка зеленского. То віддайте всю зброю Трампу - він жеж херовий і відкрийте небо для 3000 ракет у 25 році від зеленского. Бінго.
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02.03.2025 15:16 Відповісти
Посмів вимагати щось в обмін на 50% від доходів від українських корисних копалин?
Проси вибачення, подаруй Трампу і його реднекам половину українських доходів за всі наступні роки, а потім підпиши капітуляцію перед путіним, бо зброю Трамп все одно не хоче давати, а всі його гарантії - це те, що "путін його поважає".
Багато американців критикують Трампа за бидлячу поведінку. Якщо Зеленський вибачиться - підтримає Трампа і підтвердить, що об Україну можна витерти ноги та ще й залишитись винним США на багато років, адже угода про копалини - безстрокова. А взамін Україна отримає дулю, бо Трамп відмовляється брати будь-які зобов'язання, типу ви нам половину доходів від корисних копалин, а ми вам вже дали 350 мільярдів. Я вже не кажу про відмову від НАТО і всіх окупованих кацапами територій. Тобто, Зеленський має подарувати Трампу величезні гроші і в кінці все одно підписати капітуляцію перед кацапами.
А якщо не вибачиться - через півроку кацапи захоплять все, що зможуть, бо у нас закінчиться американська зброя. Кому ж подарувати корисні копалини - Трампу чи путіну? 🤔
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02.03.2025 15:22 Відповісти
американські холуї рашиста,чекають "зепоцріота" в новій одежині ," зельц " був в трусах і з бабочкою ,і елегантний .як рояль"
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02.03.2025 15:29 Відповісти
Кожен день обстріли,от і сьогодні з дроне маршрутку з дрона накрили...
Зе поїхав за допомогою,як до світової держави і гаранта территоріальної цілостності України...Яка до того ще і обманом відібрала зброю і віддала агресору...
А вони такі«не так просиш,не в такому костюмі...»
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02.03.2025 15:37 Відповісти
В Білому домі натякають, що з буйним треба розмовляти терпляче і дуже лагідно якщо не хочеш його спровокувати
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02.03.2025 15:48 Відповісти
По всій морді....
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02.03.2025 15:51 Відповісти
Хай приїде в Украіну,та зробе круіз -- Харків-Херсон- Запоріжжа-Дніпро
по містам бойової слави його друга проти цівільного населення.
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02.03.2025 15:55 Відповісти
Цікаво , а чому Трамп не рятує свого друга Саакашвіли , чи він вважає Грузію російською територією
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02.03.2025 16:08 Відповісти
Если зеля поедет еще раз пусть возьмет в одну руку кирпич,в другую молоток,это вроде не считается оружием,а здорово может помочь в исправлении ситуации.
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02.03.2025 16:12 Відповісти
да пошли вы нахер, у нас есть оружие, деньги, зеленский и ермак, мы независымые
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02.03.2025 16:16 Відповісти
У Білому домі чекають, щоб Зеленський "виправив ситуацію"

Ага!
Таки признаєте потужність Зеленського!
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02.03.2025 16:19 Відповісти
Краще поїхати до Китаю, більше толку буде. Нехай трамп з початку визнає на весь світ путлера агресором.
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02.03.2025 16:21 Відповісти
Не дай Бог! Ви не дуже уявляєте тих комуняцьких жовтопиків підорів. Трамп хоч лохторату свого боїться, а ті тільки парті і імператора Сі, люди для них - це нумерований бройлер. Задача України перемогти рашизм, а не вигідно продатись великим країнам. Китай нахєр, навіть розглядати це не треба.
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02.03.2025 17:58 Відповісти
Зеленському було абсолютно зрозуміло, що в цій угоді не буде жодних гарантій безпеки", - сказало NBC News одне з джерел.

Так нфіга така угода потрібна??? Гарантій не надають, зброї не надають, в НАТО не пускають. Та ще й потім вимагатимуть погодитися з принизливими умовами т.з. "мирної угоди".
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02.03.2025 16:38 Відповісти
Я в картах не тямлю, але якщо тебе вже три дні переконують, погрожують щоб повернувся до перемовин, то всеж таки якісь козирі у нього є. Білий дім надто голосно заявляє про те що їм все одно як для тих кому дійсно все одно,
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02.03.2025 16:52 Відповісти
я 2 дні бігла і спотикалася щоб вас наздогнати і сказати, як ви мені байдужі)))
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03.03.2025 02:02 Відповісти
Мабуть треба вибачатись, що з порогу не встали на колінки та не приповзли до ніг "великого" Трампа.
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02.03.2025 16:55 Відповісти
Ничего Зеленский не требует ....он есть винтик или как в кукольном театре . Зеленским ползуются для своей выгоды , а Украинцы не всчет , инадо сорвать всякие переговоры и иначе нельзя на его и ОП Президента есть огромныий компромат .
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02.03.2025 17:10 Відповісти
це не можливо бо ******* президента США це мовітон.
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02.03.2025 17:31 Відповісти
Я думаю, що русня плескає в долоні стоячи, вся поведінка цієї королівської раті дуже схожа на те, як кацапи себе завжди поводили, те ж саме нахабство, ті ж самі обвинувачення в тому, що самі роблять…, це вдала операція фсб, яка вивчила всі минулі помилки й тепер не схибила, риторика у Трампа і його команди один в один як у русні, тепер відомо звідки ноги ростуть, звичайно ніхто ніякої мирної угоди не планував, американці давно про щось домовились з кацапами, а все те що ми бачимо, зрежисоване приниження та знущання, щоб потім сказати, ми намагались, а вони хочуть воювати…
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02.03.2025 17:47 Відповісти
Вчора тупали ніжками і вимагали вибачень. Сьогодні вже скромніше «виправити ситуацію». Вже перейшли з гніву на стадію торгів?
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02.03.2025 17:52 Відповісти
Давай сотню Петріотів та літаків, і Зе відсипе вибачень, а то рудий мабуть не спить - чека вибачень.
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02.03.2025 19:57 Відповісти
Ну чекай потворо далі, поки на тебе звернуть увагу. Нікому ти, шльондра, не потрібен, лайно руде проносне.
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02.03.2025 20:07 Відповісти
Може Трамп повинен вибачатися перед Україною за промоскальські вислови на капітуляцію України агресору?
Вибачитися за те, що став на бік Зла проти Добра.
Щоб міг спати із спокійною совістю…
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02.03.2025 20:23 Відповісти
Доповню: «Щоб міг спати із спокійною совістю» й не брати на себе відповідальність за злодіяння терориста пу.
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02.03.2025 20:46 Відповісти
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