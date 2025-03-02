УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12416 відвідувачів онлайн
Новини Суперечка Трампа та Зеленського Наслідки суперечки Трампа та Зеленського заява Макрона після суперечки Зеленського і Трампа
16 246 238

Стармер порадив Зеленському відновити стосунки із Трампом та підписати угоду про копалини, - FT

Зеленський зустрівся із Стармером

Після перепалки між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським британський прем'єр Кір Стармер порадив Зеленському налагодити відносини із Трампом.

Як інформує Цензор.НЕТ про це виданню Financial Times повідомили неназвані британські чиновники.

"Пріоритет прем’єр-міністра - зробити все можливе для захисту України. Це означає, що США повинні бути залучені. Ви ( Зеленський. - Ред.) повинні виправити ці стосунки та повернутися до угоди про корисні копалини", - цитує співрозмовника видання.

Після зустрічі із Зеленським у суботу Стармер зателефонував Трампу та президенту Франції Емманюелю Макрону і що переговори були "зосереджені на просуванні вперед".

Один із соратників Стармера повідомив FT, що прем’єр-міністр переконаний, що "є лише одні переговори - і це президент Трамп". Тому Стармер закликав Трампа й Зеленського завершити угоду, щоб "дозволити США поділитися частиною мінеральних багатств України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стармер намагатиметься відродити надію на мир в Україні на сьогоднішньому саміті в Лондоні, - Reuters

У матеріалі також акцентується увага на тому, що Макрон закликав президентів США та України забути про свої розбіжності, додавши, що "Європі все ще потрібен Трамп, щоб допомогти забезпечити мир".

Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

Читайте також: Стармер поспілкувався з Трампом і Макроном після зустрічі з Зеленським, - ЗМІ

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) Трамп Дональд (5498) Стармер Кір (184) рідкісноземельні метали (133)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+31
Война - это о ресурсах и возможностях ОПК. Перед тем, как быковать перед дегенератом Трампом, нужно было немного раскинуть мозгами. Хотя о чем этот я? Какие там мозги?
показати весь коментар
02.03.2025 09:56
+27
Такое впечатление, что умные люди на Земле закончились.

Взрослый человек, а говорит такие глупости, ну как ты себе это представляешь, что, Зеленский должен стать на колени и попросить прощения у больного на голову параноика?
показати весь коментар
02.03.2025 09:52
+24
Так Зеленський сам казав, що як буде треба, стане на коліна. Наче дорослі люди, а вже забули
показати весь коментар
02.03.2025 10:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Не потрібно відновлювати ніяких стосунків з Трампом, нехай він іде ***** разом зі своєю свитою!
показати весь коментар
02.03.2025 13:14 Відповісти
як погодка на польскому фронті?
показати весь коментар
02.03.2025 13:33 Відповісти
При чому тут польский фронт? Якщо тобі щось не подобається можеш іти там само!
показати весь коментар
02.03.2025 13:46 Відповісти
Всё уже украдено до нас. (с) Вы думаете что Зеля подписывал с бритами на сто лет? Вот именно это самое, а сейчас пытается продать проданное. Силы небесные, цирк с конями.
показати весь коментар
02.03.2025 13:59 Відповісти
Трамп действует как бизнес-воротила и это понятно, все договоры обнуляет и снимает сливки. А если в ы не согласны, нах с пляжа.
показати весь коментар
02.03.2025 14:03 Відповісти
Европа давно не та что была, денег нет черножопых пруд пруди, и эти дикари ***т всё то движется.
показати весь коментар
02.03.2025 14:17 Відповісти
Тебе дікарі вже чпокнулм у каzапсячу пєтушиную задніzу? Нах звідсіля.
показати весь коментар
03.03.2025 03:01 Відповісти
это обычный кацапский бот под греческим флажком!
показати весь коментар
04.03.2025 18:49 Відповісти
Зі всією повагою до Великобританії, але тут Сталмер почав підігрувати скрипці Трампа. Я не проти угоди і поділитися копалинами, але це повинно бути в розумних межах, а не грабунок, який розписаний в угоді. Звичайно невідомо точно, але та інфа, що просочилась, дозволяє визначити угоду як грабіжницьку і мародерську. Можна зрозуміти Стармера, адже Великобританія, як і США може опинитись в Міжнародному суді, як сторона відповідальна за збитки України від рашистської агресії, адже ці три країни, як партнери, в Будапешті взяли спільні зобов 'язання, які були порушені. До речі тиск на Зеленського, щоб змусити до підписання цієї угоди це ще одне порушення, а саме пункту 3, Будапештського меморандуму. А саме це наразі спостерігається у діях Стармера.
Тому дякую Богові, що Зелі вказали на вихід з Білого дому.
показати весь коментар
02.03.2025 14:44 Відповісти
Бриты надеются на откат, Трамп подпишет и с барского плеча что-то перепадёт, вас обвели вокруг пальца.
показати весь коментар
02.03.2025 14:49 Відповісти
Ну поки що, хоч і завдяки дурням, Трапм смокче український перець вже на пару з Путлєром, а, як свідчить історія, брити брезгливі до збоченців.
показати весь коментар
02.03.2025 15:35 Відповісти
ви таку дурню говорите
смокче той на чиїй землі йде війна
а тепер ще раз подумайте
показати весь коментар
02.03.2025 18:26 Відповісти
Подумав і тобі раджу. Поки що смокчуть ті, хто хоче підім'яти нашу країну і сподіваюсь більше ніж вкрадені унітази вони нічого не отримають.
показати весь коментар
02.03.2025 22:35 Відповісти
Люди схоже втратили зв'язок з реальністю....
показати весь коментар
02.03.2025 19:18 Відповісти
квартальчик продолжаеться.
показати весь коментар
02.03.2025 14:54 Відповісти
Зе повинен негайно встановити мир у всьому світі, створити базу на Місяці або Марсі, зупинити глобальне потепління. Що там ще у списку?
показати весь коментар
02.03.2025 14:55 Відповісти
Это вы здесь создали иллюзию, страны Балтии что-то завили и земля содрогнулась, в мире всё иначе, кто сильнее тот и прав.
показати весь коментар
02.03.2025 14:58 Відповісти
По этому китай зайдет в россиию и распилит ее
показати весь коментар
02.03.2025 17:37 Відповісти
Украина на подсосе у США, это правда, неприятная но правда, будете быковать краник прикроют.
показати весь коментар
02.03.2025 15:01 Відповісти
Ты кремлёвский тролль избавляешь нас от иллюзий, беспредельщик!
показати весь коментар
02.03.2025 15:04 Відповісти
То то Зеленський винуватий?
показати весь коментар
02.03.2025 17:06 Відповісти
Зе має виправити чи Трамп має виправити? Стармер, твій підсос недолугий. Зе не був винуватий, щоб щось виправляти
показати весь коментар
02.03.2025 17:16 Відповісти
На глазах они ( ЕЕС ) играют один спектакль ,а за дверями, советуются с Президентом США и его Администрацией.
показати весь коментар
02.03.2025 17:17 Відповісти
При чем здесь подписание ресурсов к путину и миру. Это будет унижение для Украины встречаться с российским трампом. Они хотят финансово накинуть петлю на горло накинуть Украине и пртом диктовать полетически говоря вы нам денег должны. Не надо Зе ни каких западнеков слушать это дело только Украины и нужны гаранты оружия дальнобойного
показати весь коментар
02.03.2025 17:36 Відповісти
Ну якщо уже вибирати із двох зол, капітуляція перед росією, чи здача ресурсів США, я вибираю друге.
Україна дійсно не в тому стані щоб диктувати умови: росія щомісяця просувається глибше , озброєння і фінансування без підтримки США вистачить до півроку.
Тоді які у нас варіанти, далі гинути і втрачати території, без адекватної допомоги - це утопія!
показати весь коментар
02.03.2025 18:49 Відповісти
Анжей #509087, так ніхто ж не обіцяє допомогу!
показати весь коментар
03.03.2025 01:26 Відповісти
Все готовятся к махачу на территории русни. Чем ответит пуйло?
показати весь коментар
02.03.2025 19:36 Відповісти
Оленченко сказав, що трюк із копалинами Трамп вже провернув із Афганістаном.
Коли їх президенит підписав подібну "угоду", Трамп відразу почав підступні перемовини із Талібаном, зрадивши демократичне керівництво заради свого прибутку, і пояснював це "економією для всіх американців"!
показати весь коментар
03.03.2025 02:37 Відповісти
Який мавпіятник відбувається, коли штучний інтелект стоїть вже на старті універсальної трансформації, коли за глобальну владу вже змагатимуться не королі, не філософські клуби, не ідеології і не космогонії, не світська чи духовна влади, а кібернетичні моделі, за своїми власними, незбагненними парадигмами.
показати весь коментар
03.03.2025 04:31 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 