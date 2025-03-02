Стармер порадив Зеленському відновити стосунки із Трампом та підписати угоду про копалини, - FT

Після перепалки між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським британський прем'єр Кір Стармер порадив Зеленському налагодити відносини із Трампом.

Як інформує Цензор.НЕТ про це виданню Financial Times повідомили неназвані британські чиновники.

"Пріоритет прем’єр-міністра - зробити все можливе для захисту України. Це означає, що США повинні бути залучені. Ви ( Зеленський. - Ред.) повинні виправити ці стосунки та повернутися до угоди про корисні копалини", - цитує співрозмовника видання.

Після зустрічі із Зеленським у суботу Стармер зателефонував Трампу та президенту Франції Емманюелю Макрону і що переговори були "зосереджені на просуванні вперед".

Один із соратників Стармера повідомив FT, що прем’єр-міністр переконаний, що "є лише одні переговори - і це президент Трамп". Тому Стармер закликав Трампа й Зеленського завершити угоду, щоб "дозволити США поділитися частиною мінеральних багатств України".

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У матеріалі також акцентується увага на тому, що Макрон закликав президентів США та України забути про свої розбіжності, додавши, що "Європі все ще потрібен Трамп, щоб допомогти забезпечити мир".

Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

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