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Новини Іноземні миротворці в Україні
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Британія направить до України військовий контингент у разі досягнення мирної угоди, - Стармер

Стармер про військовий континген для України

Велика Британія готова направити до України військовий контингент для того, щоб гарантувати виконання мирної угоди.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Кір Стармер на пресконференції у Лондоні за результатами саміту щодо України в неділю, 2 березня, передає The Guardian, інфомує Цензор.НЕТ.

Глава британського уряду підтвердив зібрати "коаліцію охочих" для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди щодо України, де Великобританія збирається взяти на себе провідну роль.

"Ми будемо розвивати коаліцію охочих захистити угоду в Україні та гарантувати мир. Не кожна нація відчує спроможність зробити свій внесок, але це не означає, що ми сидимо склавши руки... Сполучене Королівство готове підтримати це чоботами на землі та літаками в повітрі разом з іншими", - сказав Стармер.

Саміт з питань безпеки у Лондоні 2 березня

Сьогодні, 2 березня 2025 року, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийме в Лондоні президента Володимира Зеленського та понад 10 інших європейських лідерів. Вони обговорюватимуть гарантії безпеки, які Європа може запропонувати Києву в разі припинення вогню із РФ.

Нагадаємо, країни Балтії не були запрошені на сьогоднішній саміт у центрі Лондона, і, як кажуть, "дуже незадоволені" цим рішенням.

Читайте також: Стармер оприлюднив 4 кроки для допомоги Україні: Європа повинна робити "важку роботу", але необхідна підтримка США

Автор: 

Велика Британія (5553) Стармер Кір (184)


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Топ коментарі
+6
Фантазуємо - дотиснули до 1991 . І що далі Путін здався ? Чи продовжує далі війну ? Який далі план дій ?
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02.03.2025 20:24
+5
тобто по ваші версії, динаміка фронту іде в бік кордонів 91-го, і лишилося лише "дотиснути", вірно?
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02.03.2025 20:30
+4
Стармер не Боріс Джонсон… Підіграє Трумпу. Мирна угода- це капітуляція. Лавров чітко заявив. Читайте заяву.
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02.03.2025 20:08
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О Боже!! Знов мирна угода!! З ким??! Як?! Коли??!!
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02.03.2025 20:04 Відповісти
Вона готова коменти писати🤣
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02.03.2025 21:07 Відповісти
Стармер не Боріс Джонсон… Підіграє Трумпу. Мирна угода- це капітуляція. Лавров чітко заявив. Читайте заяву.
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02.03.2025 20:08 Відповісти
Ти всерйоз пропонуєш читати заяви унилої шкапи лаврова? Ти на приколі чи просто тупа?
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02.03.2025 21:08 Відповісти
х7йло не погодиться це точно але якщо натиснути вірно то у х7йла може не бути вибора.
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02.03.2025 20:46 Відповісти
А звідки візьметься мирна угода? Україна не признає окуповані теріторії російськими.А расія не визнає статус цих теріторій як окупованих.Мирна угода-це документ.Замовчати щось ,обминути-не вийде...
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02.03.2025 20:18 Відповісти
Північна і Південна Корея вже майже 70 років живуть без мирної угоди
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02.03.2025 20:22 Відповісти
Тобто наявність контингенту Ви бачите як стримування бойових дій? Я правильно Вас зрозумів?
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02.03.2025 20:24 Відповісти
Як стримування бойових дій - я бачу перетворення країни в український Ізраїль , а не в Північну Корею
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02.03.2025 20:25 Відповісти
так, наявність контингенту, ЗСУ і можливо інших країн, це єдині можливі "гарантії". А також, гарантовані джерела надходження озброєння, самих грошей мало, то все не купиш в супермаркеті.
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02.03.2025 20:28 Відповісти
потрібно скористатися теперішнім моментом військової слабкості )(уйла та недолугості донєй і дотиснути їх до 1991.
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02.03.2025 20:18 Відповісти
Фантазуємо - дотиснули до 1991 . І що далі Путін здався ? Чи продовжує далі війну ? Який далі план дій ?
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02.03.2025 20:24 Відповісти
а уважніше читати не вміємо?
яке продовження війни може бути надалі, якщо вони вже наразі не мають чим воювати (дані американський Інститут вивчення війни)?
а надалі просто не потрібно їх годувати та відбудовувати, як це робилося останні 100 років.

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02.03.2025 20:34 Відповісти
Дронів,людей та автоматів вистачить . ще й пн .корея підкине. .. Так ,що далі ? Якщо москалі не ********** атакувати?
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02.03.2025 20:40 Відповісти
тобто по ваші версії, динаміка фронту іде в бік кордонів 91-го, і лишилося лише "дотиснути", вірно?
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02.03.2025 20:30 Відповісти
Скористайся і дотискай, ми в тебе віримо!
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02.03.2025 21:10 Відповісти
це не означає, що ми сидимо склавши руки... Джерело: https://censor.net/ua/n3538795

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02.03.2025 20:22 Відповісти
Якщо мирна угода бередбачає війська нато і зупинку війни не визнання територій за московією а саме зупинку - то це хороший результат , Україну збережено , українців збережено .
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02.03.2025 20:24 Відповісти
тобто де-факто Україна признАє ці території російськими,бо по угоді ми не будем мати право ніколи вести там бойових дій.
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02.03.2025 20:33 Відповісти
Сум, де-факто тоді х7йло не досягне своєї цілі - знищення України. Де-факто х7йло та його резим злочинців не вічний й після падіння режиму теріторії можна буде повернути без війни як наприклад звільнилися країни Балтії після падіння режиму ссср. Якось так.
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02.03.2025 20:45 Відповісти
То якщо після хла до влади не прийде розумніший диктатор... Але, якщо це єдиний варіант, то можна і так.
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02.03.2025 21:32 Відповісти
Резонно.Згоден.
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02.03.2025 21:55 Відповісти
так це ж було вже (R) велике таке собі смердючє ОБСЕ
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02.03.2025 20:39 Відповісти
Чим не гарантія? Чи хрипата єрмачня і далі пручатиметься, моніторячи рейтинги?
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02.03.2025 21:04 Відповісти
залишилася дрібничка: вмовити путіна зупинитися...
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03.03.2025 01:01 Відповісти
Значить, ні на яке перемир'я, ху@ло не піде...
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02.03.2025 21:09 Відповісти
треба захищати англомовних українців!Плиизз!
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02.03.2025 21:29 Відповісти
Швейцарія теж обіцялась відправити миротворців, але є https://www.radiosvoboda.org/a/news-myrotvochi-syly-shveytsariya-200-soldativ/33324877.html нюанс...
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02.03.2025 21:29 Відповісти
У этих альтернативно-одаренных либо что-то с логикой, либо они так толсто троллят: вы сначала победите, принудите Пу к миру, а потом мы вам поможем.
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02.03.2025 22:52 Відповісти
 
 