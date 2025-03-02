Британія направить до України військовий контингент у разі досягнення мирної угоди, - Стармер

Велика Британія готова направити до України військовий контингент для того, щоб гарантувати виконання мирної угоди.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Кір Стармер на пресконференції у Лондоні за результатами саміту щодо України в неділю, 2 березня, передає The Guardian, інфомує Цензор.НЕТ.

Глава британського уряду підтвердив зібрати "коаліцію охочих" для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди щодо України, де Великобританія збирається взяти на себе провідну роль.

"Ми будемо розвивати коаліцію охочих захистити угоду в Україні та гарантувати мир. Не кожна нація відчує спроможність зробити свій внесок, але це не означає, що ми сидимо склавши руки... Сполучене Королівство готове підтримати це чоботами на землі та літаками в повітрі разом з іншими", - сказав Стармер.

Саміт з питань безпеки у Лондоні 2 березня

Сьогодні, 2 березня 2025 року, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийме в Лондоні президента Володимира Зеленського та понад 10 інших європейських лідерів. Вони обговорюватимуть гарантії безпеки, які Європа може запропонувати Києву в разі припинення вогню із РФ.

Нагадаємо, країни Балтії не були запрошені на сьогоднішній саміт у центрі Лондона, і, як кажуть, "дуже незадоволені" цим рішенням.

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