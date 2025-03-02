Рютте після саміту у Лондоні: Європа активізується, щоб допомогти Україні з гарантіями безпеки
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розповів, що саміт щодо України у Лондоні пройшов "дуже добре".
Його заяву цитує DW, інформує Цензор.НЕТ.
"Це була дуже хороша зустріч, тому що ви бачите, що європейські країни активізуються, насамперед, щоб забезпечити Україні все необхідне для того, щоб вести боротьбу стільки, скільки вона ще мусить", - сказав Рютте, виступаючи перед журналістами.
Він додав, що європейські країни активізуються, щоб допомогти Україні з гарантіями безпеки.
"Ми також бачимо, що європейські країни дійсно активізуються, щоб допомогти з гарантіями безпеки на той момент, коли буде укладена мирна угода. Очевидно, що угоди ще немає, припинення вогню ще немає, але ми повинні підготуватися до цього моменту і переконатися, що європейські країни готові допомогти з гарантіями безпеки",- сказав генсек НАТО.
За словами Рютте, ініціатива в цьому питанні належить Великобританії та Франції, "але й інші хочуть допомогти".
Окрім цього, він розповів, що деякі європейські країни під час саміту анонсували збільшення витрат на оборону.
"Звісно, про це оголосила Велика Британія... Я вірю, що за нею послідують і інші",- додав генсек Північноатлантичного альянсу.
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За останні років 100 ніхто у світі собі не дозволяв тАк розмовляти з американським президентом. І тут приїздить Україна (а президент України на перемовинах - це Україна) і американський президент з першого погляду розуміє: кланятися не будуть, облизувати лакований шуз не будуть, зате висувати претензії, де, бляха, українська обіцяна безпека і що це за реверанси з путіним - будуть.
Чесно? Пишаюся. Оце і є гідність. Ми її здобули на Майдані. Не буде Україна гнути спину. І український президент її не зігнув. Але українці, які готові гнутися - тепер бісяться.
І Трамп збісився. Йому не сподобався одяг українського президента? Не по протоколу? Терпіть! Вигляд нашого президента - це вам шпичка в ніс і голка в очі. Де наша безпека, брехуни?
Трамп усе зрозумів: він програЄ (пішло не зовсім по його плану) і звів перемовини до скандалу. Трамп звів. Трамп провокував. Трамп опустився до принижень. А Зеленський не став це терпіти. Почав огризатися. І правильно зробив. Ми не холопи, що маємо терпіти баріна. Нарешті ми стаємо зубаті.
І ще раз хочу нагадати. Нікому не дозволимо топтати українську гідність і множити на нуль Україну. Ні московському лаптю, ні американському шузу.
Тому робімо як заповідав Микола Міхновський.
«Вперед! Бо нам ні на кого надіятися, і нічого озиратися назад».
Нам точно ніколи і ні перед ким вже не буде соромно…
Головне не складаймо зброю і не припиняймо стріляти.
Бо наша субʼєктність сконцентрована на вістрях наших вогневих засобів.
Тому ми ще повоюємо…
Юрий Сиротюк
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Хай мовчать Америка й росії…
Нам своє робить.
Лише українська армія вирішить долю цієї війни.
А ще Віра і Воля нації.
Україна - моральний лідер
розумію ніхто ні за ким не стежить, крім особливо одарених комсомольських дідів...
і да по суті?- побачимо...
в нас є козирний зелений жлоб - аграхімія...
поки не випускали але можемо...
закохав вже всіх...