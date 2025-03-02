УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12438 відвідувачів онлайн
Новини Саміт в Лондоні 2 березня Гарантії безпеки від Європи
1 840 24

Рютте після саміту у Лондоні: Європа активізується, щоб допомогти Україні з гарантіями безпеки

Рютте про підсумки саміту у Лондоні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розповів, що саміт щодо України у Лондоні пройшов "дуже добре".

Його заяву цитує DW, інформує Цензор.НЕТ.

"Це була дуже хороша зустріч, тому що ви бачите, що європейські країни активізуються, насамперед, щоб забезпечити Україні все необхідне для того, щоб вести боротьбу стільки, скільки вона ще мусить", - сказав Рютте, виступаючи перед журналістами.

Він додав, що європейські країни активізуються, щоб допомогти Україні з гарантіями безпеки.

"Ми також бачимо, що європейські країни дійсно активізуються, щоб допомогти з гарантіями безпеки на той момент, коли буде укладена мирна угода. Очевидно, що угоди ще немає, припинення вогню ще немає, але ми повинні підготуватися до цього моменту і переконатися, що європейські країни готові допомогти з гарантіями безпеки",- сказав генсек НАТО.

Читайте також: Зеленський має відновити відносини із Трампом, - Рютте

За словами Рютте, ініціатива в цьому питанні належить Великобританії та Франції, "але й інші хочуть допомогти".

Окрім цього, він розповів, що деякі європейські країни під час саміту анонсували збільшення витрат на оборону.

"Звісно, про це оголосила Велика Британія... Я вірю, що за нею послідують і інші",- додав генсек Північноатлантичного альянсу.

Читайте також: Рютте розповів, які цілі його візиту на лондонський саміт: серед них підтримка України

Автор: 

Рютте Марк (384) гарантії безпеки (113)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
https://www.facebook.com/larysa.nitsoi?__cft__[0]=AZWJNBwnQ5V21UoFFGzmK6XP4bR944Db2DyIfBbvxnHpvOQf81ediifIYrr1nxa-quewgDkBLMNm94XV8sjtF1Gwp6ccS74a0WQjo8aXfaE-eW216K1qg-PONWs0Qf6iS-_xtAUU0OCWPY_uX-DCaR7b&__tn__=-UC%2CP-R Larysa Nitsoi

За останні років 100 ніхто у світі собі не дозволяв тАк розмовляти з американським президентом. І тут приїздить Україна (а президент України на перемовинах - це Україна) і американський президент з першого погляду розуміє: кланятися не будуть, облизувати лакований шуз не будуть, зате висувати претензії, де, бляха, українська обіцяна безпека і що це за реверанси з путіним - будуть.

Чесно? Пишаюся. Оце і є гідність. Ми її здобули на Майдані. Не буде Україна гнути спину. І український президент її не зігнув. Але українці, які готові гнутися - тепер бісяться.

І Трамп збісився. Йому не сподобався одяг українського президента? Не по протоколу? Терпіть! Вигляд нашого президента - це вам шпичка в ніс і голка в очі. Де наша безпека, брехуни?

Трамп усе зрозумів: він програЄ (пішло не зовсім по його плану) і звів перемовини до скандалу. Трамп звів. Трамп провокував. Трамп опустився до принижень. А Зеленський не став це терпіти. Почав огризатися. І правильно зробив. Ми не холопи, що маємо терпіти баріна. Нарешті ми стаємо зубаті.

І ще раз хочу нагадати. Нікому не дозволимо топтати українську гідність і множити на нуль Україну. Ні московському лаптю, ні американському шузу.
показати весь коментар
02.03.2025 20:59
+3
Помогать надо Украине победить путенскую банду, а не с какими-то гарантиями. Вы эти гарантии засуньте трампу в жопу, они только этого и стоят. Как и меморандумы всякие
показати весь коментар
02.03.2025 21:04
+2
Ну - як активізується? - в Європі зброі малувато - потрібно скинутись і закупляти в США
показати весь коментар
02.03.2025 21:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.facebook.com/larysa.nitsoi?__cft__[0]=AZWJNBwnQ5V21UoFFGzmK6XP4bR944Db2DyIfBbvxnHpvOQf81ediifIYrr1nxa-quewgDkBLMNm94XV8sjtF1Gwp6ccS74a0WQjo8aXfaE-eW216K1qg-PONWs0Qf6iS-_xtAUU0OCWPY_uX-DCaR7b&__tn__=-UC%2CP-R Larysa Nitsoi

За останні років 100 ніхто у світі собі не дозволяв тАк розмовляти з американським президентом. І тут приїздить Україна (а президент України на перемовинах - це Україна) і американський президент з першого погляду розуміє: кланятися не будуть, облизувати лакований шуз не будуть, зате висувати претензії, де, бляха, українська обіцяна безпека і що це за реверанси з путіним - будуть.

Чесно? Пишаюся. Оце і є гідність. Ми її здобули на Майдані. Не буде Україна гнути спину. І український президент її не зігнув. Але українці, які готові гнутися - тепер бісяться.

І Трамп збісився. Йому не сподобався одяг українського президента? Не по протоколу? Терпіть! Вигляд нашого президента - це вам шпичка в ніс і голка в очі. Де наша безпека, брехуни?

Трамп усе зрозумів: він програЄ (пішло не зовсім по його плану) і звів перемовини до скандалу. Трамп звів. Трамп провокував. Трамп опустився до принижень. А Зеленський не став це терпіти. Почав огризатися. І правильно зробив. Ми не холопи, що маємо терпіти баріна. Нарешті ми стаємо зубаті.

І ще раз хочу нагадати. Нікому не дозволимо топтати українську гідність і множити на нуль Україну. Ні московському лаптю, ні американському шузу.
показати весь коментар
02.03.2025 20:59 Відповісти
Гарантії безпеки післявоєнної УКраїни, чудово,Однак спочатку потрібно перемогти, Деж той анонсований дощ допомоги?
показати весь коментар
02.03.2025 21:04 Відповісти
Спітч хороший, тільки упущена одна важлива штука: нам ******* без військової і фінансової допомоги штатів. А так загалом все круто, послати американського президент не кожен зміг... Тіж самі ОАЕ, в яких запаси нафти і газу дозволяють їм почуватися більш незалежно, все одно вибудовують дипломатію так, щоб не псувати стосунки з Вашингтоном. А ми ж, при всій нашій хоробрості, без підтримки США не витягнемо цю війну. Це реальність, якої не можна ігнорувати, навіть якщо хочеться бути "гордими і незалежними". Історія не раз показувала, що самотужки вижити у великій геополітичній грі майже неможливо.
показати весь коментар
02.03.2025 21:05 Відповісти
В умовах ренесансу імперіалізму, націоналізм як би його не називали в різних країнах залишається головним імунітетом націй від знищення.

Тому робімо як заповідав Микола Міхновський.

«Вперед! Бо нам ні на кого надіятися, і нічого озиратися назад».

Нам точно ніколи і ні перед ким вже не буде соромно…

Головне не складаймо зброю і не припиняймо стріляти.

Бо наша субʼєктність сконцентрована на вістрях наших вогневих засобів.

Тому ми ще повоюємо…
Юрий Сиротюк
показати весь коментар
02.03.2025 21:20 Відповісти
Ти з окопів пишеш чи звідки? Ні? Ну то закрий ##ало, нехолоп пишальний, і тусуй гаслами каби збивати.
показати весь коментар
02.03.2025 21:05 Відповісти
А ти,кацапський бот, з окопів пишеш?

https://www.facebook.com/yuriy.syrotyuk?__cft__[0]=AZWBxmaIGXi-dK06McrYmILlz-5RmQbivPHn0ljhaNwHnStUY9jK_OCGrvh4289PokAlmvs5bhIBrD9yGVZY8_NHcR_HWHAd3KachYrn-YYELeNF8WDw89s3Z1X1vX_Z9Q29vg4XhzBnnq9MckI4JRpAGuy2eq55STtduXAWJDUVXZirfvmfZ9jtUtxTYhgBaHVIL0Pz5M8nhBXvoPQX4LoNSPM4Z2zA_dzzcFIlghylAQ&__tn__=-UC%2CP-y-R Yuriy Syrotyuk

Хай мовчать Америка й росії…

Нам своє робить.

Лише українська армія вирішить долю цієї війни.

А ще Віра і Воля нації.

Україна - моральний лідер
показати весь коментар
02.03.2025 21:17 Відповісти
Помогать надо Украине победить путенскую банду, а не с какими-то гарантиями. Вы эти гарантии засуньте трампу в жопу, они только этого и стоят. Как и меморандумы всякие
показати весь коментар
02.03.2025 21:04 Відповісти
Ну - як активізується? - в Європі зброі малувато - потрібно скинутись і закупляти в США
показати весь коментар
02.03.2025 21:05 Відповісти
Три роки Європа не зробила нічого для нашої перемоги. Ленд-ліз так і не запрацював, санкції обійшли, Росія адаптувала економіку, а окремі країни ЄС досі торгують із ворогом. Ми вже бачили, як у 2014-му всі "глибоко стурбовані" злили Крим і Донбас, а реальна допомога прийшла лише тоді, коли ми самі показали, що будемо воювати до кінця. Ще хтось вірить в цю казочку європейців?
показати весь коментар
02.03.2025 21:07 Відповісти
пацани, ви і спраді заморочили всіх - раз мабуть в сто пісятий питаю - шо таке "гарантії безпеки? в ракетах?
показати весь коментар
02.03.2025 21:08 Відповісти
Это как Будапештский меморандум только с новой датой
показати весь коментар
02.03.2025 21:12 Відповісти
трамп це не все США, як і зеленський це не вся Україна. згодні? Є Американський народ та Український. а не два дауна полу підерських
показати весь коментар
02.03.2025 21:14 Відповісти
ви скопіювали мій допис тиждень+ тому,
розумію ніхто ні за ким не стежить, крім особливо одарених комсомольських дідів...
і да по суті?- побачимо...
показати весь коментар
02.03.2025 21:23 Відповісти
прошу докази. тиждень тому це не можливо в апріорі
показати весь коментар
02.03.2025 21:25 Відповісти
ну то мабуть думки сплілися одна в одну - без ображалова...
показати весь коментар
02.03.2025 21:29 Відповісти
все нормально. просто думки збігаються. і це не залежить від держави в якій ми живемо або існуємо. я існую.
показати весь коментар
02.03.2025 21:31 Відповісти
бубапештський мерандум кажете?
в нас є козирний зелений жлоб - аграхімія...
поки не випускали але можемо...
показати весь коментар
02.03.2025 21:21 Відповісти
цe як орешнік, тільки трохи *******...
показати весь коментар
02.03.2025 21:49 Відповісти
Путина радуют эти мифические "гарантии безпеки". Это типа кто-то гарантирует его шизофренические мысли? Гарантирует что? Что Вова Путин уже не Великий Рюрик с Великой Миссией?
показати весь коментар
02.03.2025 21:14 Відповісти
Все буде добре. Трампакса також попусте. Європі треба надіятися тільки на себе. Америка на чотири роки попсувалась а може і на менше.
показати весь коментар
02.03.2025 21:14 Відповісти
Та викладайте вже видоси Трампа з повiями. Там усе буде по протоколу!🙃
показати весь коментар
02.03.2025 21:35 Відповісти
коли вже наш криворогатий жлобік в хаті?
закохав вже всіх...
показати весь коментар
02.03.2025 21:39 Відповісти
Ми самі. Ні США. Ні Європи
показати весь коментар
03.03.2025 00:11 Відповісти
 
 