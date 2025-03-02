Рютте після саміту у Лондоні: Європа активізується, щоб допомогти Україні з гарантіями безпеки

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розповів, що саміт щодо України у Лондоні пройшов "дуже добре".

Його заяву цитує DW, інформує Цензор.НЕТ.

"Це була дуже хороша зустріч, тому що ви бачите, що європейські країни активізуються, насамперед, щоб забезпечити Україні все необхідне для того, щоб вести боротьбу стільки, скільки вона ще мусить", - сказав Рютте, виступаючи перед журналістами.

Він додав, що європейські країни активізуються, щоб допомогти Україні з гарантіями безпеки.

"Ми також бачимо, що європейські країни дійсно активізуються, щоб допомогти з гарантіями безпеки на той момент, коли буде укладена мирна угода. Очевидно, що угоди ще немає, припинення вогню ще немає, але ми повинні підготуватися до цього моменту і переконатися, що європейські країни готові допомогти з гарантіями безпеки",- сказав генсек НАТО.

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За словами Рютте, ініціатива в цьому питанні належить Великобританії та Франції, "але й інші хочуть допомогти".

Окрім цього, він розповів, що деякі європейські країни під час саміту анонсували збільшення витрат на оборону.

"Звісно, про це оголосила Велика Британія... Я вірю, що за нею послідують і інші",- додав генсек Північноатлантичного альянсу.

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