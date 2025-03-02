Україна не отримає грошей від Штатів, якщо не буде прагнути до миру, - міністр торгівлі США Лутнік
Україна не отримає грошей від США, доки президент України Володимир Зеленський не продемонструє прагнення до мирних переговорів і завершення війни.
Про це заявив міністр торгівлі США Говард Лутнік в ефірі Fox News, інформує Цензор.НЕТ.
За словами американського міністра, президент США Дональд Трамп хоче покласти край війні в Україні.
"Він навіть сказав, що з Путіним треба бути розважливим. Ви не можете сказати, що Путін - терорист, а потім зателефонувати йому і спробувати домовитися з ним про мир. Тож ви маєте бути збалансованими. Дональд Трамп знає, як бути посередником. Він знає, як це арбітрувати. І йому потрібен Зеленський. А Зеленському треба було почути це безпосередньо від США, які фінансують Україну: "Ми не дамо вам грошей, якщо ви не будете прагнути до миру", - сказав Лутнік.
Він також заявив, що 28 лютого у Білому дому було все підготовлено для підписання угоди про корисні копалини, але українська делегація, за словами Лутніка, зруйнувала плани.
"У нас були розставлені столи для підпису. Це все було задумано, щоб все було красиво. А замість цього ми пообідали самі, без делегації Зеленського, тому що вони приїхали не заради миру", - заявив американський посадовець.
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Не уявляю як можна всю цю ахінею нести будучі при здоровому глузді.
Може хоч десь є заклик Трампа і Венца до путіна, аби він вивів свої війська з України і перестав брмбардувати дронами і ракетами Україну?
1. В Україні з'являться доляри в необмеженій кількості
2. Україна підірве економіку США
Американському ВПК - привіт!
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Тот мир, который эти торгаши хотят продать нам, это вечное рабство и холопство, это уничтожение государственности и национальной идентичности, наши потомки никогда не простят нам предательства памяти о павших героях.
Libertad o muerte !!!
Ще одне брехливе *****.
Бридка мразота.