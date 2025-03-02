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Україна не отримає грошей від Штатів, якщо не буде прагнути до миру, - міністр торгівлі США Лутнік

Лутнік про надання Україні грошей

Україна не отримає грошей від США, доки президент України Володимир Зеленський не продемонструє прагнення до мирних переговорів і завершення війни.

Про це заявив міністр торгівлі США Говард Лутнік в ефірі Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

За словами американського міністра, президент США Дональд Трамп хоче покласти край війні в Україні.

"Він навіть сказав, що з Путіним треба бути розважливим. Ви не можете сказати, що Путін - терорист, а потім зателефонувати йому і спробувати домовитися з ним про мир. Тож ви маєте бути збалансованими. Дональд Трамп знає, як бути посередником. Він знає, як це арбітрувати. І йому потрібен Зеленський. А Зеленському треба було почути це безпосередньо від США, які фінансують Україну: "Ми не дамо вам грошей, якщо ви не будете прагнути до миру", - сказав Лутнік.

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Він також заявив, що 28 лютого у Білому дому було все підготовлено для підписання угоди про корисні копалини, але українська делегація, за словами Лутніка, зруйнувала плани.

"У нас були розставлені столи для підпису. Це все було задумано, щоб все було красиво. А замість цього ми пообідали самі, без делегації Зеленського, тому що вони приїхали не заради миру", - заявив американський посадовець.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23697) США (22545) фінансування (3095)


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Топ коментарі
+54
Україна не отримає грошей від Штатів, якщо не буде прагнути до капітуляції, - міністр торгівлі США Лутнік.

Пішов ти нах... Лунтік, зі своїми грошима від пуйла.
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02.03.2025 21:19
+52
А це ще один 3,14здюк з трампівсько-парашного кубла.
Довго ж ***** вас вирощувало тап до влади тягло у сша.
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02.03.2025 21:18
+49
Оце доібались до Украіни - шоб так кацапів кошмарили - ціни б ім не було
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02.03.2025 21:19
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ПНХ, мразота трампівська.
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02.03.2025 22:12 Відповісти
там не було людей
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02.03.2025 22:28 Відповісти
Тому США й не хочуть давати гроші. Вони в курсі, скільки було вкрадено зеленою шмарклею.
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03.03.2025 01:29 Відповісти
То вони дійсно вважають, що Україна напала на росію?
Не уявляю як можна всю цю ахінею нести будучі при здоровому глузді.

Може хоч десь є заклик Трампа і Венца до путіна, аби він вивів свої війська з України і перестав брмбардувати дронами і ракетами Україну?
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02.03.2025 22:24 Відповісти
вони все це говорять навмисно. вони бажають стати "миротворцями" і зробити бізнес з паРашею. Все інше їм до сраки. Навіть власне населення, половина якого підтримує Україну.
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02.03.2025 22:59 Відповісти
трамп такий самий м**ак, як і путін, тому вони чудово розуміють один одного. І трамп із задоволенням спробує стати американським дуче ще раз, чхати він хотів на американців та їх цінності. Він самодур і хоче сяяти, як путін, зробити великі діла та вписати своє ім'я в історію золотими літерами (а принагідно відмитися від тавра злочинця та заробити ще дурних грошенят). Вдається поки не дуже, бо літери зрадницьки міняють колір із золотого на коричневий...
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03.03.2025 01:57 Відповісти
Ютюб мені видав відосік в якому хлопчина пояснив мені, старому барбосу, те на що я не звертав увагу. Ми воюємо звичайну конвенційну війну. За правилами, за статутами і конвенціями. Кацапи воюють іншу війну. У них війна з українцями тотальна. Та сама яку розробляли в німецькому генеральному штабі наприкінці 20-х років генерали, які прагнули реваншу. Це війна на повне знищення ворога. Тобто нас. Тому полонених кацапи розстрілюють, цивільних вбивають масово. Для кацапів немає жодних стримуючих факторів. Тотальна війна означає геноцид і повне очищення території від залишків ворога. Тотальна війна також вимагає військової економіки і повного підпорядкування всіх сил та засобів країни командуванню. Приймати участь мають всі. Навіть діти... Ми повинні це усвідомлювати і пояснювати світу чому ми маємо змінити стиль війни і покінчити з кацапами безжально і тими самими методами які вони задіюють проти нас. Ми або вони. Коли кацапи ведуть тотальну війну на повне винищення українців то у якщо ми будемо виконувати всі конвенції і враховувати всі інтереси третіх осі то нас не стане. Повбивають всіх. Треба повернути війну в *********, запхати в смердючу кацапську матку і зробити аборт сокирою.
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02.03.2025 22:42 Відповісти
Буча не релігія. В неї не потрібно вірити. Треба знати. Можна побачити. Все знято на відео і задокументовано.
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02.03.2025 23:08 Відповісти
я знаю безліч пенсіонерів, які твердо вважають що в Бучі були актори. І ці пенсіонери мешкають в Києві. Більше того, вголос кажуть: прийде путін наведе лад (звичайно расейською). Для них Трумп це месія, вони вірять що завдяки йому путін незабаром захопе всю Україну. У мене навіть родичі такі є, які чекають на путіна. один 1957 року народження, другий 1969 рок народження. А пенсіонери, яких я згадав мешкають в нашому будинку і цього кодла не менше сотні
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02.03.2025 23:17 Відповісти
угу, конвенційну, таку, що противник в жаху самопідривається, аби не потрапити в полон, там і каструвати можуть ... така конвенційна що жах, про добивання поранених - повний цензор відео з добиванням поранених, майбутні трибунали матеріалом забезпечені
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02.03.2025 23:41 Відповісти
Пять таборів набиті кацапами під завязку. Ситі мордаті дядьки вважають що вони "нє тварі дрожащіє, а право імєют". Вголос лають Україну і вимагають цукерок до чаю.
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02.03.2025 23:46 Відповісти
У мене є пропозиція. Якщо США стали для нас ворогом і не бажають надавати нам гроші то Монетний двір України має почати друкувати американські гроші.
1. В Україні з'являться доляри в необмеженій кількості
2. Україна підірве економіку США
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02.03.2025 22:51 Відповісти
Ми маємо друкувати кацапські ржублі і купувати за них кацапське падло. Це не тільки шкодить **********, але й реально можна поржать! Жадібність кацапів, їх заздрість і тяга до халяви епічні. В ********** заробити "великі" гроші неможливо. Їх можна тільки отримати від "царя" або вкрасти. А ще можна продавати "родіну". То чом би нам не розтлівати кацапню простою бамагою?
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02.03.2025 23:03 Відповісти
забудьте про сша..це десь біля Канади..шавка путинска..
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02.03.2025 23:12 Відповісти
Жесть - одні неадеквати в команді трупа.
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02.03.2025 23:31 Відповісти
Як бульдоги вчепились в угоду, чилійський перець їм в сраку. Зроблять з України європейське придністров'я, таку собі буферну зону і будуть висмоктувати на пару з рашкою все найцінніше. Якщо європейці спасують ( не дай Боже), хоча поки що тримаються, потрібно прямим текстом, не дипломатично послати штати і запропонувати партнерство Китаю - на вигідніших нам умовах, а Сі погодиться (щоб взути Трампа і наблизитись до Європи він цього давно чекає) і рашку Сі вмить в глиб болота зажене.
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02.03.2025 23:32 Відповісти
Якраз ініціатором цієї війни і був сцибздипі*д, просто все пішло не за планом - Україна не пустила орду кацапів до Європи....
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02.03.2025 23:40 Відповісти
Ещё один урод вылез. Да сколько ж их там!
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02.03.2025 23:49 Відповісти
навколо трампа інших немає
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03.03.2025 00:34 Відповісти
неадеквати придурошні з овального кабінету - ви звертайтесь не до зеленського а до українців, Україна була до вас і вас переживе, питання буде нашо такі союзники як США кому потрібні будуть і хто вас питатиме
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02.03.2025 23:56 Відповісти
А получит ли если покажет "стремление к миру" ? По-моему всё равно нет.
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03.03.2025 00:42 Відповісти
@ 33 європейські гіганти оборонної промисловості добре відпочили, але тепер настав час заробляти великі і пузаті бочки грошей, розчавлюючи російських загарбників.
Американському ВПК - привіт!

https://pbs.twimg.com/media/GlEDJl-WoAA6Kd3?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/GlEDJl-WoAA6Kd3?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/GlEDJl-WoAA6Kd3?format=jpg&name=small
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03.03.2025 00:51 Відповісти
Це як зрозуміти?Як що хочеш грошей то капітулюй.І то не факт що їх отримаєш.Ций договір про копалини теж з тієї серіі(Україна ти нам винна 500млрд).Це повадки гопника.Дуже нагадує договір про газ з рашкою від "пацріотки" Ю.Тімошенко-бери або плати).
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03.03.2025 05:12 Відповісти
Америка всегда была прагматичной, но беспринципной и аморальной она стала уже после второй мировой войны.

Тот мир, который эти торгаши хотят продать нам, это вечное рабство и холопство, это уничтожение государственности и национальной идентичности, наши потомки никогда не простят нам предательства памяти о павших героях.

Libertad o muerte !!!
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03.03.2025 07:56 Відповісти
Ще одна мразь вилізла
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03.03.2025 09:35 Відповісти
Лутнік запізнився на роботу 11 вересня 2001, коли загинуло 658 співробітників його фірми
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03.03.2025 09:39 Відповісти
Яка, бач, "агресивна" Україна, не лягає під кацапів.
Ще одне брехливе *****.
Бридка мразота.
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03.03.2025 14:40 Відповісти
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