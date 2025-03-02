Росіяни здійснили понад сотню обстрілів Сумщини протягом дня
2 березня росіяни здійснили 105 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 178 вибухів.
Про це пише пресслужба Сумської ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Обстрілів зазнали, зокрема
- Краснопільська громада: здійснено скидання ВОГ з БпЛА (15 вибухів), атаку FPV-дронів (11 вибухів), мінометні обстріли (45 вибухів).
- Білопільська громада: відбулося скидання ВОГ з БпЛА (11 вибухів), мінометний обстріл (2 вибухи).
- Юнаківська громада: ворог бив з мінометів (7 вибухів), артилерії (23 вибухи), FPV-дронами (18 вибухів), скинув ВОГ з БпЛА (6 вибухів) та атакував БпЛА (4 вибухи).
- Есманьська громада: громада: росіяни вдарили з мінометів (1 вибух), FPV-дронами (12 вибухів) також скинули ВОГ з БпЛА (5 вибухів).
- Миропільська громада: 1 міну скинув ворог на територію громади. Також був артилерійський обстріл (3 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.
- Середино-Будська громада: здійснено атаку FPV-дрону (1 вибух), мінометний обстріл (1 вибух).
- Зноб-Новгородська громада: відбулося скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).
- Свеська громада: зафіксовано атаку FPV- дроном (1 вибух).
- Хотінська громада: ворог атакував FPV-дроном (1 вибух).
- Новослобідська здійснено атаку FPV-дронів (7 вибухів).
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