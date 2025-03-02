Збереження тісних відносин із США в інтересах Європи й України, - Туск

Якомога ближчі відносини зі США в інтересах України та Європи. Не можна допустити, щоб емоції розділили Європу і США.

Про це заявив глава польського уряду Дональд Туск під час пресконференції для ЗМІ після саміту в неділю у Лондоні, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Зустріч лідерів кількох країн ЄС, Великої Британії, Норвегії, Канади та глави МЗС Туреччини Туск назвав "історичною". Він зазначив, що саміт відбувся у складний момент не лише для України, але й для усієї Європи.

"Усі ми розраховуємо на переломний момент у війні і наближення мирних переговорів, навіть якщо на цьому шляху зустрінемо перепони", - сказав польський прем'єр.

За його словами, під час зустрічі всі мали схожу позицію: "Україна потребує постійної допомоги та, за можливістю, сильної підтримки перед переговорами з Росією".

Туск додав, що "ніхто не має сумнівів, хто є агресором, а хто жертвою і на чиєму боці стоїть Європа у цьому конфлікті".

Глава уряду Польщі також зазначив, що усі учасники зустрічі висловили переконання, що Європа має взяти на себе більшу відповідальність і почати нести тягар, пов'язаний з посиленням оборонної промисловості, збільшенням військової допомоги (для України, – ред.), збільшенням витрат в межах НАТО.

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Окрім цього, Туск заявив, що в інтересах Європи й України утримання якомога ближчих відносин зі США.

"Ми не можемо допустити, щоб емоції поділили Європу і США",- наголосив польський прем’єр.

Він також розповів, що підтримав пропозицію прем'єрки Італії Джорджи Мелоні, щоб Європа і США "знайшли спосіб, місце для тривалої і дуже чесної дискусії, обміну поглядами, щоб якомога краще себе зрозуміти перед вирішальними подіями – переговорами між Росією та Україною".

Треба зробити все можливе, щоб Європа і США говорили одним голосом",- підсумував Туск.

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