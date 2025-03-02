Збереження тісних відносин із США в інтересах Європи й України, - Туск
Якомога ближчі відносини зі США в інтересах України та Європи. Не можна допустити, щоб емоції розділили Європу і США.
Про це заявив глава польського уряду Дональд Туск під час пресконференції для ЗМІ після саміту в неділю у Лондоні, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
Зустріч лідерів кількох країн ЄС, Великої Британії, Норвегії, Канади та глави МЗС Туреччини Туск назвав "історичною". Він зазначив, що саміт відбувся у складний момент не лише для України, але й для усієї Європи.
"Усі ми розраховуємо на переломний момент у війні і наближення мирних переговорів, навіть якщо на цьому шляху зустрінемо перепони", - сказав польський прем'єр.
За його словами, під час зустрічі всі мали схожу позицію: "Україна потребує постійної допомоги та, за можливістю, сильної підтримки перед переговорами з Росією".
Туск додав, що "ніхто не має сумнівів, хто є агресором, а хто жертвою і на чиєму боці стоїть Європа у цьому конфлікті".
Глава уряду Польщі також зазначив, що усі учасники зустрічі висловили переконання, що Європа має взяти на себе більшу відповідальність і почати нести тягар, пов'язаний з посиленням оборонної промисловості, збільшенням військової допомоги (для України, – ред.), збільшенням витрат в межах НАТО.
Окрім цього, Туск заявив, що в інтересах Європи й України утримання якомога ближчих відносин зі США.
"Ми не можемо допустити, щоб емоції поділили Європу і США",- наголосив польський прем’єр.
Він також розповів, що підтримав пропозицію прем'єрки Італії Джорджи Мелоні, щоб Європа і США "знайшли спосіб, місце для тривалої і дуже чесної дискусії, обміну поглядами, щоб якомога краще себе зрозуміти перед вирішальними подіями – переговорами між Росією та Україною".
Треба зробити все можливе, щоб Європа і США говорили одним голосом",- підсумував Туск.
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Трамповенс вже практично відкритим текстом говорить, що це Україна почала війну, а з пітуном треба говорити в уважітєльном тонє, бо він не терорист а "президент".
Які емоції мав на увазі Туск? 🧐
Венс повинен бути поряд із ним!!!
імпічментувідставки
"Якщо найближчим партнером США стане росія, тоді Трампу, Маску та їхнім друзям-мільярдерам стане легше красти у американського народу", - зазначає Мерфі.