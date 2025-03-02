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Новини Європа та США Саміт в Лондоні 2 березня
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Збереження тісних відносин із США в інтересах Європи й України, - Туск

Туск нагололосив на важливості збереження тісних відносин із США

Якомога ближчі відносини зі США в інтересах України та Європи. Не можна допустити, щоб емоції розділили Європу і США.

Про це заявив глава польського уряду Дональд Туск під час пресконференції для ЗМІ після саміту в неділю у Лондоні, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Зустріч лідерів кількох країн ЄС, Великої Британії, Норвегії, Канади та глави МЗС Туреччини Туск назвав "історичною". Він зазначив, що саміт відбувся у складний момент не лише для України, але й для усієї Європи.

"Усі ми розраховуємо на переломний момент у війні і наближення мирних переговорів, навіть якщо на цьому шляху зустрінемо перепони", - сказав польський прем'єр.

За його словами, під час зустрічі всі мали схожу позицію: "Україна потребує постійної допомоги та, за можливістю, сильної підтримки перед переговорами з Росією".

Туск додав, що "ніхто не має сумнівів, хто є агресором, а хто жертвою і на чиєму боці стоїть Європа у цьому конфлікті".

Глава уряду Польщі також зазначив, що усі учасники зустрічі висловили переконання, що Європа має взяти на себе більшу відповідальність і почати нести тягар, пов'язаний з посиленням оборонної промисловості, збільшенням військової допомоги (для України, – ред.), збільшенням витрат в межах НАТО.

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Окрім цього, Туск заявив, що в інтересах Європи й України утримання якомога ближчих відносин зі США.

"Ми не можемо допустити, щоб емоції поділили Європу і США",- наголосив польський прем’єр.

Він також розповів, що підтримав пропозицію прем'єрки Італії Джорджи Мелоні, щоб Європа і США "знайшли спосіб, місце для тривалої і дуже чесної дискусії, обміну поглядами, щоб якомога краще себе зрозуміти перед вирішальними подіями – переговорами між Росією та Україною".

Треба зробити все можливе, щоб Європа і США говорили одним голосом",- підсумував Туск.

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Автор: 

Європа (1793) США (22545) Туск Дональд (513)


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Топ коментарі
+4
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02.03.2025 22:19
+3
Не з цією владою США!
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02.03.2025 22:15
+2
і США в цьому заінтересовані. Але не трамп!
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02.03.2025 22:14
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і США в цьому заінтересовані. Але не трамп!
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02.03.2025 22:14 Відповісти
Не з цією владою США!
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02.03.2025 22:15 Відповісти
>> Не можна допустити, щоб емоції розділили...

Трамповенс вже практично відкритим текстом говорить, що це Україна почала війну, а з пітуном треба говорити в уважітєльном тонє, бо він не терорист а "президент".

Які емоції мав на увазі Туск? 🧐
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02.03.2025 22:16 Відповісти
Трамп і Ко повинні вибачитися в Києві, на Софіївській площі або на Майдані....
Венс повинен бути поряд із ним!!!
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02.03.2025 22:17 Відповісти
Венс - наступний Президент США на 8 років.
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02.03.2025 22:20 Відповісти
це буде повний .... ць І ще років 16 після його імпічменту відставки
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02.03.2025 22:22 Відповісти
Це - майже факт. Подобається, комуь чи ні.
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02.03.2025 22:23 Відповісти
ключове слово "майже" - 50 на 50?
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02.03.2025 22:25 Відповісти
Жертва марафону?
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02.03.2025 22:56 Відповісти
2 роки земарафон не дивлюся...
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02.03.2025 23:01 Відповісти
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02.03.2025 22:19 Відповісти
Якщо ***** введе танки, наприклад, у Дауґавпілс чи Нарву (а в нього аж слина тече це зробити, бо "надазащіщять рускаязичних") -- впевнений, трумп палець об палець не вдарить, щоб роз%%%ярити рашаколони на марші.
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02.03.2025 22:29 Відповісти
"Трамп об'єднується з диктаторами, щоб перетворити Америку на олігархію", - сенатор США від штату Коннектикут Кріс Мерфі.

"Якщо найближчим партнером США стане росія, тоді Трампу, Маску та їхнім друзям-мільярдерам стане легше красти у американського народу", - зазначає Мерфі.
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02.03.2025 22:28 Відповісти
Ми не знаємо, що було за закритими дверима. Може, його киздили всим кагалом...
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02.03.2025 22:58 Відповісти
 
 